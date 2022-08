Aspyr geeft ontwikkeltaken KotOR-remake aan Saber Interactive

De ontwikkeling van de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic is nu de verantwoordelijkheid van Saber Interactive. Dat staat in een rapport van Bloomberg. Saber en de originele ontwikkelaar Aspyr zijn beide eigendom van Embracer Group.

Bloomberg citeert 'een persoon die bekend is met de verandering', die anoniem wil blijven. De ontwikkeltaken gaan van Aspyr in Texas naar 'een van Sabers Oost-Europese studio's'. Dat zou dan Sabers kantoor in West-Rusland of Belarus zijn. Bloomberg schrijft verder: "Leidinggevenden bij Embracer, Sony en Walt Disney [...] waren niet tevreden met de vooruitgang bij Aspyr, wat uiteindelijk heeft geleid tot de transitie." Saber assisteerde al in de ontwikkeling van de remake.

De wisseling moet 'geen aanmerkelijke vertraging in het ontwikkelproces opleveren'. Een releasedatum heeft de game nog niet, dus die kan ook niet officieel opgeschoven worden. Toch toont Bloomberg zich wat sceptisch over die uitspraak: "Het komt zelden voor dat een spel midden in de ontwikkeling van bedrijf verandert. Dit leidt bijna altijd tot grote vertraging. De nieuwe ontwikkelaar moet leren omgaan met onbekende code en in de meeste gevallen moeten ze in het verleden gemaakte beslissingen verbeteren of terugdraaien." Bronnen van Bloomberg stellen dat de game nog zeker twee jaar nodig heeft voordat hij af is.

De originele Star Wars: Knights of the Old Republic stamt uit 2003 en is een product van gamestudio BioWare, maar Aspyr hielp daar bij de macOS-port van het spel. Dat is ook de specialiteit van Aspyr. Wie kijkt op hun Wikipedia-pagina ziet een lange lijst met games van andere studio's die Aspyr heeft gebracht naar extra platformen.

De originele KotOR is een computer role-playing game waarin spelers de rol aannemen van een Jedi in het Star Wars-universum, maar dan 4000 jaar voor de formatie van het imperium dat bekend is van de films. De republiek wordt bedreigd door een Sith-armada en de speler moet het tegen ze opnemen. Een belangrijke feature van de game is dat spelers vrij zijn om zich te voegen bij zowel de light side als de dark side van de Force.

Sony noemt het niet, maar de game zal naast de PS5 ook uitkomen voor pc's.