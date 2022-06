Star Wars: Knights Of The Old Republic II is niet uit te spelen op Switch

De deze maand voor de Nintendo Switch uitgebrachte game Star Wars: Knights Of The Old Republic II is momenteel niet te voltooien. Aspyr, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de port van deze klassieke game, erkent het probleem en zegt dat een patch in de maak is.

Aspyr Media laat op Twitter weten dat er een bekend probleem is en dat dit in de volgende patch wordt aangepakt. In een antwoord op een vraag van een gebruiker bevestigt het bedrijf dat er momenteel geen manier is om de game uit te spelen op de Nintendo Switch. Aspyr zegt dat de patch zo snel mogelijk wordt uitgebracht, maar geeft nog geen duidelijkheid wanneer dat gaat gebeuren.

Op Twitter reageert een gebruiker met de opmerking dat dezelfde bug ook al aanwezig was in de originele pc-game van zeventien jaar geleden. Het lijkt te gaan om een crash nadat de zogeheten Basilisk Crash-cutscene wordt afgespeeld als spelers op junglewereld Onderon arriveren. Dit is grofweg halverwege het verhaal en vanaf dat moment is de game dus niet verder te spelen.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords kwam op 8 juni uit voor de Nintendo Switch. Het gaat om een port van de originele rpg uit 2004. De port is verzorgd door Aspyr Media. Dit bedrijf is bekend van het opnieuw uitbrengen van oudere games op nieuwe platforms en heeft al vaker Star Wars-ports gemaakt.