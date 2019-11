Survivalgame Rust komt volgend jaar naar PS4 en Xbox One

Ontwikkelaar Facepunch Studios brengt survivalgame Rust volgend jaar naar de PlayStation 4 en Xbox One. Een exacte releasedatum is nog onbekend. Volgens de ontwikkelaar kunnen bij release honderd spelers tegelijk in een gamewereld spelen.

Facepunch brengt de game in samenwerking met uitgever Double Eleven naar de beide consoles, meldt de ontwikkelaar tijdens het X019-evenement van Microsoft. Volgens Facepunch kunnen spelers van de consoleversie bij release met maximaal honderd tegelijk op een server spelen. Het is onbekend of de game ook cross-platformondersteuning biedt.

Rust is een multiplayer-survivalgame, die momenteel alleen speelbaar is op de pc. Het spel kwam in 2013 uit op Steam als een soort kloon van Arma 2-mod DayZ. De game verliet in februari 2018 Early Access en heeft volgens de ontwikkelaar inmiddels acht miljoen spelers. Een groot deel van Rust bestaat uit het bouwen van een eigen basis en eventueel het beroven van andere spelers. Spelers kunnen zich ook bij een clan voegen om hun overlevingskansen te vergroten. De game heeft daarnaast crafting-elementen die enigszins vergelijkbaar zijn met die uit Minecraft.