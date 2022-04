NPO: onzeker of 4k-beeldkwaliteit van EK voetbal voor alle kijkers in orde komt

De Nederlandse Publieke Omroep zegt dat het de klachten over een slechte beeldkwaliteit van de uhd-beelden van het EK voetbal onderzoekt. Daarbij geeft de organisatie aan niet zeker te weten 'of het lukt het iedereen naar de zin te maken'.

De NPO laat dit weten in een reactie aan Tweakers. De omroep zegt dat het druk bezig is om het experiment succesvol te laten verlopen en dat de insteek is om het iedereen naar de zin te maken, maar dat het niet zeker is of dat gaat lukken. Met 'experiment' doelt de NPO-woordvoerder op het beschikbaar maken van een speciale NPO 1-zender in 4k-resolutie en met hdr. Die is sinds het begin van het EK voetbal beschikbaar voor onder meer KPN- en Ziggo-klanten, al zijn dan wel 4k-tv's en specifieke 4k-decoders nodig. Het betreft de VIP5202- of ZXV8001-decoder bij KPN en de Mediabox Next bij Ziggo. Over dit initiatief om het voetbaltoernooi in 4k beschikbaar te maken, schreef Tweakers eerder een achtergrond.

Er zijn onder meer de nodige klachten van kijkers dat de 4k-beelden te donker of flets zijn. Die klachten komen van klanten van meerdere providers. De NPO geeft aan dat het de kwaliteit van het signaal nog onderzoekt. "In onze eindregie ziet het er goed uit, maar het lijkt alsof niet alle settopboxen er even goed op reageren. Daarbij is belangrijk te melden dat KPN er ook nog een andere versie van maakt. En het is bovendien nog niet altijd duidelijk van welke gebruikersgroep de klachten komen. Ook is vaak niet duidelijk welke apparatuur mensen thuis hebben, dus de combinatie van een settopbox die het wel aankan, met een 4k-tv die bijvoorbeeld hdr niet 'snapt' en daardoor geen goed beeld laat zien. Daar is nader onderzoek voor nodig", meldt een woordvoerder. Verder wijst de NPO op het veel grotere aantal mensen dat nu bereikt wordt met de uhd-beelden, in vergelijking met het WK voetbal van 2018. Daardoor zou het aantal mensen met een combinatie van een settopbox en uhd-tv die 'wellicht te wensen over laat', ook veel groter zijn.

Zondag liet Ziggo al weten dat het probleem door de NPO wordt onderzocht, dat er aan een oplossing wordt gewerkt en dat het probleem inmiddels bekend zou zijn. Daarbij gaf de provider aan dat het probleem niet bij henzelf lag en dat het ook niet aan de kwaliteit van de tv's van gebruikers lag. Ziggo omschreef het probleem als 'een behoorlijk deprimerend en somber beeld', in reactie op een gebruiker die vond dat de beelden op de het uhd-kanaal van Ziggo te donker en flets waren. Er zijn sinds zaterdagavond ook meldingen van gebruikers dat de beeldkwaliteit al wat verbeterd is. Daarnaast zijn er ook de nodige klanten die melden dat de kwaliteit van de beelden op de uhd-zender bij hen goed is, in de vorm van betere en mooiere kleuren en scherpere beelden.

De NPO is nog aan het sleutelen aan de beelden. Niet alles was vooraf helemaal klaar, wat bijvoorbeeld zichtbaar was bij de eerste wedstrijden, toen de score- en tijdbalk bovenin beeld nog ontbrak. "We kregen pas laat het UEFA-signaal door, terwijl op dat moment de NOS-regie niet helemaal gereed was, daardoor ging het even mis met score- en tijdbalk. Dat is zaterdag direct hersteld", zegt de NPO-woordvoerder. Verder werd er zaterdagavond op het KPN-uhd-kanaal tijdens de wedstrijd van België tegen Rusland meerdere keren heen en weer geschakeld tussen het reguliere 1080i-signaal en het uhd-signaal en vielen de beelden gedurende ruim een minuut geheel stil, terwijl het geluid wel doorliep. Op de normale NPO 1-zender liepen de beelden op dat moment wel gewoon door.