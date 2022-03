Ook Canal Digitaal gaat het EK voetbal in 4k doorgeven

Naast Ziggo en KPN geeft Canal Digitaal wedstrijden van het EK voetbal op NPO1 ook in 4k-resolutie en met hdr door. Via Canal Digitaal kunnen klanten het voetbal rechtstreeks in 4k kijken met de DVB-S2 tuner met een CI+ module, en is er geen duurder kastje of abonnement nodig.

Canal Digitaal, dat in Nederland satelliettelevisie aanbiedt, geeft het speciale tijdelijke 4k-kanaal van NPO1 door met een resolutie van 3840x2160 pixels met een verversingssnelheid van 50 frames per seconde en met hdr-standaard Hybrid Log-Gamma, net als alle andere aanbieders, schrijft TV Totaal.

De zender is in Nederland te zien via voorkeurspositie 36 en in België op kanaal 24 via TV Vlaanderen, en is te zien door klanten met alle televisiepakketten van Canal Digitaal. In tegenstelling tot KPN en Ziggo is hiervoor geen apart abonnement of aparte hardware nodig. Zo hebben klanten van KPN en van Ziggo een Mediabox Next nodig, dat het alleen bij het TV Max-abonnement levert.

Klanten van Canal Digitaal hebben een DVB-S2 tuner nodig met een CI+-module en een smartcard nodig, om het gecodeerde signaal zichtbaar te maken. De zender is te zien via de Astra3-satelliet op 23,5 graden oost. Canal Digitaal zegt verder niets over de geluidskwaliteit, wat verschillend is bij de andere aanbieders van speciale EK-voetbalkanaal.