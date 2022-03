Zes actief misbruikte zerodays in Windows verholpen met de juni-update

Microsoft heeft in de update van juni zes zeroday-kwetsbaarheden gedicht die actief misbruikt werden. Een van deze zes kwetsbaarheden wordt aangemerkt als kritiek. De kwetsbaarheid bevindt zich in het MSHTML-platform.

Microsoft meldt de zerodays in de releasenotes van de patch. Van de zes misbruikte kwetsbaarheden is CVE-2021-33742 aangemerkt als kritiek. Het lek in het MSHTML-platform maakt remote code execution mogelijk via onder andere Internet Explorer en andere applicaties die gebruikmaken van MSHTML. De kwetsbaarheid is ontdekt door Google's Threat Analysis Group.

De andere vijf kwetsbaarheden zijn aangemerkt als 'belangrijk'. Het gaat om CVE-2021-31955, CVE-2021-31956, CVE-2021-33739, CVE-2021-31199 en CVE-2021-31201.

Tot slot was er nog een zevende zeroday, maar volgens Microsoft is deze voor zover bekend niet misbruikt. Het gaat om een kwetsbaarheid in Windows Remote Desktop: CVE-2021-31968. In totaal lost Microsoft met de juni-update vijftig beveiligingsproblemen op in Windows.