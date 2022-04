Microsoft Sysinternals blaast Remote Desktop Connection Manager nieuw leven in

Microsoft Sysinternals heeft remote-desktoptool RDCMan nieuw leven ingeblazen als onderdeel van de Sysinternals Suite. Binnen Sysinternals is RDCMan v2.8 uitgebracht voor het op afstand verbinden met Windows-computers via het Remote Desktop Protocol.

RDCMan bestaat sinds de vroege jaren 2000 en werd tot 2010 veel gebruikt door systeembeheerders voor het op afstand beheren van computers in hun netwerk. De app werd geüpdatet naar versie 2.7 in 2014. In maart vorig jaar werd Remote Desktop Connection Manager, of RDCMan, door Microsoft stopgezet nadat er een kritieke beveilingsfout in het programma was ontdekt.

Vanaf dat moment riep Microsoft op over te stappen op Remote Desktop Connection of een universele remotedesktopclient, omdat deze tools veiliger zouden zijn, RDCMan sinds 2014 niet meer geüpdatet was en Microsoft zich zou gaan focussen op virtualisatie- en remotedesktoptools als Azure Virtual Desktop en RDS in Microsoft Azure.

Nu is RDCMan terug met versie 2.8. De nieuwe versie is voornamelijk gericht op het beheren van meerdere remotedesktopconnecties in serverlabs. De tool werkt grotendeels hetzelfde als de eerdere versies, maar heeft verbeterde wachtwoordversleuteling via CryptProtectData of een X509-certificaat en krijgt ondersteuning voor verschillende soorten groepen gebruikers, onder andere met smart groups, die dynamisch worden samengesteld op basis van een aantal regels, en virtuele groepen.

Binnen de Sysinternals Suite van Microsoft krijgen zes tools een update. Naast RDCMan v2.8 krijgt AccessChck v6.14 ondersteuning voor NULL DACL-rapporten, wordt Process Monitor iets verbeterd met onder andere ondersteuning voor toetsencombinaties Ctrl+A en Ctrl+C, verbetert Strings v.2.54 de verwerking van bestanden die lange strings bevatten, en zitten er bugfixes in voor Sysmon v.13.22 en TCPView v4.13.