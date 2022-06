KPN gaat EK Voetbal op NPO1 ook in 4k-resolutie en met hdr doorgeven

KPN gaat wedstrijden van het EK Voetbal die op NPO1 uitgezonden worden, in 4k-resolutie en met hdr doorgeven. Klanten van het bedrijf hoeven geen specifiek abonnement te hebben, maar wel een geschikte ontvanger.

KPN gaat EK-wedstrijden die NPO1 in 4k met hdr uitzendt, in die resolutie doorgeven aan klanten van KPN TV, bevestigt KPN-woordvoerder Gerd De Smyter tegenover Tweakers, na berichtgeving hierover van Totaal TV.

Volgens de woordvoerder hoeven klanten hier niets extra's voor te betalen en is ook geen speciaal abonnement vereist, maar dienen ze naast een uhd-tv wel over een geschikte ontvanger te beschikken. Hierbij gaat het om een Arris VIP5202 of een ZTE ZXV8001. Volgens De Smyter hebben 'de meeste abonnees' een van deze ontvangers en verstrekt KPN deze aan alle nieuwe abonnees, ook als ze een basispakket afnemen.

Eerder op vrijdag maakte Ziggo bekend de EK-wedstrijden op NPO1 in 4k-resolutie door te gaan geven. Bij Ziggo is vereist dat klanten een Mediabox Next-ontvanger hebben, die het bedrijf alleen bij TV Max levert, al kunnen gebruikers downgraden naar TV Complete, met behoud van een Mediabox Next.