'Lijst met 1,9 miljoen terreurverdachten van FBI stond onbeveiligd online'

Een watchlist met vermoedelijke terreurverdachten van de FBI was volgens een onderzoeker een tijd lang onbeveiligd online toegankelijk. Op de lijst staan gegevens van 1,9 miljoen mensen, waaronder namen, geboortedatum, paspoortgegevens en no-flystatus.

De lijst werd in juli ontdekt door beveiligingsonderzoeker Volodymyr Diachenko op een onbeveiligde Elasticsearch-cluster, zonder wachtwoord. Diachenko ontdekte daar een grote hoeveelheid JSON-gegevens, vertelt hij in een LinkedIn-post. In de dataset vond hij van 1,9 miljoen mensen de naam, het land van verblijf, het geslacht, de geboortedatum, paspoortdetails en de no-flystatus. De server waarop de bestanden stonden, was op dat moment al geïndexeerd door de zoekmachines Censys en ZoomEye.

Volgens Diachenko is de lijst mogelijk afkomstig van het Terrorist Screening Center van de FBI, omdat in de lijst ook het 'tsc-id' van mensen staat en de no-flystatus. Het TSC is verantwoordelijk voor het bijhouden van de Amerikaanse terreurlijst, die wordt gebruikt door verschillende Amerikaanse overheidsinstanties. De watchlist die het TSC maakt, wordt onder meer gebruikt door de Transportation Security Administration om mogelijke terroristen te onderscheppen als zij de Verenigde Staten proberen binnen te komen of als zij visa aanvragen.

Op het moment dat Diachenko de lijst ontdekte en doorhad wat hij in handen had, heeft hij onmiddellijk contact opgenomen met het Department of Homeland Security. Het duurde vervolgens drie weken voordat de server met daarop de gevoelige gegevens offline gehaald werd. Diachenko kan niet uitsluiten dat de lijst in de tussentijd benaderd is door anderen en weet ook niet hoe lang de lijst online heeft gestaan, maar dat is in ieder geval dus langer dan drie weken.

De FBI heeft nog niet bevestigd dat het inderdaad om een lijst met terreurverdachten gaat van het TSC, en het is ook onbekend of de server waar de lijst op stond, eigendom is van een Amerikaanse overheidsdienst. Deze was verbonden aan een IP-adres in Bahrein, niet de VS.