Final Fantasy VII: The First Soldier komt uit in november

De battle-royalgame Final Fantasy VII: The First Soldier komt in november uit voor mobiele apparaten. Dat werd onthuld in een Square Enix-livestream tijdens de Tokyo Game Show. Ook zijn er verbeteringen besproken die zijn doorgevoerd op basis van de feedback van de gesloten bèta.

Het spel verschijnt in november voor iOS en Android. Er zijn volgens de producers geen plannen om het spel ook voor de pc of consoles uit te brengen. De game is vanaf oktober ook als pre-order te bestellen, werd tijdens dezelfde livestream op de Tokyo Game Show onthuld.

Nadat de game in februari werd aangekondigd, vond er in de zomer een gesloten bèta plaats. Tijdens de livestream op de Tokyo Game Show onthulden de producers welke veranderingen er zijn doorgevoerd op basis van de feedback op die bèta. Er zou vooral veel zijn gevraagd om een optie om met een controller te kunnen spelen. Controllersupport wordt daarom aan de uiteindelijke game toegevoegd. Ook komt er een trainingstand om te kunnen oefenen met de wapens en andere aanvallen. Daarnaast gaat de tutorial op de schop, waarbij een duidelijker onderscheid gemaakt gaat worden tussen uitleg over de besturing en uitleg over de gameplay. Tenslotte wordt er een nieuwe ninjaklasse toegevoegd, die gericht is op stealth.

Final Fantasy VII: The First Soldier speelt zich dertig jaar voor de gebeurtenissen in Final Fantasy 7 af. De bedoeling is om als Soldier-soldaat tegen andere spelers te vechten, net zo lang tot er eentje overblijft. Spelers kunnen hun eigen klasse kiezen en elkaar met verschillende wapens te lijf gaan. Het spel zal geen verhaalmodus bevatten.

Dit is niet de enige mobiele Final Fantasy-game waar momenteel aan gewerkt wordt. Zo is in februari, tegelijk met The First Soldier, ook de singleplayer-game Final Fantasy VII Ever Crisis aangekondigd, die een meer verhalend avontuur moet bieden.