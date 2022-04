Verwijzingen pc-versie Final Fantasy VII Remake gevonden in Epic Games Store

Na een remaster van Alan Wake zijn ook verwijzingen naar de Final Fantasy VII Remake gevonden in de krochten van de Epic Games Store. Dat betekent mogelijk dat een of meerdere episodes van het spel naar Windows komen.

De verwijzingen zijn te vinden via de website EpicData, een dataminer die zich richt op die online spellenwinkel. De naam van de game is vervangen door een codenaam. Bij Alan Wake was dat HeronStaging, bij Final Fantasy VII Remake is dat Pineapple QA. Die codenamen geven weliswaar niets weg, maar de CloudSaveFolder van de game heette nog gewoon Final Fantasy VII Remake. Epic Games of de ontwikkelaars van Alan Wake en Final Fantasy, respectievelijk Remedy en Square Enix, hebben de teksten inmiddels veranderd. Screenshots van de teksten zijn echter al gemaakt.

Er is officieel nog geen aankondiging gedaan van een pc-release van de Final Fantasy VII Remake. Gematsu tekent wel aan dat in een trailer voor Intergrade, een nieuwe episode in het FFVII-verhaal, ervan gesproken wordt dat die episode 'minstens zes maanden eerder op de PS5 beschikbaar is dan welk ander format dan ook'. Die periode van zes maanden eindigt op 10 december van dit jaar.