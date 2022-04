Nvidia investeert in verlaging gpu-prijzen bij webwinkels

Onder de slogan 'Restocked & Reloaded' start Nvidia een actie die gamers op de verbeterde beschikbaarheid van videokaarten moet wijzen. Het bedrijf biedt marketinggeld om lagere prijzen bij webwinkels mogelijk te maken, zo blijkt uit onderzoek van Tweakers.

Hoewel het initiatief van Nvidia is vermomd als marketingactie, moet het webwinkels in staat stellen om nog lagere prijzen te vragen voor videokaarten. Officieel moeten deelnemende winkels een tegenprestatie leveren, zoals het optuigen van een landingspagina, maar effectief gaat het verstrekte marketingbudget grotendeels naar lagere prijzen. Onder meer Alternate, Megekko en Paradigit doen mee aan de actie.

Nvidia's Restocked & Reloaded-campagne

Een paar weken geleden publiceerde Tweakers al een uitgebreid artikel over de achtergronden van de sterk dalende videokaartprijzen. Toen was al bekend dat ten minste een videokaartenfabrikant winkels marketingbudget per verkochte kaart verleende, waarmee ze in staat werden gesteld om de kaarten onder inkoopprijs te verkopen, zonder daar zelf verlies op te lijden. Nu Nvidia dat heeft geformaliseerd in deze actie, zijn prijsverlagingen voor producten van meer merken en bij meer winkels mogelijk.

Nvidia spreekt van goed nieuws voor een groot deel van de gamers, die 'een moeilijke tijd' zouden hebben gehad 'omdat ze niet in staat waren de producten te kopen die ze willen voor de juiste prijzen'. De gpu-ontwerper noemt enkele kaarten van Inno3D, MSI en PNY als voorbeelden van kaarten die op het moment tegen scherpe prijzen te krijgen zijn, maar stelt 'nog meer geweldige acties' in het vooruitzicht die op een later moment online verschijnen. Nvidia communiceert geen einddatum voor de actie.

Lagere verkoopprijzen moeten helpen om de verkoopsnelheid van de videokaarten te verhogen. De relatief lage vraag en het verhoogde aanbod van kaarten hebben ervoor gezorgd dat er nu voldoende voorraad in de Europese magazijnen van fabrikanten ligt, maar met de nog altijd dalende prijstrend is het risicovol om die voorraden te groot te laten worden. De marges die winkels en Europese kantoren van fabrikanten op videokaarten maken, zijn daardoor al vrijwel geheel verdampt in de afgelopen maanden, maar de inkoopprijzen bij Nvidia en de grotendeels Taiwanese hoofdkantoren van fabrikanten zijn nog te hoog om verdere prijsdalingen op natuurlijke wijze te laten ontstaan. Creatieve acties zoals de budgetten die Nvidia nu uitdeelt, zijn een snelle en effectieve manier om de prijzen toch op korte termijn te drukken.

De aanvoer van videokaarten kent juist nu de nodige uitdagingen doordat veel Chinese industriesteden in lockdown zijn, wat gevolgen heeft voor zowel de productie als de inzetbaarheid van havens en rederijen. Voor nu zijn de voorraden in Europa echter ruim voldoende: zowel winkels als fabrikanten verwachten voorlopig geen tekorten, zo zeggen ze tegen Tweakers.

In de afgelopen weken daalden de prijzen van videokaarten gestaag door. De populairste videokaart in de Pricewatch, de Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC, kost op het moment van schrijven 799 euro, bijna 75 euro minder dan een maand geleden. In de Pricewatch vind je ook een overzicht van onlangs in prijs gedaalde videokaarten.