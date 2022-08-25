BenQ komt met zijn eerste oledmonitor

BenQ heeft zijn eerste oledmonitor aangekondigd: de MOBIUZ EX480UZ. Het gaat om een 4k-monitor van 48" met een refreshrate van 120Hz. BenQ toont op de gamebeurs gamescom in het Duitse Keulen ook twee andere nieuwe gamingmonitoren.

Net als de oledmonitoren van onder meer ASUS en Gigabyte, is de nieuwe EX480UZ vermoedelijk gebaseerd op een WBE-woledpaneel van LG. Het scherm heeft een matte coating waardoor het oppervlak er ongeveer hetzelfde uitziet als dat van de gemiddelde lcd-monitor. De meeste oledtelevisies hebben een spiegelend schermoppervlak. ASUS en LG kondigden eerder ook al een matte oledmonitor aan, in de vorm van de PG48UQ en 48GQ900.

BenQ belooft voor de EX480UZ een responstijd van 0,1ms, 10bit-kleurgradatie en VESA DisplayHDR400 True Black-certificering. Het scherm is voorzien van FreeSync Premium en BenQ's HDRi-technologie. Ook heeft de fabrikant een kvm-switch toegevoegd. De HDMI 2.1-poorten op het scherm zouden de volledige 48Gbit-bandbreedte aankunnen, zodat 4k-weergave op 120Hz niet gepaard moet gaan van zichtbare kleurcompressie. Wisselen tussen inputs kan eventueel via de meegeleverde afstandsbediening. Het scherm kan net zoals een televisie bepaalde beeldinstellingen toewijzen aan een bepaalde ingang, zodat je er sneller tussen kunt wisselen. BenQ noemt dat 'scenariomapping'.

BenQ Mobiuz EX480UZ, EX270M en EX270QM
BenQ Mobiuz EX480UZ, EX270M en EX270QM

Naast de EX480UZ komt BenQ met twee andere Mobiuz-monitoren: de EX270M en EX270QM. Deze 27"-lcd-monitoren hebben een 240Hz-refreshrate. De fabrikant belooft een gtg-responstijd van 1ms. Beide schermen hebben een ips-paneel, waarbij de EX270M een full-hd-resolutie heeft, 1920x1080, en de EX270QM een wqhd-resolutie, 2560x1440. Het laatste model is Vesa DisplayHDR600-gecertificeerd en heeft bovendien HDMI 2.1-ingangen. Beide schermen hebben een in hoogte verstelbare voet, afstandsbediening en ondersteunen dezelfde functie voor 'scenariomapping' als het grote scherm.

De drie monitoren zijn in de Benelux verkrijgbaar vanaf september of oktober. De EX480UZ gaat 1999 euro kosten, terwijl de EX270M 399 euro als adviesprijs meekrijgt. De EX270QM moet voor 799 euro over de toonbank gaan.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 25-08-2022 06:57 42

25-08-2022 • 06:57

42

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Reacties (42)

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HerrPino 25 augustus 2022 08:03
Hoe zit het met inbranden van iets als een taakbalk? Ik vind het best een interessante monitor, maar zou hem dan toch vooral voor development gebruiken en niet zo zeer voor gamen en zo nu en dan (tussen de bedrijven door) er op gamen.
MiesvanderLippe @HerrPino25 augustus 2022 08:14
Ik had ook een monitor die last had van inbranden/image retention maar heb gewoon een screensaver ingesteld. Voor de rest kun je gewoon je taakbalk op automatisch verbergen zetten en heb je dan dus ook 80% van het probleem niet meer.
grrfield @MiesvanderLippe25 augustus 2022 08:22
Dan is het toch te laat, of verminderen de verschijnselen terug na een tijdje?
MiesvanderLippe @grrfield25 augustus 2022 08:26
Dat hangt van het type paneel af. Hoe lang is het image retention en vanaf wanneer is het inbranden? OLED heeft ook last image retention maar dat is lang niet altijd permanent. Mijn TV heeft het ook als je naar een 50% grijs scherm wisselt maar het is wel telkens iets anders dat is blijven hangen. Bij mijn monitor was het wel altijd de taakbalk en ook echt storend. Het heeft ook wel een een paar weken geduurd om weer weg te gaan.
dfbt @MiesvanderLippe25 augustus 2022 08:34
ik snap echt niet dat mensen nog steeds Oled's kopen met al dat inbrandingsgevaar. Zijn misschien de mooiste panelen om te kopen, maar je kan na 1 of 2 jaar toch niet gaan claimen dat alles ingebrand is als je van te voren weet dat het gaat gebeuren?
Ricofizz @dfbt25 augustus 2022 09:03
Ligt er aan hoe je geïnformeerd word, wij tweakers zullen wel wat research van te voren doen om te kijken wat een goed paneel is maar jan en alleman heeft via via gehoord dat een OLED een prachtig beeld heeft.

Verder voor de PC gebruikers zou ik aanraden om iets als Lively Wallpaper (FOSS) of Wallpaper Engine te gebruiken voor geanimeerde wallpapers en natuurlijk de taakbalk automatisch verbergen.

Voor de LG OLED mensen een tip om LGTVCompanion te gebruiken zodat het scherm uit en aan gaat met de powerinstellingen van je PC
MiesvanderLippe @Ricofizz25 augustus 2022 10:31
Op die landingspagina weet je wel gelijk of je gevoelig bent voor motion sickness zeg! Mama mia.
The Zep Man @dfbt25 augustus 2022 08:48
ik snap echt niet dat mensen nog steeds Oled's kopen met al dat inbrandingsgevaar.
Zelf heb ik een OLED TV (LG CX) en een notebook met een OLED scherm. Beide zijn ondertussen twee jaar oud. Er is nog niets ingebrand.

Als je eenmaal 'zwart is echt zwart' gewend bent, dan wil je niet meer terug. Het is de eerste ontwikkeling sinds een lange tijd dat weer wat nieuws brengt*. 120 Hz en 4k zijn leuk, maar zijn voor mij niet zo interessant als goed contrast.

* Ja, plasma had ook 'zwart is zwart'. Dat was echter een technologisch doodlopend spoor. Ik kan het weten. Heb ook een (niet ingebrande!) Panasonic full HD plasma TV, voornamelijk voor de nostalgie. :P

Dat gezegd hebbende zie ik niet echt de toegevoegde waarde in van deze OLED 'monitoren'. Het wordt pas interessant als er monitoren (niet TV's) in het 24"-32" bereik beschikbaar komen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 25 juli 2024 09:14]

MiesvanderLippe @dfbt25 augustus 2022 08:56
Omdat ik geen lineaire TV kijk dus het hele scherm steeds met iets anders gevuld is, omdat er steeds meer technologie is om hiermee te helpen, omdat ik weet wat er niet mee kan, omdat het voor de rest de beste technologie is?
Grrrrrene @dfbt25 augustus 2022 11:25
Je kunt je hele leven in angst leven dat dingen kapot gaan en voor inferieure techniek gaan, maar daar heb je alleen jezelf mee. Ik heb een plasma tv gehad die een beetje ingebrand is na 10 jaar, alleen zichtbaar als je een egaal grijs beeld weergeeft. Bij normaal gebruik zie je er niks van...

Mijn huidige LG OLED is de logische opvolger qua techniek en vertoont na 3 jaar helemaal geen inbrandverschijnselen. Ik heb op YouTube zelfs een long term review gezien van iemand die hem als monitor gebruikt en ook geen ingebrande pixels heeft. Die heeft zelfs via het service menu functies vrijgeschakeld die het paneel beschermen.
Cid Highwind @dfbt25 augustus 2022 11:31
Ik heb me 10 jaar geërgerd aan een TV met heldere vlekken in het donker en een waardeloos contrast omdat dit inherent is aan IPS. Met OLED is er tenminste nog iets wat je kan doen om het te voorkomen, die heldere vlekken (backlight bleed / ips glow) van een IPS paneel zijn af-fabriek "ingebrand".

Gewoon gevarieerde content kijken en de slijtage van de pixels zal ook gelijkmatig lopen.
MazDaMan1970 @dfbt25 augustus 2022 13:44
Ik snap dat heel goed, aangezien OLED superieur is tov. LCD. Bovendien is er tegenwoordig weinig kans op inbranden, aangezien de techniek sterk verbetert is.
Overigens kunnen LCD-schermen ook inbranden (iig iets wat er op lijkt). Ik heb hier een HP monitor staan, die dag & nacht gebruikt is voor het weergeven van kaarten. Rechtsbovenin zie ik nog steeds vaag een lijn van een kaart staan.
JBVisual @dfbt25 augustus 2022 09:02
Ik game aardig wat, en bepaalde zaken zoals een levensbalk etc... branden ook niet in.
Ik heb de LG OLED C8 en deze is na 4 jaar nog steeds prima, en dat terwijl deze door de woonkamer locatie tijdens daglicht regelmatig op maximale helderheid heb staan.

Was een goede LED misschien voor de huiskamer beter geweest?
Misschien wel, maar ik kom ook zoals @The Zep Man van een Panasonic Plasma af, en als je nou eenmaal "zwart = zwart" gewend bent wil je eigenlijk niks anders meer.

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 25 juli 2024 09:14]

MazDaMan1970 @JBVisual25 augustus 2022 13:47
Same here, ruim 17 jaar Plasma TV's gehad, van Panasonic. De laatste hield het ruim 12 jaar vol, totaal niet ingebrand, maar wel op ivm. het niet meer goed weergeven van zwart.
Ik heb vorig jaar bewust een OLED 65-inch TV van Philips gekocht, ivm. de goede zwartweergave, die ik van Plasma gewend was; echt een superieur beeld tov. LCD TV's!
africangunsling @grrfield25 augustus 2022 09:54
Tjah volgens mij vrij makkelijk te voorkomen, dark theme aanzetten je scherm voor pc gebruik niet op maximale lichtsterkte zetten. Voor mij is standje 30 prima. Nu 1,5 jaar een lg cx op mijn bureau staan voor dagelijks gebruik en nog geen burn in gezien.

Ik denk dat je het zo moet zien: de maximale helderheid van het scherm is misschien niet helemaal gemaakt voor statische beelden maar lagere helderheiden wel (burn-in schaalt exponentieel met helderheid van het scherm). Voor zover er ook maar enige kans op burn-in is kun je dat helemaal uitsluiten door je scherm 25% minder helder te zetten. Maximale helderheid is wat mij betreft ook vooral nuttig om HDR content te consumeren.
Gubbel @MiesvanderLippe25 augustus 2022 10:13
Het zou tof zijn als je OS een optie heeft om dit op te lossen zoals telefoons dit doen. Samsung (ik weet niet hoe het zit bij andere telefoons) verplaatst de home en terug iconen etc. continue een paar pixels om burn in tegen te gaan. Je merkt dit als gebruiker totaal niet, maar het lost wel een deel van het probleem op.

Kan me nog herinneren toen ik veel in de auto zat dat ik op een gegeven moment de hele interface van Waze op mn scherm gebrand had staan, vreselijk :D
Finraziel
@HerrPino25 augustus 2022 08:10
Ja dat gaat inbranden ja. Meerdere YouTubers waaronder Linus die een LG oled als monitor zijn gaan gebruiken die na een paar maanden al begonnen te zien waar de randen van in de hoeken gesnapte windows altijd stonden.
Dracul 25 augustus 2022 07:35
Goed om te zien dat er meer en meer OLED en QD-OLED monitoren worden aangekondigd.

Ik denk dat BenQ beter een iets kleiner maatje had kunnen uitbrengen maar dat is mijn mening.
PJVisscher @Dracul25 augustus 2022 08:15
Was ook mijn eerste gedachte, waarom niet in ieder geval een 42. Iets kleiners zal waarschijnlijk niet gebeuren zolang LG dat ook nog niet heeft, maar dat zou weer wat meer opties geven voor een KB+M set-up
GoT.Typhoon 25 augustus 2022 07:39
2000 voor de 48 inch versie? Wederom gewoon een LG pakken dus.
Punkbuster @GoT.Typhoon25 augustus 2022 07:41
Ja, snap ook niet dat ze dit durven te vragen. LG c2 is dan toch gewoon meer dan prima
Silent Thunder 25 augustus 2022 08:55
Uit verschillende reviews van andere OLED beeldschermen valt op dat ze bij een bepaalde helderheid bijna allemaal last hebben van flickering.
Het valt ook op dat de meeste 60 Hz zijn. Is daar een verband te leggen? Met andere woorden: zou die 120 Hz van dit scherm het probleem van OLED flickering (of PWM flickering) kunnen oplossen?
beebie121 25 augustus 2022 11:14
ik zou graag een 32 of 34 inch variant zien.
Persoonlijk vind ik 48 inch echt te groot, vraag me ook af waarom je hier 2000 voor moet betalen terwijl je een OLED tv van 48 inch voor veel minder kan krijgen.

Op zich vind ik het ene goede ontwikkeling, echter graag wat kleinere maten voor mij.
RoyReyn 25 augustus 2022 13:13
Mooie verkoop praat, een 48 inch oled monitor. Ja, dat is voor mij en vele andere mensen gewoon een TV. Het bevat wellicht gaming features maar zolang ze geen normaal formaat, 23-34 inch, monitoren kunnen uitbrengen blijft dit maar gewoon een TV voor console gamers.

Ik zal zeker geen 48 inch “monitor” op mijn bureau zetten om te gamen. Dit is echt bedoeld voor een woonkamer scenario waar je een redelijke afstand van het display hebt.
Azerox 25 augustus 2022 17:25
Ik zou me dan eerder een LG OLED C2 42inch kopen.
Wel goed om te lezen dat er nu zoveel OLED panelen verschijnen.
cyrus26 25 augustus 2022 09:24
Zolang je de tv niet uit het stopcontact trekt gaat er niet veel ingebrand blijven. Problemen beginnen meestal als je dat wel doet.
jos707 25 augustus 2022 11:27
Ik wacht nog even tot er OLED monitoren worden aangekondigd in 27" formaat. Deze aangekondigde monitoren zijn gewoon OLED televisies die in de markt worden gezet als monitor aan een fors hogere prijs.
Nokian95dude 25 augustus 2022 19:30
Belachelijk, is gewoon geen reden voor.

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