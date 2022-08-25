BenQ komt met zijn eerste oledmonitor

BenQ heeft zijn eerste oledmonitor aangekondigd: de MOBIUZ EX480UZ. Het gaat om een 4k-monitor van 48" met een refreshrate van 120Hz. BenQ toont op de gamebeurs gamescom in het Duitse Keulen ook twee andere nieuwe gamingmonitoren.

Net als de oledmonitoren van onder meer ASUS en Gigabyte, is de nieuwe EX480UZ vermoedelijk gebaseerd op een WBE-woledpaneel van LG. Het scherm heeft een matte coating waardoor het oppervlak er ongeveer hetzelfde uitziet als dat van de gemiddelde lcd-monitor. De meeste oledtelevisies hebben een spiegelend schermoppervlak. ASUS en LG kondigden eerder ook al een matte oledmonitor aan, in de vorm van de PG48UQ en 48GQ900.

BenQ belooft voor de EX480UZ een responstijd van 0,1ms, 10bit-kleurgradatie en VESA DisplayHDR400 True Black-certificering. Het scherm is voorzien van FreeSync Premium en BenQ's HDRi-technologie. Ook heeft de fabrikant een kvm-switch toegevoegd. De HDMI 2.1-poorten op het scherm zouden de volledige 48Gbit-bandbreedte aankunnen, zodat 4k-weergave op 120Hz niet gepaard moet gaan van zichtbare kleurcompressie. Wisselen tussen inputs kan eventueel via de meegeleverde afstandsbediening. Het scherm kan net zoals een televisie bepaalde beeldinstellingen toewijzen aan een bepaalde ingang, zodat je er sneller tussen kunt wisselen. BenQ noemt dat 'scenariomapping'.

BenQ Mobiuz EX480UZ, EX270M en EX270QM

Naast de EX480UZ komt BenQ met twee andere Mobiuz-monitoren: de EX270M en EX270QM. Deze 27"-lcd-monitoren hebben een 240Hz-refreshrate. De fabrikant belooft een gtg-responstijd van 1ms. Beide schermen hebben een ips-paneel, waarbij de EX270M een full-hd-resolutie heeft, 1920x1080, en de EX270QM een wqhd-resolutie, 2560x1440. Het laatste model is Vesa DisplayHDR600-gecertificeerd en heeft bovendien HDMI 2.1-ingangen. Beide schermen hebben een in hoogte verstelbare voet, afstandsbediening en ondersteunen dezelfde functie voor 'scenariomapping' als het grote scherm.

De drie monitoren zijn in de Benelux verkrijgbaar vanaf september of oktober. De EX480UZ gaat 1999 euro kosten, terwijl de EX270M 399 euro als adviesprijs meekrijgt. De EX270QM moet voor 799 euro over de toonbank gaan.