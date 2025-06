Wie een monitor zoekt voor bij een Apple MacBook, Mac mini of Mac Studio, kan natuurlijk bij Apple zelf winkelen. Je komt er dan snel achter dat Apple maar twee monitors in het assortiment heeft: de 27"-Studio Display en 32"-Pro Display XDR. Beide hebben een zeer hoge resolutie en de Pro Display XDR ook een behoorlijke hdr-functie, maar ze zijn ook heel erg duur. De Studio Display kost al meer dan 1500 euro, de Pro Display XDR bijna 5000 euro.

Natuurlijk kun je op een Mac ook iedere willekeurige andere display aansluiten en veel mensen doen dat dan ook. Toch denkt BenQ, een van de kleinere spelers op de monitormarkt, dat een specifiek voor de Mac ontworpen display meerwaarde kan bieden. In september introduceerde het merk twee schermen voor Apple-gebruikers: de MA270U van 27 inch, geprijsd op 499 euro, en de MA320U van 32 inch, die voor 599 euro verkrijgbaar is. Beide schermen hebben een ips-paneel met een 4k-resolutie, een stuk lager dus dan de schermen van Apple zelf.

BenQ denkt dat zijn producten geschikter zijn dan andere schermen van derden, met eigenschappen zoals meegeleverde software voor macOS om schermfuncties te bedienen, een USB-C-poort met veel power delivery om ze gemakkelijk op Apple-computers te kunnen aansluiten en een kleurbereik vergelijkbaar met het ingebouwde scherm van een MacBook. Aan de hand van de grootste van de twee schermen, de MA320U, zoeken we in deze review uit of de 'MacBook-monitor' van BenQ inderdaad een meerwaarde biedt boven normale monitors.

Design en aansluitingen

Zoals te verwachten voor een scherm dat moet worden gekoppeld aan een Apple Mac, heeft de BenQ MA320U een redelijk minimalistisch ontwerp. De zuilvormige poot van het scherm doet me een beetje denken aan die van de gemiddelde LG-monitor; het paneel zelf neigt dan weer naar een Dell UltraSharp, met zijn volledig zwarte voorkant en zilvergrijze achterkant. De MA320U beschikt over hoogteverstelling (115 mm) en je kunt het paneel draaien, kantelen en roteren naar portretstand. Logisch zou je zeggen, maar de Apple Studio Display geeft je de meeste van die mogelijkheden niet.

Evenals bij de Apple Studio Display en Apple iMac-aio's steken de aansluitingen achter op de MA320U recht uit de behuizing. Dat is praktisch bij het inpluggen, maar maakt het lastig om de kabels een beetje ordentelijk uit het zicht te geleiden. Naast de standaard C13-aansluiting voor de stroomvoorziening, waardoor de MA320U geen los voedingsblok nodig heeft, zitten op de monitor een USB-C- en twee HDMI 2.0-ingangen, beide geschikt voor de volledige 4k bij 60Hz. De USB-C-ingang waarop je je Mac aansluit, ondersteunt tot 90W-powerdelivery terug richting de computer. Dat is voldoende voor een MacBook Air en ook nog wel voor de gemiddelde MacBook Pro, maar de krachtigste MacBook Pro's met Max-cpu hebben op volle snelheid nog meer stroom nodig. Die zullen dan dus de accu moeten aanspreken als je ze op hun staart trapt. De USB-A- en USB-C-poort achterop de MA320U bieden 5Gbit/s-doorvoersnelheden en dat geldt ook voor de makkelijker bereikbare USB-A-poort onder aan het scherm, naast de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

De USB-poort op de MA320U is geen Thunderbolt-poort, waarmee het logisch is dat je geen tweede scherm kunt doorlussen via het scherm dat je met je Mac verbindt, zoals dat bijvoorbeeld wel kan met de Apple Studio Display. Apple MacBook Pro's ondersteunen meerdere displays via één kabel alleen via Thunderbolt. BenQ heeft wel een dockingstation in het assortiment waarop je meerdere MA320U's kunt aansluiten. Dankzij de DisplayLink-chipset in de dock werkt dat zelfs met oudere MacBook Air-laptops, die van zichzelf niet meerdere externe displays ondersteunen.

De MA320U kost minder dan de helft van de Apple Studio Display en dat merk je ook wel aan het materiaalgebruik. Waar het Apple-scherm voor een groot deel van aluminium is gemaakt, voel je bij de MA320U overal plastic, ook aan de buitenkant van de poot en de bovenkant van de rechthoekige basis, waarvan je op grond van de zilvergrijze afwerking nog had kunnen denken dat ze van metaal waren. Vanaf de zijkant valt op dat de MA320U redelijk dik is voor een edge-lit lcd, waar Apple-schermen juist zo opvallend dun zijn. Hoewel de afzonderlijke delen van de behuizing bij de MA320U niet zo stevig en luxe aanvoelen als het voorbeeld van Apple en ook niet overal even mooi en naadloos op elkaar aansluiten, staat ook de BenQ-monitor stabiel op het bureau.

Het design van de BenQ MA320U past redelijk goed bij dat van de gemiddelde Apple Macbook. Wel vind ik het jammer dat BenQ de monitor niet in meer kleuren verkoopt dan zilvergrijs met zwart, zoals Apple dat tegenwoordig doet met zijn laptops en pc's. Vooraan de basis van de MA320U zit een neplederen strookje waarvan de functie me ontgaat. Ook designtechnisch lijkt het mij een misser, want Apple is sinds vorig jaar afgestapt van het echte spul.

Osd en praktijk

Midden onder het scherm heeft de BenQ MA320U een aan-uitknop en een joystickje, net zoals veel andere monitors. De osd is echter uiterst basaal: je kunt de helderheid instellen, van input wijzigen en het volume van de ingebouwde speakers aanpassen, en meer niet. Voor alle overige instellingen word je via een QR-code in het menu verwezen naar de Display Pilot 2-software, te downloaden vanaf de BenQ-website voor macOS en Windows. Voor wie andere apparaten (of Linux-pc's) wil gebruiken, had een iets uitgebreider schermmenu niet misstaan.

Display Pilot 2 nestelt zich onder macOS als een knop in het bedieningspaneel aan de rechterkant van de menubalk. Vanaf daar geeft een snelmenu toegang tot de meeste schermfuncties, waaronder de beeldmodus en kleurweergave. De helderheid kun je regelen via dezelfde toetsen als bij het ingebouwde scherm of via de automatische helderheidsregeling. De MA320U heeft een lichtsensor die zowel helderheid als kleurtemperatuur van het omgevingslicht meet, net zoals de sensor van het ingebouwde display van een MacBook. Het is met Display Pilot verder mogelijk om een combinatie van beeldinstellingen te synchroniseren met een Focus-modus die je in macOS instelt. Een andere extra functie die weinig met het scherm zelf te maken heeft, is de mogelijkheid om vensters in verschillende lay-outs te rangschikken.

Zet je de MA320U in de M-Book-beeldmodus, die BenQ voor Apple-gebruik aanbeveelt, dan wordt er een bijgeleverd icc-profiel actief dat grijstinten verder bijregelt en macOS vertelt welke kleuren de MA320U kan weergeven, zodat sRGB- en P3-afbeeldingen met de juiste verzadiging zullen worden getoond. De monitor heeft ook de gebruikelijke sRGB- en P3-modi, die relevant zullen zijn als je andere apparaten zonder ingebouwd kleurbeheer aansluit.

Display Pilot doet wat het belooft en maken het werken met de MA320U onder macOS prettig. De meeste functies zijn echter niet uniek ten opzichte van andere monitors. Veel displays ondersteunen Display Data Channel (DDC), de functie die Display Pilot gebruikt om het scherm vanaf je Mac aan te sturen. Zodoende kun je bij merken zoals Dell en LG een eigen instelprogramma voor macOS downloaden met vergelijkbare functies. Voor overige displays die DDC ondersteunen, kun je een (betaalde) thirdpartyapp zoals Lunar gebruiken. Wat er dan nog ontbreekt ten opzichte van het bovenstaande verhaal zijn wat extra functies voor het synchroniseren van instellingen en rangschikken van vensters: leuk, maar bepaald niet cruciaal. De meeste schermen hebben ook geen kleurtemperatuursensor waarmee ze hun tint aan de omgeving kunnen aanpassen, maar je kunt met een MacBook ook de in de laptop ingebouwde sensor gebruiken voor een externe display. Met een ander scherm zul je tot slot zelf ergens een icc-profiel moeten vinden voor de optimale kleurweergave, maar als het kleurbereik van je monitor aansluit bij een van de standaardprofielen in macOS, kunnen die ook voldoen.

Paneel: eigenlijk niet scherp genoeg

De BenQ MA320U heeft zoals gezegd 3840x2160 pixels op een 32"-paneel. Dat levert een pixeldichtheid van ongeveer 138ppi. Voor Mac-gebruik is dat eigenlijk niet ideaal. Apple-beeldschermen zoals de Studio Display en Pro Display XDR zijn zo ontworpen dat ze een ppi hebben die ongeveer dubbel zo hoog ligt als bij een 'regulier' beeldscherm met ongeveer 100ppi. Zodoende kan de macOS-interface precies twee keer worden opgeschaald, waarbij vier pixels op het scherm even groot zijn als één pixel op een normaal scherm. De tekstgrootte en werkruimte op de 5120x2880 pixels tellende Studio Display is daarmee bijvoorbeeld gelijk aan een gewone 27"-monitor met 2560x1440 pixels.

Bij de MA320U werkt tweemaal opschalen niet echt goed: daarmee is de weergave gelijk aan een full-hd-monitor (1920x1080), wat op 32" erg grote tekst en een krappe werkruimte oplevert. Geen schaling gebruiken is ook geen goed idee, want dan worden de letters juist heel erg klein.

Net als Windows kan macOS het beeld opschalen met een kommagetal, bijvoorbeeld 1,25 keer of 1,5 keer. De aanpak is anders dan hoe Windows het doet: macOS doet intern alsof je een 5k- of 6k-scherm hebt aangesloten en schaalt het beeld vervolgens terug naar de 3840x2160 pixels die de monitor echt heeft. Dat levert een enigszins vage weergave op die, als je gaat pixelpeepen, kleine foutjes kan bevatten. Ik vond het evengoed fijner om naar te kijken dan het enigszins gekartelde beeld dat een regulier 100ppi-scherm op macOS geeft. Van performanceproblemen die zouden ontstaan door de hoge interne resolutie ervoer ik in de praktijk geen last.

BenQ past in de MA320U een trucje toe om de impact van beeldschaling te verzachten: standaard staat er in de M-Book-beeldmodus een klein beetje verscherping aan. Ik zag dat alleen in testpatronen, die zonder verscherping evengoed ook niet perfect worden getoond. Letters en grafische elementen zien er op de standaardinstelling net iets beter uit dan hoe ze zouden worden weergegeven zonder verscherping actief.

De beste oplossing was natuurlijk geweest als BenQ zijn monitor had uitgerust met een hogere resolutie, zoals Apple dat doet met zijn displays. Op 32" had dat een 6k-paneel moeten zijn, met ongeveer 6000x3400 pixels. Het is logisch dat BenQ dat kennelijk niet heeft aangedurfd: die panelen zijn zeldzaam en peperduur. Behalve de Apple Pro Display XDR is er maar één andere 32"-6k-monitor in onze Pricewatch en die kost meer dan 2000 euro. Hoewel ASUS en ViewSonic recent nieuwe 32"-6k-monitors hebben aangekondigd, zou het ons verbazen als die minder dan 1000 euro gaan kosten.

Verpakking De BenQ MA320U wordt geleverd in een kartonnen doos met zwarte en witte opdruk. In plaats van het gebruikelijke piepschuim zit in de doos een milieuvriendelijkere constructie van karton die de inhoud op zijn plek moeten houden. De kabels en voeding zijn ter bescherming in plastic zakjes verpakt en rondom het scherm zit het gebruikelijke foamzakje om krassen te voorkomen.

Testmethode en testveld

We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays' Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan. We meten het scherm eerst door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Deze vind je op de productpagina; in dit artikel vind je alleen de scores waarbij we het scherm hebben ingesteld voor sRGB en Display P3. De aanpassingen aan gamma en kleurtemperatuur die we hebben gedaan om de optimale instelling te bereiken voor deze kleurruimtes, vind je in de tabel hieronder. Merk op dat deze instellingen, zoals gezegd, niet kunnen worden gewijzigd via de osd van het scherm, maar alleen als je de Display Pilot 2-software installeert.

De bovenstaande metingen zijn uitgevoerd met onze gebruikelijke testopstelling, waarbij een Windows-pc het beeld uitstuurt. De BenQ MA320U is natuurlijk bedoeld voor gebruik met een Mac. We hebben dus een tweede set metingen uitgevoerd met de MA320U aangesloten op een iMac, waarbij het scherm in de door BenQ voor Mac-gebruik bedoelde M-Book-beeldmodus staat. Met behulp van het bijbehorende icc-profiel in de Display Pilot 2-software neemt macOS de kleurconversie voor sRGB en Display P3 voor zijn rekening.

De hdr-meting voeren we uit met dezelfde software en meetapparatuur en een VideoForge Pro-patroongenerator. Voor de responstijdmeting gebruiken we een fotosensor en de LeCroy WaveRunner 6100-oscilloscoop. De inputlag meten we met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Standaardweergave sRGB (Windows) sRGB (macOS) Display P3 (Windows) Display P3 (macOS) Beeldmodus User sRGB M-Book, icc-profiel actief Display P3 M-Book, icc-profiel actief Kleurtemperatuurinstelling Warm1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gamma-instelling 2.2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Helderheid instelbaar? Ja Ja Ja Ja Ja

Het testveld in deze review bestaat naast de BenQ MA320U uit andere luxe 4k-schermen die we de afgelopen jaren hebben getest. Het zijn monitors die net als de MA320U beschikken over een USB-C-poort met flink wat powerdelivery, zodat je ze gemakkelijk met een MacBook kunt gebruiken. In de grafieken staan bijvoorbeeld de Dell UltraSharp U2723QE en U3223QE en de LG UltraFine 27UQ850-W. De Dell UP2720Q is wat kleurweergave betreft een benchmark voor een high-end scherm, de ASUS ProArt PA32UCR-K laat zien wat een echte hdr-monitor kan. Dit duo is flink duurder dan de MA320U.

De 32"-tegenhanger van Apple, de Pro Display XDR, hebben we helaas niet getest, maar met zijn prijs is dat zeker geen concurrent voor de MA320U. De Studio Display hebben we wel getest en deze staat in de grafieken. Hij heeft een extra hoge pixeldichtheid van meer dan 220ppi, net als de Samsung ViewFinity S9 (S90PC) en de Dell UltraSharp U3224KBA. Ook deze schermen zijn veel duurder dan de BenQ MA320U en in het geval van de Studio Display en ViewFinity S9 ook nog een slagje kleiner.