ASUS brengt oledmonitors van 42" en 48" in Benelux uit voor 1599 en 1699 euro

ASUS brengt zijn eerder aangekondigde oledmonitors van 42" en 48" vanaf volgende maand uit in de Benelux. De PG42UQ met een beelddiagonaal van 42" gaat 1599 euro kosten en de grotere PG48UQ van 48" wordt 100 euro duurder.

ASUS heeft op de gamescom onder meer zijn eerder aangekondigde PG42UQ- en PG48UQ-monitors getoond en die komen op korte termijn beschikbaar. Eerder was er nog geen informatie over de release en het prijsniveau. De schermen komen ergens in september in de Benelux op de markt voor de genoemde prijzen.

Eerder meldde ASUS al dat de Rog Swift-oledmonitors 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. Ook zou de kleurweergave vanuit de fabriek al op een niveau zitten waarbij de afwijkingen niet met het blote oog te zien zijn. Beide schermen hebben twee HDMI 2.1-aansluitingen, twee HDMI 2.0-poorten, een DisplayPort-aansluiting en een USB-hub.

De monitors hebben een 4k-resolutie en een refreshrate van 120Hz, al is een overclock naar 138Hz mogelijk. De opgegeven grijs-naar-grijsresponstijd bedraagt 0,1ms. Om de hitte in toom te houden en daarmee de levensduur te verhogen, is een heatsink onderdeel van het ontwerp van de monitors. Verder hebben de schermen een speciale coating om reflecties te reduceren.