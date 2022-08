Fitbit kondigt Inspire 3, Versa 4 en Sense 2 aan

Fitbit kondigt drie opvolgers van bestaande smartwatches aan, de Inspire 3, Versa 4 en Sense 2. De Fitbit Inspire 3 verschijnt in september voor een adviesprijs van 99,95 euro. De Versa 4 en Sense 2 zijn in het najaar voor respectievelijk 229,95 en 299,95 euro beschikbaar.

Fitbit Inspire 3

De Fitbit Inspire 3 heeft voor het eerst in de Inspire-productlijn een always-on-kleurenscherm. De meeste andere functies komen overeen met de Inspire 2. Zo houdt de smartwatch volgens de fabrikant 24 uur per dag de activiteiten van de gebruiker bij, waaronder het 'aantal gezette stappen, verbrande calorieën, activiteit per uur, hartslag, hartgezondheid, stress en slaapkwaliteit'. De fitnesstracker zou tot 10 dagen meegaan op een volle accu en is waterdicht tot 50 meter diep.

De Fitbit Versa 4 en Sense 2 komen ook in grote lijnen met de respectievelijke voorgangers overeen, inclusief het gebruik van Fitbit OS, geen Wear OS. Volgens Fitbit hebben de vernieuwde smartwatches wel een 'dunner en lichter design' en is de fysieke knop terug. Verder blijven de batterijduur van zes dagen, de oplaadtijd van 12 minuten voor één dag batterij en 24-uurtracking aanwezig. Fitbit belooft binnenkort Google Maps en Google Wallet naar de twee nieuwe smartwatches te brengen.

Verder heeft de Fitbit Sense 2 nog een nieuwe Body Response-'stresssensor'. De ceda -sensor meet gedurende de dag de variaties in elektrische activiteit in de huid. Op deze manier kan Fitbit naar eigen zeggen een benadering maken van het stressniveau van de gebruiker en hoe activiteiten als meditatie en ontspanning daarop inspelen. Eerder verwerkte het bedrijf al een eda-sensor in de oorspronkelijke Sense, maar deze sensor werkte alleen na activatie, niet continu.