Ook AMD 'helpt' fabrikanten en webshops om te stunten met prijzen cpu's en gpu's

Afgelopen weekend schreven we op Tweakers dat Nvidia actief stuurt op lagere verkoopprijzen van videokaarten, door winkels financieel te compenseren. Ook AMD past nu soortgelijke tactieken toe, zo bevestigen bronnen in de markt aan Tweakers.

Onder de campagnenaam 'Game on AMD' kunnen winkels een fikse korting krijgen op de inkoopprijs van Ryzen 5000-processors en Radeon RX 6000-videokaarten, mits ze voldoende grote bestellingen plaatsen. Het doel hiervan is om de verkoopsnelheid te verhogen en daarmee de opgebouwde voorraden te laten slinken tot een gezonder niveau. Zeker in het high-endsegment is er sprake van een overschot aan videokaarten, waarvan we de exacte redenen verder uitdiepten in het eerder gepubliceerde artikel.

In de praktijk zien we vooral veel AMD-processors in prijs dalen in de Pricewatch. Die verkoopt AMD natuurlijk zelf aan (web)winkels, waardoor de ingezette actie gelijk effect heeft. Bij videokaarten zitten daar de individuele fabrikanten tussen, die Radeon-gpu's voor hun custom modellen gebruiken. Die deals komen daarom wat langzamer op gang, al zien we hier en daar al aanbiedingen verschijnen.

Een opvallend effect van AMD's push is dat er korte tijd een RX 6700-videokaart te koop was, zonder het XT-achtervoegsel dus. AMD bracht dit nieuwe model, met minder rekeneenheden en geheugen dan de RX 6700 XT, vorige maand stilletjes op de markt. Inmiddels is de voorraad van die specifieke kaart echter alweer op.

Tot dusver zijn Alternate, Azerty, Informatique en Megekko de Nederlandse winkels die zich aan de salespromotie hebben gecommitteerd. Volgens AMD gelden de aanbiedingen tot 5 augustus, maar een verlenging is niet uitgesloten. Hieronder zie je een live-overzicht van de sterkst in prijs gedaalde AMD-processors en -videokaarten, afkomstig uit de Pricewatch. De vermelde vanafprijs is steeds de laagste prijs voor dat product van 14 dagen geleden.

In prijs gedaalde AMD-processors

In prijs gedaalde AMD-videokaarten

Het uitsluiten van GeForce-videokaarten in bovenstaande lijst is helaas handwerk voor ons, maar we proberen hem in elk geval de uren na publicatie kloppend te houden. Je kunt ook het volledige overzicht van prijsdalingen op videokaarten bekijken.