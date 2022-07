Google begint met uitrol nieuwe Gmail-interface naar alle gebruikers

Google maakt een nieuwe interface van Gmail beschikbaar maken voor alle gebruikers. Begin februari werden zakelijke gebruikers al overgezet en in juni kwam de interface beschikbaar voor de eerste particulieren. Het blijft mogelijk om de oude interface terug te zetten.

Google geeft aan dat de nieuwe interface vanaf nu wordt uitgerold naar alle Gmail-gebruikers die Google Chat hebben ingeschakeld in de instellingen. Met de nieuwe interface wordt onder meer Google Meet, Chat en Spaces geïntegreerd in de e-maildienst. Gebruikers kunnen tussen die diensten wisselen via de linkerbalk van de Gmail-interface. Het is ook mogelijk om die Chat- en Meet-elementen te verbergen, zodat alleen Gmail wordt weergegeven. Ook wordt het uiterlijk zelf aangepast. De interface krijgt elementen van Googles Material Design 3, met pastelkleuren en afgeronde hoeken.

De nieuwe Gmail-interface werd in februari al uitgerold naar de eerste zakelijke gebruikers. In juni maakte Google de nieuwe UI breder beschikbaar voor 'een groep Gmail-gebruikers' die Chat hebben ingeschakeld in de client. Het blijft daarnaast mogelijk om terug te gaan naar de oude interface. Gebruikers kunnen dat doen in de instellingen, door onder 'Snelle Instellingen' te klikken op 'Terug naar de oorspronkelijke Gmail-weergave'. Het is niet bekend tot wanneer dat mogelijk blijft.

In de komende maanden komt Google met andere verbeteringen voor Gmail. De e-maildienst krijgt later dit jaar een 'verbeterde ervaring' voor tabletgebruikers, betere ondersteuning voor emoji's en nieuwe toegankelijkheidsfuncties.

De nieuwe Gmail-interface met Chat- en Meet-integratie (links) en de interface zonder extra diensten