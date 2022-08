Google test opnieuw informatiekaartjes op Google.com

Google heeft opnieuw een test uitgevoerd op Google.com waarbij het onderaan de zoekpagina informatiekaartjes plaatst. De laatste keer dat de Amerikaanse zoekgigant dergelijke test uitvoerde was in februari van dit jaar.

In vergelijking met toen lijkt het erop dat Google gekozen heeft om grotere informatiekaartjes te tonen. Er is ook een nieuw kaartje bijgekomen waarin de gebruiker voorgesteld wordt aan 'the new google.com' en gevraagd wordt om zich in te loggen. Eenmaal dat is gebeurd, kan de gebruiker verschillende informatiekaartjes aanduiden die op de dan gepersonaliseerde Google.com-pagina te zien zullen zijn.

Tussen de opties staan kaartjes die de luchtkwaliteit op een locatie moeten kunnen weergeven, die kunnen tonen hoe de aandelenmarkt ervoor staat of welke evenementen er in de buurt plaatsvinden. Andere kaartjes tonen dan weer actuele sportresultaten, de meest populaire zoektermen van het moment of kijksuggesties. Google voorziet onderaan de pagina ook een toggle om de informatiekaartjes opnieuw te verbergen. Er staat ook te lezen dat de informatie van de kaartjes is verzameld op basis van ‘de activiteit in het verleden’.

9to5Google kreeg lucht van de nieuwe test door twee gebruikers. Een van die gebruikers schreef op Twitter dat hij zijn browsergeschiedenis, -cache en -cookies had verwijderd voordat hij de wijzigingen op Google.com te zien kreeg. Het is onduidelijk of deze handelingen de nieuwe testomgeving van Google.com automatisch activeren.