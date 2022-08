Threema brengt versie chatapp uit die geen code van Google bevat

Threema heeft een nieuwe versie van zijn versleuteldechatapp uitgebracht. De versie, die Threema Libre heet, maakt geen gebruik Googles softwarebibliotheek of code, zegt de ontwikkelaar. De app is beschikbaar voor Android-toestellen via de appwinkel F-Droid.

Om de app te kunnen gebruiken is minimaal Android 5.0 nodig. Threema Libre maakt geen gebruik van 'de softwarebibliotheek of code van Google of derde partijen', schrijft de Zwitserse ontwikkelaar woensdag. Het bedrijf treedt in de aankondiging en de faq niet verder in detail over hoe de nieuwe versie van zijn chatapp precies werkt. Wel verwijst Threema naar de openbare code van de app, waarin men 'kan verifiëren dat de app geen data naar Google lekt'.

Het is mogelijk om Threema Libre naast de Threema Shop- of Google Play-versie op hetzelfde apparaat te gebruiken. Als de gebruiker wil overschakelen naar Threema Libre vanuit een andere versie, dan raadt Threema aan om een back-up te maken in de huidige versie van de chatapp.