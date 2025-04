Chat-app Threema laat gebruikers Android-app kopen met cash via licentie-url

De versleuteldechatapp Threema laat gebruikers met cash betalen. Daarvoor moeten gebruikers een envelop met geld opsturen. Dat is wel duurder dan via de Play Store.

Threema zegt dat Android-gebruikers voortaan met cash kunnen betalen. Threema kost 5,99 euro in de Play Store; de app is altijd alleen betaald beschikbaar geweest op Android. De makers zeggen dat 'betalen met geld goed is, maar betalen met cash nog beter'.

Gebruikers die Threema met cash willen betalen, moeten daarvoor naar de Threema Shop en daar aangeven dat ze anoniem willen betalen. Ze krijgen vervolgens een licentie-url die wordt geactiveerd nadat gebruikers de cash opsturen naar het bedrijf.

De app is op die manier wel veel duurder; het bedrag wordt 'naar boven afgerond' tot tien euro. Threema accepteert alleen briefgeld en stuurt geen geld terug, zeggen de makers. Het was overigens ook al mogelijk om voor de app te betalen met cryptovaluta zoals Bitcoin.