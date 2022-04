Threema maakt broncode apps voor versleutelde chats beschikbaar

Threema meldt de broncode en documentatie van zijn apps onder een AGPLv3-licentie vrij te hebben gegeven. Volgens het bedrijf kan iedereen daarmee de beveiliging die het met zijn chat-app biedt controleren.

Threema heeft de broncode van zijn apps voor Android en iOS, en de code van Threema Web, Push Relay, Compose Area en App Remote Protocol op Github gezet. In de repositories biedt het bedrijf instructies hoe de code te testen en op te bouwen is, waarbij aangetekend is dat Apples restricties het bieden van reproduceerbare builds voor iOS bemoeilijken. Met reproduceerbare builds kunnen ontwikkelaars verifiëren dat de broncode ook daadwerkelijk correspondeert met die uiteindelijke app.

Ontwikkelaars kunnen suggesties doen om bij te dragen aan de code. Threema meldt daarnaast dat gebruikers nu niet langer de claims van het bedrijf over de veiligheid hoeven te geloven, en ook niet hoeven te vertrouwen op de bevindingen van audits, maar dit zelf kunnen verifiëren.

Threema is een betaalde app die zich als chatdienst probeert te onderscheiden met versleutelde communicatie. In het verleden heeft het bedrijf meerdere audits laten uitvoeren om zijn claims over beveiliging bevestigd te krijgen, waarvan de bevindingen van de laatste in november gepubliceerd werden.