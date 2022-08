PayPal is weer beschikbaar in Indonesië na verplichte registratie

De Indonesische overheid heeft de blokkade op PayPal opgeheven. Het betaalplatform heeft zich laten registreren bij de overheid. De registratie maakt het voor de Indonesische autoriteiten mogelijk om gebruikersdata op te vragen.

PayPal werd zaterdag geblokkeerd in Indonesië. Volgens een in 2020 aangenomen wet moeten internetplatforms zich registreren bij de lokale overheid. Dit maakt het voor de lokale autoriteiten mogelijk om data op te vragen van gebruikers van internetplatformen als dat nodig is. Ook moeten platforms content offline halen die volgens plaatselijke autoriteiten verboden is.

Internetplatforms kregen tot 27 juli 2022 de tijd om zich te registreren. PayPal, Steam, Yahoo en Epic Games hadden dat niet gedaan en werden daarom geblokkeerd. PayPal kreeg zondag wel de kans om zijn dienst vijf werkdagen lang open te stellen, zodat gebruikers bij hun geld konden komen. Nu het betaalplatform zich op woensdag heeft laten registreren, blijft de dienst beschikbaar in Indonesië, schrijven The Jakarta Post en Reuters.

De nieuwe Indonesische wet is omstreden. Zo heeft onder meer Human Rights Watch kritiek geuit op de wet. Het vormt een risico op het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting, schreef de mensenrechtenorganisatie vorig jaar. Human Rights Watch ergert zich onder andere aan het feit dat de Indonesische overheid een ruime definitie hanteert van wat als verboden inhoud wordt gezien.