Uitgelekte data toont dat AMD Zen 4-processors vrijwel allemaal igpu's hebben

Uitgelekte data uit de hack bij Gigabyte toont dat AMD Zen 4-processors vrijwel allemaal igpu's hebben. Dat is bij Zen 3 alleen het geval bij de G-serie. Ook komt door de hack andere info naar buiten, zoals dat Zen 4-processors een twee keer zo grote L2-cache hebben.

Bij alle types Zen 4-processors staat bij graphics 'integrated', zo vermeldt Chips and Cheese. Wellicht komt er een serie vergelijkbaar met Intels F-modellen, waarbij de igpu's defect of gedeactiveerd zijn, maar standaard zullen de Zen 4-apu's dus igpu's hebben. Details daarvan zijn verder nog niet duidelijk, al ligt het voor de hand dat het om een nieuwere architectuur gaat dan de Vega-gpu's in de Ryzen 5000G-processors.

Verder is de sprong van Zen 3 naar Zen 4 vergelijkbaar met die van Zen 1 naar Zen 2, zo is op te maken uit de informatie. De veranderingen aan de architectuur zijn relatief klein en veel van de prestatiewinst zal uit de overstap naar TSMC's 5nm-proces moeten komen. Wel gaat de L2-cache van 512kB naar 1MB per core.

De data komt uit documentatie van Gigabyte, die criminelen online hebben gezet na een hack eerder deze zomer. Volgens eerdere berichtgeving heeft de RansomEXX-groepering eerder deze maand systemen van Gigabyte besmet met zijn ransomware en daarbij 112GB aan data buitgemaakt. Het zou niet gaan om klantgegevens.