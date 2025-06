Linux heeft meer Steam-gebruikers dan macOS dankzij Steam Deck

Linux heeft macOS ingehaald onder Steam-gebruikers. Dat blijkt uit de Steam-hardwaresurvey uit juli. Veertig procent van de Linux-gebruikers op Steam draaien SteamOS Holo, het besturingssysteem van Valves Steam Deck-handheld.

In de Steam-hardwaresurvey van juli is Windows nog altijd veruit het grootste besturingssysteem, met een aandeel van 96,21 procent. Linux was goed voor 1,96 procent van de gebruikers, terwijl 1,84 procent van de Steam-gebruikers macOS gebruikte. Het aandeel van Linux is daarmee met ruim een halve procentpunt gestegen sinds een maand eerder.

Volgens Phoronix nadert dit percentage een persoonlijk record voor Linux. Jaren geleden was Linux goed voor ongeveer 2 procent van de Steam-gebruikers, hoewel het gameplatform destijds ook minder gebruikers telde. De Steam-surveyresultaten fluctueren van maand tot maand, afhankelijk van de gebruikers die meedoen. De fluctuaties zijn echter meestal niet zo groot als deze keer, schrijft ook Ars Technica.

Het overgrote deel van de Steam-gebruikers die Linux draaien, ongeveer 42 procent, maakt gebruik van SteamOS Holo. Dat is het besturingssysteem dat gebruikt wordt voor de Steam Deck-handheld. Valve is van plan om deze versie van SteamOS ook beschikbaar te stellen voor andere systemen, hoewel dat tot op heden nog niet officieel is gebeurd. Arch Linux staat op plek twee, met een aandeel van 7,94 procent.

Valve bracht de Steam Deck in februari vorig jaar uit en eind vorig jaar kwam het apparaat voor het eerst breed beschikbaar zonder wachtlijst. De handheld beschikt over een AMD-apu met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu. Het apparaat draait op Valves eigen Linux-distro SteamOS, die is gebaseerd op Arch, hoewel gebruikers ook andere besturingssystemen kunnen installeren.

Apple werkt de laatste tijd ook steeds meer aan gaming op de Mac. Het bedrijf kondigde onlangs macOS-ports aan van onder meer No Man's Sky, Resident Evil Village en Death Stranding. Het bedrijf introduceerde ook een Game Porting Toolkit voor macOS, waarmee ontwikkelaars hun game kunnen overzetten naar de Mac.