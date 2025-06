Samsung toont verbeterde versie van Odyssey Ark-monitor

Op de gamescom in Keulen heeft Samsung een verbeterde versie van zijn Odyssey Ark-gamingmonitor getoond. De specificaties van het paneel zijn hetzelfde gebleven, maar de monitor heeft extra connectiviteit en een verbeterde picture-by-picturemodus.

Met zijn 55"-diagonaal is de Odyssey Ark een van de grootste gamingmonitors in Samsungs line-up. Het matte VA-type lcd-paneel heeft een 4k-resolutie (3840x2160) en is met 1000R sterk gekromd. Achter de lcd zit een miniledbacklight met meer dan 1000 zones. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 165Hz en een beloofde responstijd van 1ms. Op de meegeleverde voet kan het scherm worden geroteerd naar portretstand, waardoor het enorme paneel over je hoofd heen kromt als je het naar voren kantelt. Samsung noemt dat de Cockpit-modus. Net als de televisies van Samsung draait de Odyssey Ark op het Tizen-smartplatform, dat kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening en een speciale draaiknop met zonnepaneel, de Ark Dial.

Al het bovenstaande is ook van toepassing op de oude Odyssey Ark, modelnummer BG970, die Tweakers vorig jaar bekeek op de IFA. Het nieuwe model, de G97NC, onderscheidt zich doordat op de One Connect box, waarin alle aansluitingen zitten, ook een DisplayPort 1.4-aansluiting is te vinden. De voorganger had alleen vier HDMI 2.1-poorten. In ruil voor DisplayPort moet de nieuwe Ark het wel met maar twee HDMI 2.1-aansluitingen en één HDMI 2.0-poort stellen.

Met de vernieuwde Multi View-modus kunnen gebruikers alle vier de inputs naast elkaar op het scherm laten zien in horizontale stand, of maximaal drie inputs in Cockpit-modus. Dat lost een belangrijke tekortkoming van het oude model op, want daarbij kon je maar één input tegelijkertijd laten zien naast de ingebouwde Tizen-apps, wat vooral de Cockpit-modus minder nuttig maakte. Samsung heeft voorts een kvm-switch toegevoegd, waarmee op de monitor aangesloten randapparatuur kan worden geschakeld tussen meerdere pc's die op het scherm zijn aangesloten.

De Odyssey Ark 55G97NC is vanaf september beschikbaar voor een pre-order. De prijs noemt Samsung nog niet. Het oude model gaat met het verschijnen van de nieuwe Ark uit de verkoop.