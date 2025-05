Samsung toont ultrawidemonitor met 7680x2160 pixels en 49"-oledmonitor

Samsung heeft op elektronicabeurs CES een aantal monitoren aangekondigd. Een daarvan is de nieuwe Odyssey Neo G9, het eerste model van de fabrikant met een ultrabrede versie van een 2160p-resolutie. Daarnaast presenteert het bedrijf een 49"-oledmonitor met een 240Hz-refreshrate.

De Neo G9 G95NC heeft een 57"-scherm met 7680x2160 pixels, zegt Samsung. Het gaat om een 32:9-verhouding, die Samsung vaak gebruikt op zijn brede monitoren. De recentste Neo G9 heeft een 1440p-resolutie en een diagonaal van 49". Net als zijn voorganger ververst de nieuwe G9 ook met 240Hz.

De monitor heeft waarschijnlijk een VA-paneel en in ieder geval een miniledbacklight, al is niet duidelijk hoeveel individueel dimbare zones er zijn. Het scherm is bovendien mat en heeft een kromming van 1000R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een straal van een meter.

De monitor ondersteunt DisplayPort 2.1 en Display Stream Compression. Het is nog onbekend wanneer de monitor uitkomt en tegen welke prijs. Het was al bekend dat Samsung werkte aan de monitor, omdat AMD het bestaan ervan noemde in zijn keynote.

Samsung Odyssey Neo G9 2022

Er is wel een nieuwe 49"-monitor, maar dat is een ander model: de Odyssey OLED G9. Die heeft, zoals de naam doet vermoeden, een oledscherm met 1440p-resolutie en een 32:9-schermverhouding. De OLED G9 heeft een 1800R-kromming en een refreshrate van 240Hz.

Ook komt Samsung met een Viewfinity S9, een 27"-monitor met 5k-resolutie van 5120x2880 pixels. Die heeft boven het scherm een 4k-webcam voor gebruik in videomeetings. Bij de nieuwe versie van de Smart Monitor M8 is er naast een 32"-versie nu ook een 27"-variant. Nieuw is bovendien dat gebruikers het scherm kunnen kantelen. De ingebouwde webcam heeft een upgrade gekregen naar '2K'. Samsung maakt ook van de andere monitoren geen releasedata en prijzen bekend.