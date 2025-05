Bloomberg: Sony werkt aan handheldapparaat dat PS5-games lokaal kan draaien

Sony is bezig met de ontwikkeling van een handheldapparaat dat PlayStation 5-games kan draaien. Dat schrijft persagentschap Bloomberg. De ontwikkeling zou zich in een vroeg stadium bevinden. Het is nog niet zeker of het product ook daadwerkelijk op de markt komt.

De bronnen die Bloomberg heeft gesproken, hebben geen specificaties of andere details over het apparaat vermeld. De handheld zou voortborduren op het idee van de PlayStation Portal en in staat zijn om games lokaal te draaien, in plaats van ze enkel te streamen.

Sony zou via het handheldapparaat de concurrentie met Nintendo willen aangaan, dat met de Nintendo Switch commerciële successen boekt. Het Japanse bedrijf zou ook een antwoord willen bieden op een mogelijk toekomstig Xbox-handheldapparaat van Microsoft. Het zou echter nog jaren duren voordat het apparaat op de markt komt. Sony wilde volgens Bloomberg niet reageren op de geruchten.