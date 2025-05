Google Calendar voor Android krijgt paginavullende weergave voor takenlijst

Google heeft een update voor de Android-versie van de Google Calendar-app uitgebracht. Gebruikers kunnen nu een paginavullende weergave van hun takenlijst oproepen en zo taken beheren. Er is nog geen soortgelijke update voor de iOS-app van Google Calendar uitgekomen.

Paginavullende takenlijst in Google Calendar voor Android. Bron: Google

De paginavullende Tasks-lijst kan volgens Google via een nieuwe knop opgeroepen worden, die rechts bovenaan het scherm prijkt. Daar kunnen ze worden bekeken of aangepast. Hier kunnen ook alle voltooide taken teruggevonden worden. Gebruikers van de Google Calendar-webversie waren al in staat om taken via de kalender te beheren.

Google heeft op het moment van schrijven nog geen vergelijkbare update voor de iOS-versie van Google Calendar uitgebracht. Het is niet duidelijk of en wanneer het bedrijf dit zou willen doen.