Een handheld die zelf niets kan, maar waarvoor je een PlayStation 5 moet hebben om er iets op te kunnen spelen: toen de PlayStation Portal werd aangekondigd, was ik niet direct enthousiast. Ik heb goede herinneringen aan de PlayStation Portable en de PlayStation Vita; een draagbaar PlayStation-platform juich ik dus toe, maar een dat niets lokaal kan afspelen terwijl je er wel ruim 200 euro voor moet betalen? Dat klinkt niet als iets waarvan ik snel de meerwaarde ga inzien. Tenminste, dat dacht ik toen. Inmiddels hebben we de PlayStation Portal uitgebreid kunnen testen en ben ik van gedachten veranderd.

Laten we de meest voor de hand liggende en niet onterechte kritiek die je ook vooraf al kon hebben, meteen te lijf gaan. Het is een apparaat dat 219 euro kost dat niets kan wat je niet al veel langer ook kon met de Remote Play-app voor iOS, Android en Windows, waarmee je allerlei draagbare platforms al kon gebruiken als een verlengstuk van je PlayStation 5. Sterker nog, die app werkte al met de PlayStation 4. Gaat het je om het hebben van een handheld console waarbij de controllers en het scherm een geheel vormen, dan kon je al langer een smartphone in iets als een Backbone-controller hangen en dan had je min of meer dezelfde mogelijkheden als je nu zou hebben met de Portal. Dat klopt, valt geen speld tussen te krijgen en deze redenatie volgend is een aankoop van die Portal eigenlijk direct nutteloos, want een Backbone is goedkoper en een smartphone heb je vast al wel.

Dat is allemaal waar en laten we meteen zeggen: of de Portal een betere optie is dan die alternatieve mogelijkheden, hangt helemaal af van smaak en je persoonlijke ervaringen. Misschien vind je de controller die je gebruikt, wel heel fijn of heb je een iPad Pro op een slimme manier opgehangen, zodat je met een veel groter scherm kunt gamen. Dat kan zomaar. De PlayStation Portal brengt echter een bepaalde standaardisering van deze manier van gamen, met bovendien een controller die je als PlayStation 5-gamer al goed kent. Of dat 219 euro waard is, mag iedereen zelf bepalen, maar voordelen zijn er dus zeker.

Dat begint wat ons betreft met de keuze om de DualSense-controller te gebruiken als basis voor deze handheld. Als je hem voor je ziet, is het alsof iemand een DualSense-controller doormidden heeft gezaagd en er een scherm tussen heeft gehangen. Dat levert herkenbaarheid op, want als je een PlayStation 5 hebt, ben je natuurlijk al bekend met deze controller en ligt de Portal meteen vertrouwd in de hand.

PlayStation 5 nodig

Heb je die PlayStation 5 niet… dan zit je niet in de doelgroep voor dit apparaat, want die heb je uiteraard wel nodig. De PlayStation Portal speelt zelf niets af, maar is de ontvanger van de stream die vanaf je eigen PlayStation 5 verstuurd wordt. Dat we dat nog even expliciet vermelden, voelt wel aan als belangrijk.