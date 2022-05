Geschiedenis en onderzoek leert: deplatformen van extreme communities werkt

Donald Trump is verbannen van vrijwel ieder sociaal medium, en het alternatieve sociale netwerk Parler is uit appwinkels en bij hosters geweerd. Of dat nou goed of slecht is, een ding is zeker: 'deplatformen' van extreme communities werkt, want die komen daar niet sterker van terug.

Socialemediaplatforms nemen in toenemende mate afstand van president Donald Trump, maar ook van platformen waarop veel van zijn aanhangers zich bevinden. Met name de permaban op Twitter moet de Amerikaanse president pijn hebben gedaan. Die zei in het verleden al eens dat hij zonder zijn Twitter-account nooit zover zou zijn gekomen in zijn korte politieke carrière. Nu is Trump zijn bijna negentig miljoen volgers kwijt, en ook op andere platforms is de president niet meer welkom. Andere platforms waar veel van zijn volgers naartoe willen zoals Parler worden stukje bij beetje onbereikbaar gemaakt door ze uit de appwinkels en van AWS te verbannen. De geschiedenis én wetenschappelijk onderzoek leren dat dat 'deplatformen' werkt - in ieder geval voor de platforms waar accounts verbannen worden.