WhatsApp verlaagt minimumleeftijd Europese gebruikers van 16 naar 13 jaar

WhatsApp heeft de minimumleeftijd voor Europese gebruikers verlaagd van zestien naar dertien jaar. Hierdoor is de minimumleeftijd voor de chatdienst overal ter wereld hetzelfde. In 2018 had de dienst de minimumleeftijd voor Europese gebruikers nog verhoogd van dertien naar zestien jaar.

Uit een blogpost van WhatsApp blijkt dat de wijziging op 11 april is ingegaan. WhatsApp heeft op die datum ook extra informatie over de implementatie van de Europese Digital Markets Act en Digital Service Acts aan zijn Europese gebruiksvoorwaarden toegevoegd. Een woordvoerder van de chatdienst liet aan CNN weten dat alle gebruikers, inclusief kinderen, steeds de optie hebben om controle uit te oefenen over hun gesprekken. "WhatsApp-gebruikers kunnen de deelname aan groepsgesprekken weigeren, nummers blokkeren en accounts rapporteren", klinkt het.

Ondanks het feit dat WhatsApp de minimumleeftijd heeft verlaagd, controleert de chatdienst geen leeftijden bij het aanmaken of toevoegen van een nieuw account. WhatsApp zegt op een ondersteuningspagina dat het invullen van valse gegevens bij een nieuw account tegen de regels is.