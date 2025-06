NSC wil dat kabinet via eigen chatapp praat en niet langer via WhatsApp

De Nederlandse politieke partij Nieuw Sociaal Contract wil dat kabinetsleden in de toekomst niet langer over werk chatten via WhatsApp of Signal, maar gebruikmaken van een zelf te ontwikkelen chatapp of de chatapp van een andere overheid te gaan gebruiken. Zo'n app moet veiliger zijn en meer mogelijkheden geven om communicatie te archiveren.

NSC-Kamerlid Sandra Palmen diende tijdens een debat in de Tweede Kamer een motie in om de regering op te roepen het idee voor een eigen chatapp te onderzoeken. Dat gebeurt nu al in Frankrijk, waar bewindslieden chatten via Tchat of Olvid, door Frankrijk zelf ontwikkelde toepassingen, meldt Security.nl. Ook zouden Nederlandse bewindslieden over kunnen stappen op een van de Franse apps.

De motie roept alleen op tot onderzoek naar de mogelijkheid, maar verbiedt vooralsnog het chatten via WhatsApp, Telegram of Signal voor bewindslieden niet. Omdat de Nederlandse staat de broncode van externe chatapps niet heeft of kan aanpassen, is het archiveren van die berichten niet in te bouwen. Nederlandse bewindslieden zijn verplicht onderlinge communicatie te archiveren. Dat kwam een paar jaar geleden in het nieuws, toen bleek dat premier Mark Rutte vaak sms'jes met communicatie had verwijderd.