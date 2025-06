Meta krijgt Ierse boete van 251 miljoen euro voor datalek uit 2018

De Ierse privacywaakhond DPC heeft Meta een boete opgelegd van 251 miljoen euro. Het bedrijf is beboet voor een groot Facebook-datalek uit 2018, waarbij de gegevens van 29 miljoen gebruikers in handen vielen van ongeautoriseerde derde partijen.

De DPC baseert de boete op de uitkomst van twee eigen onderzoeken en concludeert dat Meta in vier gevallen de AVG heeft geschonden. Het gaat daarbij om Artikel 25 lid 1 en lid 2 en om Artikel 33 lid 3 en lid 5. Meta heeft de privacyautoriteit na het lek 'onvoldoende geïnformeerd en de feiten die tot het datalek hebben geleid niet goed gedocumenteerd'.

Ook is het bedrijf zijn verplichting als gegevensverwerker niet nagekomen door 'gegevensbescherming niet mee te nemen in het ontwerp van zijn systemen' en heeft Meta volgens de DPC meer persoonsgegevens verzameld dan nodig was. Het opgetelde bedrag van de boetes komt neer op 251 miljoen euro. Het volledige boetebesluit wordt op een later moment bekendgemaakt.

Meta reageert tegenover The Register dat het na de ontdekking van het datalek 'direct actie ondernam en instanties zoals de DPC informeerde'. Het bedrijf is van plan om in beroep te gaan tegen de boete.

Het lek werd veroorzaakt door een combinatie van drie bugs, verklaarde Facebook destijds. De eerste bug gaf de mogelijkheid om via de Weergeven Als-functie in het typevenster een video te uploaden, terwijl het eigenlijk om de Alleen Weergeven-functie zou moeten gaan. De tweede bug had te maken met de video-uploader, die een access token genereerde terwijl dat niet de bedoeling was.

De derde bug was dat dit token niet toebehoorde aan de gebruiker die de Weergeven Als-functie gebruikte, maar aan een gebruiker die door kwaadwillenden kon worden gekozen. Doordat dit token in de html-code op de Facebookpagina aanwezig was, konden de aanvallers deze gebruiken om in te loggen als die gebruiker. Vervolgens konden ze dit proces herhalen om meer tokens te genereren. DPC schat dat 3 miljoen Facebook-gebruikers binnen de Europese Unie en Europese Economische Ruimte slachtoffer zijn geworden van het datalek.

Aanpassing, 18.47 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat het nog onbekend was of Meta in beroep wil gaan tegen de boete. Meta heeft aangegeven dat het de boete wil aanvechten.