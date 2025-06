‘Nvidia RTX 5060 Ti heeft 16GB GDDR7-vram; RTX 5060 krijgt 8GB'

De Nvidia RTX 5060 Ti krijgt 16GB aan GDDR7-geheugen. Dat claimt Wccftech. De RTX 5060 zou dan weer 8GB GDDR7-geheugen krijgen. Beide videokaarten zouden een 128bit-geheugenbus en een geheugenbandbreedte van 448GB/s hebben. De gpu's zouden eind februari te koop zijn.

Zowel de Nvidia RTX 5060 Ti als de reguliere RTX 5060 zouden naar verluidt op de GB206-gpu gebaseerd zijn. De GDDR7-geheugenchips van beide kaarten kunnen volgens Wccftech een snelheid van 28Gbit/s aan. Bij de RTX 5060 zou de snelheid van de GDDR7-modules naar verluidt bijgesteld kunnen worden om stroomverbruik te beperken.

Als de nieuwe geruchten kloppen, krijgt de Nvidia RTX 5060 een even grote hoeveelheid vram mee als de RTX 4060. Deze desktopvideokaart werd in mei 2023 geïntroduceerd. Tweakers schreef in de zomer van dat jaar een review over de gpu. Het gaat bij de nieuwe Blackwell-videokaart dan wel om GDDR7-geheugen, met een snelheid van 28Gbit/s. Bij de RTX 4060 ging het om GDDR6-geheugen, met een snelheid van 17Gbit/s. De geheugenbus van de twee kaarten zou met 128bit ook even groot zijn. De geheugenbandbreedte van de RTX 4070 bedraagt 448GB/s.

Er zijn al langer geruchten over de aankomende Nvidia RTX50-videokaarten. Het Amerikaanse bedrijf zou de nieuwe gpu's willen introduceren tijdens de eerstvolgende Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ceo Jensen Huang houdt op dinsdag 7 januari 2025 een keynote tijdens de CES. Tweakers meldde al op basis van bronnen dat de RTX50-videokaarten in het begin van 2025 op de markt zouden verschijnen.