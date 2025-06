Nvidia GeForce RTX 4060 round-up

Samengevat Van de geteste RTX 4060's springt de ASUS Dual EVO OC er in algemene zin positief uit. De kaart is erg stil onder volle belasting en de temperaturen van de gpu blijven daarbij netjes laag. Het energiegebruik is iets hoger dan bij sommige andere modellen, maar absoluut gezien gaat dat maar om een klein verschil. Pluspunten Erg lage geluidsproductie

Erg lage geluidsproductie Goede koeling en lage temperatuur Minpunten Verbruikt net iets meer dan de zuinigste RTX 4060's Getest ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6 Prijs bij publicatie: € 307,- Vanaf € 359,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (4) Nvidia's GeForce RTX 4060 is anderhalf jaar na introductie nog altijd een populaire instapkaart voor gaming op 1080p. Ook in de Pricewatch is terug te zien dat veel bezoekers op Tweakers geïnteresseerd zijn in deze kaart van grofweg 300 euro. In de Videokaart Best Buy Guide raden we de RTX 4060 bovendien al een tijdje aan voor gaming op 1080p met gemiddeld 60 frames per seconde. Aangezien Tweakers tot op heden nog geen vergelijking heeft gedaan van verschillende RTX 4060's, werd het nu toch eens tijd om de momenteel beschikbare modellen het tegen elkaar te laten opnemen. De kaart mag dan al de nodige tijd op de markt zijn, volgens de fabrikanten waarmee Tweakers sprak blijft het model komend jaar in elk geval nog courant. Naar verwachting duurt het bovendien ook nog wel even voor de RTX 4060 een opvolger krijgt. Van de RTX 4060 heeft Nvidia geen Founders Edition uitgebracht. De beschikbare desktopversie van de RTX 4060 krijgt in tegenstelling tot de mobiele uitvoering wél de volledig ingeschakelde AD107 mee en telt daarmee 3072 actieve rekenkernen. Dat is minder dan op de RTX 3060, maar meer dan op de RTX 2060. Ook het aantal Tensor-cores, RT-cores, texture-units en render-outputprocessors is lager dan bij zijn voorgangers, net als de totale beschikbare geheugenbandbreedte. Daar staat tegenover dat de hoeveelheid cachegeheugen op de gpu juist wel enorm is toegenomen. De RTX 4060 kreeg bij introductie een adviesprijs van 329 euro mee. Inmiddels zijn de goedkoopste uitvoeringen voor iets minder dan 300 euro beschikbaar. Uiteraard zit de RTX 4060 in het instapsegment niet alleen. Concurrent AMD heeft er zijn Radeon RX 7600 tegenover gezet en veel recenter bracht Intel zijn Arc B580 uit. Zodra er van laatstgenoemde kaart meerdere modellen goed beschikbaar zijn, zullen we die ook met elkaar vergelijken. Videokaart RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 3060 RTX 2060 Gpu AD106 AD107 GA106 TU106 Architectuur Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Turing Procedé TSMC '4N' 5nm TSMC '4N' 5nm Samsung 8nm TSMC 12nm Diesize 190mm² 158,7mm² 276mm² 445mm² Transistors 22,9 miljard 18,9 miljard 13,25 miljard 10,8 miljard CUDA-cores 4352 3072 3584 1920 Tensor-cores 136 96 112 240 RT-cores 34 24 28 30 Texture-units 136 96 112 120 Rops 48 32 48 48 Baseclock 2310MHz 1830MHz 1320MHz 1365MHz Boostclock 2535MHz 2460MHz 1777MHz 1680MHz L2-cache 32MB 24MB 3MB 3MB Vram 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 6GB GDDR6 Geheugensnelheid 18Gbit/s 17Gbit/s 15Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit Bandbreedte 288GB/s 272GB/s 360GB/s 336GB/s Tgp 160W 115W 170W 160W Adviesprijs

(bij introductie) 449 euro (8GB-versie) 329 euro 349 euro 369 euro Uitgebracht 23 mei 2023 28 juni 2023 25 februari 2021 7 januari 2019

Specificaties geteste RTX 4060's

De onderstaande tabel bevat een samenvattend overzicht van de features en eigenschappen van de besproken RTX 4060-videokaarten. Specificaties GeForce RTX 4060-modellen ASUS Gigabyte INNO3D MSI PNY GeForce RTX 4060 Dual EVO OC ProArt OC Gaming OC OC Low Profile Windforce OC Twin X2 Ventus X2 OC Verto Dual Prijs bij publicatie € 307 € 359 € 319 € 351 € 309 € 298 € 307 € 308 Actuele prijs € 359,- € 384,10 € 336,99 € 348,04 € 310,99 € 399,- € 333,99 Onbekend Boostclock 2535MHz 2580MHz 2550MHz 2475MHz 2475MHz 2460MHz 2505MHz 2460MHz Ventilators 2x 90mm 3x 90mm 3x 75mm 3x 45mm 2x 75mm 2x 85mm 2x 88mm 2x 85mm Backplate Metaal Metaal Metaal geen Plastic Metaal Plastic Metaal Biosswitch Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee Verlichting/ledswitch Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Beeldaansluitingen 3x DisplayPort

1x HDMI 2x DisplayPort

2x HDMI 2x DisplayPort

2x HDMI 2x DisplayPort

2x HDMI 3x DisplayPort

1x HDMI 3x DisplayPort

1x HDMI 3x DisplayPort

1x HDMI 3x DisplayPort

1x HDMI Lengte 22,7cm 30cm 28,1cm 18,2cm 19,2cm 25cm 19,9cm 21cm Breedte 12,3cm 12cm 11,4cm 6,9cm 12cm 11,8cm 12cm 11,5cm Dikte (effectief) 3-slots 3-slots 2-slots 2-slots 2-slots 2-slots 2-slots 2-slots Gewicht 640g 910g 680g 345g 515g 675g 545g 460g Stroomtoevoer 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG 1x 8-pin PEG

Testmethode

Bij round-ups van videokaarten richten we ons primair op de onderlinge verschillen tussen de uitvoeringen van de diverse fabrikanten. In grote lijnen zullen de gamingprestaties van alle kaarten met dezelfde gpu vergelijkbaar zijn. Onze testmethode gebruikt dezelfde lijst van tien games als we gebruiken voor vergelijkingen tussen verschillende gpu's. Met onze prestatiescores vergelijken we de onderlinge verschillen tussen de geteste modellen van deze round-up en we tonen in de grafieken ook de prestatiescores van andere gpu's. We testen videokaarten alleen op standaardinstellingen en op het stille bios als de kaart een biosswitch heeft. We gebruiken enkel de synthetische benchmark 3DMark Speed Way om de prestaties van een OC-bios of een Performance Mode te vergelijken, mits de videokaart deze heeft. De geluidsproductie en de koelprestaties worden dus allemaal gemeten zoals de fabrikant ze heeft afgesteld en zoals de gebruiker ze zal ondervinden zonder aanpassingen te doen. Het voordeel is dat er op deze manier sneller getest kan worden om tot nuttige resultaten voor de praktijk te komen en we daarmee vaker round-ups van verschillende videokaarten kunnen publiceren. Geluidsproductie en stroomverbruik We doen de meting van de geluidsproductie in onze geluiddichte ruimte op een afstand van 50cm met de decibelmeter schuin op de videokaart gericht. De drempelwaarde voor onze metingen is 12dB(A); dat mag je opvatten als volledig stil. Tijdens de Idle-test wordt de videokaart vanzelfsprekend niet belast tijdens het weergeven van een statisch bureaublad in Windows. De Load-test is gebaseerd op een verlengde gametest van vijftien minuten, zodat de videokaart tijd heeft om op te warmen en zijn maximale geluidsproductie te bereiken. De stroommeting voeren we uit met een zogenoemde riserkaart van fabrikant Adex, die we tussen het PCIe-slot en de videokaart in plaatsen. Op die manier kunnen we niet alleen de stroom meten die door de losse stroomkabels loopt, maar ook het vermogen dat de videokaart rechtstreeks uit het PCIe-slot betrekt. Voor de meting vertrouwen we op verschillende exemplaren van de Tinkerforge Voltage/Current Bricklet 2.0. Voor de slotmeting is de riserkaart met een dergelijke bricklet uitgerust. Om de stroom van de PEG-kabel te meten is de bricklet samen met de benodigde connectors op een speciaal voor onze test ontworpen printplaat geplaatst. Afhankelijk van het aantal stroomkabels dat een videokaart vereist, gebruiken we uiteraard diverse meters. Testsysteem Voor de tests van de videokaarten gebruiken we ons vaste testsysteem, gebaseerd op een watergekoelde Intel Core i9-13900K-processor, overgeklokt naar 5,5GHz-allcore. Omdat de E-cores van deze processor in een aantal van onze tests tot prestatieverlies leiden, hebben we die op ons platform geheel uitgeschakeld. Daarmee blijven dus enkel alle acht performancecores met zestien threads actief. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB snel DDR5-7200 met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het testsysteem zijn in de tabel hieronder te vinden. Testsysteem gpu's Processor Intel Core i9-13900K (P-cores @5,5GHz, E-cores uitgeschakeld) Moederbord Gigabyte Aorus Z790 Master (resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-7200 CL34-45-45-115 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11

Prestaties

Geluid en temperatuur

Aan de prestaties van een koeler zitten altijd twee kanten: de temperatuur en de geluidsproductie. We testen hoeveel geluid een videokaart produceert onder volle belasting en noteren de maximale temperatuur tijdens deze test. Daarnaast meten we de geluidsproductie idle, als de kaart niets anders hoeft te doen dan het bureaublad weergeven. Doordat alle geteste videokaarten in deze vergelijking beschikken over semipassieve koeling, staan de ventilators in idle volledig stil. We meten dan 14dB(A) voor alle kaarten, wat de noisefloor in onze geluidskamer is. ASUS valt onmiddellijk op als we kijken naar de geluidsproductie. Zowel de Dual EVO OC als de ProArt OC zetten keurige scores neer wanneer het stille bios wordt gebruikt. Zelfs als we op deze kaarten de Performance-modus activeren, weten ze zich nog boven de rest van de deelnemers te plaatsen. Daarnaast zijn de Gigabyte Gaming OC en de MSI Ventus 2X ook nog redelijk stil, waarbij duidelijk wordt dat de biosswitch van Gigabyte meer voor de sier erop zit. De Gigabyte Low Profile maakt wat meer geluid tijdens belasting, wat gezien zijn formaat koelblok en ventilators logisch is. Bij de Twin X2 van INNO3D en de Windforce OC van Gigabyte noteren we de hoogste geluidsproductie onder belasting. De gpu-temperaturen zijn op geen van de kaarten schrikbarend hoog. Wel valt op dat ASUS opnieuw erg goed scoort. Bij de forse ProArt OC met drie flinke ventilators is dat geen verrassing, maar de Dual EVO OC komt ondanks zijn laagste geluidsproductie niet boven de 62 graden Celsius uit in Quiet-mode.

Stroomverbruik en prestaties per watt

Van de geteste RTX 4060's is er een groepje dat onder volle belasting niet boven de 120W uitkomt en een groepje kaarten dat dichter tegen de 130 watt aan zit. De Gigabyte OC Low Profile verbruikt hier het minst, gevolgd door de ASUS ProArt OC. Van ASUS is het de Dual EVO OC die in deze test juist nipt het meest verbruikt.

Conclusie