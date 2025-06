Intel Arc B580

Als je dit leest is de kans groot dat je gebruikmaakt van een Intel-gpu, of dat in ieder geval met enige regelmaat hebt gedaan. Intel voegt al jarenlang geïntegreerde grafische adapters toe aan zijn processors. Deze igpu geeft beeld op je desktop of laptop en voorziet in hardwarematige versnelling voor het afspelen van video. Een simpel spelletje spelen lukt meestal ook nog wel. Voor gamers en veeleisende gebruikers is een igpu echter niet krachtig genoeg en deze groep kiest daarom liever voor een losse videokaart. Denk daarbij aan GeForce-kaarten van Nvidia of Radeon-modellen van AMD. Halverwege 2022 kwam daar een serieuze derde speler bij, want Intel begon toen met het uitbrengen van zijn Arc-videokaarten.

De markt voor losse videokaarten leek Intel interessant genoeg om in te investeren. Gaming en AI zijn de primaire factoren die het bedrijf tot dit besluit deden komen, al ging de introductie van de eerste generatie met voorzichtige stapjes. In de zomer van 2022 begon het met de laag gepositioneerde Arc A380, die maar zeer beperkt aan de techpers werd verstrekt. Drie maanden later kwam een uitgeklede versie in de vorm van de A310 uit, die haast nog geruislozer werd geïntroduceerd. Pas later in 2022 durfde Intel op de grote trom te slaan met het uitbrengen van de A750- en A770-videokaarten.

Nu zijn we toe aan de tweede generatie Arcs, waarbij Intel aftrapt met de Arc B580 en in januari de B570 uitbrengt. De gebruikte Xe-architectuur van de eerste generatie Arc (A-serie) heeft Intel verfijnd en geoptimaliseerd om tot de Xe2-architectuur te komen. Met zijn nieuwe videokaarten maakt Intel duidelijk welk segment het wil bedienen. Het gros van de gamers speelt volgens de fabrikant op 1440p en 1080p, en daar hoopt Intel marktaandeel te winnen van AMD en vooral van Nvidia. Intel wil met de Arc B580 een sneller alternatief bieden voor videokaarten zoals de Nvidia GeForce RTX 4060 en AMD Radeon RX 7600 XT. De Arc B580 zou volgens Intels eigen cijfers de RTX 4060 met 10 procent voorsprong moeten verslaan op 1440p met Ultra-instellingen.

Intel had, zelfs na meerdere keren navragen, nog geen idee wat de adviesprijs van de Arc A580 in euro's moet zijn. In Amerikaanse dollars zou de kaart 249 dollar moeten kosten, wat omgerekend naar euro's inclusief btw uitkomt op 287 euro is. Op het moment van schrijven zijn de goedkoopste B580's 329 euro bij Europese webshops.

Specificaties Arc B580

De Arc B580 is voorzien van een beduidend kleinere chip dan Intel gebruikt op de A580 en A770. Dankzij een nieuwer procedé ligt het aantal transistors desondanks niet eens gek veel lager, maar in veel andere specificaties doet de B580 op papier wel een stapje terug ten opzichte van de A580. Het aantal rekenkernen is met 2560 lager, net als het aantal tmu's, rops en raytracingunits. Ook is de geheugenbus van 192bit smaller dan op de A580 en heeft de B580 nog maar acht PCIe-lanes in plaats van zestien. De totale geheugenbandbreedte ligt bovendien ruim tien procent lager. Dit hoeft niet direct problemen op te leveren, want het L2-cache op de B580 is fors groter geworden. Dit staat uiteraard ook allemaal los van de verbeteringen die aan de nieuwe architectuur doorgevoerd zijn.

Videokaart Arc

B580 Arc

A770 Arc

A580 GeForce

RTX 4060 Radeon

RX 7600 XT Gpu BMG-21 ACM-G10 ACM-G10 AD107 Navi 33 Gpu-architectuur (codenaam) Xe2 (Battlemage) Xe (Alchemist) Xe (Alchemist) Ada Lovelace RDNA 3 Procedé TSMC N5 TSMC N6 TSMC N6 TSMC 5nm TSMC 6nm Diesize 272mm² 406mm² 406mm² 159mm² 204mm² Transistors 19,6 miljard 21,7 miljard 21,7 miljard 18,9 miljard 13,3 miljard Rekenkernen 2560 4096 3072 3072 2048 Texture-units 160 256 192 96 128 Raytracingunits 20 32 24 24 32 Rops 80 128 96 48 64 Boostclock 2670MHz 2400MHz 2000MHz 2460MHz 2755MHz L2-cache 18MB 16MB 8MB 24MB 32MB Geheugenopstelling 12GB GDDR6 192bit 16GB GDDR6 256bit 8GB GDDR6 256bit 8GB GDDR6 128bit 16GB GDDR6 128bit Geheugenbandbreedte 456GB/s 512GB/s 512GB/s 272GB/s 288GB/s PCIe-interface 4.0 x8 4.0 x16 4.0 x16 4.0 x8 4.0 x8 Tbp 190W 225W 175W 115W 190W Adviesprijs bij introductie Onbekend 399 euro Onbekend 329 euro 369 euro

Xe2

De Xe2-architectuur is een verbeterde en verfijnde versie van de Xe-architectuur zoals gebruikt wordt op de Arc Alchemist-videokaarten. Intel claimt dat Xe2 is ontwikkeld om een efficiënter gebruik van de hardware mogelijk te maken, mede door een betere distributie van rekentaken en een lagere overhead van zijn software. De opbouw van een Xe-gpu bestaat uit zogenaamde render slices, die min of meer vergelijkbaar zijn met de graphics processing clusters van Nvidia en een modulaire opbouw kennen.

De renderslice van Xe2 kent enkele technische verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de bandbreedte per core verhoogd, is de latency verlaagd om stalls in de pipeline te verminderen en is zowel de L1- als L2-cache flink vergroot. Bovendien is de compressie verbeterd om het gebruik van dit cachegeheugen efficiënter te maken. Daarnaast zijn de raytracingunits van Xe2 een stuk krachtiger dan die van voorgaande Xe-gpu's, zowel in traversal pipelines als triangle- en box-intersections.

AI en nieuwe gamingfeatures

Deze verbeteringen zijn voor een groot deel op gaming gericht, maar Intel zegt zijn XMX-engines ook onder handen te hebben genomen om workloads gericht op AI te versnellen, door toegevoegde ondersteuning van int2 en tf32 in de Vector Engine. De snellere XMX-AI-engines gaat Intel ook gebruiken om de prestaties van zijn supersamplingtechniek XeSS te verbeteren.

Met de komst van Xe2 introduceert de fabrikant daarvoor XeSS 2, waarvan Super Resolution, Frame Generation en Low Latency de essentiële onderdelen zijn. Die laatstgenoemde twee features zijn nieuw in XeSS. Daarmee volgt het bedrijf Nvidia en AMD, die beide al framegenerationtechnieken en lantencyvermindering in hun upscalingtechnieken bieden. De framegeneration van Intel, ofwel XeSS-FG, voegt optical flow en motion vector reprojection samen om nieuwe frames te genereren op basis van interpolatie. XeSS Low Latency moet, zoals de naam doet vermoeden, de systeemlatency verlagen voor soepelere gameplay.