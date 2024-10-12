Inleiding
Steeds vaker worden games voor Sony's PlayStation geport naar de pc, waaronder Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart. Voor veel van zijn ports schakelt Sony regelmatig het Nederlandse Nixxes in, maar voor God of War Ragnarök werd Santa Monica Studios uit Californië aan het werk gezet. Die ontwikkelaar bracht in 2022 de game uit voor de PlayStation 4 en 5. Nu, ruim twee jaar later, is de pc aan de beurt en deze versie krijgt onder meer ondersteuning voor upscalingtechnieken DLSS, FSR en XeSS, naast support voor ultrawide monitors. Een ander noemenswaardig punt is dat Ragnarök op de pc alleen gespeeld kan worden als je een PlayStation Network-account aanmaakt.
De (on)duidelijkheid rondom upscaling
God of War Ragnarök biedt geen echte fullscreenmodus zolang je geen upscaling gebruikt en laat je dan niet zelf een resolutie instellen; het spel pakt de resolutie die Windows ook gebruikt. Wil je het spel op een lagere resolutie dan je monitor draaien, dan moet je dat dus in Windows lager zetten voordat je het spel opstart.
Gelukkig is Ragnarök op de pc wel transparant in welke resoluties worden gebruikt bij de verschillende ondersteunde upscalingsmogelijkheden: Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 en Intel XeSS 1.3. Schakel je een van deze upscalingstechnieken in of wissel je tussen de kwaliteitsprofielen, dan geeft Ragnarök netjes weer op welke resolutie het spel gerenderd zal worden voordat het upscalingsproces er mee aan de slag gaat. Dit zou elke pc-game wel mogen hebben, maar helaas zien we het maar zelden.
Zetten we voor elke resolutie per upscalingstechniek de gebruikte renderresolutie per kwaliteitsprofiel naast elkaar, dan komen we tot onderstaande tabellen. Het laat zien hoe onduidelijk upscaling is, en waarom upscaling voor reviewers en testers zo’n hoofdpijndossier kan zijn; profielen als ‘Ultra’, ‘Balanced’ of ‘Performance’ betekenen per fabrikant telkens weer iets anders en verschillen zelfs per resolutie. AMD en Nvidia hebben het over 'Quality' als ze upscalen van 720p naar 1080p, maar bij Intel heet dat 'Ultra Quality'. En upscalen van 720p naar 1440p heet bij Intel 'Balanced', bij AMD 'Performance', en bij Nvidia kan het zowel 'Performance' als 'Ultra Performance' heten, afhankelijk van de snelheid waarmee het upscalen moet gebeuren.
|Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök
|in-game
TAA
|Nvidia
DLSS
|AMD
FSR
|Intel
XeSS
|1920x1080
|Native
|DLAA
|Native
|Native
|1536x864
|Quality
|-
|-
|-
|1472x824
|-
|-
|-
|Ultra Quality+
|1344x752
|Balanced
|-
|-
|-
|1280x720
|-
|Quality
|Quality
|Ultra Quality
|1152x648
|Performance
|-
|-
|-
|1120x624
|-
|-
|Balanced
|Quality
|1104x616
|-
|Balanced
Performance
|-
|-
|960x536
|Ultra Performance
|-
|Performance
|Balanced
|832x464
|-
|-
|-
|Performance
|640x360
|-
|Ultra Performance
|Ultra Performance
|Ultra Performance
|Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök
|in-game
TAA
|Nvidia
DLSS
|AMD
FSR
|Intel
XeSS
|2560x1440
|Native
|DLAA
|Native
|Native
|2048x1152
|Quality
|-
|-
|-
|1968x1104
|-
|-
|-
|Ultra Quality+
|1792x1008
|Balanced
|-
|-
|-
|1696x952
|-
|Quality
|Quality
|Ultra Quality
|1536x864
|Performance
|-
|-
|-
|1504x840
|-
|-
|Balanced
|Quality
|1472x824
|-
|Balanced
|-
|-
|1280x720
|Ultra Performance
|Performance
Ultra Performance
|Performance
|Balanced
|1104x616
|-
|-
|-
|Performance
|848x472
|-
|-
|Ultra Performance
|Ultra Performance
|Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök
|in-game
TAA
|Nvidia
DLSS
|AMD
FSR
|Intel
XeSS
|3840x2160
|Native
|DLAA
|Native
|Native
|3072x1728
|Quality
|-
|-
|-
|2944x1656
|-
|-
|-
|Ultra Quality+
|2688x1512
|Balanced
|-
|-
|-
|2560x1440
|-
|Quality
|Quality
|Ultra Quality
|2304x1296
|Performance
|-
|-
|-
|2256x1264
|-
|-
|Balanced
|Quality
|2224x1248
|-
|Balanced
|-
|-
|1920x1080
|Ultra Performance
|Performance
|Performance
|Balanced
|1664x936
|-
|-
|-
|Performance
|1280x720
|-
|Ultra Performance
|Ultra Performance
|Ultra Performance
Systeemeisen
De systeemeisen van God of War Ragnarök zijn aan de lage kant. Dat is niet vreemd, aangezien het spel in de basis ook geschikt is om op de PlayStation 4 te draaien. Voor de pc is een videokaart met minimaal 6GB geheugen vereist, zoals een GTX 1060 of een RX 5500 XT. De directe tegenhanger van deze Nvidia-kaart, de Radeon RX 580, is door de ontwikkelaar niet opgenomen in het lijstje. Ook qua vereiste processor heb je allesbehalve een monster-pc nodig, want de populaire i5 uit de Haswell-generatie kan het spel al draaien, net als de allertraagste Ryzen-processor die AMD ooit heeft uitgebracht. De aanbevolen specificaties liggen zoals gebruikelijk een stuk hoger, maar ook hier zien we heel schappelijke videokaarten en processors voorbijkomen.
|Pc-specs God of War Ragnarök
|Minimum
|Aanbevolen
|Videokaart
|GeForce GTX 1060 6GB
Radeon RX 5500 XT 8GB
Arc A750
|GeForce RTX 2060 Super
Radeon RX 5700
Arc A770
|Processor
|Core i5-4670K
Ryzen 3 1200
|Core i5-8600
Ryzen 5 3600
|Werkgeheugen
|8GB
|16GB
|Videogeheugen
|Minimaal 6GB vram
|Besturingssysteem
|Windows 10 64bit
|DirectX
|DX12
|Opslag
|190GB
Beeldkwaliteit en testmethode
Onderstaande screenshots laten de beeldkwaliteit op de vier verschillende grafische presets in God of War Ragnarök zien. We hebben de beschikbare upscalingtechnieken in deze vergelijking bewust niet meegenomen, omdat deze screenshots zonder beweging van de speler niet representatief zijn voor de beeldkwaliteit van de upscalers tijdens het spelen. Een grotendeels stilstaand beeld is veel makkelijker om te upscalen zonder duidelijk zichtbare fouten dan bij veel beweging. Voor een vergelijking van de beeldkwaliteit van DLSS, FSR en XeSS raden we je aan om de video bij dit artikel te bekijken.
Testmethode
Voor deze losse gamebenchmarks meten we de prestaties met verschillende referentiesystemen. De gebruikte videokaarten zijn gekozen op basis van zoveel mogelijk vergelijkbare gemiddelde prestaties van modellen uit dezelfde generatie. Bij de processorselectie hebben we primair de rekenkracht en gemiddelde gamingprestaties goed laten aansluiten op de overige hardware, in plaats van op een uiterst snel model dat pc-gamers met onderstaande videokaarten niet vaak in een eigen pc hebben zitten.
De pc-versie van God of War Ragnarök is getest met patch 4 van 1 oktober. We gebruikten de nieuwste gpu-drivers die beschikbaar waren op het moment van testen. Voor GeForce-kaarten is dat 561.09, voor Radeon-kaarten Adrenalin 24.9.1 en voor Intel Arc-driver 101.6079. Al deze drivers hebben volgens de fabrikanten ondersteuning en optimalisaties ingebakken voor het spel. De benchmarks op de volgende pagina's zijn zonder actieve upscalingtechnieken gedraaid.
God of War Ragnarök heeft geen ingebouwde benchmark. Onze test bestaat uit een zestig seconden durende benchmark tijdens de missie Sindri's Home, waarin je via een portal terug naar Vanaheim moet lopen. Dit deel is gekozen omdat het verschillende spelwerelden in Ragnarök test. Het laat prestatieverschillen zien tussen de werelden en geeft een beter gemiddelde van de te verwachten prestaties.
De prestaties op de komende pagina's zijn opgedeeld in twee stukken. Eerst bespreken we de gemiddelde framerates en het 99e percentiel van de frametimes, omgerekend naar fps. Voor een uitgebreidere analyse is er vervolgens een percentielgrafiek die een overzicht geeft van de consistentie van deze frametimes.
Prestaties instapgame-pc
Op onze instapgame-pc testen we op 1080p-resolutie, waarvoor we zowel de GeForce RTX 2070 als de Radeon RX 5700 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 5 3600X en 16GB DDR4-3200-geheugen.
Gemiddelde framerates bij presets
De twee videokaarten op het instapsysteem zijn aan elkaar gewaagd. Op de Ultra- en High-presets blijven beide kaarten wel onder de 60fps, maar met Medium-instellingen komen we daarboven. Met upscaling ingeschakeld hebben we de RTX 2070 en RX 5700 op 720p laten renderen, wat bij beide Quality Mode heet. Bij AMD gaat de framerate er dan wat meer op vooruit dan bij Nvidia, maar voor allebei betekent deze aanpassing geen enorm verschil in prestaties.
De processorbelasting verschilt tijdens onze benchmark duidelijk tussen de videokaarten. De RTX 2070 laat op Medium-instellingen het grootste deel van de tijd drie cpu-cores tot ongeveer 80 procent belasten. Met de RX 5700 worden er in dezelfde test slechts twee cpu-cores continu belast tot 60 procent. De Nvidia-kaart zet de cpu dus harder aan het werk om maximaal te presteren, een fenomeen dat we eerder al uitgebreid bespraken.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Frametimes
Halverwege onze benchmark lopen we door een portal een andere wereld binnen. Daar ligt de framerate hoger of juist lager, afhankelijk van de grafische instellingen. Met de stap door de portal daalt de framerate op Medium, terwijl die op High en Ultra stijgt. Dat komt omdat de wereld waar we de eerste helft van de benchmark in lopen, veel meer verschil in framerates laat zien tussen de grafische presets.
In de percentielgrafiek van de frametimes zien we dan ook terug dat een groot deel van de frames een stuk zwaarder zijn om te renderen. Op High en Ultra stijgen de RTX 2070 en RX 5700 tussen het 40e en 60e percentiel in hun frametimes, te zien aan de knik in de rode en groene lijn. De grafische effecten die deze aanzienlijke impact in de eerste helft van de benchmark hebben, zijn op Medium veel minder aanwezig. Maar vanaf het 75e percentiel zien we ook dan een snellere stijging, zowel voor Nvidia als voor AMD.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Prestaties midrangegame-pc
Op onze midrangegame-pc testen we op 1440p-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 3070, Radeon RX 6750 XT en Arc A770 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 7 5700X en 16GB DDR4-3600-geheugen.
Gemiddelde framerates bij presets
Op het midrangesysteem is de RTX 3070 iets sneller dan de RX 6750 XT. Beide kaarten leveren op 1440p-Ultra zonder upscaling prima framerates. De Intel Arc A770 loopt hier behoorlijk ver op achter, en de nog grotere achterstand op Medium-instellingen laat zien dat Intels driveroverhead hier in de weg zit; het lukt de Intel-videokaart zelfs dan niet om tot 60fps te komen. De processorbelasting verschilt zowel tussen de drie fabrikanten als tijdens deze benchmarks. De RTX 3070 zet op Medium initieel drie van de cpu-cores op de Ryzen 7 5700X aan het werk tot ongeveer 75 procent, waarna dit zakt tot 40 procent en eindigt met vijf cores die tot 60 procent worden belast. Bij de RX 6750 XT begint de cpu-belasting hetzelfde als bij Nvidia, maar loopt daarna terug naar 30 procent voor de rest van de test. Voor de Arc A770 hoeft de cpu nog minder hard te werken, want geen van de cpu-cores wordt tijdens de eerste helft voor meer dan 25 procent belast. Bij het laatste deel van de test schiet dat wel omhoog naar 80 tot 90 procent voor vier van de cpu-cores.
Om de drie fabrikanten met hun upscalingtechnieken dezelfde basisresolutie van 1696 bij 952 pixels te laten gebruiken, hebben we Nvidia's DLSS en AMD's FSR met de Quality Mode getest, voor Intels XeSS was dat Ultra Quality. Intel heeft relatief gezien erg veel profijt van upscaling; met XeSS gaat de A770 er in verhouding veel verder op vooruit dan AMD en Nvidia. Het is echter niet genoeg om hen bij te kunnen benen.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Frametimes
Nvidia's RTX 3070 is op High en Ultra een deel van onze benchmark sneller dan de RX 6750 XT van AMD, maar vanaf het 50e percentiel gaan de twee gelijk op. Zoals we hierboven al zagen, liggen de gemiddelde framerates over de gehele benchmark voor het groene kamp daardoor iets hoger. Op het instapsysteem zagen we een sprong in frametimes tussen het 40e en 60e percentiel voor beide videokaarten. Bij het midrangesysteem is dat voor de RTX 3070 ook zo, maar bij de RX 6750 XT niet. De stijging is minimaal in vergelijking met de Arc A770, die in de hogere percentielen haast de contouren van het Noordse landschap in de grafiek laat zien. Vooral op Medium zit de Intel-videokaart tegen flinke vertragingen aan te hikken.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Prestaties high-end game-pc
Op onze high-end game-pc testen we op 4k-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 4080 Super en Radeon RX 7900 XTX gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een overgeklokte Intel Core i9-13900K met 32GB DDR5-7200-geheugen.
Gemiddelde framerates bij presets
In deze configuratie gaat de videokaart van AMD aan kop. De Radeon RX 7900 XTX is op hogere instellingen tot 15 procent sneller dan de RTX 4080 Super. Op Medium lukt het Nvidia om zijn tegenhanger bij te blijven, zowel in gemiddelde framerates als in het 99e percentiel. De processorbelasting verschilt niet noemenswaardig tussen deze twee videokaarten; beide modellen belasten enkele cores tot ongeveer 40 procent. Ook op Ultra zien deze overeenkomst, en belast de minder goed presterende RTX 4080 Super de cpu-cores dus niet zwaarder dan de RX 7900 XTX. Het gebruikte videogeheugen loopt op tot maximaal 10GB, en gezien de vramhoeveelheden op de geteste videokaarten kan het prestatieverschil niet daardoor worden verklaard.
Voor de upscaling hebben we bij zowel AMD als Nvidia gebruikgemaakt van de Quality Mode van respectievelijk FSR en DLSS. Daarmee renderen beide videokaarten de game op een basisresolutie van 2560 bij 1440 pixels, voordat de upscalingalgoritmen van deze fabrikanten ermee aan de slag gaan. De RTX 4080 Super komt dan iets dichter in de buurt van de RX 7900 XTX.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Frametimes
In de grafiek van frametimes kunnen we beter zien wat er met de RTX 4080 Super gebeurt tijdens de benchmark. Onze test bestaat uit het lopen door twee werelden die met een portal met elkaar verbonden zijn. Tijdens het eerste deel van onze benchmark heeft de RTX 4080 Super meer moeite met het renderen van de omgeving dan zodra we de portal inlopen naar de volgende wereld. Op Ultra en op High is dit verschil het grootst, en dit is bij de Nvidia-kaart bovendien meer uitgesproken dan bij AMD. Daarbij ligt de framerate in de eerste wereld stukken lager dan in de tweede, terwijl dit op Medium juist andersom is.
- Ultra
- Ultra (upscaling)
- High
- Medium
Tot slot
God of War Ragnarök is op de pc een mooie game die grafisch consistent oogt. Op Medium-instellingen missen hier en daar details die op High en Ultra wel verschijnen, maar er is minder verschil in beeldkwaliteit tussen deze presets dan we bij veel andere games hebben gezien. Ook presteren de beschikbare upscalingtechnieken opvallend goed. DLSS, FSR en XeSS zien er op de Quality- en Ultra Quality-modus meestal prima uit. Zelfs op lagere resoluties lukt het FSR en XeSS nog aardig om in de buurt van de beeldkwaliteit van DLSS te blijven, wat in het verleden bij andere games wel eens anders is geweest.
Afhankelijk van de ingame omgeving kunnen de prestaties wel duidelijk verschillen. In sommige werelden binnen Ragnarök zijn er grafische effecten die op High of Ultra de framerate flink verlagen. Loop je vervolgens door naar een andere wereld, zoals via de portals in het spel nog wel eens gebeurt, dan kan de framerate daarmee omhoogschieten of juist inzakken. In de belasting van de cpu-cores is dat terug te zien, maar die situaties veroorzaken geen harde cpu-bottleneck. Het zijn wel de momenten waarop de videokaart het zwaarder krijgt, zelfs al wordt de gpu op Medium-settings al goed aangesproken. Het goede nieuws is dat de beschikbare upscalingtechnieken in Ragnarök erg goed hun werk doen en het spel eenvoudig aangeeft wat dat doet met de resolutie en beeldkwaliteit.