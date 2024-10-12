Door Reinoud Dik

Redacteur

Feedback • 12-10-2024 06:00 65

God of War Ragnarök Benchmark

Consistente graphics, wisselende prestaties

12-10-2024 • 06:00

65

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Inleiding

Steeds vaker worden games voor Sony's PlayStation geport naar de pc, waaronder Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart. Voor veel van zijn ports schakelt Sony regelmatig het Nederlandse Nixxes in, maar voor God of War Ragnarök werd Santa Monica Studios uit Californië aan het werk gezet. Die ontwikkelaar bracht in 2022 de game uit voor de PlayStation 4 en 5. Nu, ruim twee jaar later, is de pc aan de beurt en deze versie krijgt onder meer ondersteuning voor upscalingtechnieken DLSS, FSR en XeSS, naast support voor ultrawide monitors. Een ander noemenswaardig punt is dat Ragnarök op de pc alleen gespeeld kan worden als je een PlayStation Network-account aanmaakt.

De (on)duidelijkheid rondom upscaling

God of War Ragnarök biedt geen echte fullscreenmodus zolang je geen upscaling gebruikt en laat je dan niet zelf een resolutie instellen; het spel pakt de resolutie die Windows ook gebruikt. Wil je het spel op een lagere resolutie dan je monitor draaien, dan moet je dat dus in Windows lager zetten voordat je het spel opstart.

Gelukkig is Ragnarök op de pc wel transparant in welke resoluties worden gebruikt bij de verschillende ondersteunde upscalingsmogelijkheden: Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 en Intel XeSS 1.3. Schakel je een van deze upscalingstechnieken in of wissel je tussen de kwaliteitsprofielen, dan geeft Ragnarök netjes weer op welke resolutie het spel gerenderd zal worden voordat het upscalingsproces er mee aan de slag gaat. Dit zou elke pc-game wel mogen hebben, maar helaas zien we het maar zelden.

God of War: Ragnarök upscaling settings

Zetten we voor elke resolutie per upscalingstechniek de gebruikte renderresolutie per kwaliteitsprofiel naast elkaar, dan komen we tot onderstaande tabellen. Het laat zien hoe onduidelijk upscaling is, en waarom upscaling voor reviewers en testers zo’n hoofdpijndossier kan zijn; profielen als ‘Ultra’, ‘Balanced’ of ‘Performance’ betekenen per fabrikant telkens weer iets anders en verschillen zelfs per resolutie. AMD en Nvidia hebben het over 'Quality' als ze upscalen van 720p naar 1080p, maar bij Intel heet dat 'Ultra Quality'. En upscalen van 720p naar 1440p heet bij Intel 'Balanced', bij AMD 'Performance', en bij Nvidia kan het zowel 'Performance' als 'Ultra Performance' heten, afhankelijk van de snelheid waarmee het upscalen moet gebeuren.

  • 1080p
  • 1440p
  • 4k
Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök		 in-game
TAA		 Nvidia
DLSS		 AMD
FSR		 Intel
XeSS
1920x1080 Native DLAA Native Native
1536x864 Quality - - -
1472x824 - - - Ultra Quality+
1344x752 Balanced - - -
1280x720 - Quality Quality Ultra Quality
1152x648 Performance - - -
1120x624 - - Balanced Quality
1104x616 - Balanced
Performance		 - -
960x536 Ultra Performance - Performance Balanced
832x464 - - - Performance
640x360 - Ultra Performance Ultra Performance Ultra Performance
Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök		 in-game
TAA		 Nvidia
DLSS		 AMD
FSR		 Intel
XeSS
2560x1440 Native DLAA Native Native
2048x1152 Quality - - -
1968x1104 - - - Ultra Quality+
1792x1008 Balanced - - -
1696x952 - Quality Quality Ultra Quality
1536x864 Performance - - -
1504x840 - - Balanced Quality
1472x824 - Balanced - -
1280x720 Ultra Performance Performance
Ultra Performance		 Performance Balanced
1104x616 - - - Performance
848x472 - - Ultra Performance Ultra Performance
Renderresolutie bij
upscaling in God of War: Ragnarök		 in-game
TAA		 Nvidia
DLSS		 AMD
FSR		 Intel
XeSS
3840x2160 Native DLAA Native Native
3072x1728 Quality - - -
2944x1656 - - - Ultra Quality+
2688x1512 Balanced - - -
2560x1440 - Quality Quality Ultra Quality
2304x1296 Performance - - -
2256x1264 - - Balanced Quality
2224x1248 - Balanced - -
1920x1080 Ultra Performance Performance Performance Balanced
1664x936 - - - Performance
1280x720 - Ultra Performance Ultra Performance Ultra Performance

Systeemeisen

De systeemeisen van God of War Ragnarök zijn aan de lage kant. Dat is niet vreemd, aangezien het spel in de basis ook geschikt is om op de PlayStation 4 te draaien. Voor de pc is een videokaart met minimaal 6GB geheugen vereist, zoals een GTX 1060 of een RX 5500 XT. De directe tegenhanger van deze Nvidia-kaart, de Radeon RX 580, is door de ontwikkelaar niet opgenomen in het lijstje. Ook qua vereiste processor heb je allesbehalve een monster-pc nodig, want de populaire i5 uit de Haswell-generatie kan het spel al draaien, net als de allertraagste Ryzen-processor die AMD ooit heeft uitgebracht. De aanbevolen specificaties liggen zoals gebruikelijk een stuk hoger, maar ook hier zien we heel schappelijke videokaarten en processors voorbijkomen.

Pc-specs God of War Ragnarök Minimum Aanbevolen
Videokaart GeForce GTX 1060 6GB
Radeon RX 5500 XT 8GB
Arc A750		 GeForce RTX 2060 Super
Radeon RX 5700
Arc A770
Processor Core i5-4670K
Ryzen 3 1200		 Core i5-8600
Ryzen 5 3600
Werkgeheugen 8GB 16GB
Videogeheugen Minimaal 6GB vram
Besturingssysteem Windows 10 64bit
DirectX DX12
Opslag 190GB

Beeldkwaliteit en testmethode

Onderstaande screenshots laten de beeldkwaliteit op de vier verschillende grafische presets in God of War Ragnarök zien. We hebben de beschikbare upscalingtechnieken in deze vergelijking bewust niet meegenomen, omdat deze screenshots zonder beweging van de speler niet representatief zijn voor de beeldkwaliteit van de upscalers tijdens het spelen. Een grotendeels stilstaand beeld is veel makkelijker om te upscalen zonder duidelijk zichtbare fouten dan bij veel beweging. Voor een vergelijking van de beeldkwaliteit van DLSS, FSR en XeSS raden we je aan om de video bij dit artikel te bekijken.

God of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PC
God of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PC
God of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PCGod of War Ragnarök PC

Testmethode

Voor deze losse gamebenchmarks meten we de prestaties met verschillende referentiesystemen. De gebruikte videokaarten zijn gekozen op basis van zoveel mogelijk vergelijkbare gemiddelde prestaties van modellen uit dezelfde generatie. Bij de processorselectie hebben we primair de rekenkracht en gemiddelde gamingprestaties goed laten aansluiten op de overige hardware, in plaats van op een uiterst snel model dat pc-gamers met onderstaande videokaarten niet vaak in een eigen pc hebben zitten.

De pc-versie van God of War Ragnarök is getest met patch 4 van 1 oktober. We gebruikten de nieuwste gpu-drivers die beschikbaar waren op het moment van testen. Voor GeForce-kaarten is dat 561.09, voor Radeon-kaarten Adrenalin 24.9.1 en voor Intel Arc-driver 101.6079. Al deze drivers hebben volgens de fabrikanten ondersteuning en optimalisaties ingebakken voor het spel. De benchmarks op de volgende pagina's zijn zonder actieve upscalingtechnieken gedraaid.

God of War Ragnarök heeft geen ingebouwde benchmark. Onze test bestaat uit een zestig seconden durende benchmark tijdens de missie Sindri's Home, waarin je via een portal terug naar Vanaheim moet lopen. Dit deel is gekozen omdat het verschillende spelwerelden in Ragnarök test. Het laat prestatieverschillen zien tussen de werelden en geeft een beter gemiddelde van de te verwachten prestaties.

De prestaties op de komende pagina's zijn opgedeeld in twee stukken. Eerst bespreken we de gemiddelde framerates en het 99e percentiel van de frametimes, omgerekend naar fps. Voor een uitgebreidere analyse is er vervolgens een percentielgrafiek die een overzicht geeft van de consistentie van deze frametimes.

Testsystemen voor benchmarks pc-games 'Instapgame-pc' (1080p) 'Midrangegame-pc' (1440p) 'High-end game-pc' (2160p)
Cpu AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 7 5700X Intel Core i9-13900K (@5,5GHz allcore)
Grafische kaarten
Werkgeheugen 16GB DDR4-3200CL16 16GB DDR4-3600CL16 32GB DDR5-7200CL34
Processorkoeler Noctua NH-U12S Noctua NH-U12S SE-AM4 Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, be quiet Pure Wings 2-ventilators
Moederbord MSI MEG X570 Godlike (bios 7C34v1O1 - Agesa 1.2.0.C) - Resizable BAR ingeschakeld MSI MEG X570 Godlike (bios 7C34v1O1 - Agesa 1.2.0.C) - Resizable BAR ingeschakeld Gigabyte Aorus Z790 Master - Resizable BAR ingeschakeld
Voeding Seasonic Focus GX-650 Seasonic Prime GX-850 Be quiet Dark Power Pro 12 1200W
Opslag Samsung 970 Evo Plus 500GB Samsung 970 Evo Plus 500GB Silicon Power XS70 4TB
Besturingssysteem Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Prestaties instapgame-pc

Op onze instapgame-pc testen we op 1080p-resolutie, waarvoor we zowel de GeForce RTX 2070 als de Radeon RX 5700 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 5 3600X en 16GB DDR4-3200-geheugen.

Gemiddelde framerates bij presets

De twee videokaarten op het instapsysteem zijn aan elkaar gewaagd. Op de Ultra- en High-presets blijven beide kaarten wel onder de 60fps, maar met Medium-instellingen komen we daarboven. Met upscaling ingeschakeld hebben we de RTX 2070 en RX 5700 op 720p laten renderen, wat bij beide Quality Mode heet. Bij AMD gaat de framerate er dan wat meer op vooruit dan bij Nvidia, maar voor allebei betekent deze aanpassing geen enorm verschil in prestaties.

De processorbelasting verschilt tijdens onze benchmark duidelijk tussen de videokaarten. De RTX 2070 laat op Medium-instellingen het grootste deel van de tijd drie cpu-cores tot ongeveer 80 procent belasten. Met de RX 5700 worden er in dezelfde test slechts twee cpu-cores continu belast tot 60 procent. De Nvidia-kaart zet de cpu dus harder aan het werk om maximaal te presteren, een fenomeen dat we eerder al uitgebreid bespraken.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium
God of War Ragnarök (PC) - 1080p ultra
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 2070
27,2 44,9
Radeon RX 5700
29,4 44,4
God of War Ragnarök (PC) - 1080p ultra (upscaling)
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 5700 (FSR 3.1)
32,3 50,8
GeForce RTX 2070 (DLSS 3.7)
28,3 47,9
God of War Ragnarök (PC) - 1080p high
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 2070
31,8 50,6
Radeon RX 5700
33,5 50,5
God of War Ragnarök (PC) - 1080p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 2070
59,3 105,9
Radeon RX 5700
62,0 101,2

Frametimes

Halverwege onze benchmark lopen we door een portal een andere wereld binnen. Daar ligt de framerate hoger of juist lager, afhankelijk van de grafische instellingen. Met de stap door de portal daalt de framerate op Medium, terwijl die op High en Ultra stijgt. Dat komt omdat de wereld waar we de eerste helft van de benchmark in lopen, veel meer verschil in framerates laat zien tussen de grafische presets.

In de percentielgrafiek van de frametimes zien we dan ook terug dat een groot deel van de frames een stuk zwaarder zijn om te renderen. Op High en Ultra stijgen de RTX 2070 en RX 5700 tussen het 40e en 60e percentiel in hun frametimes, te zien aan de knik in de rode en groene lijn. De grafische effecten die deze aanzienlijke impact in de eerste helft van de benchmark hebben, zijn op Medium veel minder aanwezig. Maar vanaf het 75e percentiel zien we ook dan een snellere stijging, zowel voor Nvidia als voor AMD.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium

Prestaties midrangegame-pc

Op onze midrangegame-pc testen we op 1440p-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 3070, Radeon RX 6750 XT en Arc A770 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 7 5700X en 16GB DDR4-3600-geheugen.

Gemiddelde framerates bij presets

Op het midrangesysteem is de RTX 3070 iets sneller dan de RX 6750 XT. Beide kaarten leveren op 1440p-Ultra zonder upscaling prima framerates. De Intel Arc A770 loopt hier behoorlijk ver op achter, en de nog grotere achterstand op Medium-instellingen laat zien dat Intels driveroverhead hier in de weg zit; het lukt de Intel-videokaart zelfs dan niet om tot 60fps te komen. De processorbelasting verschilt zowel tussen de drie fabrikanten als tijdens deze benchmarks. De RTX 3070 zet op Medium initieel drie van de cpu-cores op de Ryzen 7 5700X aan het werk tot ongeveer 75 procent, waarna dit zakt tot 40 procent en eindigt met vijf cores die tot 60 procent worden belast. Bij de RX 6750 XT begint de cpu-belasting hetzelfde als bij Nvidia, maar loopt daarna terug naar 30 procent voor de rest van de test. Voor de Arc A770 hoeft de cpu nog minder hard te werken, want geen van de cpu-cores wordt tijdens de eerste helft voor meer dan 25 procent belast. Bij het laatste deel van de test schiet dat wel omhoog naar 80 tot 90 procent voor vier van de cpu-cores.

Om de drie fabrikanten met hun upscalingtechnieken dezelfde basisresolutie van 1696 bij 952 pixels te laten gebruiken, hebben we Nvidia's DLSS en AMD's FSR met de Quality Mode getest, voor Intels XeSS was dat Ultra Quality. Intel heeft relatief gezien erg veel profijt van upscaling; met XeSS gaat de A770 er in verhouding veel verder op vooruit dan AMD en Nvidia. Het is echter niet genoeg om hen bij te kunnen benen.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium
God of War Ragnarök (PC) - 1440p ultra
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 3070
44,5 64,8
Radeon RX 6750 XT
46,4 60,9
Arc A770
26,1 35,9
God of War Ragnarök (PC) - 1440p ultra (upscaling)
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 3070 (DLSS 3.7)
51,3 80,1
Radeon RX 6750 XT (FSR 3.1)
53,4 75,1
Arc A770 (XeSS 1.3)
36,7 55,1
God of War Ragnarök (PC) - 1440p high
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 3070
51,2 73,2
Radeon RX 6750 XT
52,5 69,4
Arc A770
28,9 40,7
God of War Ragnarök (PC) - 1440p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 3070
96,5 131,8
Radeon RX 6750 XT
89,6 120,9
Arc A770
34,6 56,6

Frametimes

Nvidia's RTX 3070 is op High en Ultra een deel van onze benchmark sneller dan de RX 6750 XT van AMD, maar vanaf het 50e percentiel gaan de twee gelijk op. Zoals we hierboven al zagen, liggen de gemiddelde framerates over de gehele benchmark voor het groene kamp daardoor iets hoger. Op het instapsysteem zagen we een sprong in frametimes tussen het 40e en 60e percentiel voor beide videokaarten. Bij het midrangesysteem is dat voor de RTX 3070 ook zo, maar bij de RX 6750 XT niet. De stijging is minimaal in vergelijking met de Arc A770, die in de hogere percentielen haast de contouren van het Noordse landschap in de grafiek laat zien. Vooral op Medium zit de Intel-videokaart tegen flinke vertragingen aan te hikken.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium

Prestaties high-end game-pc

Op onze high-end game-pc testen we op 4k-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 4080 Super en Radeon RX 7900 XTX gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een overgeklokte Intel Core i9-13900K met 32GB DDR5-7200-geheugen.

Gemiddelde framerates bij presets

In deze configuratie gaat de videokaart van AMD aan kop. De Radeon RX 7900 XTX is op hogere instellingen tot 15 procent sneller dan de RTX 4080 Super. Op Medium lukt het Nvidia om zijn tegenhanger bij te blijven, zowel in gemiddelde framerates als in het 99e percentiel. De processorbelasting verschilt niet noemenswaardig tussen deze twee videokaarten; beide modellen belasten enkele cores tot ongeveer 40 procent. Ook op Ultra zien deze overeenkomst, en belast de minder goed presterende RTX 4080 Super de cpu-cores dus niet zwaarder dan de RX 7900 XTX. Het gebruikte videogeheugen loopt op tot maximaal 10GB, en gezien de vramhoeveelheden op de geteste videokaarten kan het prestatieverschil niet daardoor worden verklaard.

Voor de upscaling hebben we bij zowel AMD als Nvidia gebruikgemaakt van de Quality Mode van respectievelijk FSR en DLSS. Daarmee renderen beide videokaarten de game op een basisresolutie van 2560 bij 1440 pixels, voordat de upscalingalgoritmen van deze fabrikanten ermee aan de slag gaan. De RTX 4080 Super komt dan iets dichter in de buurt van de RX 7900 XTX.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium
God of War Ragnarök (PC) - 2160p ultra
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX
78,1 92,1
GeForce RTX 4080 Super
55,9 79,8
God of War Ragnarök (PC) - 2160p ultra (upscaling)
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX (FSR 3.1)
95,2 117,4
GeForce RTX 4080 Super (DLSS 3.7)
65,3 104,3
God of War Ragnarök (PC) - 2160p high
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX
86,4 102,8
GeForce RTX 4080 Super
62,6 89,9
God of War Ragnarök (PC) - 2160p medium
Pc Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Radeon RX 7900 XTX
122,9 154,7
GeForce RTX 4080 Super
124,3 152,8

Frametimes

In de grafiek van frametimes kunnen we beter zien wat er met de RTX 4080 Super gebeurt tijdens de benchmark. Onze test bestaat uit het lopen door twee werelden die met een portal met elkaar verbonden zijn. Tijdens het eerste deel van onze benchmark heeft de RTX 4080 Super meer moeite met het renderen van de omgeving dan zodra we de portal inlopen naar de volgende wereld. Op Ultra en op High is dit verschil het grootst, en dit is bij de Nvidia-kaart bovendien meer uitgesproken dan bij AMD. Daarbij ligt de framerate in de eerste wereld stukken lager dan in de tweede, terwijl dit op Medium juist andersom is.

  • Ultra
  • Ultra (upscaling)
  • High
  • Medium

Tot slot

God of War Ragnarök is op de pc een mooie game die grafisch consistent oogt. Op Medium-instellingen missen hier en daar details die op High en Ultra wel verschijnen, maar er is minder verschil in beeldkwaliteit tussen deze presets dan we bij veel andere games hebben gezien. Ook presteren de beschikbare upscalingtechnieken opvallend goed. DLSS, FSR en XeSS zien er op de Quality- en Ultra Quality-modus meestal prima uit. Zelfs op lagere resoluties lukt het FSR en XeSS nog aardig om in de buurt van de beeldkwaliteit van DLSS te blijven, wat in het verleden bij andere games wel eens anders is geweest.

Afhankelijk van de ingame omgeving kunnen de prestaties wel duidelijk verschillen. In sommige werelden binnen Ragnarök zijn er grafische effecten die op High of Ultra de framerate flink verlagen. Loop je vervolgens door naar een andere wereld, zoals via de portals in het spel nog wel eens gebeurt, dan kan de framerate daarmee omhoogschieten of juist inzakken. In de belasting van de cpu-cores is dat terug te zien, maar die situaties veroorzaken geen harde cpu-bottleneck. Het zijn wel de momenten waarop de videokaart het zwaarder krijgt, zelfs al wordt de gpu op Medium-settings al goed aangesproken. Het goede nieuws is dat de beschikbare upscalingtechnieken in Ragnarök erg goed hun werk doen en het spel eenvoudig aangeeft wat dat doet met de resolutie en beeldkwaliteit.

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Reacties (65)

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ASx2608 12 oktober 2024 11:01
Ik weet nog toen wanneer mensen Sony games gingen boycotten of iets in die richting omdat ze een playstation account nodig hebben. Maar nee hoor, 35000 spelers peak voor deze game. Gamers kunnen echt niet hun woord houden.
418O2 @ASx260812 oktober 2024 11:52
Ken je het fenomeen loud minority?
Armselig @418O212 oktober 2024 21:02
Volgens mij was dat vocal minority.
madcow22 @ASx260812 oktober 2024 11:54
De game heeft mij nog niet gevraagt om in te loggen na 10 uur spelen.
Jittikmieger @madcow2212 oktober 2024 12:49
Ik installeerde de game op mijn gaming desktop met Fedora Linux met Proton en het begon te jammeren over het ontbreken van PSN. Het wilde niet opstarten.

Toen ik “SteamDeck=1 %command%” invoerde bij de launch opties, starte het spel direct op zonder PSN gejammer/ inloggen.

Nu heb ik niet zo’n probleem met PSN, ik had al een account, vanwege meerdere Sony consoles, maar het is lullig voor de gamers die geen PSN account kunnen/ willen aanmaken.
Beakzz @ASx260812 oktober 2024 11:28
Het kan allebei waar zijn. Dit is een hele populaire game en de mensen die roepen spreken niet voor iedereen. Zo zit ik er ook niet op te wachten, maar heb ik ooit een PS4 gehad dus dat account heb ik toch al (niet dat deze game mij boeit).

He is een beetje jammer voor de 180? landen die geen PSN hebben.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 12 oktober 2024 11:29]

Xfade @ASx260812 oktober 2024 13:37
Kan best zijn dat het meer was geweest als die verplichting er niet was.
Oon @ASx260812 oktober 2024 18:12
Je kunt zonder PSN account spelen met een mod, dat is het voordeel van PC :)
DieMitchell @Oon15 oktober 2024 14:19
die mod was er al heel snel afgetrokken geloof ik. maar die zou sowiezo niet nodig moeten zijn. wie haalt het in zijn hoofd om een online account requirement te bouwen in een singleplayer only spel?
Oon @DieMitchell15 oktober 2024 14:20
Die mod is gewoon nog beschikbaar hoor.

Ben het wel eens met dat je geen PSN account nodig zou hebben, maar voor PC is er in ieder geval een oplossing. Is ook gewoon een legale oplossing, want het is geen crack, het haalt alleen een onnodige dependency weg.
DieMitchell @Oon15 oktober 2024 14:22
https://www.google.com/ur...3M-J6eCNc2IU&opi=89978449
Oon @DieMitchell15 oktober 2024 14:24
NexusMods is niet de enige of officiële bron voor mods, en dat een mod daar niet meer gehost wordt zegt helemaal niks :)
DieMitchell @Oon15 oktober 2024 15:34
Ben er voor de rest niet zoveel mee bezig aangezien ik bij het vorige deel best wel afgehaakt was maar zag dat laatst langskomen.
Verwijderd @ASx260813 oktober 2024 01:58
Heb je dan van ieder van die 35000 de belofte gekregen dat ze het niet zouden kopen?

Mensen die om zulke redenen daadwerkelijk een spel overslaan komen nu eenmaal niet in de statistieken terug.
DLSS @ASx260814 oktober 2024 15:04
Dat weet ik niet, de vorige God of War had een geschatte verkoop van 3 miljoen copies met een peak concurrent player count van 73.529, dat is het dubbele van het met PSN verbonden Ragnarök.

Geen idee of het daar aan ligt overigens, maar Ragnarök is in elk geval geen slechtere game en de port is goed, een interessant verschil dus.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 14 oktober 2024 15:09]

shakespeare 12 oktober 2024 07:19
Sony levert erg sterke ports af. ( Ghost of Tsushima ) Ook deze is erg goed. Veel graphische opties. Ik weet niet of het al voorbijgekomen is maar er zit geen Ray Tracing in deze port. ( andere ps ports ook niet volgens mij )
Superman @shakespeare12 oktober 2024 07:23
Op ps5 hadden ze ook geen Ray Tracing.
MazeWing @shakespeare12 oktober 2024 07:58
Bedank het Nederlandse Nixxes daar maar voor! Zij zijn al jaren de specialist op het gebied van console ports en zijn een paar jaar geleden door Sony overgenomen. Zij zijn nu verantwoordelijk voor alle PlayStation ports.

Zoals Yonix al zegt: het is Jetpack Interactive die beide God of War ports heeft gedaan.

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 12 oktober 2024 08:13]

Yonix @MazeWing12 oktober 2024 08:03
En toch is het ‘Jetpack Interactive’ die verantwoordelijk is voor de PC port van God of War en Ragnarök.
MazeWing @Yonix12 oktober 2024 08:11
Je hebt helemaal gelijk! Dat wist ik niet. Ok dacht dat Nixxes inmiddels alle ports deed. Jetpackbheeft in ieder geval uitstekend werk geleverd en mag wat mij betreft dan in één adem met Nixxes genoemd worden.
Velvus 12 oktober 2024 07:13
Deze game is voor mij de eerste waar mijn systeem (3700x/2070S icm 1080p) zich in verslikte met merkbare slowdowns. Stond op het punt om dan maar na een jaar of 5 afscheid te nemen van mijn 2070S toen ik achter de DLSS optie kwam. Deze heeft denk ik nog wel een tijdje leven geblazen in mijn setup. Echt een super feature. Maar toch denk ik dat ik er volgend jaar wel aan moet geloven.
IlIlIllII @Velvus15 oktober 2024 10:46
Ik vond mijn 9700k/2070 (non-super) systeem in eerste instantie beter presteren dan gedacht. Prima 1440p/60fps op high settings met DLSS balanced (dus intern iets van 835p). Stukken beter dan de God of War 2018 port die op dx11 draait.

Maar toen kwamen die andere werelden in Ragnarök... zéér merkbare framerate drops tot wel 30-40fps. Zelfs met 1080p medium settings en DLSS performance mode was 60fps niet haalbaar in sommige gebieden. Aan de ene kant wel jammer dat performance zo varieert tussen werelden. Ik had graag een dynamic resolution optie gezien die dit aanpakt.

Wat betreft een nieuw systeem: ik zal er ook aan moeten geloven binnenkort! Spellen zoals The Last of Us Part 1 en Space Marine 2 zijn gewoon niet fatsoenlijk te spelen door CPU bottlenecks. En de 2070... tja, die heeft z'n beste tijd echt wel gehad.

Laten we hopen dat de RTX 5000 en AMD 9000X3D series soelaas bieden (vooral qua prijs)...

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 15 oktober 2024 10:47]

Jittikmieger 12 oktober 2024 08:20
Ryzen 7 5700X, Radeon RX6600, 32GB 3200Mhz mem, 1080p. Ik maak gebruik van de optimal settings van Digital Foundry. Op 1080p native af en toe <60FPS, vandaar FSR3.1 Quality en geen enkele FPS drop meer.

Edit: ik draai Fedora Linux 40 op deze desktop. Geen Windows.

https://www.youtube.com/watch?v=cITEbCFGutc

Voor het eerst sinds 2018 dat ik een spel bij launch gekocht heb, feitelijk helemaal tegen mijn principes... Maar ik kreeg een goede deal. Fantastisch spel! Zit inmiddels zo'n 15-16 uren in het verhaal.

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 12 oktober 2024 12:39]

jaspov @Jittikmieger12 oktober 2024 18:08
Hoe veel fps daal je als je naar 1440p gaat? En is dat met aanpassingen kwaliteit en FSR nog ok te krijgen (~60fps)?
Jittikmieger @jaspov12 oktober 2024 18:59
Geen idee. Mijn 40" Sony TV was de beste TV van zijn prijsklasse... Ooit, ergens in 2008! :D
...En gaat niet verder dan 1080p 60FPS. :o

(En nee, ik wil geen nieuwe! Ik hoop dattie het nog heel lang doet, want hij heeft 3 RGB scart poorten voor mijn Amiga, SNES en Megadrive, composite voor Famicom Toploader en component voor mijn PS2 en een geweldige interne scaler en maar rond de 7ms inputlag... :) )
jaspov @Jittikmieger12 oktober 2024 22:39
Thanks. Als het werkt dan werkt het 😁
IlIlIllII @Jittikmieger15 oktober 2024 10:56
Heb je ooit een converter zoals de RetroTINK-4K overwogen? Die ondersteunt zo'n beetje alle ingangen en geeft je volledige controle over image processing. Peperduur ding, maar dan heb je ook wat. Dan kun je overgaan tot een moderne TV (LG C series is aan te raden) en kun je je oude consoles blijven gebruiken, met veel betere beeldkwaliteit dan voorheen. De input lag van bijv. de LG C4 ligt rond de 10ms @ 60fps, dus dat is heel vergelijkbaar.
Jittikmieger @IlIlIllII15 oktober 2024 15:40
Jazeker. Ik heb een GBS C en een Retrotink 2X. Die gebruik ik geregeld in de woonkamer op onze 4K Samsung. Daar heb ik zeer recent mijn Atari 2600 met composite mod nog aangesloten op een regenachtige weekend om te "Joust-en" met mijn zoon. :D
Maar zo lang mijn antieke Sony TV het nog doet, komt er geen nieuwe. Beeldkwaliteit is nog steeds erg goed van deze Sony TV. Pas wanneer die kapot is komt er wat nieuws.
jellybrah 12 oktober 2024 11:55
Prachtig fantastisch die graphics maar de gameplay? Meer dan zwaar ondermaats. Kinderlijk makkelijke puzzels, combat dat een stuk slechter is dan 2018, level design waar ik echt vraagtekens bij zet (bijv het fruitplukken) en het verhaal.. verschrikkelijk. Kratos is een satire van zichzelf geworden.
Jittikmieger @jellybrah12 oktober 2024 12:59
Die mening deel ik niet. Ik vind het niet ondermaats, maar zeer vermakelijk! Mooie graphics, fantastisch geluid, goede gameplay, lekkere gevechten, leuke, niet te moeilijke puzzels. Het verhaal is wel wat langdradig hier en daar, al was dat ook al het probleem bij de 2018 versie. Daar was ik op laatst ook blij dat ik het uit had. Wel is 2018 de betere van de 2 naar mijn nederige mening, doch die is weer veel minder dan GoW 1 en 2 op mijn PS2 of Chain of Olympus op mijn PSP.

Zo zie je maar. Smaken verschillen!
sovereignthrone @jellybrah15 oktober 2024 13:18
Zelf speel ik deze game niet voor de puzzels, dus vind ik niet erg dat deze heel makkelijk zijn. Comba voelt voor mij gewoon prima. Wel jammer dat er wat minder abilities waren. De character development bevalt mij juist wel, en zitten waardevolle thema's in het verhaal, al is de pacing soms wat vreemd.

Level design ben ik wel met je eens, in de jungle van Vanaheim heb ik met mijn kleurenblindheid aardig wat rondjes gelopen. En tja, het fruitplukken was lekkere ruimte voor storytelling, maar ging mij ook wat te langzaam.

Overall heb ik me zeker goed vermaakt en met veel plezier bijna alle content al uitgespeeld. Nu tijd om aan de DLC te beginnen.
jellybrah @sovereignthrone15 oktober 2024 16:51
Smaken verschillen uiteraard, maar die hele "cinematic" games vind ik echt een grote stap terug in de gamewereld. Zeker als de controle zo vaak word weggehaald en gear/RPG elementen eigenlijk geen nut meer hebben.
westergas 12 oktober 2024 17:18
Weer geen woord over HDR, net als bij Wukong. Ik kan toch niet de enige zijn met een OLED monitor of TV die hier waarde aan hecht. Ik vind persoonlijk dat een goed geimplementeerde HDR echt een grote meerwaarde.
JDx
12 oktober 2024 08:11
Minimaal 1060 en 2060 aanbevelen en dan amper 60fps halen op high op een 3070?
Finraziel
@JDx12 oktober 2024 09:14
Over minimumeisen praten en dan naar performance op high met qhd resolutie kijken... Whut?
De 2070 haalt gewoon gemiddeld 106 en minimaal 59 fps in de test op medium fhd. Dan kan ik me best voorstellen dat een 1060 of 2060 inderdaad nog wel speelbaar zal zijn.
Als ik even snel op YouTube kijk, dat ziet er inderdaad nog best speelbaar uit. Maar ja als je de beste beeldkwaliteit en de meeste frames wil dan moet je natuurlijk niet denken weg te komen met de minimum eisen...
JDx
@Finraziel12 oktober 2024 10:35
Minimum is wat anders dan aanbevolen. Ik zou een 2060 niet aanbevelen aan iemand die nieuwe games wil spelen.
Finraziel
@JDx12 oktober 2024 10:42
Je zei "Minimaal ... aanbevelen"... ik dacht dat je dus de minimum vereisten bedoelde.
Maar nu ik naar de link van @Superman kijk, dat is toch ook zo?
De meest linker kolom waar Minimum boven staat is degene met de 1060. Recommended, de tweede kolom, daar staat een 2060 SUPER, niet een gewone 2060. Een 2060 super is wat ik zo snel zie bijna even snel als de 2070 die in deze test staat en die het uitstekend doet op 1080p.
De performance is juist een stuk beter dan wat Sony in hun requirements aangeeft. De 1060 zou 30 fps gemiddeld op 1080p low halen. De youtube video die ik link laat zien dat het een stuk beter gaat. De 2060 super zou 1080p medium 60fps gemiddeld doen, maar de 2070 die meestal ongeveer gelijk presteert haalt in de test van tweakers gemiddeld bijna het dubbele.
Je punt klopt gewoon totaal niet.
JDx
@Finraziel12 oktober 2024 10:46
Minimaal 1060
2060 aanbevelen

Wie speelt er nog op 1080p, dit zijn eisen als je zo wil spelen als op een PS.

Ik vind een 2060 Super aanbevelen of welke verouderde kaart dan ook voor een nieuwe game op de PC erg hoopvol. Gewoon reclame om de game aan iedereen aan te smeren.

[Reactie gewijzigd door JDx op 12 oktober 2024 10:47]

Finraziel
@JDx12 oktober 2024 10:56
55,73% van de wereld, volgens de meest recente steam hardware survey.
Maar ben je wellicht nieuw in de wereld van PC gaming? Als even iets verder kijken dan je neus lang is wat betreft of een game op je verouderde hardware nog goed gaat draaien al te veel gevraagd is, dan ben je denk ik beter af met een console. En dit is altijd zo geweest in PC gaming.
hoepstoep @JDx12 oktober 2024 21:57
Wie speelt er nog op 1080p, dit zijn eisen als je zo wil spelen als op een PS
Ik, hoger kan mijn huidige monitor niet aan. Maar ja, ik neem ook nog genoegen met 30fps.

In mijn omgeving speelt overigens de meerderheid daar nog op 1080. Van slechts een handvol anderen waarvan ik weet dat ze spellen spelen, gebruikt 4K.
jellybrah @JDx15 oktober 2024 16:49
Mijn laptop heeft een 1060 6gb. Dikke kaart voor 1080P, Tekken 8 draait prima.
k995 @JDx12 oktober 2024 10:55
"aanbevelen" is geen koop advies dat is wat je volgens hen moet hebben om het deftig te kunnen spelen.
Een 2060 kan met dlss en high het op 1080p spelen, wat me dus correct lijkt.
Superman @JDx12 oktober 2024 08:43
Ze geven duidelijk aan dat het om 30fps gaat op 1080p https://blog.playstation....em-requirements-revealed/
JDx
@Superman12 oktober 2024 08:45
Ah, dat staat dan weer niet in de tabel.

Lijkt me niet fijn spelen, maar goed, ieder zijn ding.

[Reactie gewijzigd door JDx op 12 oktober 2024 08:46]

StGermain 12 oktober 2024 09:26
Geen ondersteuning voor 1440p UW?
-Elmer- @StGermain12 oktober 2024 09:46
Zo te lezen worden Ultra Wide beeldverhoudingen van 21:9 en 32:9 ondersteund. Zie https://www.playstation.c...s/god-of-war-ragnarok/pc/.
Andreshoi @StGermain12 oktober 2024 11:56
3440x1440p wordt ondersteund :)
Barry 12 oktober 2024 07:47
Video gezien waarbij je met een Rtx 4070 Super op 2160p native 60-65 average fps haalt.
Ongeveer 85 met DLSS en FG.

[Reactie gewijzigd door Barry op 12 oktober 2024 09:59]

Chris4554 12 oktober 2024 09:01
Eigenlijk jammer dat er geen handheld test is. Is die markt nog te klein? Via andere sites lijkt de game op de Z1 Extreme handhelds (ROG Ally (X), Legion Go enz.) in ieder geval prima te lopen, zeker als je frame generation aanzet.
HanG-BuiK-ZwijN @Chris455412 oktober 2024 09:48
YouTube: I'm Surprised God of War Ragnarök isn't Verified for the Steam Deck Game is alleen niet deck verified door psn eis. (volgens mij iirc is ie nu wel verified)
Jittikmieger @HanG-BuiK-ZwijN12 oktober 2024 12:37
PSN probleem is er niet voor Steam Deck en Linux OS. Gewoon “SteamDeck=1 %command%” invullen bij launch opties en de game draait op mijn Fedora Linux desktop PC en Steam Deck zonder PSN account.

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