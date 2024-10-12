Inleiding

Steeds vaker worden games voor Sony's PlayStation geport naar de pc, waaronder Horizon Forbidden West en Ratchet & Clank: Rift Apart. Voor veel van zijn ports schakelt Sony regelmatig het Nederlandse Nixxes in, maar voor God of War Ragnarök werd Santa Monica Studios uit Californië aan het werk gezet. Die ontwikkelaar bracht in 2022 de game uit voor de PlayStation 4 en 5. Nu, ruim twee jaar later, is de pc aan de beurt en deze versie krijgt onder meer ondersteuning voor upscalingtechnieken DLSS, FSR en XeSS, naast support voor ultrawide monitors. Een ander noemenswaardig punt is dat Ragnarök op de pc alleen gespeeld kan worden als je een PlayStation Network-account aanmaakt. De (on)duidelijkheid rondom upscaling God of War Ragnarök biedt geen echte fullscreenmodus zolang je geen upscaling gebruikt en laat je dan niet zelf een resolutie instellen; het spel pakt de resolutie die Windows ook gebruikt. Wil je het spel op een lagere resolutie dan je monitor draaien, dan moet je dat dus in Windows lager zetten voordat je het spel opstart. Gelukkig is Ragnarök op de pc wel transparant in welke resoluties worden gebruikt bij de verschillende ondersteunde upscalingsmogelijkheden: Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 en Intel XeSS 1.3. Schakel je een van deze upscalingstechnieken in of wissel je tussen de kwaliteitsprofielen, dan geeft Ragnarök netjes weer op welke resolutie het spel gerenderd zal worden voordat het upscalingsproces er mee aan de slag gaat. Dit zou elke pc-game wel mogen hebben, maar helaas zien we het maar zelden. Zetten we voor elke resolutie per upscalingstechniek de gebruikte renderresolutie per kwaliteitsprofiel naast elkaar, dan komen we tot onderstaande tabellen. Het laat zien hoe onduidelijk upscaling is, en waarom upscaling voor reviewers en testers zo’n hoofdpijndossier kan zijn; profielen als ‘Ultra’, ‘Balanced’ of ‘Performance’ betekenen per fabrikant telkens weer iets anders en verschillen zelfs per resolutie. AMD en Nvidia hebben het over 'Quality' als ze upscalen van 720p naar 1080p, maar bij Intel heet dat 'Ultra Quality'. En upscalen van 720p naar 1440p heet bij Intel 'Balanced', bij AMD 'Performance', en bij Nvidia kan het zowel 'Performance' als 'Ultra Performance' heten, afhankelijk van de snelheid waarmee het upscalen moet gebeuren. 1080p

1440p

4k Renderresolutie bij

upscaling in God of War: Ragnarök in-game

TAA Nvidia

DLSS AMD

FSR Intel

XeSS 1920x1080 Native DLAA Native Native 1536x864 Quality - - - 1472x824 - - - Ultra Quality+ 1344x752 Balanced - - - 1280x720 - Quality Quality Ultra Quality 1152x648 Performance - - - 1120x624 - - Balanced Quality 1104x616 - Balanced

Performance - - 960x536 Ultra Performance - Performance Balanced 832x464 - - - Performance 640x360 - Ultra Performance Ultra Performance Ultra Performance Renderresolutie bij

upscaling in God of War: Ragnarök in-game

TAA Nvidia

DLSS AMD

FSR Intel

XeSS 2560x1440 Native DLAA Native Native 2048x1152 Quality - - - 1968x1104 - - - Ultra Quality+ 1792x1008 Balanced - - - 1696x952 - Quality Quality Ultra Quality 1536x864 Performance - - - 1504x840 - - Balanced Quality 1472x824 - Balanced - - 1280x720 Ultra Performance Performance

Ultra Performance Performance Balanced 1104x616 - - - Performance 848x472 - - Ultra Performance Ultra Performance Renderresolutie bij

upscaling in God of War: Ragnarök in-game

TAA Nvidia

DLSS AMD

FSR Intel

XeSS 3840x2160 Native DLAA Native Native 3072x1728 Quality - - - 2944x1656 - - - Ultra Quality+ 2688x1512 Balanced - - - 2560x1440 - Quality Quality Ultra Quality 2304x1296 Performance - - - 2256x1264 - - Balanced Quality 2224x1248 - Balanced - - 1920x1080 Ultra Performance Performance Performance Balanced 1664x936 - - - Performance 1280x720 - Ultra Performance Ultra Performance Ultra Performance Systeemeisen De systeemeisen van God of War Ragnarök zijn aan de lage kant. Dat is niet vreemd, aangezien het spel in de basis ook geschikt is om op de PlayStation 4 te draaien. Voor de pc is een videokaart met minimaal 6GB geheugen vereist, zoals een GTX 1060 of een RX 5500 XT. De directe tegenhanger van deze Nvidia-kaart, de Radeon RX 580, is door de ontwikkelaar niet opgenomen in het lijstje. Ook qua vereiste processor heb je allesbehalve een monster-pc nodig, want de populaire i5 uit de Haswell-generatie kan het spel al draaien, net als de allertraagste Ryzen-processor die AMD ooit heeft uitgebracht. De aanbevolen specificaties liggen zoals gebruikelijk een stuk hoger, maar ook hier zien we heel schappelijke videokaarten en processors voorbijkomen. Pc-specs God of War Ragnarök Minimum Aanbevolen Videokaart GeForce GTX 1060 6GB

Radeon RX 5500 XT 8GB

Arc A750 GeForce RTX 2060 Super

Radeon RX 5700

Arc A770 Processor Core i5-4670K

Ryzen 3 1200 Core i5-8600

Ryzen 5 3600 Werkgeheugen 8GB 16GB Videogeheugen Minimaal 6GB vram Besturingssysteem Windows 10 64bit DirectX DX12 Opslag 190GB

Beeldkwaliteit en testmethode

Prestaties instapgame-pc

Op onze instapgame-pc testen we op 1080p-resolutie, waarvoor we zowel de GeForce RTX 2070 als de Radeon RX 5700 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 5 3600X en 16GB DDR4-3200-geheugen. Gemiddelde framerates bij presets De twee videokaarten op het instapsysteem zijn aan elkaar gewaagd. Op de Ultra- en High-presets blijven beide kaarten wel onder de 60fps, maar met Medium-instellingen komen we daarboven. Met upscaling ingeschakeld hebben we de RTX 2070 en RX 5700 op 720p laten renderen, wat bij beide Quality Mode heet. Bij AMD gaat de framerate er dan wat meer op vooruit dan bij Nvidia, maar voor allebei betekent deze aanpassing geen enorm verschil in prestaties. De processorbelasting verschilt tijdens onze benchmark duidelijk tussen de videokaarten. De RTX 2070 laat op Medium-instellingen het grootste deel van de tijd drie cpu-cores tot ongeveer 80 procent belasten. Met de RX 5700 worden er in dezelfde test slechts twee cpu-cores continu belast tot 60 procent. De Nvidia-kaart zet de cpu dus harder aan het werk om maximaal te presteren, een fenomeen dat we eerder al uitgebreid bespraken. Frametimes Halverwege onze benchmark lopen we door een portal een andere wereld binnen. Daar ligt de framerate hoger of juist lager, afhankelijk van de grafische instellingen. Met de stap door de portal daalt de framerate op Medium, terwijl die op High en Ultra stijgt. Dat komt omdat de wereld waar we de eerste helft van de benchmark in lopen, veel meer verschil in framerates laat zien tussen de grafische presets. In de percentielgrafiek van de frametimes zien we dan ook terug dat een groot deel van de frames een stuk zwaarder zijn om te renderen. Op High en Ultra stijgen de RTX 2070 en RX 5700 tussen het 40e en 60e percentiel in hun frametimes, te zien aan de knik in de rode en groene lijn. De grafische effecten die deze aanzienlijke impact in de eerste helft van de benchmark hebben, zijn op Medium veel minder aanwezig. Maar vanaf het 75e percentiel zien we ook dan een snellere stijging, zowel voor Nvidia als voor AMD.

Prestaties midrangegame-pc

Op onze midrangegame-pc testen we op 1440p-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 3070, Radeon RX 6750 XT en Arc A770 gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een Ryzen 7 5700X en 16GB DDR4-3600-geheugen. Gemiddelde framerates bij presets Op het midrangesysteem is de RTX 3070 iets sneller dan de RX 6750 XT. Beide kaarten leveren op 1440p-Ultra zonder upscaling prima framerates. De Intel Arc A770 loopt hier behoorlijk ver op achter, en de nog grotere achterstand op Medium-instellingen laat zien dat Intels driveroverhead hier in de weg zit; het lukt de Intel-videokaart zelfs dan niet om tot 60fps te komen. De processorbelasting verschilt zowel tussen de drie fabrikanten als tijdens deze benchmarks. De RTX 3070 zet op Medium initieel drie van de cpu-cores op de Ryzen 7 5700X aan het werk tot ongeveer 75 procent, waarna dit zakt tot 40 procent en eindigt met vijf cores die tot 60 procent worden belast. Bij de RX 6750 XT begint de cpu-belasting hetzelfde als bij Nvidia, maar loopt daarna terug naar 30 procent voor de rest van de test. Voor de Arc A770 hoeft de cpu nog minder hard te werken, want geen van de cpu-cores wordt tijdens de eerste helft voor meer dan 25 procent belast. Bij het laatste deel van de test schiet dat wel omhoog naar 80 tot 90 procent voor vier van de cpu-cores. Om de drie fabrikanten met hun upscalingtechnieken dezelfde basisresolutie van 1696 bij 952 pixels te laten gebruiken, hebben we Nvidia's DLSS en AMD's FSR met de Quality Mode getest, voor Intels XeSS was dat Ultra Quality. Intel heeft relatief gezien erg veel profijt van upscaling; met XeSS gaat de A770 er in verhouding veel verder op vooruit dan AMD en Nvidia. Het is echter niet genoeg om hen bij te kunnen benen. Frametimes Nvidia's RTX 3070 is op High en Ultra een deel van onze benchmark sneller dan de RX 6750 XT van AMD, maar vanaf het 50e percentiel gaan de twee gelijk op. Zoals we hierboven al zagen, liggen de gemiddelde framerates over de gehele benchmark voor het groene kamp daardoor iets hoger. Op het instapsysteem zagen we een sprong in frametimes tussen het 40e en 60e percentiel voor beide videokaarten. Bij het midrangesysteem is dat voor de RTX 3070 ook zo, maar bij de RX 6750 XT niet. De stijging is minimaal in vergelijking met de Arc A770, die in de hogere percentielen haast de contouren van het Noordse landschap in de grafiek laat zien. Vooral op Medium zit de Intel-videokaart tegen flinke vertragingen aan te hikken.

Prestaties high-end game-pc

Op onze high-end game-pc testen we op 4k-resolutie, waarvoor we de GeForce RTX 4080 Super en Radeon RX 7900 XTX gebruiken. Dit draaien we in combinatie met een overgeklokte Intel Core i9-13900K met 32GB DDR5-7200-geheugen. Gemiddelde framerates bij presets In deze configuratie gaat de videokaart van AMD aan kop. De Radeon RX 7900 XTX is op hogere instellingen tot 15 procent sneller dan de RTX 4080 Super. Op Medium lukt het Nvidia om zijn tegenhanger bij te blijven, zowel in gemiddelde framerates als in het 99e percentiel. De processorbelasting verschilt niet noemenswaardig tussen deze twee videokaarten; beide modellen belasten enkele cores tot ongeveer 40 procent. Ook op Ultra zien deze overeenkomst, en belast de minder goed presterende RTX 4080 Super de cpu-cores dus niet zwaarder dan de RX 7900 XTX. Het gebruikte videogeheugen loopt op tot maximaal 10GB, en gezien de vramhoeveelheden op de geteste videokaarten kan het prestatieverschil niet daardoor worden verklaard. Voor de upscaling hebben we bij zowel AMD als Nvidia gebruikgemaakt van de Quality Mode van respectievelijk FSR en DLSS. Daarmee renderen beide videokaarten de game op een basisresolutie van 2560 bij 1440 pixels, voordat de upscalingalgoritmen van deze fabrikanten ermee aan de slag gaan. De RTX 4080 Super komt dan iets dichter in de buurt van de RX 7900 XTX. Frametimes In de grafiek van frametimes kunnen we beter zien wat er met de RTX 4080 Super gebeurt tijdens de benchmark. Onze test bestaat uit het lopen door twee werelden die met een portal met elkaar verbonden zijn. Tijdens het eerste deel van onze benchmark heeft de RTX 4080 Super meer moeite met het renderen van de omgeving dan zodra we de portal inlopen naar de volgende wereld. Op Ultra en op High is dit verschil het grootst, en dit is bij de Nvidia-kaart bovendien meer uitgesproken dan bij AMD. Daarbij ligt de framerate in de eerste wereld stukken lager dan in de tweede, terwijl dit op Medium juist andersom is.

Tot slot