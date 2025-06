Ratchet & Clank is een bekende serie van games voor de PlayStation, waarvan het nieuwste deel Rift Apart door het Nederlandse Nixxes is geport naar de pc. Het spel zelf stond op Sony's console al bekend om zijn uitstekende grafische kwaliteit, en met de invloed van Nixxes is de verwachting dat de pc-versie tot een vergaand niveau geoptimaliseerd is.

Ratchet & Clank: Rift Apart draait op de Insomniac Engine, die onder andere gebruikt is voor Spider-Man Remastered. Bij die game werd ook al ondersteuning geboden voor raytracing, wat in Ratchet & Clank na een patch nu niet alleen voor Nvidia en Intel het geval is, maar ook op AMD Radeon-kaarten ondersteund wordt. Opvallender is dat Rift Apart ook voordeel kan halen uit DirectStorage 1.2, waarmee laadtijden op snellere ssd's kunnen worden beperkt door asset decompression te laten uitvoeren door de gpu in plaats van de cpu.

Het spel biedt daarnaast brede ondersteuning voor beschikbare upscalingtechnieken. Zo is er keuze uit DLSS 2, DLSS 3 Frame Generation, Intel XeSS en AMD FSR 2.1, naast de Insomniac Games Temporal Injection van de engine zelf. Wat verder opvalt, is dat Ratchet & Clank: Rift Apart op de pc nog geen 39GB aan opslagruimte inneemt, wat voor een moderne pc-game erg weinig is. De systeemvereisten voor minimale en maximale settings lopen erg uiteen, wat reden genoeg is om deze game op onze referentiesystemen te benchmarken.