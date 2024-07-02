'Franse mededingingsautoriteit bereidt aanklacht voor tegen Nvidia'

De Franse mededingingsautoriteit wil Nvidia aanklagen voor oneerlijke handelspraktijken. Dat zeggen bronnen tegen persagentschap Reuters. De Franse Autorité de la concurrence onderzoekt Nvidia al sinds vorig jaar.

In september 2023 viel de autoriteit binnen bij de Franse tak van Nvidia om te onderzoeken of het bedrijf zich schuldig maakte aan concurrentiebeperkend gedrag. Vorige week vrijdag publiceerde de organisatie haar bevindingen. Uit het onderzoek blijkt dat Nvidia prijsafspraken, productiebeperkingen, oneerlijke contractvoorwaarden en discriminerend gedrag hanteert om zichzelf een concurrentievoordeel toe te kennen.

De autoriteit zegt dat het geen officiële aanklacht heeft voorbereid tegen Nvidia, maar volgens Reuters is dat wel het geval. Nvidia heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Als de autoriteit daadwerkelijk een klacht indient, kan Nvidia een boete riskeren die oploopt tot 10 procent van zijn wereldwijde jaarlijkse omzet.