'Franse mededingingsautoriteit bereidt aanklacht voor tegen Nvidia'

De Franse mededingingsautoriteit wil Nvidia aanklagen voor oneerlijke handelspraktijken. Dat zeggen bronnen tegen persagentschap Reuters. De Franse Autorité de la concurrence onderzoekt Nvidia al sinds vorig jaar.

In september 2023 viel de autoriteit binnen bij de Franse tak van Nvidia om te onderzoeken of het bedrijf zich schuldig maakte aan concurrentiebeperkend gedrag. Vorige week vrijdag publiceerde de organisatie haar bevindingen. Uit het onderzoek blijkt dat Nvidia prijsafspraken, productiebeperkingen, oneerlijke contractvoorwaarden en discriminerend gedrag hanteert om zichzelf een concurrentievoordeel toe te kennen.

De autoriteit zegt dat het geen officiële aanklacht heeft voorbereid tegen Nvidia, maar volgens Reuters is dat wel het geval. Nvidia heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Als de autoriteit daadwerkelijk een klacht indient, kan Nvidia een boete riskeren die oploopt tot 10 procent van zijn wereldwijde jaarlijkse omzet.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 12:02
62 • submitter: wildhagen

02-07-2024 • 12:02

62

Submitter: wildhagen

Lees meer

Gerucht: Nvidia brengt RTX 4070 met langzamer GDDR6-geheugen op 20 augustus uit
Gerucht: Nvidia brengt RTX 4070 met langzamer GDDR6-geheugen op 20 augustus uit Nieuws van 13 augustus 2024
Vandalen saboteren glasvezelnetwerken van lokale Franse operators
Vandalen saboteren glasvezelnetwerken van lokale Franse operators Nieuws van 29 juli 2024
Franse toezichthouder onderzoekt Nvidia vanwege oneerlijke handelspraktijken
Franse toezichthouder onderzoekt Nvidia vanwege oneerlijke handelspraktijken Nieuws van 15 juli 2024
Nvidia haalt Microsoft en Apple in en is nu waardevolste bedrijf ter wereld
Nvidia haalt Microsoft en Apple in en is nu waardevolste bedrijf ter wereld Nieuws van 19 juni 2024
Apple is weer 's werelds waardevolste bedrijf na AI-aankondigingen op WWDC
Apple is weer 's werelds waardevolste bedrijf na AI-aankondigingen op WWDC Nieuws van 12 juni 2024
Nvidia had vorig kwartaal recordmarktaandeel van 88 procent op gpu-leveringen
Nvidia had vorig kwartaal recordmarktaandeel van 88 procent op gpu-leveringen Nieuws van 8 juni 2024
VS gaat AI-marktmacht van Microsoft, Nvidia en OpenAI onderzoeken
VS gaat AI-marktmacht van Microsoft, Nvidia en OpenAI onderzoeken Nieuws van 7 juni 2024
Nvidia toont roadmap met AI-gpu's, Rubin-architectuur met HBM4 komt in 2026 uit
Nvidia toont roadmap met AI-gpu's, Rubin-architectuur met HBM4 komt in 2026 uit Nieuws van 2 juni 2024
Nvidia SFF-Ready-label moet duidelijk maken welke gpu's in kleine kasten passen
Nvidia SFF-Ready-label moet duidelijk maken welke gpu's in kleine kasten passen Nieuws van 2 juni 2024
Nvidia toont AI-assistent die vragen over games in real time kan beantwoorden
Nvidia toont AI-assistent die vragen over games in real time kan beantwoorden Nieuws van 2 juni 2024
Intel, AMD en techbedrijven gaan samenwerken aan alternatief voor Nvidia NVLink
Intel, AMD en techbedrijven gaan samenwerken aan alternatief voor Nvidia NVLink Nieuws van 31 mei 2024
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Politiek en recht Nvidia Frankrijk

Reacties (62)

-Moderatie-faq
62
60
31
2
0
20
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
SultanPindakaas 2 juli 2024 12:21
Een boete krijgen voor het hanteren van een bepaalde gedrag.... Welke richting gaan we op?
Naafkap @SultanPindakaas2 juli 2024 12:24
Welke kant? De goede als je het mij vraagt. Concurrentiebeperkend gedrag lijkt mij niet heel wenselijk.
Aldy @Naafkap2 juli 2024 13:48
Concurrentiebeperkend gedrag lijkt mij niet heel wenselijk.
En de wetgever vindt dit ook niet wenselijk. Dit is een erg kwalijke zaak en van mij mogen ze een boete krijgen die heel dicht tegen die 10% wereldomzet aanschuurt. Gelijk een waarschuwing voor andere bedrijven.
PageFault @Aldy2 juli 2024 15:53
Ik ben het niet met je oneens hoor, maar 10% van de wereldwijde omzet lijkt me niet reeel wanneer dit door Frankrijk wordt gestreden. Ze hebben geen mandaat voor de hele wereld.
Aldy @PageFault2 juli 2024 17:13
De hoogte van de boete vraagt om uitleg. Frankrijk heeft in dit geval het mandaat voor de EU. Laten we daarom dan de omzet van NVIDIA in de EU nemen. Evenals winst, kan een bedrijf ervoor zorgen dat er opeens bijna geen omzet in de EU gedraaid wordt. Om dat te voorkomen wordt de omzet van de hele wereld als uitgangspunt genomen. Dit uitgangspunt geldt ook voor bedrijven als Google, Apple, Amazon en noem ze allemaal maar op. Het gaat dus niet om het mandaat, maar om de berekening van de boete.
PageFault @Aldy2 juli 2024 18:52
Okay, vreemde gang. Maar dan is EU nog steeds niet wereldwijd, dus dit lijkt mij bij de hoge raad nooit stand houden.
Aldy @PageFault2 juli 2024 21:31
Het zijn overtredingen die binnen de EU geconstateerd zijn en de sanctie daarop is maximaal 10% van de omzet. Deze regels zijn door de EU vastgesteld en de grote techbedrijven weten wat de maximale sanctie op overtredingen is. De overtredingen hebben dus niets te maken met wat het bedrijf buiten de EU doet, maar de strafmaat wel.
JumpStart @SultanPindakaas2 juli 2024 12:53
Even goed nadenken: Nvidia zou zijn marktpositie misbruiken om prijs kunstmatig hoog te houden, om productie te beperken (wat ook de prijs opdrijft), om wurgcontracten te gebruiken richting hun afnemers. ("De prijs van onze chips gaat omhoog als je ook AMD videokaarten maakt")

Dat betekent voor jou als consument dat je minder aanbod hebt om uit te kiezen en dat je méér voor hetzelfde product gaat betalen dan wanneer deze vormen van machtsmisbruik er niet zouden zijn.

Als je oprecht het OK vindt dat Nvidia op deze manier ten kostte van jou portemonee aan concurrentievervalsing doet, dan kan ik alleen maar concluderen dat je 1) je hardware gratis krijgt, en/of 2) dat je Nvidia aandelen bezit.
SultanPindakaas @JumpStart2 juli 2024 13:04
Ik bezit geen aandelen en ontvang mijn hardware niet gratis. In de zakenwereld probeert elk bedrijf zijn producten voor de hoogste prijs te verkopen en de grootste te blijven. Zolang men binnen de grenzen van de wet blijft, wordt er niets illegaals gedaan. Men leeft maar één keer, dus is het belangrijk om als bedrijf te profiteren van de mogelijkheden die zich voordoen.
Evolixe @SultanPindakaas2 juli 2024 13:20
"Zolang men binnen de grenzen van de wet blijft, wordt er niets illegaals gedaan"

En voor niets komt de zon op.

Het blijft dus niet binnen de grenzen van de wet, en dat is nu net het probleem


De middelen in de wereld zijn niet eindeloos. Als er maar genoeg mensen/bedrijven/entiteiten een groter deel van de taart pakt dan zij er terug in stoppen dan loopt het vanzelf ergens een keer vast. De eerste verschijnselen daarvan zijn dat mensen onderaan de voedselketen het steeds moeilijker krijgen en dat is al even aan de gang.

[Reactie gewijzigd door Evolixe op 23 juli 2024 02:40]

A Lurker @SultanPindakaas2 juli 2024 13:20
Zolang men binnen de grenzen van de wet blijft, wordt er niets illegaals gedaan.
Prijsafspraken zijn illegaal.
PageFault @A Lurker2 juli 2024 15:54
Vaak wel, niet altijd. In dit geval wel.
A Lurker @PageFault2 juli 2024 16:38
Prijsafspraken zijn in de context van strafrecht altijd bezien als heimelijke afspraken tussen concurrenten.

In het engels "Price Fixing", waar deze term beter uit de verf komt. De crux is het Fixing gedeelte, wat uitdrukkelijk niet gaat over onderhandelingen tussen producent en klant. En deze zijn dan ook altijd verboden.

Uit het artikel waarnaar gelinkt wordt:
The Autorité found a number of potential risks, such as price fixing, production restrictions, unfair contractual conditions and discriminatory behaviour.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 02:40]

PageFault @A Lurker2 juli 2024 16:48
Tenzij er een overheid tussen zit, dat is de enige uitzondering op illegaliteit van prijsafspraken. Kan ook per land verschillen.
JumpStart @SultanPindakaas2 juli 2024 13:22
Een mededingingsautoriteit komt per definitie niet in actie als de spelregels gewoon gevolgd worden. Men gaat over tot onderzoek als er gerede verdenkingen zijn en tot aanklagen als er bewijs is van het overtreden van de wet.

Als alles, na de inval in september 2023, erop gewezen had dat Nvidia zich aan de wet had gehouden, was men niet overgegaan tot (voorbereiding van) een set aanklachten.
WillySis @SultanPindakaas2 juli 2024 13:35
Het (kunstmatig) hoog houden van de prijs is toegestaan, maar niet alles mag. Oneerlijke contractvoorwaarden en discriminatie zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Het beperken van de productie mag wel.
Het geven van kortingen als je Nvida aandelen bezit of grote aantallen inkoopt kan je zien als speciale klanten-relaties en is dan toegestaan. Men mag echter geen korting geven mits de klant een contract tekent dat het geen videokaarten van een concurrerend koopt.
Vlizzjeffrey @SultanPindakaas2 juli 2024 15:52
Maar dat is nou juist het probleem, ze verdenken Nvidia ervan dat ze de wet overtreden en daar wordt bereiden ze nu een aanklacht voor.
Aldy @SultanPindakaas2 juli 2024 13:53
Men leeft maar één keer, dus is het belangrijk om als bedrijf te profiteren van de mogelijkheden die zich voordoen.
Dus als jij op een zondagmorgen op een bijna verlaten snelweg rijdt, dan trap jij je gaspedaal tot de bodem in totdat je 250 km/u rijdt, want de mogelijkheid doet zich voor en je leeft tenslotte maar één keer.
Aldy @SultanPindakaas2 juli 2024 14:09
Het gaat hier over dat je in Nederland maar 100 km/u en soms 130 km/u op een snelweg mag rijden. Je mag dan niet harder rijden en datzelfde geldt voor concurrentievervalsing. Beide mogen niet.
Ik krijg de indruk dat ik mezelf hier moet verdedigen. Is het tegenwoordig niet meer toegestaan om een mening te geven?
Je mag hier zeker je mening geven, maar je probeert een discussie te voeren met onjuiste argumenten. Om die reden is je indruk juist dat je je moet verdedigen.
A Lurker @SultanPindakaas2 juli 2024 14:17
Jij denkt dat je je mening geeft maar je komt met een hoop wollige uitspraken over strafrecht, en helaas is strafrecht eenduidig.

Dwz, de wet is eenduidig, en vervolgens gaat een rechtspersoon kijken of de aantijgingen kloppen.

Als je wil stellen dat je een wetsverandering nodig is om prijsafspraken te legaliseren zou je je mening geven. Of dat je informatie/bronnen hebt waaruit zou blijken dat er helemaal geen prijsafspraken zijn gemaakt. Maar dat is in het geheel niet de discussie die we aan het voeren zijn.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 23 juli 2024 02:40]

Vayra @SultanPindakaas2 juli 2024 15:07
'Je mag tegenwoordig niks meer zeggen'.

Je mag alles zeggen, maar daar mag dus ook iedereen op reageren. Je eerste post kreeg best veel positieve aandacht, van mij had je die niet gehad, want de stelling was niet bepaald 'geinformeerd' te noemen. Vervolgens ga je op die toer door met een licht verongelijkt 'waarom zou dat nou niet mogen, anders geformuleerd als 'wat lopen ze te zeiken over bedrijven'.

Misschien moet je meer de vraag stellen ipv de stelling poneren en vervolgens aan die stelling vast blijven houden alsof je geen heldere antwoorden hebt gekregen.

Typisch gevalletje karma dit. Leer ervan
Ossi @SultanPindakaas2 juli 2024 12:25
Zijn dit nu je eigen onderbuikgevoelens of probeer je die van anderen te voeden?

Er is al jaren geklaag over de te hoge prijzen bij Nvidia en we weten allemaal dat ze er tot nu toe mee weg kwamen. Intel heeft dit jaren gedaan en is daarvoor ook bestraft. Met een beetje geluk worden de slinkse handelswijzes van dit soort bedrijven in de kiem gesmoord.
ShadLink @Ossi2 juli 2024 12:41
En een hoge boete gaat er voor zorgen dat die prijzen weer omlaag gaan?
tweakery @ShadLink2 juli 2024 12:57
Nee, ze krijgen mogelijk een boete voor hun oneerlijke handelspraktijken en een dreiging van nog meer boetes als ze ermee doorgaan. Als het stoppen van de oneerlijke handelspraktijken leidt tot een eerlijke(re) marktwerking met lagere prijzen, is dat het gevolg.
Aldy @ShadLink2 juli 2024 13:43
De boete krijgt NVIDIA niet omdat zij te hoge prijzen hanteren, maar omdat zij de concurrentie op een illegale manier buiten de deur houden, waardoor zij hogere prijzen kunnen vragen. Als er weer concurrentie is, dan zullen de prijzen zeker dalen, ook die van NVIDIA.
Navi @ShadLink2 juli 2024 13:09
Nee natuurlijk niet, de prijzen gaan juist omhoog want die boete moet betaald worden.
raro007 @Navi2 juli 2024 13:23
Dan snap jij de boete niet.
Ze krijgen een boeten omdat ze concurrentie belemmeren.
Hoe? Nou door te zeggen van als jij ook van AMD af neemt dan krijg je niks van ons.
Ook intel deed zoiets vroeger en de reden dat je bij de mediamarkt alleen intel had.
NatteKrant @Navi2 juli 2024 13:25
En wanneer voel je je gedwongen om die hogere prijs ook te betalen?

Juist: als er geen marktwerking/concurrentie is.
geert1 @ShadLink2 juli 2024 13:49
Consistente handhaving kan ervoor zorgen dat de markt eerlijker wordt, dat er in de komende decennia meer concurrenten bijkomen, en dat die elkaars prijzen omlaag duwen. Boetes kunnen daarbij een noodzakelijk gereedschap zijn. En uit dit soort onderzoek komt ook niet altijd een (hoge) boete; het kan ook zorgen voor gedragsverandering op basis van druk of een afspraak die er gemaakt wordt.

Dat is wel erg optimistisch in dit geval, want dit zou alleen pas goed gaan werken als die handhaving vrij stevig en consistent is, en niet slechts sporadisch (en decennia te laat). Ook zouden er geïnteresseerde investeerders nodig zijn voor het starten van nieuwe concurrenten in de GPU-markt, die voor de AI-chips en die voor software zoals CUDA (of het versterken van al aanwezige kleinere spelers in die ruimte). Dat moeten dan concurrenten zijn die niet direct door Nvidia opgekocht worden voordat ze groot kunnen worden. Maar op dit moment is het voor investeerders veel interessanter om geld in Nvidia te stoppen dan in een potentiële nieuwe concurrent die 10-20 jaar investering vereist voordat ze groot zijn. Dus bestaande dominantie in een markt zorgt snel voor verdere dominantie in de toekomst. Daarom moet er eigenlijk veel eerder paal en perk gesteld worden aan zoiets, wat niet is gebeurd.

In de praktijk zal Nvidia waarschijnlijk koning blijven want de situatie is al decennia lang verslechterd en één rechtszaak keert dat niet zomaar om. Eerder kon AMD nog redelijk meekomen en was er nog neerwaartse druk op de prijzen, maar het is de vraag hoe dat zich ontwikkelt. De extreem dominante positie die Nvidia heeft is in ons nadeel; de prijzen worden gekker en gekker.
thomas_n @SultanPindakaas2 juli 2024 12:26
Een boete krijgen voor het hanteren van een bepaalde gedrag.... Welke richting gaan we op?
Zo werken alle boetes toch? Een boete voor te hard rijden is ook een boete voor het hanteren van een bepaald gedrag. :+
SultanPindakaas @thomas_n2 juli 2024 12:32
Gedrag en een handeling zijn toch twee verschillende dingen?
watercoolertje @SultanPindakaas2 juli 2024 12:38
Gedrag is in dit geval een opstapeling van handelingen...
hakariki @SultanPindakaas2 juli 2024 12:39
(gedragingen), levenswijze; handelwijze. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: gedrag (zn) : manieren, optreden, houding, manier van doen, doen en laten, gedraging, handelwijze, habitus, gedragslijn, conduite.
wildhagen
@SultanPindakaas2 juli 2024 12:24
Ehm, de juiste richting? Namelijk een richting waarin concurrentie niet belemmerd wordt, en er dus een open speelveld ontstaan met een vrije marktwerking.

Je doet net alsof dit iets nieuws is? Het is al jaren zo dat er mededingingsregels bestaan die een gezonde concurrentie moeten garanderen. Op het overtreden van die regels zijn al zó vaak bedrijven bestraft, dat het nu om Nvidia gaat maakt het niet opeens iets nieuws of aparts ofzo.
michaelkamen @SultanPindakaas2 juli 2024 12:24
Als dat specifieke gedrag verboden is, zoals concurrentiebeperkend gedrag, dan gaan we de goede kant op :)
Emerald_Isle @SultanPindakaas2 juli 2024 12:26
Blijkbaar beperken ze hiermee de concurrentie. Hiermee worden prijzen dus kunstmatig opgedreven, wat in het nadeel is van de consument. Enkel het bedrijf zelf (en haar aandeelhouders) haalt hier voordeel uit. Als dit echt zo blijkt te zijn, kan ik deze aanklacht alleen maar aanmoedigen. Wat mij betreftm de juiste richting dus.
SpaghettiCake @SultanPindakaas2 juli 2024 12:31
Ik vind het niet gek. Het is geen nieuws dat nvidia al een aantal jaren voorsprong heeft op alle andere AI hardware bedrijven, en nu zitten ze massaal hun kapitaal te investeren in bijna alle andere grote AI spelers met trade deals die zo onoverzichtelijk zijn als wat. Goede kans dat er dus met vriendjespolitiek NU al prijzen hoog worden gehouden. Persoonlijk vind ik dat dit onderzoek juist al te laat is begonnen, het lijkt me duidelijk dat de AI hardware markt nu effectief een monopolie is omdat onderandere CUDA zoveel beter is dan welk alternatief ooit en CUDA is nvidia-only.

In een markt waar de instapkosten miljarden en miljarden euros zijn zou ik het niet zo gek vinden als ze bepaalde van hun dingen verplicht open source moeten maken zodat elke fabrikant weer een kans heeft.

En als die claims over prijsafspraken waar zijn dan is dit onderzoek al helemaal terecht, zulk soort praktijken moet je echt niet willen hebben. Dat betekent letterlijk dat je als klant voor jan lul meer betaalt alleen maar zodat een hoge pief nog meer miljoenen kan vangen dan ze al doen.
MSalters
@SpaghettiCake2 juli 2024 15:13
Ik vind het niet gek. Het is geen nieuws dat nvidia al een aantal jaren voorsprong heeft op alle andere AI hardware bedrijven ... het lijkt me duidelijk dat de AI hardware markt nu effectief een monopolie is omdat onderandere CUDA zoveel beter is dan welk alternatief ooit en CUDA is nvidia-only.
Je hebt waarschijnlijk gelijk, en dat is ook waarom NVidia zich waarschijnlijk niet al te veel zorgen zal maken.

CUDA is beter, en een dominante marktpositie als gevolg van een beter produkt is 100% legaal in de EU. Is er hier sprake van een soort "Windows plus Internet Explorer" illegale bundeling ? Nee, dit is veel meer de "Ford auto + Ford motor". Er is een gevestigde markt waarin deze onderdelen standaard nauw verweven zijn, en altijd samen geleverd worden. NVidia hardware komt niet zonder CUDA, CUDA komt alleen voor NVidia kaarten, 1 op 1 match.
SpaghettiCake @MSalters2 juli 2024 16:38
Ik snap zeker je punt en het is een goede. Maar uiteindelijk is het op het moment wel degelijk zo dat er een monopolie is. Maar waar ik het dus principieel met je mee oneens bent is dit:
NVidia hardware komt niet zonder CUDA, CUDA komt alleen voor NVidia kaarten, 1 op 1 match.
Het klopt beide zeker, maar niks stopt NVidia om CUDA gewoon te open sourcen zodat andere bedrijven het na kunnen maken. Ze zouden de technologie zelfs kunnen verkopen. Je vergelijking met de automarkt mist ook wel enig nuance. Stel dat ford komt met een elektrische auto met nieuw accupakket dat 3x zo ver gaat, sneller is, luxer, en ongelofelijk meer features, maar allemaal onder patent omdat het zelf ontwikkelt is. Natuurlijk kan je dan nog een (stel volkswagen = AMD) kopen die even duur is maar 3x zo sloom voor AI en een hele hoop ingebouwde features mist. Ik zou het dan ook niet zo gek vinden als de ECC zich ermee gaat bemoeien, want je wilt voor de consumenten niet een monopolie laten ontstaan.

Dus het punt dat je maakt door te zeggen
Er is een gevestigde markt waarin deze onderdelen standaard nauw verweven zijn, en altijd samen geleverd worden
is natuurlijk precies wat NVidia hoopt te kunnen flikken. Ze proberen nu hun AI voorsprong zo erg samen te bundelen met hun producten dat je wel NVidia moet kopen wil je AI werk doen. Want de enige reden dat de onderdelen zo nauw verweven zijn is omdat het zo is ontworpen. Kijk maar naar AMD, die tonen aan met dingen als OpenCL en bijvoorbeeld freesync dat het allemaal toch wel kan.
ro8in @SultanPindakaas2 juli 2024 12:57
Als jij door rood rijd krijg je toch ook een boete? Beetje rare opmerking dit. Alle wetten zijn zo ongeveer bedoeld om ervoor te zorgen dat een "bepaald gedrag" niet gebeurd.

Waarom zou dit voor een bedrijf anders moeten zijn? Als zij bepaald gedrag hanteren waarmee ze de wet overtreden horen daar gewoon gevolgen aan te zitten, zoals dat voor ieder ander ook het geval is. In extreme gevallen ook gewoon bestuurders persoonlijk verantwoorden. Sterker nog vind vaak dat bestuurders van BV's en in general limited liability bedrijfsvormen veel te makkelijk weg komen met wangedrag.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 23 juli 2024 02:40]

kabelmannetje @SultanPindakaas2 juli 2024 13:11
Wat is precies onduidelijk?

"Uit het onderzoek blijkt dat Nvidia prijsafspraken, productiebeperkingen, oneerlijke contractvoorwaarden en discriminerend gedrag hanteert om zichzelf een concurrentieel voordeel toe te kennen.".
ThomasBaas @SultanPindakaas2 juli 2024 13:44
Nvidia zorgt er ook voor dat zij bepalen hoe server parken eruit komen te zien, Racks verkopen waarin alleen hun apparatuur geplaatst kan worden... om maar even wat dingen te noemen! Zo wordt overstappen erg moeilijk en je mag alleen afnemen als je belooft alle capaciteit aan te kunnen, dus je moet ook gelijk maximaal afnemen...etc etc.
trick2011 @SultanPindakaas2 juli 2024 13:48
prijsafspraken, productiebeperkingen, oneerlijke contractvoorwaarden en discriminerend gedrag
Jij hebt dus ook even niet verder gelezen dan de eerste helft van de alinea.

Klinkt mij goed als er eindelijk een mededingingsautoriteit wakker wordt en gaat handelen naar deze over machtige bedrijven.
SultanPindakaas @trick20112 juli 2024 13:58
Er is een verschil tussen schijn (blijkbaar) en werkelijkheid.
HuisRocker @SultanPindakaas3 juli 2024 06:37
Het is, na een inval bij Nvidia, geconstateerd door de Franse mededingingsautoriteit, en jij praat over 'schijn'? :+
SultanPindakaas @HuisRocker3 juli 2024 06:43
"Uit het onderzoek blijkt dat Nvidia prijsafspraken" Mischien artikel eens goed lezen? :o
HuisRocker @SultanPindakaas3 juli 2024 07:00
Wanneer je de betekenis van het woord blijkt niet kent...

Duidelijk geworden, bewijs.
screenager @SultanPindakaas2 juli 2024 16:19
Nvidia heeft een aardige reputatie op dit gebied.
XFX told us earlier that as of this day, they officially stop selling any Nvidia cards. This is a direct action after Nvidia’s decision to de-authorise XFX from approved partner list. The decision to stop working with Nvidia doesn’t surprise us as Nvidia simply didn’t send any Fermi chips to XFX and they were encouraging channel partners not to work with XFX, and therefore XFX simply could not sell enough Nvidia cards.
Stemming from a disagreement with NVIDIA’s business practice, EVGA won’t offer NVIDIA’s next-gen series of graphics boards and will ultimately cut ties with the company.
Om maar 2 voorbeelden te geven.
rjberg @SultanPindakaas2 juli 2024 17:56
ligt aan wat men onder gedrag verstaat. Iemand aanvallen is ook gedrag, en is doorgaans ook verboden.
Chrono Trigger @SultanPindakaas3 juli 2024 15:22
Je bent niet toevallig een PR-bot die draait op een cluster van Nvidia GPU's?

Volgens mij is vrijwel alles mis wat maar mis kan zijn aan die situatie en kan Nvidia niet hard genoeg gestraft worden. Zeker als meest waardevolle bedrijf op de beurs waarvan een groot deel bubbel is. De bedrijfsvoering van Nvidia is het grote voorbeeld van wat er allemaal niet duurzaam is aan ondernemen als toonaangevende multinational in een hyperkapitalistische groeieconomie.

[Reactie gewijzigd door Chrono Trigger op 23 juli 2024 02:40]

nzall 2 juli 2024 12:26
Mag ik ervan uitgaan dat dit problematisch gedrag vooral betrekking heeft op de manier waarop ze hun AI-producten in de markt zetten en niet zozeer hun grafische kaarten?
aminam @nzall2 juli 2024 13:56
Misschien dat het nog over GPP gaat, juridische zaken willen nog wel eens jaren later aangespannen worden.
Osiummaster 2 juli 2024 13:25
Er zijn bedrijven die in het geheim AI accelerators bij concurrentie moete halen. Wanneer Nvidia er lucht van krijgt gaan ze onderaan de wachtlijst voor A100 accelerators. Allemaal onofficieel natuurlijk. Nvidia levert goede hardware is geen prettige zakenpartner. Ze knijpen je maximaal uit. Zie EVGA voor bewijs.
SultanPindakaas 2 juli 2024 12:30
Kalm aan, bedoelde het niet negative of goed pratend. Zoals ik het zie is het enkel vraag en aanbod. Dat de prijzen zo hoog zijn bij Nvidia is al jaren bekend, maar zolang mensen het kopen tja...
Cafe Del Mar @SultanPindakaas2 juli 2024 12:35
Nou, dit heeft toch weinig met vraag & aanbod te maken?
Uit het onderzoek blijkt dat Nvidia prijsafspraken, productiebeperkingen, oneerlijke contractvoorwaarden en discriminerend gedrag hanteert om zichzelf een concurrentieel voordeel toe te kennen.
Dit is gewoon concurrentiebeperkend en als consument wil je dat niet. En gelukkig wil de mededingingsautoriteit dat ook niet.

Concurrentie zorgt voor innovatie en prijsdalingen.
We zullen zien met welke oplossingen Intel plots wél kan komen, als Qualcomm met hun ARM-chips de boel door elkaar schudt.
HuisRocker @SultanPindakaas2 juli 2024 14:04
Zoals ik het zie is het enkel vraag en aanbod.
Dan 'zie je' het dus 'bewust verkeerd'...
Het is je duidelijk gemaakt dat wat Nvidia allemaal deed/doet niet 'wettelijk toegestaan' is en daarmee dus niet 'enkel vraag en aanbod' is.
Wat precies snap je hier niet van?
rjberg 2 juli 2024 17:58
Valt CUDA enzo hier ook onder? Ik heb NVIDIA genomen deels omdat de kaarten functies hebben of beter ondersteunen die voor mij handig zijn of lijken, hobbymatig gezien.
Mickelimic 2 juli 2024 20:49
Als ik NVidia was zou ik gewoon zeggen dat we ons terugtrekken uit Frankrijk. Geen H100's meer voor Mistral. Geen vaste inrichting meer dan kan het rechtsysteem ons niets maken. Elke keer als ik in Frankrijk op vakantie ga valt mij op hoe de Fransen een attitude probleem hebben, lijkt me in dit geval niet anders. We zouden in Europa beter eens een sterk ondernemersklimaat creëren ipv te reguleren wat we zelf niet kunnen, zodat de volgende NVidia uit Europa komt, maar ik heb al lang opgegeven...
Mextreme @Mickelimic3 juli 2024 00:53
De afgelopen jaren is mij meermaals gebleken dat in een 'sterk ondernemingsklimaat' nogal wat sociaal maatschappelijke schade en milieuschade werd aangericht. Dat terzijde.
Mickelimic @Mextreme3 juli 2024 06:05
Er is een groot verschil tussen zinvolle regulering (bv geen afvalwater in rivieren dumpen) en alles wat succesvol is eens gaan onderzoeken. Dat laatste is nu net het grote probleem in Europa, succes met argwaan bekijken. Dan krijg je reacties zoals die van jou, volgens mij is dit (vaak indirect) een materialisering van afgunst en een minderwaardigheidscomplex. Als iemand iets verwezelijkt, zie je hier in Europa altijd een hoop reacties: "oh die heeft dan ook veel van thuis meegekregen", "oh maar die betaalt zijn werknemers te weinig", "oh maar zie eens hoeveel co2 die uitstoten", ... Volgens mij vaak een coping mechanisme om een gevoel van minderwaardigheid te mitigeren. Als een continent dit op grote schaal doet, dan krijg je exact het grote contrast tussen Europa en de USA.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.