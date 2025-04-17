Alternate Nederland laat gebruikers eigen Mac samenstellen

Alternate Nederland heeft een nieuwe Apple Mac Configurator geïntroduceerd, waarmee gebruikers zelf een MacBook, iMac, Mac Mini of Mac Pro kunnen samenstellen. Zo is het mogelijk om keuzes te maken over de hoeveelheid opslag en geheugen.

De Apple Mac Configurator bevat als basisconfiguraties MacBook Air-apparaten met een scherm van 13 en 15 inch, MacBook Pro's met schermen van 14 en 16 inch en een iMac van 24 inch. Verder bevat het aanbod een Mac Studio, Mac Mini, Mac Pro en diverse displays. Gebruikers kunnen onder meer de kleur, de hoeveelheid opslag en geheugen en de configuratie van het toetsenbord kiezen. Ook kan aangegeven worden of Final Cut Pro en Logic Pro vooraf geïnstalleerd moeten worden of niet.

De levertijden van samengestelde Macs verschillen per configuratie. Zo kunnen een aantal MacBook Air-configuraties al binnen vijf werkdagen geleverd worden, anderen hebben een levertijd van drie tot zes weken.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 18:43 118

17-04-2025 • 18:43

118

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Reacties (118)

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S1NN3D 17 april 2025 18:50
Wat mij dan niet duidelijk is; waarom zou iemand die dan daar moeten bestellen en niet bij Apple?
Andros @S1NN3D17 april 2025 18:52
Een aanspreekpunt in je buurt die je niet naar de enige winkel aan de andere kant in het land stuurt? Apple staat zelf niet bekend om hun goede garantie afhandelingen, de verkoper is daar volgens de wet verantwoordelijk voor en als dat Alternate is ipv Apple kan dat verschil maken.
Wimmish @Andros17 april 2025 20:31
Ik heb juist hele goede ervaringen met garantie bij Apple. Zelfs nadat de garantieperiode was verlopen. En in mijn omgeving hoor ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Veel beter dan bij andere leveranciers. Heb je zelf andere ervaringen of is dit omdat je niets met Apple hebt?
dutch_Solo @Wimmish17 april 2025 21:57
In mei 2020 bij Apple een Macbook Pro i7 gekocht, €1.879,13 (inc BTW).
Exact 2 jaar en 2 weken later... dood. Geen geluidje, scherm bleef zwart etc.
Apple gebeld, of ik ermee naar Amac wilde gaan voor reparatie.

Na 1 week nog niks gehoord, weer naar de winkel. Er was niks meer mee te doen, jammer dan, buiten garantie. Geen verdere service, aanbieding, refurbished ... whatever aangeboden gekregen.
Nooit meer een Apple product voor mij, arrogantie ten top.

Maar voor degenen die perse Apple willen, zou Alternate kunnen werken, staan zelfs bij mij wel bekend om hun goede service.
bzzzt
@dutch_Solo18 april 2025 09:40
Het magische woord is 'non conformiteit'. En een goede rechtsbijstandverzekering als de winkel daar niet aan wil. Van een laptop van 1800 euro mag je wel meer dan 2 jaar levensduur verwachten.
Strebor @dutch_Solo17 april 2025 23:03
Je schrijft dat je hem bij Apple had gekocht. Waarom stuurde Apple je naar Amac?

Met Amac heb ik niet de beste ervaringen. Maar met Apple zelf wel. Ze zijn best wel eens coulant geweest bij problemen, zonder dat ik Apple Care had, buiten de garantie periode om.
bzzzt
@Strebor18 april 2025 09:42
Apple stuurt mensen naar de dichtstbijzijnde 'certified' Apple reseller of reparateur. Mijn ervaring is dat Amac alleen reseller is en reparaties doorstuurt maar als je geen reparateur in de buurt hebt is het wel handig dat je een lokale winkel als aanspreekpunt hebt. Helaas duren reparaties wel lang daardoor.
Strebor @bzzzt18 april 2025 11:41
Maar je kunt er toch ook voor kiezen naar Apple te gaan?

Toegegeven, mits er een Apple Store in de buurt is. Ik heb het 'geluk' tussen Apple Haarlem en Amsterdam te zitten. En Apple Den Haag is ook niet bepaald ver te noemen.
bzzzt
@Strebor18 april 2025 11:55
Ligt er natuurlijk aan hoe ver je wil en kan reizen. Ik heb het geluk dat het officiële reparatiecentrum voor de hele regio in mijn woonplaats zit, geplande reparaties kunnen vaak binnen 1 werkdag uitgevoerd worden. Bij andere winkels sparen ze vaak reparaties een paar dagen op waardoor je vaak meer dan een week je spullen kwijt bent.
Blizz @bzzzt19 april 2025 14:03
Je kunt het ook op laten halen door Apple, maar dan moet je wel Apple zelf bellen en niet een derde partij op de site opzoeken.
Guru Evi @bzzzt18 april 2025 12:31
Apple stuurt je een doos, je doet je laptop erin, stuurt de doos terug met het label dat erbij komt, 1 week later krijg je het systeem of een nieuw systeem terug.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 18 april 2025 12:31]

Fathier @Guru Evi18 april 2025 19:29
Als je laptop tenminste niet onderweg ergens wordt achterover gedrukt of beschadigd raakt. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. De transportlijn is tegenwoordig nauwelijks nog te vertrouwen; er zitten teveel actoren in het systeem waar het mis kan gaan. En als een Apple product beschadigd aankomt, of zelfs door toedoen van Apple zelf beschadigd raakt (dat gebeurt serieus vaker dan je zou denken), zijn ze niks te beroerd om de bewijslast bij jou, de consument, neer te leggen. Als big tech een kans ziet zich ervan af te maken, zullen ze die met beide handen aanpakken. Waarbij de consument kansloos in de stront mag zakken.
Ik bestel nooit meer Apple producten en andere duurdere artikelen online, tenzij er van het betrokken bedrijf ook een fysieke winkel in de buurt is waar je het bestelde kunt afhalen en controleren.
Blizz @Fathier19 april 2025 14:05
Die doos is erg stevig, je laptop ligt er niet los in. Je moet inderdaad wel altijd foto's maken van een pakket dat je opstuurt naar een bedrijf.
Guru Evi @Fathier20 april 2025 02:00
Eenmaal je de doos afgeeft aan de koerier is het niet meer jouw probleem wat er gebeurt. De doos is verzekerd heen en weer, als de doos beschadigd geraakt, verdwijnt of iemand bij Apple doet iets geven ze je gewoon een nieuwe machine.

Ik denk dat je je vergist met herstellingen door een 3de partij, een partij zoals Apple gaat zich niet bezighouden met hun klanten op te lichten, ze willen dat soort “advertentie” niet, genoeg YouTubers die gewoon een doos met een werkende laptop op kunnen sturen en “zien wat er gebeurt”.

Niet voor niets dat Apple altijd aan de top van service statistieken staat. Zelfs buiten de garantieperiode doen ze vaak nog herstellingen - beter om iemand met 200 euro gelukkig te houden dan de volgende 20-30 jaar als klant te verliezen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 20 april 2025 02:03]

Lucifertje @bzzzt18 april 2025 20:56
Amac is een Apple Authorized Service Provider dus repareert alles zelf waardoor ze niets hoeven door te sturen. Relatief uniek in de markt als reseller én Apple Authorized Service Provider. Juist wel ontzettend goede ervaringen mee ten aanzien van andere Apple resellers (MM, CoolBlue).
majetta @dutch_Solo22 april 2025 11:16
Apple is voor het gemak... En ze verwachten ook dat mensen die het voor het gemak kopen bij elke nieuwe release, de nieuwste hardware kopen. Zodoende hebben de consumenten altijd een goede ervaring en lopen ze niet tegen de planned obsolensence aan.
LooneyTunes @Wimmish17 april 2025 22:47
Ik heb juist hele goede ervaringen met garantie bij Apple. Zelfs nadat de garantieperiode was verlopen.
Hier dus exact andersom:
Er blijkt ergens op een site te hebben gestaan dat Apple MacBook's zou repareren die last hadden van een I7 processor die niet helemaal goed was wegens fouten in het loodvrije soldeer. (verstopt, vergelijkbaar met de plannen voor een snelweg door ons zonnestelsel uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) tot enkele jaren na de garantie.
Daar kwam ik dus achter een jaar NA dat die omruilactie was afgelopen (en mijn Macbook de gebreken vertoonde).
Terwijl ze ALLE gegevens hebben door mijn AppleID.
Dat was dus mijn laatste MacBook van Apple.
bzzzt
@LooneyTunes18 april 2025 09:38
Dat is een typische n=1, en gezien het processortype ook jaren geleden.
Ik mag hopen dat je wel even hebt gevraagd of er nog uit coulance gerepareerd kon worden of ben je er vanuit gegaan dat het antwoord per definitie 'nee' was? Kennelijk heb je wel jaren gebruik kunnen maken van die laptop dus het is niet dat je helemaal niks voor je geld hebt gekregen.
Als ik alle fabrikanten waarvan ik dingen had gekocht die het buiten garantie eerder begaven dan ik had gehoopt op een zwarte lijst had gezet kan ik nooit meer wat kopen ;)
GoogleWave @LooneyTunes18 april 2025 10:10
Er is NOOIT een programma geweest voor “ een I7 processor die niet helemaal goed was wegens fouten in het loodvrije soldeer.”

Dat verzin je hier echt ter plekke.
PhaeTom @GoogleWave18 april 2025 12:17
Misschien is hij in de war met de GPU issues van MB's uit 2011/2012 en had hij een i7 in zijn MB. Tis ook alweer even geleden.
LooneyTunes @PhaeTom18 april 2025 14:27
Klopt. Macbook 2011 met de 'beroemde' grafische problemen (strepen door het beeld, en andere grafische artefacten)
Ook de iMac van 2011 had daar last van.
En @bzzzt , ik had al langer last van soms rare beeldscherm-issues en na een reboot waren die weer opgelost.
Pas toen het te erg werd ben ik gaan zoeken (o.a. naar een nieuw beeldscherm, wist ik veel dat het om de GPU ging en niet om het LCD scherm) om er dus achter te komen dat die actie dik anderhalf jaar er na was afgelopen. Apple was daar kei-hard in: Te laat.
En als het n=1 was, had Apple er geen (zeer goed verstopte) actie opgezet ;)
@GoogleWave Het was inderdaad niet de I7 zelf, maar de additionele grafische chip die de werkelijke problemen veroorzaakte. Maar dat ging wel degelijk om problemen met loodvrije soldeer in de chip.
Immers kon je door een 'reflow' (waar de scherpe metaal-haartjes (whiskers) de handel herstellen/uitstellen.
Maar daar kom je uiteraard pas achter als het kwaad al geschied is.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 18 april 2025 14:29]

bzzzt
@LooneyTunes18 april 2025 14:50
Op mijn werk destijds waren het allemaal Dell laptops die last hadden van de nVidia issue. Die haalden allemaal hooguit 2-4 jaar voordat het beeld definitief uitviel.
Jammer voor je dat die actie afgelopen was, maar issues moet je ook gewoon direct melden in plaats van af te wachten.
Powerpuff86 @Wimmish18 april 2025 08:06
als je binnen de door het hoofdkantoor gestelde kaders valt: niks aan de hand

zodra je daar 1 mm buiten valt is het: flikker maar op
Aiii @Andros17 april 2025 19:28
Vreemd, Apple staat bij mijn weten juist bekend om haar uitstekende service. Problemen worden snel opgelost, je krijgt de keuze tussen opsturen of afleveren bij een lokale premium reseller en zelfs als ze geen fix hebben voor je issue en je een vervangend apparaat krijgt is dat altijd ofwel een nieuw apparaat uit voorraad of een refurb met altijd een nieuwe behuizing en batterij. Heb in twintig jaar tijd een aantal keren wel eens service nodig gehad, waaronder een iPad Pro die na een vliegreis ineens uitviel na bijna twee jaar gebruik en een Apple Watch met een paar stuck pixels en beiden zijn binnen een week vervangen inclusief verzenden en terugsturen van de vervangende apparaten.

Alternate zal allicht prima service hebben, maar ik zie niet in hoe ze veel sneller of beter zouden kunnen zijn dan ik persoonlijk met Apple heb meegemaakt tbh.
cmegens @Andros17 april 2025 19:35
Ik heb echt 10x liever de garantie bij Apple dan bij Alternate. Bij Apple nooit problemen gehad, problemen waren binnen een paar dagen opgelost. Bij Alternate wel eens trajecten van een paar maanden meegemaakt.
ötzi @Andros17 april 2025 19:16
Verklaar je nader, ik ben ruim 25 jaar een Apple gebruiker vanwege werk, heb denk ik meer dan 10 Macbook Pro's gehad waarvan er twee problemen vertoonden. Beide defecten zijn kosteloos en buiten de garantieperiode verholpen, mijn persoonlijke ervaring zegt dan toch iets anders.
Powerpuff86 @ötzi18 april 2025 08:08
oh nou mijn persoonlijke ervaring zegt dat het rigide omhooggevallen eikels zijn
Rembert @Andros18 april 2025 14:00
Mijn ervaringen met Apple garantie is behoorlijk ok, van beschadigde kabeltjes tot vervanging laptop-schermen. Wel van belang om je tevoren even in te lezen om zo de juiste claim te doen. Daarnaast is de coulance-regeling bij Apple niet verkeerd - gebroken MBP scherm 2 dagen na aankoop door eigen fout, kostenloos opgelost na uitleg.

Ik koop mijn Apple gear gewoonlijk bij Upgreatest, voor garantie-afhandeling ga ik naar Apple zelf, met een geniusbar-afspraak zodat ze ook echt de tijd voor mij reserveren.
Lucifertje @Andros18 april 2025 20:54
Alternate is geen Apple Authorized Service Provider dus wat moeten ze als garantie afhandelen dan? Een reparatie kunnen ze niet doen en moet dus extern bij gecertificeerde Apple Authorized Service Provider gedaan worden
Het.Draakje @S1NN3D17 april 2025 19:15
Alternate is gewoon een reseller van Apple computers (geworden). Net zoals Amac. Je kunt ze ook krijgen bij bijv. MediaMarkt.

Niet iedereen wil naar een Apple store uitwijken om daar te kopen. Bij zo'n reseller is de prijs meestal gelijk aan die van Apple, maar je kunt daar bijvoorbeeld ook een iets ouder model kopen.
faim @Het.Draakje17 april 2025 20:53
Grootste nadeel hiervan vind ik dat je ze overal alleen vind met een Nederlands toetsenbord, maar ik kan alleen overweg met een US layout, dus blijf altijd gebonden aan de Apple Store zonder kortingsacties.
DonCortizone @faim18 april 2025 07:44
Ik ben toch blij met mijn veel goedkopere pc met vrije keuze uit duizenden types toetsenborden.
Powerpuff86 @DonCortizone18 april 2025 08:04
inderdaad

uit doorgeslagen verkleiningsdwang levert apple zelfs bij desktops minuscule prutstoetsenbordjes met een travel van 0.5 mm
Humsie @Powerpuff8618 april 2025 08:39
Gelukkig ondersteund een apple computer (pc/laptop/aio) ook gewoon elk normaal usb/bluetooth toetsenbord (en muis).

Of je fabrikant ook software levert om je fancy RGB lampjes (of andere features) aan te sturen is vraag 2 natuurlijk :)
Zo heb ik "vroeger" al met plezier de originele Logitech G15 met alle opties gebruikt (en recent de G910) icm mijn mac's.
GrootPesoot @faim22 april 2025 10:49
Alternate geeft de optie voor alle talen, zo te zien
Marchel @Het.Draakje17 april 2025 19:20
Precies, het is gewoon het vergroten van het aanbod. Ik weet niet hoe groot de zakelijke tak bij Alternate is, maar ik weet wel van grote eCommerce B2B resellers dat Apple daar een belangrijk merk is voor zakelijke klanten. Nu gaat die zakelijke business naar andere partijen of Apple, dat is niet prese nodig is gebleken. Daarnaast kan Alternate wellicht nog extra 'diensten' toevoegen bij het leveren van een Apple, voor de zakelijke markt kan dat interessant zijn, zoals MDM en dat soort zaken.
roelst1 @S1NN3D17 april 2025 18:55
Zakelijk is het interessant om alles gewoon bij één bedrijf te kunnen bestellen. Dus je Windows laptops, docking stations, muizen en Macbooks allemaal van dezelfde partij. Dat scheelt een hoop gedoe en potentieel betere prijzen.
SterkeYerke @S1NN3D17 april 2025 19:10
Apple gooit Macs zelf niet zo vaak in de aanbieding, maar winkels doen dat soms wel. Alleen als je een specifieke uitvoering zoekt (bijvoorbeeld met meer opslag dan standaard), heb je daar niets aan, want die hebben de meeste winkels niet. Ik ben wel benieuwd of Alternate het beste van twee werelden gaat bieden.
PacinoAllstars 17 april 2025 18:50
Wat is hier de toegevoegde waarde van i.t.t. Direct bij Apple te configureren?
TweakerIsMyName @PacinoAllstars17 april 2025 19:29
Heb je zo niet 2 jaar garantie ipv 1 jaar bij Apple?
iqcgubon @TweakerIsMyName17 april 2025 19:31
Apple is toch gewoon verplicht om 2 jaar te geven conform EU wetgeving?
TweakerIsMyName @iqcgubon17 april 2025 19:41
Ik heb ooit met Apple support gebeld en ze vertelde dat het via een winkel 2 jaar is en via henzelf 1 jaar.
Werelds @TweakerIsMyName17 april 2025 20:07
Laat je asjeblieft niets wijs maken door hen. Als jij bij hen als particulier aanschaft heb jij twee jaar garantie. Punt. Geen rechter in Europa die jou daar geen gelijk in geeft. En in Nederland heb je bij fabricage fouten nog langer garantie, want bij ons gaat het om verwachtte levensduur, die doorgaans op 36 maanden gesteld wordt. Enige punt is dat de bewijslast aan jouw kant ligt na de eerste 6 maanden.
jigalvh @Werelds17 april 2025 21:25
Er bestaat (in Nederland) geen “wettelijke twee jaar garantie”. Een consument heeft recht op een deugdelijk product en de levensduur is daar onderdeel van. Lekker vaag, maar een branche-organisatie heeft wel een overzicht gemaakt met typen producten, prijscategorieën en levensduur. Dit wordt meestal door geschillencommissies en rechters aangehouden.
De eerste twaalf maanden (was zes) wordt ervan uitgegaan dat een defect van begin af aan aanwezig was, tenzij de verkoper kan bewijzen dat het anders is.


Daarnaast kan een verkoper garantie geven; ook kan de fabrikant nog garantie bieden. Vaak kun je ook een soort verzekering afsluiten voor een verlengde garantie; hoewel dit vaak hetzelfde is als je rechten als consument scheelt het meestal wel een enorme discussie met een verkoper.
HuisRocker @jigalvh17 april 2025 22:15
Beste jigalvh,

Heel (veel te) strikt genomen heeft u (misschien) 'een punt', echter:

"U heeft recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en garantie vallen.
Wel moet u in sommige landen de klacht binnen 2 maanden na ontdekking bij de verkoper melden. Bovenop deze wettelijke regeling kan de verkoper u nog apart garantie aanbieden."

Met vriendelijke groet,
Rijksoverheid(.nl) ;)
jigalvh @HuisRocker18 april 2025 16:54
Beste HuisRocker,

Omdat u graag rijksoverheid.nl quote: "Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Dit is omdat het ene product langer mee gaat dan het andere." (zie: https://www.rijksoverheid...ies-heb-ik-op-een-product ).
De meeste informatie is te vinden op consuwijzer.nl, een site van de Autoriteit Consument en Markt.
Ook die schrijft: "Duur van wettelijke garantie
Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. In sommige Europese landen is de wettelijke garantie beperkt tot 2 jaar. Maar in Nederland is dat niet zo. In Nederland is de termijn in ieder geval minimaal 2 jaar." (zie: https://www.consuwijzer.n...kocht-maar-kapot/garantie )

Enige richtlijnen voor de te verwachten levensduur van producten zijn te vinden in een overzicht van UNETO-VNI (uit 2014, volgens die organisatie is het wel toe aan een update): https://www.techniekneder...afschrijvingsmethoden.pdf
Die mooie tv van > €1000 mag volgens die tabel dus zes jaar probleemloos functioneren. Tsja, dat valt ook binnen een algemene "minstens twee jaar", maar die termijn kwam alleen uit de Europese richtlijn die per land in een wet gevat moet worden waarbij de regels in die richtlijn als absoluut minimum gezien moeten worden. Het zou alleen wel prettig zijn als verkopers dit soort wetgeving ook gewoon zouden aanvaarden en uitvoeren.
Werelds @jigalvh18 april 2025 09:10
Niet de juiste plek hiervoor, maar wat @HuisRocker al zegt. Strikt genomen is er inderdaad geen wet die zegt dat je twee jaar garantie hebt. Nee, de wet zegt dat consumenten recht hebben op een deugdelijk product voor de verwachtte levensduur van het product bij normaal gebruik. Die twee jaar komt vanuit de EU richtlijn Koop & Garantie, waar een termijn van minimaal twee jaar gesteld wordt. Binnen Nederland geldt dat dus ook. In de praktijk is dat echter nog langer, omdat onze wet het over een verwachtte levensduur heeft.

Van een nieuwe laptop mag je ten allen tijde verwachten dat deze minstens twee jaar mee gaat. En voor een dure laptop zoals Macbooks mag dat echt wel nog wat langer, zeker als het om problemen met bijvoorbeeld het laadcircuit gaat (komt veel voor).
bzzzt
@Werelds18 april 2025 09:48
zeker als het om problemen met bijvoorbeeld het laadcircuit gaat (komt veel voor).
Sorry, 'komt veel voor'? Bedrijf waar ik werk lopen honderden mensen met MacBooks rond en heb nog niemand gehoord over laadcircuit problemen...
(de toetsenborden van 2016-2018 waren wel een hot item dus het is echt niet dat er nooit geklaagd wordt ;) )
Werelds @bzzzt18 april 2025 10:16
De gevallen waar de laptop niet meer aan gaat is 95% van de tijd een laadcircuit probleem. Batterij is maar zelden kapot, enkel leeg. Soms is dat zelfs simpelweg een software probleem, maar meestal is het de controller die Apple lang gebruikte. Vanaf de M1's lijkt dat minder een probleem te zijn omdat het een andere controller chip is (ISL nogwattes, software zal altijd gaar blijven).

[Reactie gewijzigd door Werelds op 18 april 2025 10:17]

bzzzt
@Werelds18 april 2025 10:20
Dat kan best, maar dat maakt het nog geen 'veel voorkomend' probleem. Lijkt me ook niet per se uniek voor Apple.
Werelds @bzzzt18 april 2025 11:07
Weet niet hoe het er op grote schaal uit ziet, maar onder de enkele tientallen (ex-)collega's die in die periode (~2012-2020) nieuwe Macs aanschaften zijn er toch wel een stuk of 10 geweest waarbij die controller chip het heel rap (binnen 18 maanden) begaf. Niet zo veel als de Butterfly toetsenborden (ik ken volgens mij niemand die niet terug is moeten gaan met die ondingen), maar ook niet niks. Dat vind ik toch wel een vrij hoog aantal, ook al is het enkel anekdotisch. Zelfs bij veel oudere laptops (incl. Macs) heb ik dit eigenlijk maar zelden gezien. Mijn beide Thinkpads en Macbooks hebben geen laadproblemen gehad; of überhaupt hardware problemen. En dat is sinds 2004, ik doe behoorlijk lang met m'n laptops en belast ze flink, dus kans genoeg voor chipjes om kapot te gaan ;)
bzzzt
@Werelds18 april 2025 11:13
Dat is wel opmerkelijk veel, maar kan een slechte batch geweest zijn als ze allemaal rond dezelfde tijd gekocht zijn? Als het binnen 1 bedrijf is misschien een issue met third-party docking stations of zo?
Als er echt massaal uitval was geweest over 8 jaar(!) had ik wel meer publiciteit verwacht. Het is niet dat Apple wordt ontzien door de pers en socials of zo, zelfs relatief kleine dingen worden al snel tot een *-gate opgeblazen.
Werelds @bzzzt18 april 2025 11:41
Hmm een aantal zal inderdaad uit dezelfde batch gekomen zijn, er waren 3 of 4 nieuwe starters binnen een periode van een maand of 4 met de 2e generatie Retina's. Geen docking stations of iets dergelijks. De rest allemaal veel meer verspreid, zeker 2 stuks 1e gen retina*, een tweetal van de touchbar modellen. Er zijn zat van dit soort problemen waar ze met name in de VS en het VK gewoon terug gaan naar de Apple Stores en betalen voor reparatie en ze er weinig problemen van maken. Ik kan het je niet verklaren, maar ze zijn daar over het algemeen iets makker dan hier.


offtopic:
Weet ik nog goed omdat ik hen flink belachelijk maakte...en nog steeds doe :p
Zij wilden per se dat high-DPI scherm...één van hen met enkel de HD4000 om dat aan te sturen, liep voor geen meter, veel te zwak voor die resolutie. De ander liep uiteraard later zoals zovelen tegen het 650M probleem aan. En dan hielden beide laptops dus ook nog op met laden. En ik 0,0 problemen met m'n "achterhaalde" last-old-gen-mid-2012 MBP die soepeltjes liep (zelf er een SSD en meer geheugen in gekwakt uiteraard, stuk goedkoper ook). Kwam ik later wel op terug toen volgens mij El Capitan m'n BT/Wi-Fi kapot maakte (kon slechts één van de twee radio's aan hebben staan; dus óf Wi-Fi gebruiken, óf BT), toen konden zij lachen :D

Overigens een Brit en een Pool, beide in eigen land gekocht.
Aiii @Werelds17 april 2025 21:12
De persoon hierboven is dan ook niets wijs gemaakt. Maar heeft zijn product niet rechtstreeks bij Apple gekocht. Apple geeft als courtesy een jaar directe garantie die je via hun kunt claimen, ook als je een Apple product elders koopt.

De twee jaar garantie die jij noemt krijg je via het verkooppunt waar je de aankoop doet, als dat Apple is dan krijg je ook daar gewoon twee jaar lang garantie en als dat elders is dan moet je je daar melden en niet bij Apple Support.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 17 april 2025 21:13]

dec0de @Aiii17 april 2025 21:25
Helaas kan ik uit ervaring spreken dat Apple je dat wel wijsmaakt.

Ik belde om mijn FaceID module te laten repareren (die was er ineens mee gestopt) en werd doodleuk verteld dat de garantie reeds verlopen was. Die is namelijk slechts 1 jaar.

Toen ik vervolgens begon over de wet en dergelijke wees die snotneus mij op zeer arrogante wijze dat dat niet garantie was, maar consumentenrecht en dat ik inderdaad wel via consumentenrecht recht had op reparatie van mijn 1.5 jaar oude telefoon, maar dat de Apple garantie reeds verlopen was. (En uiteraard reparatie gekregen)
Telefoon rechtstreeks bij Apple gekocht uiteraard.

[Reactie gewijzigd door dec0de op 17 april 2025 21:26]

Werelds @Aiii17 april 2025 23:27
Precies wat @dec0de zegt. Ik heb ook al meerdere malen gehoord van anderen in de EU (althans, toen nog wel...VK :')) dat Apple deed alsof ze maar 1 jaar garantie hadden met de eerste generatie Retina laptops (heel veel problemen met die dingen) en met de butterfly generaties. Allemaal rechtstreeks bij Apple gekocht. Omdat het om Britten gaat, heb ik hen toen ook meermaals duidelijk gemaakt dat ze gewoon standvastig moeten zijn, want die 2 jaar is gewoon keihard. Zeker met die slechte laptops. En zoals gezegd, binnen Nederland is het in veel gevallen nog wel langer te rekken.

Ik heb er zelf gelukkig nooit moeilijk over hoeven doen, maar Apple is nou niet bepaald rap met ondersteuning als je er niet voor betaalt...of betaald hebt, in de vorm van AppleCare.
GoogleWave @TweakerIsMyName17 april 2025 19:45
wat als je het dan bij de apple winkel koopt?
BlaDeKke @TweakerIsMyName17 april 2025 19:45
Ik vermoed dat bij ons in België de regels zo nauw liggen dat dat gewoon zeggen hun al strafbaar maakt.
Lrrr @TweakerIsMyName18 april 2025 14:47
Dat heb ik ook gehad. Toen ik erop aandrong dat ik volgens de consumentenwetgeving recht op 2 jaar garantie had, werd ik doorverbonden met iemand die wel verstand van zaken had.

Maar tegenwoordig kan je volgens mij ook online een afspraak maken bij de Genius Bar in de Apple Store en hem dan langsbrengen.
Blokker_1999
@iqcgubon17 april 2025 19:37
En er zijn voldoende verhalen te vinden waarbij ze proberen daar onderuit te komen omdat je niet betaald hebt voor de verlengde, 3 jaar garantie. Apple is er ook al meermaals voor veroordeeld in verschilende Europese landen.
r.steenis @Blokker_199917 april 2025 19:42
Zakelijke aanschaf is 1 jaar garantie maar consumenten zouden toch echt de wettelijke 2 jaar moeten krijgen…
sypie @r.steenis17 april 2025 20:02
Er is geen wettelijke 2 jaar garantie... Dat is het probleem ook. De consument heeft recht op een deugdelijk product.
BlaDeKke @sypie17 april 2025 21:08
Ik denk dat dat zo algemeen aangenomen is dat je met een bron moet afkomen om dat te staven. Ik ben alvast geïnteresseerd.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 17 april 2025 21:09]

jigalvh @BlaDeKke17 april 2025 21:30
https://www.consuwijzer.n...kocht-maar-kapot/garantie
(website van ACM voor consumenten)
BlaDeKke @jigalvh18 april 2025 08:25
Uit je eigen bron:
Is er een wettelijke garantietermijn van 2 jaar?
Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. In sommige Europese landen is de wettelijke garantie beperkt tot 2 jaar. Maar in Nederland is dat niet zo. In Nederland is de termijn in ieder geval minimaal 2 jaar.
@sypie

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 18 april 2025 08:26]

beeldbuijs @r.steenis17 april 2025 22:45
cc @sypie Het is wel zo dat de rechten van consumenten beter geregeld zijn dan van bedrijven. Dus als zzp-er kun je daarom eigenlijk beter op persoonlijke titel een laptop kopen (hoewel ook ik bij Apple juist goede ervaringen heb, dus daar heb ik het niet eens gedaan de laatste keer). Ook is er jurisprudentie die zegt dat je als eenmanszaak toch bijvoorbeeld zo'n qua factuur op persoonlijke titel gekochte laptop mag opvoeren voor de aftrek. Uiteraard moet wel de factuur overlegd worden, btw afgedragen en het bedrag verrekend worden.
robbvdb @beeldbuijs17 april 2025 23:05
BTW afdragen van je gekochte laptop?

Terug vorderen bedoelde je :)
Het.Draakje @robbvdb18 april 2025 04:07
Neen afdragen.

Eerst koop je de laptop en draag je (via de verkoper) de BTW af. Daarna kun je de BTW vrerekenen met de BTW die jij aan de Belastingdienst verschuldigd bent (vanwege jouw verkopen / diensten die je verleent).
robbvdb @Het.Draakje18 april 2025 21:53
Sja, je lijkt de verschillen juist te benoemen tussen consument en ZZP-er.

Die consument draagt ook de BTW af bij alles wat hij koopt.

De ZZP-er ook van wat hij in rekening brengt bij zijn klanten, maar kan wel de BTW van de laptop die hij betaalde terug vorderen.

Je praat bij een bedrijfsmatige aankoop niet over afdragen van BTW.

Zo moeilijk was het niet:
"Wat betekent btw afdragen?
Wat is btw afdracht? De btw afdracht is de hoeveel omzetbelasting die je verplicht betaalt aan de Belastingdienst. Over de meeste producten en diensten moet men btw betalen. Deze omzetbelasting wordt betaald door een klant en dus door jouw bedrijf geïnd en vervolgens afgedragen aan de Belastingdienst."
Het.Draakje @robbvdb19 april 2025 04:45
Dus om terug te komen op jouw opmerking: Afdragen is het juiste woord.

Beeldbuis heeft het over afdragen en verrekenen van BTW

Je kunt niet én terug vorderen én verrekenen want dat is twee keer hetzelfde.
Coolstart @iqcgubon17 april 2025 19:58
Zakelijk doet Apple maar 1jaar en bijv Coolblue 2 jaar. (Althans de laatste keer ik iets kocht was het zo) Dus ik koop zakelijk niet bij Apple. Vaak zijn de levertijden via dealers ook beter.

Voor consumenten maakt het niets uit maar ik zou wel eerder kiezen voor een partij die bekend staat voor zijn service en volumes van een bepaald merk.

Soms kan een goede dealer net iets meer gedaan krijgen of betekenen dan rechtstreeks bij het merk zelf.

Al heb ik van vrienden met Ipad’s + Apple care al gehoord dat ze bij een schermreparatie en een oudere Ipad een gloednieuw en nieuwer model terug kregen.
SpoekGTi @iqcgubon17 april 2025 20:21
Als je bij Apple koopt wel. Als jij bij de Alternate dus zon ding haalt dan heb je 2 jaar via Alternate en het eerste jaar wil zelfs Apple je helpen.
lenwar
@iqcgubon17 april 2025 20:44
https://www.apple.com/nl/...netherlands-warranty.html
Apple ziet dit anders.

De wetgever ook. Althans, er zitten overal en nergens nuances in. Na 1 jaar je aantonen dat het aan het apparaat ligt en niet aan jou als gebruiker. (Binnen 1 jaar ligt de bewijslast bij de verkoper.)

Daarnaast heb je recht op een deugdelijk product, wat een veel wolliger concept is.
cmegens @TweakerIsMyName17 april 2025 19:34
De garantie bij Alternate is mij niet altijd positief geweest.
Valinor @TweakerIsMyName17 april 2025 19:56
Apple heeft ook gewoon "2 jaar garantie".
Ze geven 1 jaar standaard garantie en vervolgens het resterende is gewoon de wettelijke garantie. Dus kan je het 2e jaar ook bij ze terecht voor je garantie. Zelfs een keer het 3e jaar garantie gehad van ze.
Verschil is dat als je het bij alternate koopt, de Apple winkel je in het 2e jaar naar Alternate stuurt voor de garantie afhandeling.
Persoonlijk heb ik liever met Apple direct te maken voor garantie afhandelingen

[Reactie gewijzigd door Valinor op 17 april 2025 19:57]

Crim @PacinoAllstars17 april 2025 18:55
Als je graag bij Alternate besteld is dit toch handig.
ötzi @Crim17 april 2025 19:10
Als je meer wilt betalen zeker doen, maar waarom zou je voor een Macbook Pro M4 Pro € 80,- meer willen betalen vraag ik me dan af? En als je gaat configureren en wat dingen een upgrade geeft wordt het verschil alleen maar groter, in bovengenoemde configuratie gaat het dan naar een verschil van € 130,- ipv als je gewoon bij Apple koopt.
Exirion @ötzi17 april 2025 19:23
Nog afgezien van de langere levertijden...
BlaDeKke @GoogleWave17 april 2025 19:44
Door Apple producten te kopen bij alternate? :+
ötzi @GoogleWave17 april 2025 19:52
Volgens mij steek je dan alleen een middelvinger uit naar je eigen portemonnee 8)7
yevgeny @PacinoAllstars17 april 2025 19:49
Dat je gegevens niet bij apple (amerikaans bedrijf) bekend raken en worden opgeslagen.

Apple legt ook IP vast van de eerste keer dat je updates ed download, kun je dan beter via vpn doen.

[Reactie gewijzigd door yevgeny op 17 april 2025 19:51]

Looongcat 17 april 2025 18:53
Wat is precies de meerwaarde van hun Mac configurator versus bestellen via de officiële Apple Store? Daar is op soortgelijke wijze (arguably zelfs met betere user interface) een specifieke Mac te configureren. Levertijden van bijvoorbeeld de Mac Studio lijken hetzelfde en de prijs ligt hoger bij Alternate.

Wellicht dat dit voor andere apparaten wel goedkoper of praktischer is? Hopelijk is dit artikel meer dan gratis reclame voor hen :-)

[Reactie gewijzigd door Looongcat op 17 april 2025 18:54]

pOZOR jED 17 april 2025 18:57
Leuk dat ze het aan (mogen) bieden, al zie ik geen reden om het niet gewoon direct te bestellen.
Kan me voorstellen dat bedrijven liever een lokaal bedrijf hebben voor de garantie of voorraad.
fenrirs 17 april 2025 19:07
Dit kan ook gewoon bij de coolblue’s, arp’s en dustin’s van deze wereld. Marketing blaat. Ik mis het “Adv” labeltje bij deze post

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 17 april 2025 19:09]

MazeWing 17 april 2025 19:15
Het is duurder dan bij Apple zelf.... 8)7

Net even gekeken naar een MBP16 met 48GB geheugen en die is € 90,- duurder dan bij direct bij Apple.
Als je zelf een Mac wil configureren en niet bij Apple dan raad ik Upgreatest aan. Die hebben vergelijkbare prijzen als de onderwijsstore van Apple.
0xd020 17 april 2025 20:57
Vorige week heb ik een MB Air 15" gehaald bij Coolblue. Voor de prijs van een 16GB versie bij Alternate had ik een 24GB bij Coolblue. Dat je het even weet. :)
kamerplant 18 april 2025 07:50
Ok, samengevat:

1: het is fors duurder
2: de levertijden zijn weken langer.
3: de configurator heeft minder opties, dan Apple.nl. Zo kun je geen VS keyboard bestellen.
4: alternate wilt niet aan het retour recht doen; Apple zelf wel.

Tja geen idee voor wie dit interessant is.
protected22 18 april 2025 09:22
Even nagekeken. Het is duurder dan bij Apple zelf, langere levertijd en je retourrecht vervalt erdoor. Ik zie alleen maar nadelen.

[Reactie gewijzigd door protected22 op 18 april 2025 09:31]

AshleyAlthea 17 april 2025 19:23
Admin-edit:- knip -
Bedankt voor je feedback. Commentaar voor de redactie hoort echter thuis in Geachte Redactie. Hier staat het de inhoudelijke discussie niet in de weg en kan de redactie het eenvoudig terugvinden.


En blijkbaar werkt de functie ook enkel voor Alternate NL, op de Belgische site zie ik geen Apple configurator. Als je zakelijk besteld kan het interessant zijn van 1 partij maar als particulier ben je beter bij Apple uit.

[Reactie gewijzigd door Bor op 18 april 2025 09:59]

Basamko @AshleyAlthea18 april 2025 09:26
"En blijkbaar werkt de functie ook enkel voor Alternate NL, op de Belgische site zie ik geen Apple configurator."
Klopt maar dat staat ook in de kop van het artikel, Alternate Nederland.
AiR60 @AshleyAlthea18 april 2025 07:03
Omdat alternate een fysieke winkel heeft en Apple…. Oooo wacht 🤪
Basamko @AiR6018 april 2025 09:31
Alternate heeft al jaren geen fysieke winkel meer. Kan alleen nog afhalen in Tholen of laten verzenden.
AiR60 @Basamko18 april 2025 10:38
Hahaha zo vaak kom ik daar niet dus :)
Nee dan voegt het helemaal niks toe
beeldbuijs @AshleyAlthea17 april 2025 21:47
Zover ik weet was dit nog nooit eerder mogelijk, dus waarom zou dit niet bij het nieuws mogen staan? Als pakweg Fairphone een nieuw model heeft, mag dat dan ook geen nieuws heten, aangezien die ook alleen via een webwinkel te koop is? Er komen hier vaak genoeg berichten voorbij die puur en alleen geruchten zijn of een niche doelgroep van 1% van een of andere game hebben.
Antiloop @beeldbuijs17 april 2025 23:53
volgens mij kon dit via Prowarehouse vroeger al, wellicht niet via een configurator, maar je kon wel gewoon custom samenstellen naar wens

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