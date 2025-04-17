Alternate Nederland laat gebruikers eigen Mac samenstellen

Alternate Nederland heeft een nieuwe Apple Mac Configurator geïntroduceerd, waarmee gebruikers zelf een MacBook, iMac, Mac Mini of Mac Pro kunnen samenstellen. Zo is het mogelijk om keuzes te maken over de hoeveelheid opslag en geheugen.

De Apple Mac Configurator bevat als basisconfiguraties MacBook Air-apparaten met een scherm van 13 en 15 inch, MacBook Pro's met schermen van 14 en 16 inch en een iMac van 24 inch. Verder bevat het aanbod een Mac Studio, Mac Mini, Mac Pro en diverse displays. Gebruikers kunnen onder meer de kleur, de hoeveelheid opslag en geheugen en de configuratie van het toetsenbord kiezen. Ook kan aangegeven worden of Final Cut Pro en Logic Pro vooraf geïnstalleerd moeten worden of niet.

De levertijden van samengestelde Macs verschillen per configuratie. Zo kunnen een aantal MacBook Air-configuraties al binnen vijf werkdagen geleverd worden, anderen hebben een levertijd van drie tot zes weken.