Nvidia kondigt RTX 5050-videokaart met 8GB GDDR6-geheugen aan voor 259 euro

Nvidia heeft een GeForce RTX 5050-videokaart voor desktops aangekondigd. De grafische kaart maakt, in tegenstelling tot de andere kaarten in de RTX 50-serie, gebruik van GDDR6-geheugen. Hij komt in de tweede helft van juli uit en kost omgerekend 259 euro.

De RTX 5050 beschikt over 2560 CUDA-cores en is gebaseerd op de Blackwell-architectuur. De kaart ondersteunt daarmee features als DLSS 4 met Multi Frame Generation. De chip is geklokt op 2,31GHz met een boost naar 2,57GHz. De gpu heeft verder een PCIe 5.0-interface met acht lanes en een tgp van 130W.

Nvidia voorziet de RTX 5050 van een 128bit-geheugenbus en 8GB aan GDDR6-geheugen. Het is tot op heden de enige RTX 50-kaart die gebruikmaakt van dat geheugentype; alle andere RTX 50-videokaarten hebben sneller GDDR7-vram. De RTX 5050 haalt een geheugenbandbreedte van 320GB/s, een stuk lager dan andere kaarten in de RTX 50-serie. De RTX 5060 heeft bijvoorbeeld wél GDDR7-geheugen en haalt daarmee een 40 procent hogere bandbreedte van 448GB/s.

De grafische kaart heeft daarnaast drie DisplayPort 2.1b-poorten en een HDMI 2.1b-aansluiting. In totaal kunnen maximaal vier 4k-schermen met een verversingssnelheid van 165Hz tegelijkertijd aan de kaart aangesloten worden. Nvidia zegt niet wanneer de videokaart precies uitkomt, maar meldt wel dat de RTX 5050 vanaf 'de tweede helft van juli' beschikbaar is.