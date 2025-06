Bloomberg: Microsoft gaat bij Xbox-divisie wederom 'enorme' ontslagronde houden

Microsoft houdt volgende week opnieuw een 'enorme' ontslagronde bij zijn Xbox-gamedivisie. Dat schrijft Jason Schreier van Bloomberg op basis van eigen bronnen. Volgens The Verge zou Microsoft onder meer in enkele Centraal-Europese landen zijn Xbox-activiteiten willen opheffen.

Binnen de gehele Xbox-divisie zullen volgende week 'aanzienlijke' ontslagen vallen, schrijft Bloomberg-journalist Jason Schreier. Om hoeveel ontslagen het ongeveer zou gaan, wordt niet genoemd. De gametak van Microsoft wil onder druk van de top binnen het bedrijf snel hogere winstmarges behalen, aldus Schreier.

Tom Warren van The Verge heeft van zijn eigen bronnen ook gehoord van de aankomende ontslagronde bij Xbox. Volgens hem wil de gamedivisie zijn distributie 'herstructureren' in aanloop naar de volgende consolegeneratie. Dat zou onder meer betekenen dat Xbox zijn activiteiten in 'sommige' landen in Centraal-Europa staakt.

Onlangs schreef Bloomberg al dat Microsoft binnenkort duizenden banen wil gaan schrappen, voornamelijk bij zijn salesafdeling. Eerder dit jaar ontsloeg de techreus al 3 procent van het personeel, ofwel zo'n 6000 banen. Daarbij vielen de ontslagen vooral bij product en ontwikkeling. Vorig jaar vonden er al meerdere ontslagrondes plaats bij de Xbox-divisie.