Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

INNO3D RTX 5060 Ti 16GB Twin X2 Een RTX 5060 Ti 16GB is eigenlijk alleen interessant als hij niet al te duur is, want anders kruipt de prijs al gauw richting de goedkoopste RTX 5070's toe. INNO3D begrijpt dat uitstekend met zijn RTX 5060 Ti Twin X2, die prima prestaties en redelijk stille koeling levert voor een scherpe prijs. Je zou hem nog wat stiller kunnen maken met een eigen fanprofiel, want er zit nog rek in de maximale gpu-temperatuur. Pluspunten Prima prestaties

Prima prestaties Scherpe prijs Minpunten Duurdere opties zijn nog stiller Getest INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2 Prijs bij publicatie: € 419,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (3) Update 26 november 2025 – Twee nieuwe kaarten De tweaker Chicken wees ons erop dat we hadden beloofd om deze round-up te updaten met de later binnengekomen MSI-modellen, maar dat nooit hadden gedaan. Dat hebben we bij deze alsnog gedaan. Ook hebben we de conclusie bijgewerkt – bij de eerste publicatie op 19 april waren de prijzen namelijk nog niet bekend. Na onze grote review van de GeForce RTX 5060 Ti, is het ook tijd voor een round-up van de verschillende beschikbare modellen. Wij ontvingen acht kaarten waar we mee aan de slag konden gaan. Voor deze round-up van RTX 5060 Ti's hebben we deze modellen getest op prestaties, geluid en stroomverbruik. Alle RTX 5060 Ti's die we voor deze round-up ontvingen, zijn voorzien van 16GB videogeheugen. De adviesprijs van de 16GB-versie van de RTX 5060 Ti bedraagt 459 euro, maar aangezien er van dit model geen Founders Edition bestaat, bestaat die vooral op papier. In de praktijk zijn er zowel goedkopere als duurdere modellen van de diverse fabrikanten te koop. Gpu-specificaties RTX 5060 Ti De GeForce RTX 5060 Ti maakt gebruik van een volledig ingeschakelde GB206-gpu, een chip met een oppervlakte van 181mm². Dat is net iets kleiner dan zijn voorganger en een stuk kleiner dan de hoger gepositioneerde RTX 5070. Op de RTX 5060 Ti zijn 4608 cores beschikbaar. Dat is een kwart minder dan wat op de RTX 5070 geactiveerd is, en bijna 6 procent meer dan op de RTX 4060 Ti werd geboden. De RTX 5060 Ti is voorzien van een 128bit-geheugenbus, net als zijn voorganger in de 40-serie. Doordat het GDDR7-geheugen op veel hogere snelheden werkt dan GDDR6, valt de geheugenbandbreedte met 448GB/s wel ruim de helft hoger uit. De 8GB- en 16GB-uitvoeringen van de RTX 5060 Ti verschillen verder niet van elkaar, het aantal actieve rekenkernen is dus gelijk. Het tgp van de RTX 5060 Ti bedraagt 180W, 20 meer dan de RTX 4060 Ti. RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060 Releasedatum 20-02-2025 05-03-2025 16-04-2025 24-05-2023 mei 2025 Adviesprijs bij introductie 889 euro 654 euro 8GB: 405 euro

16GB: 459 euro 8GB: 449 euro

16GB: 559 euro onbekend Architectuur Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Blackwell Procedé TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Gpu GB203 GB205 GB206 AD106 GB206 Diesize 378mm² 263mm² 181mm² 190mm² 181mm² Aantal transistors 45,6 miljard 31,1 miljard 21,9 miljard 22,9 miljard 21,9 miljard Cores 8960 6144 4608 4352 3072 SM 's 70 48 36 34 30 RT -cores 70 48 36 34 30 Boostclock 2,45GHz 2,45GHz 2,57GHz 2,53GHz 2,46GHz Geheugen 16GB GDDR7 12GB GDDR7 8GB/16GB GDDR7 8GB/16GB

GDDR6 8GB GDDR7 Geheugenbus 256bit 192bit 128bit 128bit 128bit Snelheid geheugen 28Gbit/s 28Gbit/s 28Gbit/s 18Gbit/s 28Gbit/s Bandbreedte geheugen 896GB/s 672GB/s 448GB/s 288GB/s 448GB/s Tgp 300W 250W 180W 160W 145W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8

ASUS Prime OC en TUF Gaming OC

Van ASUS ontvingen we de RTX 5060 Ti Prime OC en TUF Gaming OC. Dat zijn twee van de drie series waarin ASUS de RTX 5060 Ti op de markt brengt, want de 5060 Ti is de eerste gpu in de RTX 50-serie waarvan ook nog goedkopere Dual-versies uitkomen. Zowel de Prime als de TUF Gaming zijn voorzien van drie fans, en ook de lengte van iets meer dan dertig centimeter is praktisch identiek. De TUF Gaming is echter breder en dikker, waardoor hij in compacte builds toch minder snel zal passen. Die ruimte is onder meer gebruikt voor een groter koellichaam met vijf heatpipes, waar de Prime er maar drie heeft. Beide kaarten hebben een dubbel bios met fysieke schakelaar om daartussen te wisselen. Toch zien we op de printplaat nog een opvallende wijziging: waar de Prime een ouderwetse achtpins-PEG-stekker gebruikt voor de stroomtoevoer, is dat bij de TUF Gaming de moderne 12V-2X6-connector die we kennen van de duurdere Nvidia-kaarten. Het gebruik daarvan is voor de RTX 5060 Ti en lager niet langer verplicht, maar op het duurdere model kiest ASUS er dus wel nog voor. Een adapterkabel naar twee keer PEG8 wordt overigens wel gewoon meegeleverd.

Gigabyte Eagle OC en Gaming OC

Van Gigabyte ontvingen we de RTX 5060 Ti Eagle OC en de RTX 5060 Ti Gaming OC. De RTX 5060 Ti Eagle OC is met afstand de kleinste videokaart uit de test. Hij is niet alleen maar twee slots dik, maar ook slechts 21,5cm lang. Daardoor is er ook plek voor maar twee fans, waarmee hij samen met de INNO3D de enige dual-fankaart is in deze round-up. Ook op andere punten is er bezuinigd: hij heeft geen dubbele bios en ook geen verlichting. De Gaming OC is een veel grotere kaart met ruim 28cm lengte, al past hij nog altijd binnen de dikte van twee uitbreidingsslots. Er is een derde fan aanwezig, maar per stuk zijn ze wel kleiner. Ook het aantal heatpipes is uitgebreid van vier bij de Eagle naar vijf stuks bij deze kaart. In tegenstelling tot de Eagle is de Gaming OC wel voorzien van dual-bios en een bescheiden rgb-logo. Beide kaarten gebruiken een normale PEG8-stekker voor de stroomtoevoer.

INNO3D Twin X2

INNO3D stuurde ons zijn msrp-model op: de RTX 5060 Ti Twin X2. Deze kaart moet verkrijgbaar zijn voor de adviesprijs van 459 euro. Voor een kleine meerprijs is er overigens ook een Twin X2 OC beschikbaar met een 30MHz hogere gpu-kloksnelheid, die er bovendien ook in een wit-met-zilveren uitvoering is. De Twin X2 heeft een bescheiden lengte van 25cm, waarmee het op de Gigabyte Eagle OC na de compactste kaart uit de test is. Ook past het compacte koelblok, dat voorzien is van een viertal heatpipes, keurig binnen de dikte van twee slots. Luxe features zoals dual-bios of verlichting komen we niet tegen, en er wordt een reguliere PEG8-stekker gebruikt om hem met de voeding te verbinden. Wel is er een nette metalen backplate aangebracht.

MSI Gaming OC en Gaming Trio OC

De zending van MSI was helaas dusdanig vertraagd dat de fabrikant de oorspronkelijke publicatie van deze round-up miste, maar inmiddels hebben we ook de RTX 5060 Ti Gaming OC en RTX 5060 Ti Gaming Trio OC kunnen testen. Het Gaming OC-model is met een lengte van nog geen 25cm relatief compact en telt dan ook maar twee ventilators. De warmte van de gpu wordt door drie heatpipes verspreid over het koelblok. Rgb-verlichting is aanwezig in de vorm van zes ledstreepjes op de voorzijde van de kaart en een verlichte MSI-badge op het uiteinde. Samen met de TUF Gaming OC van ASUS is de MSI Gaming Trio OC de enige kaart in de test die (ver) boven de 500 euro kost. Zoals de naam al zegt gaat het om een kaart met drie fans. De stijl van het ontwerp is wel gelijk aan die van de normale Gaming OC, met verlichting op dezelfde plekken. Ook het aantal heatpipes is ongewijzigd, al zijn die door het grotere koelblok natuurlijk wel langer.

Palit Infinity 3

Doordat Nvidia ons bij gebrek aan een Founders Edition een videokaart van Palit toestuurde als referentiemodel, kunnen we eens een blik werpen op een model van deze fabrikant; normaal gesproken is Palit niet zo happig op het verstrekken van reviewsamples in onze regio. Het getal in de naam van de RTX 5060 Ti Infinity 3 slaat op het aantal fans, maar ook op het aantal heatpipes. Samen met de ASUS Prime OC heeft de Palit-kaart daarmee het laagste aantal heatpipes door zijn koelblok lopen. De kaart is dualslot en betrekt zijn vermogen uit een PEG8-stekker. Een fabrieksoverklok, een biosschakelaar en rgb-verlichting schitteren allemaal in afwezigheid. Bovendien is de Palit Infinity 3 de enige kaart waarbij de deels opengewerkte backplate niet van metaal, maar van kunststof is.

Specificaties geteste RTX 5060 Ti's

Testmethode

Bij round-ups van videokaarten richten we ons primair op de onderlinge verschillen tussen de uitvoeringen van de diverse fabrikanten. In grote lijnen zullen de gamingprestaties van alle kaarten met dezelfde gpu vergelijkbaar zijn. Onze testmethode gebruikt dezelfde lijst van tien games als we gebruiken voor vergelijkingen tussen verschillende gpu's. Met onze prestatiescores vergelijken we de onderlinge verschillen tussen de geteste modellen van deze round-up en we tonen in de grafieken ook de prestatiescores van andere gpu's. We testen videokaarten alleen op standaardinstellingen en op het stille bios als de kaart een biosswitch heeft. We gebruiken enkel de synthetische benchmark 3DMark Speed Way om de prestaties van een OC-bios of een Performance Mode te vergelijken, mits de videokaart die heeft. De geluidsproductie en de koelprestaties worden dus allemaal gemeten zoals de fabrikant ze heeft afgesteld en zoals de gebruiker ze zal ondervinden, zonder aanpassingen te doen. Het voordeel is dat er op deze manier sneller getest kan worden om tot nuttige resultaten voor de praktijk te komen en dat we daarmee vaker round-ups van verschillende videokaarten kunnen publiceren. Stroomverbruik Uiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan. Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem. We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren. Testsysteem We hebben ons gpu-testsysteem begin 2025 vernieuwd en dat bestaat nu uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige en het vorige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden. Testsysteem gpu's Processor AMD Ryzen 7 9800X3D (@5,4GHz) Moederbord ASUS RoG Crosshair X870E Hero (bios 0706, resizable bar ingeschakeld) Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-6000 CL 28-36-36-77-146 Ssd Silicon Power XS70 4TB Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, 8 Arctic P12 PWM PST-ventilators Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable Besturingssysteem Windows 11 Pro

Prestaties

Geluid en temperatuur

Aan de prestaties van een koeler zitten altijd twee kanten: de temperatuur en de geluidsproductie. We testen hoeveel geluid een videokaart produceert onder volle belasting en noteren de maximale temperatuur tijdens deze test. Daarnaast meten we de geluidsproductie idle, wanneer de kaart niets anders hoeft te doen dan het bureaublad weergeven. Omdat alle geteste videokaarten in deze vergelijking beschikken over semipassieve koeling, staan de ventilators in idle volledig stil. We meten dan 12dB(A) voor alle kaarten, wat de noisefloor in onze geluidskamer is. In onze geluidstest zijn onder de load de Prime OC en TUF Gaming van ASUS de stilste kaarten. Dat is gezien het formaat van deze modellen en hun koelers ook niet zo vreemd. Ook de MSI Gaming Trio OC en Gigabyte Gaming OC zetten keurige scores neer. De INNO3D Twin X2, Gigabyte Eagle OC en Palit Infinity 3 produceren allemaal iets meer geluid onder belasting, al zijn ook dit nog relatief lage waarden voor een videokaart.

Stroomverbruik en prestaties per watt

Op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab meten wij het stroomverbruik van videokaarten, zoals weergegeven in onderstaande grafiek. Op het derde tabblad zetten we de prestaties in Cyberpunk 2077 af tegen het gemeten stroomverbruik. Daarnaast meten we via software per game ook het stroomverbruik, zoals te zien in de tweede grafiek. Van de geteste kaarten verbruiken de Twin X2 van INNO3D en de Eagle OC van Gigabyte het minste energie onder belasting. Omdat de prestaties tussen de kaarten amper verschillen, zorgt dit ervoor dat deze twee modellen het hoogst scoren als het aankomt op efficiëntie. De Infinity 3 van Palit verbruikt juist het meest tijdens onze test en daarom liggen de prestaties per watt op dit model een stuk lager.

Conclusie