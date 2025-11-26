Door Tomas Hochstenbach en Reinoud Dik

Feedback • 26-11-2025 15:10 184

GeForce RTX 5060 Ti 16GB Round-up

Kaarten van ASUS, Gigabyte, INNO3D, MSI en Palit

26-11-2025 • 15:10

184

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Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

INNO3D RTX 5060 Ti 16GB Twin X2

Een RTX 5060 Ti 16GB is eigenlijk alleen interessant als hij niet al te duur is, want anders kruipt de prijs al gauw richting de goedkoopste RTX 5070's toe. INNO3D begrijpt dat uitstekend met zijn RTX 5060 Ti Twin X2, die prima prestaties en redelijk stille koeling levert voor een scherpe prijs. Je zou hem nog wat stiller kunnen maken met een eigen fanprofiel, want er zit nog rek in de maximale gpu-temperatuur.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2

Prijs bij publicatie: € 419,-

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Update 26 november 2025 – Twee nieuwe kaarten

De tweaker Chicken wees ons erop dat we hadden beloofd om deze round-up te updaten met de later binnengekomen MSI-modellen, maar dat nooit hadden gedaan. Dat hebben we bij deze alsnog gedaan. Ook hebben we de conclusie bijgewerkt – bij de eerste publicatie op 19 april waren de prijzen namelijk nog niet bekend.

Na onze grote review van de GeForce RTX 5060 Ti, is het ook tijd voor een round-up van de verschillende beschikbare modellen. Wij ontvingen acht kaarten waar we mee aan de slag konden gaan. Voor deze round-up van RTX 5060 Ti's hebben we deze modellen getest op prestaties, geluid en stroomverbruik.

Alle RTX 5060 Ti's die we voor deze round-up ontvingen, zijn voorzien van 16GB videogeheugen. De adviesprijs van de 16GB-versie van de RTX 5060 Ti bedraagt 459 euro, maar aangezien er van dit model geen Founders Edition bestaat, bestaat die vooral op papier. In de praktijk zijn er zowel goedkopere als duurdere modellen van de diverse fabrikanten te koop.

Gpu-specificaties RTX 5060 Ti

De GeForce RTX 5060 Ti maakt gebruik van een volledig ingeschakelde GB206-gpu, een chip met een oppervlakte van 181mm². Dat is net iets kleiner dan zijn voorganger en een stuk kleiner dan de hoger gepositioneerde RTX 5070. Op de RTX 5060 Ti zijn 4608 cores beschikbaar. Dat is een kwart minder dan wat op de RTX 5070 geactiveerd is, en bijna 6 procent meer dan op de RTX 4060 Ti werd geboden.

De RTX 5060 Ti is voorzien van een 128bit-geheugenbus, net als zijn voorganger in de 40-serie. Doordat het GDDR7-geheugen op veel hogere snelheden werkt dan GDDR6, valt de geheugenbandbreedte met 448GB/s wel ruim de helft hoger uit. De 8GB- en 16GB-uitvoeringen van de RTX 5060 Ti verschillen verder niet van elkaar, het aantal actieve rekenkernen is dus gelijk. Het tgp van de RTX 5060 Ti bedraagt 180W, 20 meer dan de RTX 4060 Ti.

RTX 5070 Ti RTX 5070 RTX 5060 Ti RTX 4060 Ti RTX 5060
Releasedatum 20-02-2025 05-03-2025 16-04-2025 24-05-2023 mei 2025
Adviesprijs bij introductie 889 euro 654 euro 8GB: 405 euro
16GB: 459 euro		 8GB: 449 euro
16GB: 559 euro		 onbekend
Architectuur Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Blackwell
Procedé TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N
Gpu GB203 GB205 GB206 AD106 GB206
Diesize 378mm² 263mm² 181mm² 190mm² 181mm²
Aantal transistors 45,6 miljard 31,1 miljard 21,9 miljard 22,9 miljard 21,9 miljard
Cores 8960 6144 4608 4352 3072
SM's 70 48 36 34 30
RT-cores 70 48 36 34 30
Boostclock 2,45GHz 2,45GHz 2,57GHz 2,53GHz 2,46GHz
Geheugen 16GB GDDR7 12GB GDDR7 8GB/16GB GDDR7 8GB/16GB
GDDR6		 8GB GDDR7
Geheugenbus 256bit 192bit 128bit 128bit 128bit
Snelheid geheugen 28Gbit/s 28Gbit/s 28Gbit/s 18Gbit/s 28Gbit/s

Bandbreedte geheugen

 896GB/s 672GB/s 448GB/s 288GB/s 448GB/s
Tgp 300W 250W 180W 160W 145W
Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 5.0 x8

ASUS Prime OC en TUF Gaming OC

Van ASUS ontvingen we de RTX 5060 Ti Prime OC en TUF Gaming OC. Dat zijn twee van de drie series waarin ASUS de RTX 5060 Ti op de markt brengt, want de 5060 Ti is de eerste gpu in de RTX 50-serie waarvan ook nog goedkopere Dual-versies uitkomen.

Zowel de Prime als de TUF Gaming zijn voorzien van drie fans, en ook de lengte van iets meer dan dertig centimeter is praktisch identiek. De TUF Gaming is echter breder en dikker, waardoor hij in compacte builds toch minder snel zal passen. Die ruimte is onder meer gebruikt voor een groter koellichaam met vijf heatpipes, waar de Prime er maar drie heeft.

Beide kaarten hebben een dubbel bios met fysieke schakelaar om daartussen te wisselen. Toch zien we op de printplaat nog een opvallende wijziging: waar de Prime een ouderwetse achtpins-PEG-stekker gebruikt voor de stroomtoevoer, is dat bij de TUF Gaming de moderne 12V-2X6-connector die we kennen van de duurdere Nvidia-kaarten. Het gebruik daarvan is voor de RTX 5060 Ti en lager niet langer verplicht, maar op het duurdere model kiest ASUS er dus wel nog voor. Een adapterkabel naar twee keer PEG8 wordt overigens wel gewoon meegeleverd.

Gigabyte Eagle OC en Gaming OC

Van Gigabyte ontvingen we de RTX 5060 Ti Eagle OC en de RTX 5060 Ti Gaming OC.

De RTX 5060 Ti Eagle OC is met afstand de kleinste videokaart uit de test. Hij is niet alleen maar twee slots dik, maar ook slechts 21,5cm lang. Daardoor is er ook plek voor maar twee fans, waarmee hij samen met de INNO3D de enige dual-fankaart is in deze round-up. Ook op andere punten is er bezuinigd: hij heeft geen dubbele bios en ook geen verlichting.

De Gaming OC is een veel grotere kaart met ruim 28cm lengte, al past hij nog altijd binnen de dikte van twee uitbreidingsslots. Er is een derde fan aanwezig, maar per stuk zijn ze wel kleiner. Ook het aantal heatpipes is uitgebreid van vier bij de Eagle naar vijf stuks bij deze kaart. In tegenstelling tot de Eagle is de Gaming OC wel voorzien van dual-bios en een bescheiden rgb-logo.

Beide kaarten gebruiken een normale PEG8-stekker voor de stroomtoevoer.

INNO3D Twin X2

INNO3D stuurde ons zijn msrp-model op: de RTX 5060 Ti Twin X2. Deze kaart moet verkrijgbaar zijn voor de adviesprijs van 459 euro. Voor een kleine meerprijs is er overigens ook een Twin X2 OC beschikbaar met een 30MHz hogere gpu-kloksnelheid, die er bovendien ook in een wit-met-zilveren uitvoering is.

De Twin X2 heeft een bescheiden lengte van 25cm, waarmee het op de Gigabyte Eagle OC na de compactste kaart uit de test is. Ook past het compacte koelblok, dat voorzien is van een viertal heatpipes, keurig binnen de dikte van twee slots. Luxe features zoals dual-bios of verlichting komen we niet tegen, en er wordt een reguliere PEG8-stekker gebruikt om hem met de voeding te verbinden. Wel is er een nette metalen backplate aangebracht.

MSI Gaming OC en Gaming Trio OC

De zending van MSI was helaas dusdanig vertraagd dat de fabrikant de oorspronkelijke publicatie van deze round-up miste, maar inmiddels hebben we ook de RTX 5060 Ti Gaming OC en RTX 5060 Ti Gaming Trio OC kunnen testen.

Het Gaming OC-model is met een lengte van nog geen 25cm relatief compact en telt dan ook maar twee ventilators. De warmte van de gpu wordt door drie heatpipes verspreid over het koelblok. Rgb-verlichting is aanwezig in de vorm van zes ledstreepjes op de voorzijde van de kaart en een verlichte MSI-badge op het uiteinde.

Samen met de TUF Gaming OC van ASUS is de MSI Gaming Trio OC de enige kaart in de test die (ver) boven de 500 euro kost. Zoals de naam al zegt gaat het om een kaart met drie fans. De stijl van het ontwerp is wel gelijk aan die van de normale Gaming OC, met verlichting op dezelfde plekken. Ook het aantal heatpipes is ongewijzigd, al zijn die door het grotere koelblok natuurlijk wel langer.

Palit Infinity 3

Doordat Nvidia ons bij gebrek aan een Founders Edition een videokaart van Palit toestuurde als referentiemodel, kunnen we eens een blik werpen op een model van deze fabrikant; normaal gesproken is Palit niet zo happig op het verstrekken van reviewsamples in onze regio.

Het getal in de naam van de RTX 5060 Ti Infinity 3 slaat op het aantal fans, maar ook op het aantal heatpipes. Samen met de ASUS Prime OC heeft de Palit-kaart daarmee het laagste aantal heatpipes door zijn koelblok lopen. De kaart is dualslot en betrekt zijn vermogen uit een PEG8-stekker.

Een fabrieksoverklok, een biosschakelaar en rgb-verlichting schitteren allemaal in afwezigheid. Bovendien is de Palit Infinity 3 de enige kaart waarbij de deels opengewerkte backplate niet van metaal, maar van kunststof is.

Specificaties geteste RTX 5060 Ti's

De onderstaande tabel bevat een samenvattend overzicht van de features en eigenschappen van de besproken RTX 5060 Ti-videokaarten.

Specificaties GeForce RTX 5060 Ti-modellen

RTX 5060 Ti ASUS Prime OC ASUS TUF Gaming OC Gigabyte Eagle OC Gigabyte Gaming OC INNO3D Twin X2 MSI Gaming Trio OC MSI Gaming OC Palit Infinity 3
Actuele prijs € 699,- € 719,- € 699,- € 849,- Onbekend € 699,- € 749,- € 699,-
Boostclock 2617MHz 2662MHz 2617MHz 2647MHz 2572MHz 2662MHz 2662MHz 2572MHz
Ventilators 3x 90mm 3x 90mm 2x 100mm 3x 80mm 2x 88mm 3x 95mm 2x 90mm 3x 87mm
Backplate Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Kunststof
Biosswitch Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee
Verlichting/ledswitch Nee/nee Ja/nee Nee/nee Ja/nee Nee/nee Ja/nee Ja/nee Nee/nee
Beeldaansluitingen 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
2x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b		 3x DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1b
Lengte 30,4cm 30,2cm 21,5cm 28,1cm 25cm 30cm 24,7cm 29,2cm
Breedte 12,0cm 13,4cm 12,2cm 11,9cm 11,6cm 12,5cm 13,5cm 11,7cm
Dikte (effectief) 3-slots 4-slots 2-slots 2-slots 2-slots 3-slots 3-slots 2-slots
Gewicht 900g 1160g 620g 780g 760g 840g 770g 720g
Stroomtoevoer 1x PEG8 1x 16-pins PCIe Gen 5 1x PEG8 1x PEG8 1x PEG8 1x 16-pins PCIe Gen 5 1x 16-pins PCIe Gen 5 1x PEG8

Testmethode

Bij round-ups van videokaarten richten we ons primair op de onderlinge verschillen tussen de uitvoeringen van de diverse fabrikanten. In grote lijnen zullen de gamingprestaties van alle kaarten met dezelfde gpu vergelijkbaar zijn. Onze testmethode gebruikt dezelfde lijst van tien games als we gebruiken voor vergelijkingen tussen verschillende gpu's. Met onze prestatiescores vergelijken we de onderlinge verschillen tussen de geteste modellen van deze round-up en we tonen in de grafieken ook de prestatiescores van andere gpu's.

We testen videokaarten alleen op standaardinstellingen en op het stille bios als de kaart een biosswitch heeft. We gebruiken enkel de synthetische benchmark 3DMark Speed Way om de prestaties van een OC-bios of een Performance Mode te vergelijken, mits de videokaart die heeft. De geluidsproductie en de koelprestaties worden dus allemaal gemeten zoals de fabrikant ze heeft afgesteld en zoals de gebruiker ze zal ondervinden, zonder aanpassingen te doen. Het voordeel is dat er op deze manier sneller getest kan worden om tot nuttige resultaten voor de praktijk te komen en dat we daarmee vaker round-ups van verschillende videokaarten kunnen publiceren.

Stroomverbruik

BenchlabUiteraard meten we ook het stroomverbruik van de videokaarten. Daarvoor gebruiken we sinds dit najaar een nieuwe meetmethode, op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab. Dit is een dochterbord dat met afstandsbusjes onder het daadwerkelijke moederbord wordt geplaatst en in- en uitgangen heeft voor alle stroomkabels die naar het moederbord en de processor gaan.

Van de ATX-kabel met 24 pinnen, maximaal twee EPS-kabels met 8 pinnen, maximaal drie PEG-kabels met 8 pinnen en maximaal twee 12Vhpwr-kabels kunnen we live de spanning en stroomsterkte van verschillende componenten monitoren en loggen. De meters zijn aangesloten op een externe pc die de bijgeleverde software draait, zodat het rekenwerk dat hierdoor wordt verricht geen invloed heeft op het energiegebruik van het geteste systeem.

We hebben de stroommeters van elke poort geijkt met een instelbare belasting en de gemeten afwijkingen over een curve verwerkt in een script dat de van toepassing zijnde afwijkingen corrigeert. Voor de vergelijkbaarheid van de testresultaten binnen deze review maakt dat niet veel uit, maar vanzelfsprekend willen we het liefst zo nauwkeurig mogelijke resultaten kunnen rapporteren.

Benchlab testopstelling

Testsysteem

We hebben ons gpu-testsysteem begin 2025 vernieuwd en dat bestaat nu uit een watergekoelde AMD Ryzen 7 9800X3D-processor, overgeklokt naar 5,4GHz-allcore. Als werkgeheugen gebruiken we 32GB DDR5-6000-geheugen met relatief strakke timings, zodat de cpu en het ram zo min mogelijk de beperkende factor vormen voor het meten van gpu-prestaties. De exacte specificaties van het huidige en het vorige testsysteem zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Testsysteem gpu's
Processor AMD Ryzen 7 9800X3D (@5,4GHz)
Moederbord ASUS RoG Crosshair X870E Hero (bios 0706, resizable bar ingeschakeld)
Werkgeheugen G.Skill Trident Z RGB F5 32GB (2x 16GB) DDR5-6000 CL 28-36-36-77-146
Ssd Silicon Power XS70 4TB
Voeding FSP Hydro PTM Pro ATX3.0 1200W
Koeling Alphacool Eisblock XPX, Alphacool XT45 480mm-radiator, Alphacool D5-waterpomp, 8 Arctic P12 PWM PST-ventilators
Testbench Streacom BC1 V2 Benchtable
Besturingssysteem Windows 11 Pro

Prestaties

Voor onze testmethode gebruiken we dezelfde lijst games als bij gpu-reviews. We hanteren dezelfde prestatiescore, wat een gewogen gemiddelde is van tien games die hieronder ook per stuk te bekijken zijn. Zoals gebruikelijk zijn de prestatieverschillen tussen kaarten met dezelfde gpu vrij klein.

Wil je de prestaties van de RTX 5060 Ti op andere resoluties bekijken? Check dan onze oorspronkelijke GeForce RTX 5060 Ti-review.

Tweakers GPU Prestatiescore 2025-1 - 1440p ultra
Videokaart Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
194,0
GeForce RTX 4090 FE
160,2
GeForce RTX 5080 FE
143,6
GeForce RTX 4080 Super FE
131,8
GeForce RTX 4080 FE
131,3
Radeon RX 7900 XTX
128,9
GeForce RTX 5070 Ti
126,6
Radeon RX 9070 XT
126,4
Radeon RX 7900 XT
116,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
111,0
Radeon RX 9070
109,0
GeForce RTX 4070 Ti
108,4
GeForce RTX 5070 FE
101,2
GeForce RTX 4070 Super
100,1
Radeon RX 7900 GRE
97,6
GeForce RTX 3090 FE
94,4
Radeon RX 6950 XT
93,3
Radeon RX 7800 XT
89,2
GeForce RTX 4070 FE
86,1
GeForce RTX 3080 FE
86,0
ASUS TUF Gaming OC
78,4
MSI Gaming Trio OC
78,4
Gigabyte Gaming OC
78,1
ASUS Prime OC
77,7
MSI Gaming OC
76,9
Palit Infinity 3
76,6
Gigabyte Eagle OC
76,5
Radeon RX 7700 XT
76,1
INNO3D Twin X2
76,0
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
75,5
Radeon RX 9060 XT 16GB
71,4
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
66,7
GeForce RTX 5060
64,8
Arc B580
55,2
GeForce RTX 4060
53,5
Radeon RX 7600 XT
52,9
Arc B570
47,8

Prestaties per geteste game

  • AC: Mirage
  • Assetto CC
  • Avatar
  • Black Myth
  • CoD: BO6
  • Cyberpunk 2077
  • Doom Eternal
  • F1 24
  • Forza Motorsport
  • Stalker 2
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
133,8 194,4
GeForce RTX 4090 FE
113,7 171,3
GeForce RTX 5080 FE
115,2 156,0
Radeon RX 7900 XTX
109,1 155,8
GeForce RTX 4080 Super FE
103,8 153,0
GeForce RTX 4080 FE
100,9 151,9
Radeon RX 9070 XT
106,2 151,7
GeForce RTX 5070 Ti
107,1 145,9
Radeon RX 7900 XT
99,5 139,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
102,1 136,4
Radeon RX 9070
96,0 135,2
GeForce RTX 4070 Ti
90,5 129,5
Radeon RX 6950 XT
87,0 123,0
GeForce RTX 4070 Super
92,8 121,9
GeForce RTX 5070 FE
93,8 120,9
Radeon RX 7900 GRE
88,8 120,7
Radeon RX 7800 XT
83,9 113,5
GeForce RTX 4070 FE
78,9 109,6
GeForce RTX 3090 FE
66,0 107,7
Gigabyte Gaming OC
79,8 101,0
ASUS TUF Gaming OC
79,9 101,0
MSI Gaming Trio OC
79,8 101,0
GeForce RTX 3080 FE
80,3 101,0
ASUS Prime OC
78,7 99,2
Radeon RX 9060 XT 16GB
76,9 98,8
MSI Gaming OC
76,9 97,4
INNO3D Twin X2
76,7 96,6
Gigabyte Eagle OC
76,4 96,1
Palit Infinity 3
76,9 96,0
Radeon RX 7700 XT
71,7 95,2
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
72,7 91,7
GeForce RTX 5060
68,4 85,7
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
61,5 85,3
Arc B580
56,3 72,5
GeForce RTX 4060
50,7 71,2
Radeon RX 7600 XT
54,1 70,9
Arc B570
48,4 61,0
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Epic
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
287,3 386,7
GeForce RTX 4090 FE
245,7 334,3
GeForce RTX 5080 FE
221,5 308,0
GeForce RTX 4080 Super FE
200,8 271,7
GeForce RTX 5070 Ti
191,7 263,7
GeForce RTX 4080 FE
195,2 262,5
Radeon RX 7900 XTX
168,7 222,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
156,4 217,1
GeForce RTX 4070 Ti
149,0 209,0
Radeon RX 7900 XT
148,0 193,4
GeForce RTX 5070 FE
134,1 192,8
GeForce RTX 4070 Super
135,3 189,7
GeForce RTX 3090 FE
133,7 180,4
Radeon RX 9070 XT
136,1 179,2
Radeon RX 7900 GRE
128,7 165,6
Radeon RX 6950 XT
126,4 162,1
GeForce RTX 3080 FE
120,2 158,3
GeForce RTX 4070 FE
118,2 156,7
Radeon RX 9070
118,6 152,7
ASUS TUF Gaming OC
110,2 148,0
MSI Gaming Trio OC
109,9 147,5
Gigabyte Gaming OC
109,3 146,4
INNO3D Twin X2
108,7 145,2
MSI Gaming OC
108,2 144,9
ASUS Prime OC
108,3 142,2
Palit Infinity 3
106,2 140,4
Gigabyte Eagle OC
106,3 140,1
Radeon RX 7800 XT
110,0 139,3
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
104,6 138,4
Radeon RX 7700 XT
95,0 121,8
GeForce RTX 5060
95,9 120,9
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
96,6 120,7
Radeon RX 9060 XT 16GB
84,0 108,4
GeForce RTX 4060
77,1 96,4
Radeon RX 7600 XT
67,8 83,5
Arc B580
51,2 75,7
Arc B570
45,7 66,5
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
113,7 150,2
GeForce RTX 4090 FE
96,1 123,8
GeForce RTX 5080 FE
77,6 98,1
GeForce RTX 4080 FE
77,5 97,2
GeForce RTX 4080 Super FE
77,9 97,2
GeForce RTX 5070 Ti
68,1 85,7
Radeon RX 7900 XTX
63,7 81,2
GeForce RTX 4070 Ti Super
64,2 79,1
Radeon RX 9070 XT
62,8 78,1
GeForce RTX 4070 Ti
62,9 77,3
Radeon RX 7900 XT
57,3 71,9
GeForce RTX 4070 Super
55,7 67,9
GeForce RTX 3090 FE
53,4 66,3
Radeon RX 9070
52,8 65,6
GeForce RTX 5070 FE
52,8 64,4
Radeon RX 7900 GRE
48,5 60,3
GeForce RTX 3080 FE
48,8 60,0
GeForce RTX 4070 FE
48,4 59,7
Radeon RX 6950 XT
46,0 57,4
Radeon RX 7800 XT
43,2 53,0
ASUS TUF Gaming OC
37,7 47,5
MSI Gaming Trio OC
37,9 47,1
Gigabyte Gaming OC
37,0 47,0
ASUS Prime OC
38,2 47,0
Radeon RX 7700 XT
38,4 46,8
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
37,2 46,7
Palit Infinity 3
36,8 46,2
Gigabyte Eagle OC
36,9 46,1
MSI Gaming OC
37,0 45,9
INNO3D Twin X2
36,2 45,6
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
37,2 45,2
Radeon RX 9060 XT 16GB
36,7 43,3
GeForce RTX 5060
32,9 41,1
Arc B580
29,8 35,7
GeForce RTX 4060
28,0 34,0
Arc B570
26,0 31,2
Radeon RX 7600 XT
25,7 30,1
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
81,6 95,6
GeForce RTX 4090 FE
64,9 75,7
GeForce RTX 5080 FE
58,0 67,1
GeForce RTX 4080 Super FE
52,2 61,0
GeForce RTX 4080 FE
51,4 60,0
GeForce RTX 5070 Ti
50,8 59,1
Radeon RX 7900 XTX
47,4 56,8
Radeon RX 9070 XT
48,1 53,4
GeForce RTX 4070 Ti Super
43,4 50,6
Radeon RX 7900 XT
42,0 50,3
Radeon RX 9070
42,5 48,5
GeForce RTX 4070 Ti
42,4 48,5
GeForce RTX 5070 FE
39,8 46,5
GeForce RTX 4070 Super
39,1 44,9
GeForce RTX 3090 FE
36,9 43,2
Radeon RX 7900 GRE
35,4 41,4
GeForce RTX 3080 FE
33,4 38,8
Radeon RX 6950 XT
33,3 38,7
GeForce RTX 4070 FE
27,9 37,9
Radeon RX 7800 XT
32,2 37,3
ASUS TUF Gaming OC
32,0 36,4
Gigabyte Gaming OC
32,0 36,3
MSI Gaming Trio OC
31,9 36,3
ASUS Prime OC
32,0 36,2
MSI Gaming OC
31,7 36,1
INNO3D Twin X2
31,5 35,9
Gigabyte Eagle OC
31,2 35,6
Palit Infinity 3
31,1 35,3
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
30,9 35,2
Radeon RX 7700 XT
27,9 32,2
Radeon RX 9060 XT 16GB
27,2 30,8
GeForce RTX 5060
25,4 29,6
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
25,3 28,7
GeForce RTX 4060
19,9 22,9
Arc B580
16,0 21,3
Radeon RX 7600 XT
18,5 21,0
Arc B570
14,2 18,1
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Extreme
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
151,9 203,2
GeForce RTX 4090 FE
124,6 173,8
Radeon RX 7900 XTX
107,6 155,0
Radeon RX 9070 XT
101,9 152,4
GeForce RTX 5080 FE
106,4 144,4
Radeon RX 7900 XT
95,4 139,5
GeForce RTX 4080 Super FE
102,7 139,2
GeForce RTX 4080 FE
100,3 136,3
Radeon RX 9070
100,7 135,0
GeForce RTX 5070 Ti
92,8 133,0
Radeon RX 7900 GRE
88,8 123,7
GeForce RTX 4070 Ti
90,4 122,1
Radeon RX 6950 XT
83,1 118,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
86,2 117,4
GeForce RTX 5070 FE
94,1 116,5
Radeon RX 7800 XT
80,3 111,8
GeForce RTX 4070 Super
79,6 106,0
Radeon RX 7700 XT
69,0 96,5
GeForce RTX 3090 FE
72,7 96,4
GeForce RTX 4070 FE
67,4 92,5
GeForce RTX 3080 FE
65,2 87,2
ASUS TUF Gaming OC
58,8 81,2
MSI Gaming Trio OC
59,4 81,2
ASUS Prime OC
59,3 80,7
Gigabyte Gaming OC
58,8 80,6
MSI Gaming OC
58,3 79,9
Palit Infinity 3
57,7 79,8
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
58,9 79,6
Gigabyte Eagle OC
57,3 78,6
INNO3D Twin X2
57,3 78,6
Radeon RX 9060 XT 16GB
51,7 75,0
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
54,8 73,8
Radeon RX 7600 XT
47,1 65,3
Arc B580
43,2 61,4
GeForce RTX 4060
43,7 60,1
Arc B570
38,6 54,1
GeForce RTX 5060
30,2 49,9
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
147,8 217,2
GeForce RTX 4090 FE
116,6 159,8
GeForce RTX 5080 FE
102,0 153,2
Radeon RX 9070 XT
102,9 144,5
Radeon RX 7900 XTX
107,4 137,7
GeForce RTX 5070 Ti
98,6 129,5
GeForce RTX 4080 Super FE
94,0 126,1
GeForce RTX 4080 FE
94,6 125,1
Radeon RX 7900 XT
95,4 120,9
Radeon RX 9070
90,6 115,3
GeForce RTX 5070 FE
83,3 104,6
GeForce RTX 4070 Ti Super
78,7 104,3
Radeon RX 7900 GRE
82,6 102,7
GeForce RTX 4070 Ti
75,4 99,2
GeForce RTX 3090 FE
75,1 96,6
Radeon RX 7800 XT
74,0 93,1
GeForce RTX 4070 Super
69,6 91,4
Radeon RX 6950 XT
70,6 90,3
GeForce RTX 3080 FE
68,0 87,3
Gigabyte Gaming OC
64,8 81,4
ASUS TUF Gaming OC
64,8 81,3
ASUS Prime OC
62,2 80,5
MSI Gaming Trio OC
63,9 80,5
Gigabyte Eagle OC
62,2 80,0
Palit Infinity 3
63,2 79,4
MSI Gaming OC
61,4 79,3
INNO3D Twin X2
61,4 78,2
Radeon RX 7700 XT
62,7 78,1
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
60,0 77,3
Radeon RX 9060 XT 16GB
59,4 73,2
GeForce RTX 4070 FE
52,8 71,1
GeForce RTX 5060
54,3 67,6
Arc B580
50,2 62,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
44,6 57,9
Arc B570
43,8 54,2
Radeon RX 7600 XT
44,0 52,5
GeForce RTX 4060
35,3 44,8
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
446,2 615,3
GeForce RTX 4090 FE
425,0 553,9
GeForce RTX 5080 FE
371,9 467,7
GeForce RTX 4080 Super FE
367,5 458,8
GeForce RTX 4080 FE
349,8 456,5
Radeon RX 9070 XT
353,5 446,6
Radeon RX 7900 XTX
342,0 439,1
GeForce RTX 5070 Ti
330,7 417,0
GeForce RTX 4070 Ti Super
310,2 393,6
Radeon RX 9070
313,0 390,0
Radeon RX 7900 XT
305,8 386,7
GeForce RTX 4070 Ti
296,7 375,0
GeForce RTX 4070 Super
277,6 351,0
GeForce RTX 5070 FE
270,5 343,4
Radeon RX 7900 GRE
257,8 330,0
GeForce RTX 3090 FE
248,5 311,2
Radeon RX 7800 XT
241,8 307,1
GeForce RTX 4070 FE
246,9 303,2
GeForce RTX 3080 FE
232,5 294,6
Radeon RX 6950 XT
229,9 289,9
Gigabyte Eagle OC
211,9 267,0
Gigabyte Gaming OC
211,3 266,3
MSI Gaming Trio OC
214,5 265,6
ASUS TUF Gaming OC
212,4 265,5
Radeon RX 7700 XT
208,6 264,8
MSI Gaming OC
209,2 264,4
ASUS Prime OC
211,5 263,3
Radeon RX 9060 XT 16GB
217,8 262,8
Palit Infinity 3
204,6 260,8
INNO3D Twin X2
203,3 258,3
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
203,3 257,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
189,8 235,8
GeForce RTX 5060
185,6 235,8
GeForce RTX 2080 Ti FE
176,8 224,2
Arc B580
151,7 196,2
GeForce RTX 4060
154,8 190,7
Arc B570
130,9 170,9
Radeon RX 7600 XT
138,7 169,6
F1 24 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
219,5 289,2
GeForce RTX 4090 FE
185,2 236,8
Radeon RX 7900 XTX
176,9 233,0
GeForce RTX 5080 FE
170,5 215,8
Radeon RX 9070 XT
163,1 207,9
Radeon RX 7900 XT
159,8 205,8
GeForce RTX 5070 Ti
148,5 191,5
GeForce RTX 4080 Super FE
150,0 187,9
GeForce RTX 4080 FE
147,4 185,5
Radeon RX 9070
142,2 178,0
Radeon RX 7900 GRE
136,9 172,6
Radeon RX 6950 XT
129,6 172,1
GeForce RTX 4070 Ti Super
129,8 163,4
GeForce RTX 4070 Ti
126,3 160,5
GeForce RTX 5070 FE
117,9 154,0
GeForce RTX 3090 FE
121,8 153,1
GeForce RTX 4070 Super
118,0 148,4
Radeon RX 7800 XT
59,3 144,5
Radeon RX 7700 XT
111,2 138,1
GeForce RTX 3080 FE
109,3 137,6
GeForce RTX 4070 FE
102,4 131,1
ASUS Prime OC
93,8 122,5
Radeon RX 9060 XT 16GB
97,8 121,8
ASUS TUF Gaming OC
94,7 121,4
Palit Infinity 3
94,3 121,0
Gigabyte Gaming OC
94,2 120,9
MSI Gaming Trio OC
92,8 120,0
MSI Gaming OC
92,9 119,6
Gigabyte Eagle OC
91,2 118,4
INNO3D Twin X2
91,6 117,6
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
89,2 115,5
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
84,6 107,5
GeForce RTX 5060
78,1 100,9
Radeon RX 7600 XT
77,7 97,9
Arc B580
72,7 89,4
GeForce RTX 4060
67,3 84,7
Arc B570
64,8 79,7
Forza Motorsport - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
141,0 220,0
GeForce RTX 4090 FE
126,1 177,7
GeForce RTX 5080 FE
130,3 173,7
GeForce RTX 4080 FE
125,3 161,5
Radeon RX 9070 XT
142,4 158,7
GeForce RTX 4080 Super FE
131,0 153,4
GeForce RTX 5070 Ti
120,6 148,9
Radeon RX 9070
126,2 139,7
Radeon RX 7900 XTX
123,6 139,4
Radeon RX 7900 XT
123,3 138,8
GeForce RTX 4070 Ti Super
117,9 130,2
GeForce RTX 4070 Super
116,4 128,8
GeForce RTX 4070 Ti
117,1 128,6
GeForce RTX 5070 FE
103,5 116,9
GeForce RTX 3090 FE
103,3 113,0
Radeon RX 7800 XT
101,1 112,6
GeForce RTX 4070 FE
102,2 111,6
Radeon RX 7900 GRE
98,1 109,7
Radeon RX 6950 XT
98,4 109,5
GeForce RTX 3080 FE
94,0 102,8
MSI Gaming Trio OC
83,8 93,3
Palit Infinity 3
83,8 92,7
ASUS TUF Gaming OC
83,5 92,5
Gigabyte Gaming OC
82,4 92,3
ASUS Prime OC
82,8 92,0
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
82,7 91,9
MSI Gaming OC
82,5 91,7
Gigabyte Eagle OC
81,7 90,9
INNO3D Twin X2
81,1 90,1
Radeon RX 9060 XT 16GB
77,4 84,9
Radeon RX 7700 XT
75,2 83,3
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
74,1 82,3
GeForce RTX 5060
71,5 79,7
GeForce RTX 2080 Ti FE
65,3 71,5
GeForce RTX 4060
60,1 66,8
Arc B580
61,1 66,7
Radeon RX 7600 XT
60,6 66,5
Arc B570
44,8 56,1
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - High
Videokaart Minimum- / Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
GeForce RTX 5090 FE
102,1 137,4
GeForce RTX 4090 FE
83,8 115,5
GeForce RTX 5080 FE
82,4 106,1
GeForce RTX 4080 Super FE
78,1 99,6
GeForce RTX 4080 FE
76,3 98,6
GeForce RTX 5070 Ti
73,9 95,2
Radeon RX 7900 XTX
80,1 92,7
Radeon RX 9070 XT
77,2 89,1
GeForce RTX 4070 Ti
70,4 85,7
Radeon RX 7900 XT
72,7 84,9
GeForce RTX 4070 Ti Super
67,3 84,1
GeForce RTX 4070 Super
64,5 78,6
GeForce RTX 5070 FE
63,7 77,9
Radeon RX 9070
68,2 77,9
GeForce RTX 3090 FE
57,7 71,5
GeForce RTX 4070 FE
56,5 69,9
Radeon RX 7900 GRE
61,2 69,9
Radeon RX 6950 XT
58,3 67,3
GeForce RTX 3080 FE
53,5 66,2
Radeon RX 7800 XT
57,3 65,5
MSI Gaming Trio OC
53,1 62,6
ASUS Prime OC
52,4 61,4
ASUS TUF Gaming OC
52,3 61,2
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
51,5 60,9
Gigabyte Gaming OC
51,8 60,4
Gigabyte Eagle OC
51,3 60,4
Palit Infinity 3
51,9 60,1
MSI Gaming OC
50,8 59,8
INNO3D Twin X2
50,3 59,7
Radeon RX 7700 XT
49,8 57,1
Radeon RX 9060 XT 16GB
46,3 53,4
GeForce RTX 4060 Ti 8GB FE
44,0 52,4
GeForce RTX 5060
44,1 51,4
GeForce RTX 2080 Ti FE
40,4 50,4
GeForce RTX 4060
36,8 44,2
Arc B580
36,4 42,4
Radeon RX 7600 XT
34,6 39,9
Arc B570
31,8 37,0
  • AC: Mirage
  • Assetto CC
  • Avatar
  • Black Myth
  • CoD: BO6
  • Cyberpunk 2077
  • Doom Eternal
  • F1 24
  • Forza Motorsport
  • Stalker 2
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Ultra - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS Prime OC
2.788
ASUS TUF Gaming OC
2.786
MSI Gaming Trio OC
2.776
Gigabyte Gaming OC
2.774
MSI Gaming OC
2.736
Gigabyte Eagle OC
2.723
INNO3D Twin X2
2.677
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Epic - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS TUF Gaming OC
2.768
ASUS Prime OC
2.767
Gigabyte Gaming OC
2.766
MSI Gaming Trio OC
2.756
MSI Gaming OC
2.724
Gigabyte Eagle OC
2.708
INNO3D Twin X2
2.673
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS TUF Gaming OC
2.789
Gigabyte Gaming OC
2.781
ASUS Prime OC
2.777
MSI Gaming Trio OC
2.768
MSI Gaming OC
2.741
Gigabyte Eagle OC
2.726
INNO3D Twin X2
2.693
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS TUF Gaming OC
2.792
ASUS Prime OC
2.787
Gigabyte Gaming OC
2.776
MSI Gaming Trio OC
2.774
MSI Gaming OC
2.740
Gigabyte Eagle OC
2.724
INNO3D Twin X2
2.688
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Extreme - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS Prime OC
2.814
ASUS TUF Gaming OC
2.812
MSI Gaming Trio OC
2.805
Gigabyte Gaming OC
2.793
MSI Gaming OC
2.761
Gigabyte Eagle OC
2.753
INNO3D Twin X2
2.697
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS TUF Gaming OC
2.785
Gigabyte Gaming OC
2.778
ASUS Prime OC
2.772
MSI Gaming Trio OC
2.767
MSI Gaming OC
2.741
Gigabyte Eagle OC
2.726
INNO3D Twin X2
2.691
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS TUF Gaming OC
2.756
Gigabyte Gaming OC
2.754
ASUS Prime OC
2.753
MSI Gaming Trio OC
2.747
MSI Gaming OC
2.714
Gigabyte Eagle OC
2.693
INNO3D Twin X2
2.672
F1 24 - 2560x1440 - Ultra - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS Prime OC
2.796
ASUS TUF Gaming OC (performance)
2.796
ASUS Prime OC (performance)
2.795
Gigabyte Gaming OC (performance)
2.788
ASUS TUF Gaming OC
2.788
MSI Gaming Trio OC
2.777
Gigabyte Gaming OC
2.774
MSI Gaming OC
2.741
Gigabyte Eagle OC
2.726
INNO3D Twin X2
2.682
Forza Motorsport - 2560x1440 - Ultra - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
MSI Gaming Trio OC
2.976
ASUS TUF Gaming OC
2.807
ASUS Prime OC
2.805
Gigabyte Gaming OC
2.785
MSI Gaming OC
2.751
Gigabyte Eagle OC
2.702
INNO3D Twin X2
2.694
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - High - GPU kloksnelheid
Videokaart Gemiddelde kloksnelheid in MHz (hoger is beter)
ASUS Prime OC
2.792
ASUS TUF Gaming OC
2.780
MSI Gaming Trio OC
2.778
Gigabyte Gaming OC
2.774
MSI Gaming OC
2.740
Gigabyte Eagle OC
2.718
INNO3D Twin X2
2.687

Geluid en temperatuur

Aan de prestaties van een koeler zitten altijd twee kanten: de temperatuur en de geluidsproductie. We testen hoeveel geluid een videokaart produceert onder volle belasting en noteren de maximale temperatuur tijdens deze test. Daarnaast meten we de geluidsproductie idle, wanneer de kaart niets anders hoeft te doen dan het bureaublad weergeven. Omdat alle geteste videokaarten in deze vergelijking beschikken over semipassieve koeling, staan de ventilators in idle volledig stil. We meten dan 12dB(A) voor alle kaarten, wat de noisefloor in onze geluidskamer is.

In onze geluidstest zijn onder de load de Prime OC en TUF Gaming van ASUS de stilste kaarten. Dat is gezien het formaat van deze modellen en hun koelers ook niet zo vreemd. Ook de MSI Gaming Trio OC en Gigabyte Gaming OC zetten keurige scores neer. De INNO3D Twin X2, Gigabyte Eagle OC en Palit Infinity 3 produceren allemaal iets meer geluid onder belasting, al zijn ook dit nog relatief lage waarden voor een videokaart.

  • Geluid load
  • Geluid idle
  • Temperatuur gpu (max)
  • Temperatuur vram (max)
Geluidsdruk load ingame (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
ASUS Prime OC
17,9
ASUS TUF Gaming OC
19,8
MSI Gaming Trio OC
20,7
Gigabyte Gaming OC
23,2
ASUS TUF Gaming OC (performance)
24,0
ASUS Prime OC (performance)
24,3
MSI Gaming OC
24,5
Gigabyte Gaming OC (performance)
29,0
INNO3D Twin X2
29,7
Gigabyte Eagle OC
31,5
Palit Infinity 3
33,0
Geluidsdruk idle (50cm)
Videokaart Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
Palit Infinity 3
12,0
Gigabyte Eagle OC
12,0
Gigabyte Gaming OC
12,0
Gigabyte Gaming OC (performance)
12,0
INNO3D Twin X2
12,0
ASUS Prime OC
12,0
ASUS Prime OC (performance)
12,0
ASUS TUF Gaming OC
12,0
ASUS TUF Gaming OC (performance)
12,0
MSI Gaming Trio OC
12,0
MSI Gaming OC
12,0
Temperatuur GPU (maximaal)
Videokaart Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
ASUS TUF Gaming OC (performance)
55
INNO3D Twin X2
57
MSI Gaming OC
57
Gigabyte Gaming OC (performance)
58
ASUS TUF Gaming OC
58
ASUS Prime OC (performance)
59
MSI Gaming Trio OC
59
Gigabyte Gaming OC
62
Gigabyte Eagle OC
63
Palit Infinity 3
64
ASUS Prime OC
65
Temperatuur Videogeheugen (maximaal)
Videokaart Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Gigabyte Gaming OC (performance)
58
ASUS TUF Gaming OC (performance)
58
INNO3D Twin X2
60
ASUS TUF Gaming OC
60
Gigabyte Eagle OC
62
Gigabyte Gaming OC
62
MSI Gaming Trio OC
62
MSI Gaming OC
62
ASUS Prime OC (performance)
64
Palit Infinity 3
68
ASUS Prime OC
68

Stroomverbruik en prestaties per watt

Op basis van de door ElmorLabs en Open Benchtable ontwikkelde Benchlab meten wij het stroomverbruik van videokaarten, zoals weergegeven in onderstaande grafiek. Op het derde tabblad zetten we de prestaties in Cyberpunk 2077 af tegen het gemeten stroomverbruik. Daarnaast meten we via software per game ook het stroomverbruik, zoals te zien in de tweede grafiek.

Van de geteste kaarten verbruiken de Twin X2 van INNO3D en de Eagle OC van Gigabyte het minste energie onder belasting. Omdat de prestaties tussen de kaarten amper verschillen, zorgt dit ervoor dat deze twee modellen het hoogst scoren als het aankomt op efficiëntie. De Infinity 3 van Palit verbruikt juist het meest tijdens onze test en daarom liggen de prestaties per watt op dit model een stuk lager.

  • Vermogen load
  • Vermogen idle
  • Fps per watt
Opgenomen vermogen ingame - Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
143,96
Gigabyte Eagle OC
147,21
MSI Gaming Trio OC
150,26
MSI Gaming OC
150,52
Gigabyte Gaming OC
151,95
ASUS Prime OC
155,21
ASUS TUF Gaming OC
155,95
Palit Infinity 3
158,11
Opgenomen vermogen idle
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Gigabyte Eagle OC
11,47
INNO3D Twin X2
11,58
ASUS TUF Gaming OC
11,89
Palit Infinity 3
14,25
Gigabyte Gaming OC
15,49
ASUS Prime OC
18,94
MSI Gaming OC
20,36
MSI Gaming Trio OC
21,29
Efficiëntie Cyberpunk 2077 1440p Ultra (2025) - fps per watt
Videokaart Gemiddelde prestaties per watt in fps (hoger is beter)
Gigabyte Eagle OC
0,54
INNO3D Twin X2
0,54
MSI Gaming Trio OC
0,54
Gigabyte Gaming OC
0,54
MSI Gaming OC
0,53
ASUS TUF Gaming OC
0,52
ASUS Prime OC
0,52
Palit Infinity 3
0,50
  • AC: Mirage
  • Assetto CC 2025
  • Avatar
  • Black Myth
  • CoD: BO6
  • Cyberpunk 2077
  • Doom Eternal
  • F1 24
  • Forza Motorsport
  • Stalker 2
Assassin's Creed Mirage - 2560x1440 - Ultra - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
129
Gigabyte Gaming OC
135
Gigabyte Eagle OC
137
MSI Gaming Trio OC
137
MSI Gaming OC
138
ASUS TUF Gaming OC
140
ASUS Prime OC
154
Assetto Corsa Competizione 2025 - 2560x1440 - Epic - Stroomverbruik (Softwa
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
164
Gigabyte Eagle OC
171
Gigabyte Gaming OC
171
MSI Gaming Trio OC
171
MSI Gaming OC
171
ASUS TUF Gaming OC
174
ASUS Prime OC
179
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra - Stroomverbruik (Software
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
156
Gigabyte Gaming OC
165
MSI Gaming OC
167
ASUS TUF Gaming OC
168
MSI Gaming Trio OC
168
Gigabyte Eagle OC
169
ASUS Prime OC
178
Black Myth: Wukong - 2560x1440 - Very High - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
145
Gigabyte Gaming OC
154
Gigabyte Eagle OC
156
MSI Gaming Trio OC
156
ASUS TUF Gaming OC
158
MSI Gaming OC
158
ASUS Prime OC
169
CoD: Black Ops 6 - 2560x1440 - Extreme - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
126
Gigabyte Eagle OC
133
Gigabyte Gaming OC
133
MSI Gaming Trio OC
133
ASUS TUF Gaming OC
134
MSI Gaming OC
135
ASUS Prime OC
143
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
158
MSI Gaming Trio OC
166
MSI Gaming OC
166
Gigabyte Gaming OC
167
Gigabyte Eagle OC
171
ASUS TUF Gaming OC
171
ASUS Prime OC
179
Doom Eternal - 2560x1440 - Nightmare - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
161
MSI Gaming Trio OC
167
Gigabyte Gaming OC
168
ASUS TUF Gaming OC
171
MSI Gaming OC
171
Gigabyte Eagle OC
172
ASUS Prime OC
179
F1 24 - 2560x1440 - Ultra - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
143
Gigabyte Gaming OC
148
Gigabyte Gaming OC (performance)
148
MSI Gaming Trio OC
150
ASUS TUF Gaming OC (performance)
152
Gigabyte Eagle OC
153
ASUS TUF Gaming OC
153
MSI Gaming OC
153
ASUS Prime OC (performance)
162
ASUS Prime OC
165
Forza Motorsport - 2560x1440 - Ultra - Stroomverbruik (Software)
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
135
Gigabyte Gaming OC
144
MSI Gaming Trio OC
145
MSI Gaming OC
146
ASUS TUF Gaming OC
148
Gigabyte Eagle OC
149
ASUS Prime OC
159
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - High - Stroomverbruik (Software
Videokaart Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
INNO3D Twin X2
138
Gigabyte Gaming OC
144
MSI Gaming OC
146
MSI Gaming Trio OC
147
Gigabyte Eagle OC
148
ASUS TUF Gaming OC
149
ASUS Prime OC
162

Conclusie

In deze round-up hebben we acht RTX 5060 Ti's van ASUS, Gigabyte, INNO3D, MSI en Palit getest. Uit onze tests blijkt dat alle modellen goed presteren en allemaal redelijk dicht in de buurt van elkaar zitten met hun prestaties.

Van de geteste RTX 5060 Ti's zijn de twee modellen van ASUS en de MSI Gaming Trio OC overtuigend de stilste. In het geval van de Prime OC komt dat door de combinatie van een behoorlijk grote koeler en gpu-temperaturen die iets hoger oplopen dan de concurrentie. Dat laatste moet je wel in perspectief zien, want de 65 graden van de Prime OC onder belasting is voor een gpu nog altijd een keurige temperatuur. Hetzelfde geldt voor de geluidsproductie; omdat de 5060 Ti best zuinig is en dus weinig hitte produceert, zijn zelfs de minst stille kaarten met waardes rond de 32dB(A) nog altijd niet écht luidruchtig te noemen.

Dat maakt de duurste modellen met (nipt) de beste koelers eigenlijk weinig interessant. De RTX 5060 Ti 16GB heeft al geen uitzonderlijk goede prijs-prestatieverhouding, omdat je het voordeel van de toekomstvaste 16GB vram nog lang niet in iedere game terugziet. Als je dan ook nog gaat voor een dure uitvoering, kom je wel heel dicht in de buurt van de goedkoopste RTX 5070's. Op het moment van schrijven is een van de aanraders uit onze RTX 5070 Round-up net zo duur als de ASUS RTX 5060 Ti Prime OC. Zelfs als de Black Friday-gekte over is en er weer een prijsverschil van een euro of 50 ontstaat, is een goedkope 5070 al gauw een aantrekkelijkere optie dan een relatief dure 5060 Ti.

De enige award die we hier uitreiken is dan ook een Great Value-award voor de INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2, die van de drie goedkope 5060 Ti's in deze test de beste is. Voor een scherpe prijs levert die kaart prima prestaties en alleszins redelijke koeling. Met een eigen fanprofiel zou je hem nog wat stiller kunnen maken, want de temperatuur kan prima nog wat verder oplopen.

Redactie: Tomas Hochstenbach, Reinoud Dik Testlab: Joost Verhelst • Eindredactie: Monique van den Boomen, Marger Verschuur.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

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Reacties (184)

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SambalSamurai 19 april 2025 11:16
@Tomas Hochstenbach en @Trygve
Mooie review! Een in het oogspringende curiositeit:

Hebben jullie een verklaring voor het hoge idle verbruik van maarliefst 19W voor het lager geklokte PRIME tegenover slechts 12W van het hoger geklokte TUF Gaming? Je zou juist het omgekeerde verwachten!

review: GeForce RTX 5060 Ti 16GB - De eerste kaarten van ASUS, Gigabyte, INNO...

Voor productiviteitsgebruikers zonde van al die verloren idle watts...

Terwijl de GTX 1060 Ti 6GB met gemeten 5W (single monitor) tot 6W (multimonitor) zoveel zuiniger was idle, ondanks dat het op dinossaurier wafers uit het pleistoceen stamt.

https://www.techpowerup.c...-geforce-gtx-1060/24.html

Waar intel in hun eerste debuut gpu A770 een hoog idleverbruik had, heeft nu hun tweede kaart B580 keurig laag idleverbruik.

[Reactie gewijzigd door SambalSamurai op 19 april 2025 15:29]

AuteurTrygve Redacteur @SambalSamurai19 april 2025 11:34
Dankje! :) De opgegeven kloksnelheden gaan over de maximale clocks en maken voor de idle-test dus niet uit omdat alle kaarten zich dan terugklokken. De exacte/volledige reden van de 7W verschil durf ik zo niet te zeggen maar vermoedelijk speelt het verschil in stroomvoorziening en het verschil in powerconnector hier een rol.

Wat betreft Intel is er idd een mooie stap gezet. Let wel op dat Arc B-kaarten alleen zo'n laag idleverbruik kunnen halen als het systeem ASPM 2.0 ondersteunt en heeft ingeschakeld. Zonder die functie verbruikt hij idle ~35W zoals zijn voorganger. Zie ook: review: Intel Arc B580 - Grote stap voor Intel, kleine stap voor gamers
SambalSamurai @Trygve19 april 2025 18:20
Dank voor je reactie en achtergrond over ASPM 2.0!

In twee andere uitgebreide deep dive tests is de idle verbruik van beide Asus kaarten hetzelfde! Verschil van <1W dwz verwaarloosbaar kleine afrondings foutmarge of meetfout toleratie.

Deze mysterie groeit over die 7W hogere verbruik van jullie PRIME kaart dat alleen in Tweakers review naar voren komt, maar elders dus Niet:


PRIME: 10W single, 12W multi monitor
https://www.techpowerup.c...60-ti-prime-16-gb/42.html

TUF: 9W single, 12W multi monitor
https://www.techpowerup.c...5060-ti-tuf-16-gb/42.html
HugoBoss1985
@Trygve27 november 2025 10:04
Wanneer je een bepaalde (hoge) resolutie en/of refresh rate gebruikt is dat idle gebruik alsog ~35W met de B580, ook met ASPM aan. De B580 heb ik in ieder geval zelf in bezit en bovenstaande constateert en getest met 1440p 185hz. (165hz doet hetzelfde).

TGP ~20 watt, TBP ~35 watt

Ik kan overigens over ASPM 2.0 niets vinden heb je hier meer info over of is het wellicht een verwisseling/typo met TPM 2.0?

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 27 november 2025 10:10]

greg-a 19 april 2025 08:22
Ik heb op dit moment nog een Rtx 3080 10gb. Buiten eventueel meer vram , zijn dit soort moderne mid range kaarten een upgrade voor mij met gaming taken ?
Richardus27 @greg-a19 april 2025 08:35
Eerder een downgrade, volgens Techpowerup is de RTX 3080 in Raster gemiddeld zo'n 10-20% sneller dan de 5060Ti
AtariXLfanboy @Richardus2719 april 2025 12:38
Tja... de RTX3080 is wel een kaart die nieuw nog steeds boven de 1000 euro kost en het dubbele aan stroom verbruikt. Als je een gamer bent die veel speelt is de RTX3080 zelfs dus tweedehands niet aan te raden. Ga dan voor een 9070 van AMD
Volgens mij is de 5060Ti 16Gb verreweg de beste kaart die al binnenkort onder de 500 euro aan te schaffen is (maar dan ligt ook aan de lage dollarkoers) Zelfs de 9060 van AMD zal daar waarschijnlijk boven blijven hoewel de AMD bullshit afdeling het waarschijnlijk deze wel een MSRP geeft van onder de 500 euro ?
Santee @AtariXLfanboy19 april 2025 13:20
Nieuw boven de €1000? Die kaart is al 2 jaar ofzo EOL, dus die nieuwprijzen slaan kant nog wal.
AtariXLfanboy @Santee19 april 2025 13:54
Tja, ik had wat andere situatie in gedachten. Hij kan dan beter z'n 3080 houden natuurlijk. Ook omdat als ik zo V&A nou zie dat die nou niet bepaald makkelijk te verkopen is. Het ging mij hier om dat er meer is om te kijken bij een videokaart dan alleen de snelheid. 320W lijkt me een flinke herrie maken of niet? Zeker met een jaren ouwe videokaart.
DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 14:53
Het ligt aan de koeler, denk ik. Mijn vorige kaart was een 3080, en dat was een van de stilste kaarten die ik ooit heb gehad.

Overigens heb ik het idee dat mensen stroomkosten extreem overschatten. 320W is echt niet het einde van de wereld; je belast je GPU immers niet constant voor 100%, en een alternatief verbruikt ook altijd stroom.

Maar goed, laten we het worstcasescenario nemen waarin de GPU wél 100% van de tijd 100% belast wordt (wat met gamen vrijwel onmogelijk is). Dan is het verschil met de 9070 dus 100 watt.

Ik betaal momenteel 24 cent per kWh, maar laten we uitgaan van een duurder stroomcontract van 30 cent per kWh.

Dat kost je dus 3 cent per uur extra in een fictief worstcasescenario. Stel dat je ook nog eens extreem veel gamet – 20 uur per week, elke week van het jaar, vijf jaar lang.

Dan kost het je over vijf jaar tijd in een wordt case scenario dus: €156 (corectie dank axe77) - Voor een kaart die meer dan 1000 euro kost is dat niet extreem.

In een realistischer scenario zit je waarschijnlijk ver onder de €100 (correctie, dank aan axe77). Op Independer zie ik lagere prijzen, maar laten we uitgaan van 25 cent per kWh. Het realistische verschil in gemiddeld stroomverbruik ligt vermoedelijk dichter bij de 70 watt. Stel dat je 10 uur per week gamet, 50 weken per jaar — dat lijkt realistischer. Dan kom je uit op 1,75 cent per watt = €8,75 per jaar = €43,75 over 5 jaar.

Maar goed, los daarvan: zeker voor de 9070 gaan als je de keuze hebt. Dat is gewoon een veel betere kaart 😅

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 16:31]

axe77 @DLSS19 april 2025 16:16
Volgens mij moet je de komma 1 plaats naar rechts verschuiven, dus €156,- over een periode van 5 jaar ;)
DLSS @axe7719 april 2025 16:20
Excuses, klopt. Dank voor de corretie. Ik heb mijn conclusie wat aangepast want écht verwaarloosbaar is dat niet. Als is het alsnog niet echt een krankzinnig bedrag voor een worst case scenario bij een 1000 euro kaart. Je zit in de praktijk vermoedelijk ver onder de 100 euro.

Ik heb het even nagerekend voor iemand die 50 van de 52 weken per jaar 10 uur per week gamed met een realitische prijs van 25 cent per kWh. Dan kom je uit op 43,75 per 5 jaar

Nou is het zo dat de 9070 sowieso al de betere keuze is, maar wellicht kan je die ~43,75 euro over 5 jaar?) meenemen in de vergelijking als de kaarten die je vergelijkt dichter bij elkaar zitten.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 16:59]

AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 16:26
Ik kwam bij 3 uur gamen per dag en 26 cent uit op 220 euro. Reken daar je bij dat een derdehands kaart nauwelijks restwaarde meer heeft dan zit je toch al gauw op 400 euro aan extra kosten
DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 16:37
3 uur per dag, 365 dagen per jaar bedoel je?

In een realistischer scenario, met die kWh-prijs, krijg je het volgende:

3 × 365 = 1.095 uur per jaar × 70 watt (nog aan de hoge kant, maar een realistischer praktijkverschil als de maximale TDP van de verschillende kaarten zo'n 100 watt verschilt — ervan uitgaande dat je vooral zware games zoals Cyberpunk 2077 speelt) = 76,65 kWh × €0,26 = €19,30 per jaar.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 16:57]

AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 16:43
Nee het verschil is hoger dan 70 watt ... 160 watt minder tov 320W bij de 3080 wat bij 1095 uur uitkomt op 175.2 kWh x 0.26 = 45 euro per jaar en dus in 5 jaar op 220W Plus dat je dus een huidige nieuwe kaart nadien nog wel iets van 200 euro op kan leveren. Hoewel bij de 3080 nu de verkoopwaarde in % nu al lager ligt? 370/1000 = 37% < 200/500 = 40%
De 3 uur per dag was een ruwe inschatting op wat ik anderen zien doen. In de weekenden waarvan bijna de helft in de weekenden. 1 uur per dag klinkt wat ongeloofwaardig.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 16:45]

DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 16:54
Maar dat verschil komt in de praktijk niet eens uit op 70 watt, hoor. Die 100 watt zie je alleen als je volle bak benchmarks draait. Sterker nog: zelfs bij 3DMark zit mijn 4090 niet eens constant aan zijn maximale TDP.

Daarnaast:
  • Je zit in veel games regelmatig in menu’s om je wapens aan te passen of je personage te customizen (of wat dan ook). In menu’s verbruik je veel minder stroom.
  • Je bent in veel games regelmatig CPU-bound, waarbij je GPU moet wachten op de CPU. Je GPU verbruikt dan meestal veel minder dan zijn maximale TDP.
  • Je staat bij veel online games geregeld in de wachtrij voor een match, waarbij je GPU niet op volle toeren draait.
  • Het is waarschijnlijk ook niet zo dat je alleen zware RT games als Cyberpunk 2077 speelt, waarbij de RT-cores worden aangesproken, maar ook lichtere multiplayergames of indie-titels. In dat soort games gebruikt je GPU waarschijnlijk nog niet de helft van zijn capaciteit.
Overigens zou ik altijd een framecap aanraden. Framerates die boven de verversingssnelheid van je scherm uitkomen, zijn verspild. Zelfs mijn RTX 4090 cap ik doorgaans op 72 of 144 fps. Als je dat doet wordt het verschil nog kleiner.

(Los van de stroomkosten scheelt het ook warmte wat beter is voor de levensduur van je GPU, en vermoedelijk droogt je koelpasta minder snel uit waardoor je die niet zo vaak hoeft te vervangen).

Neem de proef op de som, zou ik zeggen: installeer GPU-Z op je eigen pc en kijk wat het stroomverbruik is tijdens je gameplaysessies. Je zult zien dat je het gros van de tijd ruim onder de maximale TDP zit.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 16:57]

AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 17:05
Maar die 5060Ti zou dan wel altijd aan z'n maximale TDP zitten? Want we hebben over het verschil tussen die twee
Tja Framecap is een optie uiteraard, maar om al bij de aanschaf rekening houden lijkt me ook wel wat mal.
Ik heb beide videokaarten niet dus uitproberen gaat lastig. En de koelpasta lijkt me een argument extra om geen tweedehands 3080 te kopen eerlijk gezegd.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 17:10]

DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 17:16
Ik was de 3080, met een maximale TDP van 320 watt, aan het vergelijken met de 9070 die je hierboven noemde, met een maximale TDP van 220 watt.

Bij volle belasting is het verschil bij die twee dus 100 watt. Bij lagere belasting schaalt dat verschil mee. In de praktijk is het verschil gemiddeld waarschijnlijk zo'n 50 watt, als je echt al die punten hierboven meeneemt waarop je ver onder max tdp kan zitten. Ik reken met 70 watt om aan de veilige kant te zitten.

Zelfs een iets zwakkere kaart zoals de 5060 Ti haalt trouwens bij lange na niet constant zijn volledige TDP, ook niet in zware games zoals Cyberpunk 2077 zonder framecap. Maar het verschil in verbruik zal uiteraard wel groter zijn dan met de 9070.

Als je kunt kiezen tussen een tweedehands 3080 en een nieuwe 5060 Ti, zou ik inderdaad ook voor de 5060 Ti gaan.

Het prestatieverschil is klein, de 5060 Ti heeft meer features en is een stuk zuiniger. Het scheelt misschien geen 220 euro, maar toch mooi meegenomen.

Als je dit interessant vindt, moet je echt even GPU-Z downloaden op je eigen pc. Het is superleuk om mee te klooien, vind ik persoonlijk. Ik heb uiteindelijk mijn kaart zelfs een undervolt gegeven 😅.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 17:32]

AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 17:31
Nee aangezien je op mijn vergelijk tussen de 5060ti en 3080 reageerde zonder daar de 9070 te noemen is dit gewoon nonsens. Mag ik je cursus 'begrijpend lezen' aanbevelen? En een cursus 'normaal reageren' ipv dat kinderachtige geframe alsof ik dit soort basisdingen niet zou begrijpen? Categorie 'Tweakerkleuter' dit :D
En oja undervolten voor de tigste keer op dit forum is iets wat je systeem onstabiel kan maken en vaak dus niet aan te raden is. En tja er zullen wel tig 'Testimonials' zijn dat goed gaat, maar in de praktijk valt dat nogal eens tegen heh!

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 17:34]

DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 17:41
Mijn reatie ging over het verschil in stroomverbruik en dat ik vind dat dat in zijn algemeenheid vaak wordt overschat, ik haalde de 9070 en 3080 al rekenvoorbeeld naar voren omdat je schreef:
Tja... de RTX3080 is wel een kaart die nieuw nog steeds boven de 1000 euro kost en het dubbele aan stroom verbruikt. Als je een gamer bent die veel speelt is de RTX3080 zelfs dus tweedehands niet aan te raden. Ga dan voor een 9070 van AMD
Ik noem trouwens ook constant de RX 9070 in die post, en niet de 5060 Ti, toch?

Voor mij was dit gewoon een amicaal gesprek eerlijk gezegd. Ik las de frustratie oprecht niet in je reacties. Mijn excuses als ik je geagiteerd heb – dat was niet de bedoeling

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 17:47]

AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 17:50
Jij reageerde in eerste instantie op een reactie van mij op :
"Eerder een downgrade, volgens Techpowerup is de RTX 3080 in Raster gemiddeld zo'n 10-20% sneller dan de 5060Ti"
Nergens heb ik het voor de 9070 uitgerekend, want die vond ik dus ook al de betere keuze.
Het zij je vergeven ;) O-) Fijn Pasen!
DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 17:52
Ik ging in op
Als je een gamer bent die veel speelt is de RTX3080 zelfs dus tweedehands niet aan te raden. Ga dan voor een 9070 van AMD
Twee high end kaarten van twee verschillende generaties vond ik een interssant voorbeeld. Het maakte niet zo veel uit welke specifieke kaarten ik precies vergeleek – Ik wilde graag een gesprek over de stroomkosten en dat ik vind dat die soms wat overschat worden.

Achteraf gezien had ik beter de 5060 Ti kunnen nemen, en ik heb daarnaast jouw reacties niet helemaal goed ingeschat. Ik denk dat ik er te vlug er overheen heb gelezen. 😅

Fijn dat we er in elk geval uitgekomen zijn 👍. Geen kwade intenties. Jij ook een fijn Pasen!

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 18:01]

DLSS @AtariXLfanboy19 april 2025 17:47
En oja undervolten voor de tigste keer op dit forum is iets wat je systeem onstabiel kan maken en vaak dus niet aan te raden is. En tja er zullen wel tig 'Testimonials' zijn dat goed gaat, maar in de praktijk valt dat nogal eens tegen heh!
Ik raadde het niet aan; ik wilde alleen zeggen dat ik het zo leuk vond om met GPU-Z te klooien (voor de hobby), dat ik mijn kaart zelfs een undervolt heb gegeven. Overigens kan ik net as die andere tweakers bevestigen dat ik er geen problemen heb ervaren (je moet gewoon niet op het randje gaan zitten), maar dat staat er verder los van.
AtariXLfanboy @DLSS19 april 2025 18:43
Ik kan je zeggen dat ik daadwerkelijk tweakers gekend heb die verkondigden dat ze geen probleem hadden met een overclock hadden terwijl dus dat wel het geval was. Vaak simpelweg zo narcistisch dat ze de fout altijd bij iets zoeken waar ze zelf geen invloed op hebben. Ik vind zowel underclock als overclock lastig in hardwarediscussie te betrekken om dat vaak zo cherrypicking is (met oa kersenplukker gamers Nexus) dat ik daar liever niet op inga. In die trant was die opmerking bedoeld

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 18:56]

MarcMK2 @DLSS26 november 2025 15:25
Mijn 7900xtx heeft een tbp van 350 watt maar door wat tunen in game en een frame caps zit ik op 150-180W in nieuwe titels als Borderlands 4 en BF6.

Nu is dit voor mij niet echt een probleem want de kamer waar mijn pc staat wordt anders ook elektrisch verwarmd. Alleen in de zomer is het soms behelpen als het buiten 30 graden is.
BlaDeKke @MarcMK226 november 2025 18:20
Zonde van die hardware, niet? Koop je een dikke gpu, ga je hem niet gebruiken. Eigenlijk zeg je hier dat je met een mindere gpu ook had toegekomen.
Cid Highwind @BlaDeKke27 november 2025 08:43
Zonde van die hardware, niet? Koop je een dikke gpu, ga je hem niet gebruiken. Eigenlijk zeg je hier dat je met een mindere gpu ook had toegekomen.
Nah, de meeste hardware wordt omwille van het winnen van de tests, geklokt op een zweet spot, ipv de sweet spot. De laatste frame is qua verbruik de duurste.

Zo een 7900XTX heeft een bak met shaders aan boord, waardoor het principe “vele handen maken licht werk” geldt. Veelal heb je 95% van de prestaties voor 60-70% van het verbruik. Die 5% aan prestaties mis je niet, maar die gloeilamp of twee minder, dat verschil merk je zeker wel.
BlaDeKke @DLSS26 november 2025 18:13
Overigens zou ik altijd een framecap aanraden. Framerates die boven de verversingssnelheid van je scherm uitkomen, zijn verspild. Zelfs mijn RTX 4090 cap ik doorgaans op 72 of 144 fps. Als je dat doet wordt het verschil nog kleiner.
That sir, is a lie.
DLSS @BlaDeKke26 november 2025 22:29
Visueel gezien is dat geen lie. Input latency is mogelijk een ander verhaal natuurlijk
Ricco02 @Richardus2719 april 2025 18:08
Kan je niet zo zwart op wit zeggen.

De 5070 Ti bijvoorbeeld is zeker wel 30% beter dan de RTX 3080. Vooral op 4K vanwege het verschil in VRAM.

Hoe kan het dan zo zijn dat de 5060 Ti 30% onder de RTX 3080 ligt?

Het verschil tussen de 5070 Ti and 5060 Ti is toch niet ~60%?

Ik dacht dat de 5060 Ti 16GB dus op gelijke hoogte zou zitten als de RTX 3080?
Richardus27 @Ricco0219 april 2025 19:33
Het verschil tussen de 5070 Ti and 5060 Ti is toch niet ~60%?
Dat zit hij volgens Techpowerup dus wel, met de 5060Ti als reference zit de 5070 Ti op 160% gemiddelde framerate op 1080p.

Het is de laatste jaren met Nvidia nogal een ding dat de xx60 kaarten niet meer zo competitief zijn als vroeger. Toen hadden ze de beste price/performance en was het verschil met de xx70 nog gering, nu zit er een vrij enorme performance gap tussen maar betaal je er ook gelijk een smak meer voor.

[Reactie gewijzigd door Richardus27 op 19 april 2025 19:34]

Ricco02 @Richardus2719 april 2025 21:17
Jemig. Ik zit erover na te denken om te upgraden van RTX 3080 naar de 5070 Ti.

Dacht eerst aan de 5080 maar vanwege de 16GB VRAM voor die prijs toch maar aan het azen op de 5070 Ti.
RSilience @Ricco0221 april 2025 12:35
Van mijn 3080 ben ik overgestapt op de 5070. +2Gb Vram, lager stroomverbruik en dus koeler in de zomer.
En ook nog eens 20% sneller.

Heb juist de keuze op de 5070 laten vallen omdat hij nu onder MSRP zat en ik geen zin had om die nieuwe absurde prijzen te betalen.
Jaldea @Richardus2722 april 2025 12:35
Wederom een mooi voorbeeld en bevestiging dat mijn aanschaf afgelopen oktober van de 7800 xt een goeie was, qua prijs scheelt het 50 euro, maar prestaties zijn in meeste gevallen 10-15% hoger.
Therazor @greg-a19 april 2025 08:30
Dat lijkt mij niet voldoende. Met een GPU wil je toch graag een significante verbetering zien voordat je honderden euro’s stuk slaat.
roundlet @Therazor19 april 2025 09:53
Ik ben altijd wel gewend dat de volgende generatie gelijk of beter is dan de vorige xx70 kaarten. Maar deze 5060ti is maar iets beter dan de 3070 en minder goed dan de 4070. Lijkt wel als of ze stil staan bij nvidia en/of achterlijke prijzen vragen zoals de 5080...
BlaDeKke @roundlet19 april 2025 12:02
Ze verkopen nogtans als zoete broodjes, zelfs aan die belachelijke prijzen. Waarom zou Nvidia moeite moeten doen?
AtariXLfanboy @roundlet19 april 2025 12:40
Als je compleet het stroomverbruik en de aanschafprijs negeert heb je gelijk. Maar dit is simpelweg de snelste gpu onder de 500 euro nieuwprijs.

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 13:57]

Santee @AtariXLfanboy19 april 2025 15:58
7800XT?
AtariXLfanboy @Santee19 april 2025 16:33
Aha met fors meer stroomverbruik (260W) is die Raster idd wat sneller en RT wat langzamer dan de 5060Ti. Je hebt gelijk
Shal-Ziar @AtariXLfanboy27 november 2025 08:26
Stroomverbruik is eigenlijk een best interessante post, in de winter zou je, afhankelijk van de isolatie van de kamer waar je in zit kunnen stellen dat het niet erg is om meer stroom te verbruiken. Immers verwarm je dan met een COP van 1, waar je naast energieverbruik mooie graphics voor terug krijgt.


Vwb deze kaarten, tenzij je per-se de nieuwste Nvidia snufjes wilt hebben kan je net zo goed een 2e hands kaart kopen. Even een kort lijstje met kaarten die rondom dezelfde prijs of goedkoper zijn op de 2e hands markt.

AMD:
  • 7900XT (stuk sneller op raster, meer geheugen, minder zuinig)
  • 7900GRE (sneller op raster, minder zuinig)
  • 7800xt (sneller op raster, minder zuinig)
  • 6900 xt (sneller op raster, minder zuinig)
  • 6800 xt (iets trager op raster, minder zuinig)
Nvidia:
  • ~4070ti (als je mazzel hebt)
  • 3080 (minder geheugen, sneller op raster, meer stroomverbruik)
AtariXLfanboy @Shal-Ziar27 november 2025 17:39
Tja Tweedehands... precies!
Martin A @roundlet19 april 2025 21:32
Ik kan echt janken. Ik heb een 3070 en ik heb afgelopen winter mn hele platform van een update voorzien met als hoop een leuke vooruitgang te kunnen boeken voor netto 600 euro (met verkoop van die 3070)

De goedkopere kaarten bieden geen vooruitgang, de midrangekaarten bieden weinig vooruitgang ten opzichte van het geld en topkaarten, houd maar op.

Als mijn GPU het begeeft, stop ik met gamen.
roundlet @Martin A20 april 2025 04:07
Oei dan ben je nog wel even zoet denk ik;-). Want denk niet dat hij snel defect gaat. Maar ik ervaar tegenwoordig dat je prima kan gamen op mindere hardware. Zoals mijn rx6800 en mn Asus rog ally z1. Ja de settings staan lager. Maar heb er niet minder plezier door. Net bijv gestart met Spiderman remaster op de rog. Ziet er vet uit en vraag mij dan ook af of zon highend kaart het voor mij waard is ( 5070 en hoger)
Martin A @roundlet20 april 2025 11:09
De games die ik speel, gaan op 4k60 prima, desnoods met een instellinkje lager. Dus geen noodzaak in die zin. Maar wel jammer, had graag aan de nieuwere games begonnen.
sdk1985
@Martin A26 november 2025 17:55
Ik kan echt janken. Ik heb een 3070 en ik heb afgelopen winter mn hele platform van een update voorzien met als hoop een leuke vooruitgang te kunnen boeken voor netto 600 euro (met verkoop van die 3070)

De goedkopere kaarten bieden geen vooruitgang, de midrangekaarten bieden weinig vooruitgang ten opzichte van het geld en topkaarten, houd maar op.

Als mijn GPU het begeeft, stop ik met gamen.
Dat kan toch prima? Voor net geen 500 euro heb je nu een 5070 welke 54% sneller is dan je 3070; https://www.techpowerup.c...-founders-edition/35.html.
StGermain @greg-a19 april 2025 09:03
Ik heb een 3060ti en zou er amper 15-20% op vooruit gaan, je 3080 is heel wat sneller zolang je geen fake frames gaat genereren waardoor je weliswaar een hogere fps ziet maar tegelijk extra input lag krijgt en mogelijk ook artifacts op je scherm.
AtariXLfanboy @StGermain19 april 2025 12:44
En dus nieuw nog 1000 euro kost en 320W verbruikt. Ik zou ook tweedehands ver van de 3080 wegblijven. Dan kun je waarschijnlijk beter een nieuwe 9070XT kunt kopen. Dat er al 28 3080 videokaarten in V&A staan lijkt me ook een teken dat deze kaart niet echt een aanrader is.
Orky Rulez @AtariXLfanboy19 april 2025 14:01
Het was destijds natuurlijk een fantastische kaart. 350-400 tweedehands ja die nieuwe van €800 zal daarvoor hopelijk beter zijn
AtariXLfanboy @Orky Rulez19 april 2025 14:06
320W is voor mij geen fantastische kaart. Zelfs niet voor 100 euro tweedehands ;-) Maar dat heeft ook met de extra herrie te maken natuurlijk en dat derdehands natuurlijk nog weer lastiger door te verkopen is dan tweedehands.
Verwijderd @AtariXLfanboy19 april 2025 14:09
Gast welke herrie waar heb jij het allemaal over
AtariXLfanboy @Verwijderd19 april 2025 14:15
Ventilators die 320W warmte af moeten voeren maken herrie. Wist je dat niet?
Ricco02 @AtariXLfanboy19 april 2025 18:10
Jij bent echt een AMD fanboy. Je recommend constant alleen maar een AMD kaart aan.

Mijn CPU fan op een AMD CPU is luider dan mijn RTX 3080 tijdens het gamen.

Gaat dus prima. AMD maakt ook mooie kaarten, maar hun ray tracing performance is gewoon slecht. De nieuwe 9070XT zit qua ray tracing performance op het niveau van een RTX 3080. Een kaart van 2 gens terug….
AtariXLfanboy @Ricco0219 april 2025 19:14
AMD Fanboy? Wat verfrissend om dat eens te horen :D :D :D
De enige AMD videochips in mijn huis zijn een 780m in een 7940HS MiniPC en een AMD GPU in een Xbox Series X. Verder heb ik ff zien... GF2MX, GF4200ti, GF6200 GF7nogiets, GF9600 , GF650ti , GF960, GF1030, GF1660S , GF4060 , Tegra in een ShieldTV ... dus 11 Nvidia GPU's in der loop der jaren gebruikt. Waarvan dus er nog 4 gebruikt worden.
De Ryzen 5800X3D en i5 6600 worden gekoeld door een waterkoeler en een 5600X door een net zo prettige Artic Freezer luchtkoeler. Geen van deze cpu's komt uit boven de videokaarten onder load terwijl ik dus toch vrij zuinige GPU's gebruik.
Als ik hier de RT benchmarks vergelijk van de nieuwe AMD kaarten doen ze daarbij niet veel onder tov Nvidia kaarten van ongeveer dezelfde prijs. Vergelijk de 5060Ti maar eens tov 7800XT
De 9070 is in de 1080p , 1440p , 4k DXR gameprestatie index van tweakers sneller dan let wel de 3090FE.
Als ik nu een videokaart van rond de 600 euro zou kopen zou het toch echt AMD worden.
review: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti - Haalt de lat, maar die lag niet hoog
(maar budget is meestal 300-400 euro nu en ik heb tot volle tevredenheid een 4060. Die blijft nog jaren zo)

Edit : Vergeet ik nog de WII die ik laatst voor de controller in de kringloopwinkel heb gekocht. Nouja dat is een ATI GPU ;)

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 19:22]

Orky Rulez @AtariXLfanboy19 april 2025 14:17
Tja dan moet je zelf op zo'n laptopchip gaan gamen: verbruikt niks en hoor je niet

Sorry maar je klinkt alsof een 3080 jou ooit iets heeft aangedaan ;-)
AtariXLfanboy @Orky Rulez19 april 2025 16:22
Er is nog een hele wereld tussen laptopchip en bakovengpu hoor :D

[Reactie gewijzigd door AtariXLfanboy op 19 april 2025 20:37]

k995 @greg-a19 april 2025 10:49
Niet echt, buiten dat je met frame generation begint (wat goed werkt in tegenstelling tot wat de "fake frames" meute ervan beweert).
Qua gewone performance is de 5060 ti iets trager,raytracing ongeveer gelijk, met raytracing en iets als SR quality en Frame generation zal je een pak sneller zijn.

Als je die 3080 voor eend eftige prijs kan verkopen misschien? anders lijkt me niet waard voor enkel frame generation extra
AtariXLfanboy @k99519 april 2025 12:48
Met het hoge stroomverbruik is 'goedkoop is duurkoop' een gezegde die mij op lijkt te gaan voor een tweedehands 3080 waar er inmiddels 28 van in V&A staan tussen de 400 en 450 euro. Tja, als je sporadisch de computer aanzet om te gamen misschien of zelf de stroomrekening niet hoeft te betalen mischien een interessante kaart, Maar er zijn iig aardig wat Tweakers die er nu al van af willen komen. Geen wonder : 320 watt
k995 @AtariXLfanboy19 april 2025 12:54
Hij heeft een 3080, idd die zal duurder om te draaien zijn.
Die vervangen echter zal wat kosten, laagste pprijs is 360 euro, nieuwe 5060 ti is 470 dus een 100 euro extra.

160 watt meer 1 uur gamen per dag = 800kwh aan 0.5 euro? Dus een 40 euro
Met frame generation ed misschien de moeite , als je die aan die prijs kwijt geraak
AtariXLfanboy @k99519 april 2025 13:16
Tja voor mij is 1 uur gamen per dag 'sporadisch gamen' ;-) Maar je maakt een miscalculatie voor je punt : 1 uur elke dag gamen is ongeveer 58.4kWh * 26 cent (flink gezakt kan weer omhoog) = 15 euro ... Dus 45 euro voor 3 uur gamen per dag. 5 jaar dus ca 225 euro. Hoewel de meeste gebruikers de videokaart korter zullen gebruiken voor intensieve taken lijkt me dat nog niet echt te veranderen als je ook een kaart enigszins in waarde laat dalen omdat ie al langer in gebruik is.
Ik zou dan toch echt eerder voor een nieuwe 9070 gaan die 220W verstookt en 670 euro kost of als je dat geld niet hebt dus iets minder prestaties met de 5060ti. De 9070 en 9070XT zijn echt ongunstig voor de 2e hands hoger prijs segment kaarten.
(Ik had de 3080s in V&A onder de 400 euro niet zo snel gezien)
atthias @k99519 april 2025 15:30
sja hoezo werkt dat goed als je base frame goed is ja maar zo niet dan heb je niets aan de fake rames zoals terecht word aangegeven en dat terwijl ja dan het meeste baat ervan zou hebben

daarom zeer goed en terecht dat de fake frame meute dat beweert
k995 @atthias19 april 2025 15:36
Neen dat is gewoon onzin van mensen die iets irrationeel tegen technologie hebben.
Ik heb cyberpunk 2077 op 4k/path tracing gespeeld met zowat elke mod die het mooier maakt.

Op mijn 4090 gaf dat een 30-35fps met RR, met SR (quality) gaf dat een 40-45 fps en met FG een 60-65 fps of perfect speelbaar. Niet mogelijk in die kwaliteit zonder dlss .
CriticalHit_NL
@k99520 april 2025 02:24
Het werkt redelijk goed, maar niet perfect, er zal ook met het transformer model ghosting zijn met hoge base-framerates waarbij MFG niet eens gebruikt wordt maar enkel zoiets als DLAA wat de hoogste vorm van beeldkwaliteit van DLSS moet voorstellen. Dat is erg makkelijk te zien in een titel als GTA V Enhanced waar de achterkant van de auto gewoon aan het ghosten is met hoge framerates.Overigens ook zeer makkelijk te zien dat er image-warping plaatsvindt met beweging van een HUD element die beweegt over een oppervlak met verticale lijnen zoals in Half-Life 2 RTX met een redelijke base-framerate van rond de 60.Het is beter dan spelen met lag, maar dergelijk lage framerates gaan geen heel fatsoenlijke beeldkwaliteit leveren bij snellere bewegingen, niet alles zal direct opvallen maar er zijn zeker wel storende aspecten die duidelijk wel opvallen.

Zoals hier ook te zien valt, het is echt niet feilloos:Niets onzin dus dat nergens op gebaseerd is maar daadwerkelijke feiten.

Je wint speelbaarheid maar mist beeldkwaliteit, hierom zal een 5060/5070 er altijd slechter uitzien dan een 4080/4090 in dit soort situaties, betreft de 3080 kan ik wel voorstellen dat er wat te winnen valt op VRAM gebied betreft textures en meer VRAM ruimte voor RT zaken maar je levert gewoon performance in op base-framerates in rasterization in de meeste titels met de 5060ti.

Dat Raytracing met alle toeters en bellen zonder DLSS lastig realtime goed te doen is, ja akkoord, daar moet je consessies voor doen, maar we moeten niet claimen dat het een perfecte beeldkwaliteit levert zoals rasterization dat altijd heeft gedaan ongeacht de performance vergeleken met de image-scaling trucjes van DLSS en geïnjecteerde frames.
k995 @CriticalHit_NL20 april 2025 11:54
Je gaat er verkeerdelijk vanuit dat rasterization "een perfect beeld" oplevert.
zelf al beschouw je iets als AA als normaal (en niet ook gewoon een fake beeldverbeteraar) dan nog heeft zowat elke engine en game zijn imperfecties , in sommige gevallen lost iets als SR die op.

Zie je dat? In gewone gameplay niet, ingezoomed en stilgezet of vertraagd als iemand je erop wijst wel, maar niemand gamed zo. Je merkt dus die imperfecties niet, niet diegene die er altijd inzitten, niet diegene die soms door DLSS of FSR veroorzaakt worden.

Wat je wel direct opvalt is dat ipv 35 fps je 60 fps hebt en dat je gaat van iets dat eigenlijk onspeelbaar is (1% zit dan op 20 fps wat echt wel opvalt) naar iets wat perfect speelbaar is.
CriticalHit_NL
@k99520 april 2025 13:36
Raster, geeft ten alle tijde, een perfect beeld, maak een screenshot en je zal nooit ergens ghosting te zien krijgen of beelden die verbogen zijn van de realiteit door snelle bewegingen dan wel wazigheid van de textures op de grond in een race-game i.v.m. hogere snelheden.

En dan hebben we het over motion-blur technieken en andere post-processing technieken uitgeschakelt die dergelijke verwaziging kunnen bewerkstelligen in traditioneel raster. AA is hierbij volledig irrelevant voor het produceren van een pixel-perfect beeld zoals het bedoelt was om te renderen in de eerste plaats, dus als er kartelrandjes zijn so-be-it het is wel pixel-perfect beeld zonder ghosting maar zelfs al zou je MSAA/TAA/SMAA/FXAA gebruiken dan nog krijg je geen ghosting zoals DLSS dat doet én dat is het verschil.

En dat voorbeeld bij GTA V Enhanced is wel zéér merkbaar, daar hoef je het beeld echt niet voor stil te zetten, het is alsof je een oud spel aan het spelen bent met zo'n overdreven snelheideffect.

Verder ga ik er niet op in.
k995 @CriticalHit_NL21 april 2025 10:22
Nogmaals : elke engine op de wereld heeft wel wat issues, laat staan de implementatie. Er bestaat niet zoiets als "een perfect" beeld.

YouTube: Is DLSS Really "Better Than Native"? - 24 Game Comparison, DLSS 2 vs...

YouTube: DLSS 4 is now BETTER than Native... HUGE quality improvements!

Dlss ziet er in sommige gevallen gewoon beter uit,gelijkaardig in anderen en soms idd slechter.
geen van de 3 gaat de doorsnee gamer merken tijdens het spelen .
CriticalHit_NL
@k99521 april 2025 11:13
Dus we gaan nu TAA gebruiken als excuus dat DLSS er beter uit ziet? Zo werkt het niet.

Vergelijk het dan maar met DSR resoluties zoals 4K of 5K op een 1080P/1440P monitor, ja de performance kost is hoger maar het ziet er zéér veel beter en scherper uit dan zo'n traumatische ervaring als TAA maar zoiets als MSAA heeft ook al tijden veel performance en VRAM gekost voor een zeer goede beeld kwaliteit zonder ghosting in oudere titels.

En dat DLSS een betere texture filtering kan bewerkstelligen dan native heb ik het even niet over, dat is niet waar we het over hadden, het gaat om de ghosting, die is afwezig zolang je geen motion-blur of andere post-processing technieken gebruikt die het beeld vertroebelen. DLSS kan ghosting nergens volledig voorkomen omdat deze werkt met data uit andere echte frames zonder dat deze daadwerkelijk op de correcte manier gerenderd wordt.

Als men het niet zou merken, dan zou het geen hot topic zijn denk ik zo met een dergelijke hoeveelheid klachten hierover in de media en mensen die het krampachtig proberen te verdedigen. ;)
k995 @CriticalHit_NL21 april 2025 13:15
Moest je het zo hard merken zouden niet zoveel mensen het gebruiken .

Nogmaals voor de doorsnee gebruiker zie je dat echt niet. En ja YouTubers moeten content verkopen en zo een polemiek rond “fake frames” doet dat. Dat je ingezoomd op stilstaande zelf amoer verschil ziet en dat ze al de voordelen dan wegmoffelen hoort daarbij.
CriticalHit_NL
@k99521 april 2025 15:21
Haha dus dit is zeker ook content verkopen?

YouTube: RTX 5060 Ti 8GB - Instantly Obsolete, Nvidia Screws Gamers

Sorry, maar het zijn de feiten aan de man brengen, iets waar bepaalde mensen met een rooskleurig brilletje nogal last van hebben om dat te verwerken, daarbij vertrouw ik YouTubers met echt diepte-kennis zoals GamersNexus meer dan andere willekeurige personen. Maar goed, ook deze video kan je niet omheen. ;)

Fijne pasen.
k995 @CriticalHit_NL21 april 2025 19:33
Dat heeft er weinig mee te maken, maar idd : doen alsof een !gb vram kaart onbruikbaar is is gewoon klikbait. Voor de meeste gamers is die perfect bruikbaar niet iedereen speelt immers op 4kultra en louter de meeste vragende games.

Maar ik weet dat nuance deze tijd niet meer bestaat.
CriticalHit_NL
@k99521 april 2025 20:27
De video van HardwareUnboxed legt het haarfijn uit, maar nu is ineens je cherry-picked reviewer van je eerdere post opeens een clickbaiter? ;)

En hij is niet de enige reviewer, elke zelf-respecterende reviewer zegt dit inmiddels en ze spreken ook de waarheid en onderleggen dit met feitelijke informatie, men wilt anderen behoeden voor een echte miskoop.

Hij onderlegt gewoon de feiten met overduidelijke onspeelbaarheid in de recentere titels met duidelijke videobeelden dat het verschil écht enorm is, je krijgt nog eens veel minder waar voor je geld ook nog eens en dat wil je bij deze gaan verdedigen dat we dit moeten accepteren en dat als iets goeds moeten zien en dat DLSS het allemaal wel gaat oppoetsen wat overduidelijk in de video te zien is dat het dit niet gaat trekken i.v.m. zijn gebrekkige geheugencapaciteit?

Je argumenten raken kant noch wal en dat is overduidelijk en dat je zie nu zelf ook wel, zelfs in 1080P kan de 8GB kaart letterlijk niet meer meekomen en dat een spel zoals Indiana Jones letterlijk crashed op Ultra instellingen op 1080P terwijl overduidelijk de GPU core krachtig zat is om dit wel te verwerken zoals het 16GB model haarfijn laat zien.

En de titels waar de 8GB kaart wel werkt op 1080P met hoge instellingen zijn de framepacing/times en inconsistenties en ook average framerates lachwekkend slecht. Je mag van x60 class kaarten tegenwoordig, zeker voor die prijs, minimaal redelijke 1440P prestaties verwachten, 1080P zou in de meeste gevallen geen obstakel meer mogen zijn.

Sorry hoor, maar je hebt het hier toch niet bij het rechte eind. ;)

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 21 april 2025 20:27]

k995 @CriticalHit_NL21 april 2025 23:55
Grappig het ging over dlss en omdat je duidelijk geen argumenten hebt verander je naar of 8gb genoeg is?

Ik herhaal gewoon de feiten : elke game is speelbaar op 1080p met 8gb vram, de overgrote meerderheid van games zelfs op de hoogste settings zelfs op 1440p en zelfs 4k, met dlss zelfs de meeste.

Snap je eigenlijk dat er mensen zijn die niet in 4k ultra de laatste juist uitgebrachte aaaa titel spelen?

[Reactie gewijzigd door k995 op 21 april 2025 23:56]

CriticalHit_NL
@k99521 april 2025 23:58
Dus je gaat nu als excuus verzinnen dat de kaart prima capabel is zolang je maar op facebook zit?

Sorry, voor die prijs is het echt zijn geld niet waard, deze argumenten komen nergens dat snap je zelf ook wel, de video van HardwareUnboxed gaat hier keihard tegenin.

Maar goed, iedereen kan duidelijk het bewijsmateriaal zien zoals ik het gepost heb en hun conclusies trekken. ;)
k995 @CriticalHit_NL22 april 2025 00:15
Ik herhaal : Grappig het ging over dlss en omdat je duidelijk geen argumenten hebt verander je naar of 8gb genoeg is.

En blijkbaar blijf je verder gaan over 8gb en nog beweren en doen alsof jij voor iedereen eventjes kan beslissen , ik denk dat iedereen wel zelf zijn vestand kan gebruiken en naar zijn eigen situatie kan kijken en niet iemand nodig heeft als jou met zo een enorme bias om eventjes te zeggen welke kaarten wel geschikt zijn. Maar ach ja mensen zelf laten beslissen is zo niet meer van deze tijd he?
sdk1985
@CriticalHit_NL27 november 2025 00:34
Raster, geeft ten alle tijde, een perfect beeld, maak een screenshot en je zal nooit ergens ghosting te zien krijgen of beelden die verbogen zijn van de realiteit door snelle bewegingen dan wel wazigheid van de textures op de grond in een race-game i.v.m. hogere snelheden.

En dan hebben we het over motion-blur technieken en andere post-processing technieken uitgeschakelt die dergelijke verwaziging kunnen bewerkstelligen in traditioneel raster. AA is hierbij volledig irrelevant voor het produceren van een pixel-perfect beeld zoals het bedoelt was om te renderen in de eerste plaats, dus als er kartelrandjes zijn so-be-it het is wel pixel-perfect beeld zonder ghosting maar zelfs al zou je MSAA/TAA/SMAA/FXAA gebruiken dan nog krijg je geen ghosting zoals DLSS dat doet én dat is het verschil.

En dat voorbeeld bij GTA V Enhanced is wel zéér merkbaar, daar hoef je het beeld echt niet voor stil te zetten, het is alsof je een oud spel aan het spelen bent met zo'n overdreven snelheideffect.

Verder ga ik er niet op in.
Ghosting in DLSS? Ik heb dit één keer gezien in een bepaalde F1 game (de tweede waar het in zat), dit probleem is er later uit gepatched. DLSS geeft in F1 games überhaupt het beste beeld van alle AA opties. Kartels vallen op de witte lijnen naast de baan erg op en DLSS heeft ze niet.

Gebruik je wel g-sync/freesync en een scherm met meer dan 120 Hz en lage latency? Anders heb je überhaupt snel last van ghosting/smearing/etc.
CriticalHit_NL
@sdk198527 november 2025 01:43
DLSS zonder native resolutie gebruik ik vrijwel niet i.v.m. het de textures vaak net wat waziger laat kijken. Ik gebruik voornamelijk DLAA dus DLSS Native. Dat vergt wel meer processing power maar het is voornamelijk in spellen waarbij je hoge kwaliteit textures en dan snelle bewegingen waardoor de data op bijvoorbeeld de weg wat tijdens het rijden tevoorschijn komt nogal snel wisselt en omdat die data zichzelf snel moet aanpassen krijg je ghosting.

Lage framerates heb ik niet i.v.m. overklokte 5090 en 1440P 165Hz met G-sync is het probleem niet, G-sync staat hier los van, dit is puur een DLSS kwaal dat het niet tijdig alles in realtime pixel-perfect kan bijhouden en niet iets van het scherm zelf als je dergelijke dingen gewoon op screenshots en videomateriaal kan vastleggen.

Cyberpunk 2077 is v.z.i.w. redelijk goed geoptimaliseerd door de jaren heen maar ook daar zie je dit soort dingen wel. https://i.imgur.com/aIGdSoO.png maar dat is algemeen bekend. Dit is maar 2x FG met PT alles Max op DLAA en natuurlijk FG helpt niet in deze situatie.

Hier een overduidelijk voorbeeld als je achter de wagen kijkt bij de bumper of in het daglicht bij snelheid rondom achter de auto de schaduwen als kringen ziet. De textures zijn van hoog detail wat DLSS gewoon niet bij kan houden, MFG of niet.
edit:
Blijkbaar ging er wat mis met het opnemen in MFG, kom ik pas achter na de upload, maar je ziet het begin van de video het toch al wel. Shadowplay en MFG zijn wel vaker geen vrienden. Maak wellicht morgen een andere video.
YouTube: Grand Theft Auto V Enhanced - DLSS DLAA Ghosting

Helaas even geen Dukes bij de hand maar bij dat model wagen is het extreem overduidelijk omdat je dan de licentieplaat als een trail 4-5x achter de auto ziet meebewegen omdat deze lager is gepositioneerd in de bumper.

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 27 november 2025 01:48]

sdk1985
@CriticalHit_NL27 november 2025 02:29
DLSS zonder native resolutie gebruik ik vrijwel niet i.v.m. het de textures vaak net wat waziger laat kijken. Ik gebruik voornamelijk DLAA dus DLSS Native. Dat vergt wel meer processing power maar het is voornamelijk in spellen waarbij je hoge kwaliteit textures en dan snelle bewegingen waardoor de data op bijvoorbeeld de weg wat tijdens het rijden tevoorschijn komt nogal snel wisselt en omdat die data zichzelf snel moet aanpassen krijg je ghosting.

Lage framerates heb ik niet i.v.m. overklokte 5090 en 1440P 165Hz met G-sync is het probleem niet, G-sync staat hier los van, dit is puur een DLSS kwaal dat het niet tijdig alles in realtime pixel-perfect kan bijhouden en niet iets van het scherm zelf als je dergelijke dingen gewoon op screenshots en videomateriaal kan vastleggen.

Cyberpunk 2077 is v.z.i.w. redelijk goed geoptimaliseerd door de jaren heen maar ook daar zie je dit soort dingen wel. https://i.imgur.com/aIGdSoO.png maar dat is algemeen bekend. Dit is maar 2x FG met PT alles Max op DLAA en natuurlijk FG helpt niet in deze situatie.

Hier een overduidelijk voorbeeld als je achter de wagen kijkt bij de bumper of in het daglicht bij snelheid rondom achter de auto de schaduwen als kringen ziet. De textures zijn van hoog detail wat DLSS gewoon niet bij kan houden, MFG of niet.
edit:
Blijkbaar ging er wat mis met het opnemen in MFG, kom ik pas achter na de upload, maar je ziet het begin van de video het toch al wel. Shadowplay en MFG zijn wel vaker geen vrienden. Maak wellicht morgen een andere video.
YouTube: Grand Theft Auto V Enhanced - DLSS DLAA Ghosting

Helaas even geen Dukes bij de hand maar bij dat model wagen is het extreem overduidelijk omdat je dan de licentieplaat als een trail 4-5x achter de auto ziet meebewegen omdat deze lager is gepositioneerd in de bumper.
Ik denk dat de miscommunicatie hier het gelijkstellen van DLSS aan DLSS met frame generation is. Ik had het niet over frame generation. Sterker nog frame generation bestond niet tijdens de F1 game waar ik op doelde. Dat frame generation smearing gaat opleveren kan bijna niet anders, daarbij worden er immers frames tussen andere frames ingevoegd. Wat tevens niet persé wonderen voor je (input) latency doet.

Zet MFA maar eens uit en DLSS op maximum quality en ben benieuwd hoeveel ghosting je ervaart.
CriticalHit_NL
@sdk198527 november 2025 07:37
Zie bovenstaande video het begin ervan, dat is zonder MFG. Je ziet duidelijk ghosting onder de bumper.
sdk1985
@CriticalHit_NL27 november 2025 12:49
Uit je video blijkt dat je dlaa gebruikt, niet dlss. Overigens valt mij vooral de bibberende schaduw en het rechter achterwiel op maar dat lijkt me aan de game liggen.
CriticalHit_NL
@sdk198527 november 2025 12:50
DLAA valt onder DLSS, maar ja, blijft dezelfde techniek, enkel de een is op een lagere resolutie.
atthias @k99520 april 2025 21:43
nee dat is dus BS sorry maar er zijn reviewers zolas linus tech tips die aangeven dat MFG dus allen zinvol is bij base framerate van 60 of hoger

en die heeft zeker niet iets tegen de technologie
k995 @atthias21 april 2025 10:19
Probeer het gerust zelf uit en zie dat dat compleet onzin is n de meeste gamls.
atthias @k99521 april 2025 15:26
nvm

[Reactie gewijzigd door atthias op 21 april 2025 15:46]

Navi @greg-a26 november 2025 15:19
Volgens mij is de 5060 ti ook niet echt mid range maar eerder top van de low-end.
roger767 19 april 2025 07:34
zou je een 550 watt Voeding kunnen gebruiken met deze kaarten?
penthadix @roger76719 april 2025 08:17
Als ik zo kijk houdt dat niet heel veel marge over, zeker als je rekening houdt met degradatie van de voeding. Zou zelf dan niet lager gaan dan 650w
Blokker_1999 @penthadix19 april 2025 08:54
Ik zie niet echt de noodzaak om zwaarder te gaan. De GPU trekt nog geen 200W en zal in de basis veruit de grootste belasting in je systeem zijn. Met een kwalitatieve voeding mag dat nooit een probleem worden. Ik heb vandaag voor mijn huidige GPU ook een voeding die zelfs onder de opgegeven spec zit van de fabrikant van de GPU en nog nooit een probleem gehad met de stroomtoevoer naar mijn PC.
penthadix @Blokker_199919 april 2025 13:18
Then I stand corrected. Zie nu zelf ook dat ik niet bijster veel stroom verbruik als ik mijn mobiel en camera niet in de usbc poortjes heb zitten.
Sissors
@roger76719 april 2025 08:50
Een beetje afhankelijk van welke CPU je hebt, en ervan uitgaande dat het een beetje fatsoenlijke voeding is: Geen enkel probleem. Ze verbruiken ~150W. Laten we het ruim nemen en zeggen 200W. Dan heb je dus nog 350W over voor de rest van je PC. Gebruik je een i9 ernaast, dan kan dat weleens krap worden. Maar bij een normale CPU zou dat geen probleem moeten zijn.

(Ik heb een tijd zonder enig probleem met een RTX3070 en een 550W voeding gedraaid, die GPU verbruikt een ~70W meer dan deze. Wel was dat met een 3700X, die 65W gebruikt. Maar dan heb je zat marge).
Richardus27 @roger76719 april 2025 08:17
Hangt af van merk/type en de rest van het systeem. Een 550W voeding van een beetje kwaliteit trekt dit makkelijk, maar als het een heel belabberd model is dan wil je mogelijk even checken of hij genoeg ampere op 12V kan leveren. (Bij een twijfelachtige PSU zou ik trouwens geen videokaart van €500+ inbouwen, maar dat terzijde)
AtariXLfanboy @Richardus2719 april 2025 12:55
Elke 550W certified Bronze PSU lijkt me voldoende? Zelfs een niet al te gek oude 450W Bronze PSU moet kunnen als er niet gek veel hardeschijven ed inzitten (of bv 64Gb of meer DDR5 geheugen) dacht ik zo. Bij de aanschaf van nieuwe PSU zou ik iig dan wel voor op z'n minst 550W Bronze gaan iig. Maar om er speciaal dus een nieuwe voor aan te schaffen lijkt me wat overdreven.
P.S. Vergeet hierbij niet dat ook USB3 en 4 apparaten zonder aparte stroomvoorziening flink stroom kunnen verbruiken!
roundlet @roger76719 april 2025 09:55
Draai zelf met een amd 5800x en rx6800. Die samen komen niet boven de 400watt uit met alle hardware er omheen. Die 6800 piekt op 220 watt. Dus denk dat t prima kan
IQM @roger76719 april 2025 10:42
Ja, mijn zoon heeft een 450w Antec voeding met een gloednieuwe 5060ti. Op normale instellingen trekt de kaart in games nog geen 140w en is zelfs 450w genoeg om prima stabiel te draaien. Heb hem wel gezegd dat hij met overklokken moet wachten totdat hij een zwaardere voeding heeft.
SambalSamurai @roger76719 april 2025 11:31
Ergens las ik of zag ik (videoreview grafiek) dat de Piekbelasting van de 5060 Ti (10milliseconde) 284 Watt bedroeg gemeten, bij een langdurige belasting van 200 W.

De voeding slaat als het goed is Direct af vanaf de eerste milliseconde van de Overbelasting beveiliging, het heeft geen vooruitblikkend vermogen. Dus je rekenwaarde is 285 Watt!
AtariXLfanboy @SambalSamurai19 april 2025 14:02
Volgens mij hoef je bij piekbelasting geen rekening te houden met dat de voeding gemiddeld bij Bronze 80% van die 550 watt levert. Dan heb je nog 265 watt over voor de rest en 165 watt is voor een AMD systeem met niet al te gek veel geheugen ook voldoende lijkt me.
ötzi @AtariXLfanboy19 april 2025 16:46
Volgens mij snap jij niet helemaal waar de 80 Plus certificering voor staat, kort gezegd staat deze voor hoe efficiënt een voeding de stroom uit je stopcontact weet om te zetten naar stroom voor je PC. Dus bij een voeding van 80 Plus Bronze 550W zal deze bij een belasting van 400W rond de 480W uit het stopcontact trekken.
AtariXLfanboy @ötzi19 april 2025 16:52
Maar in zo'n voeding zitten condensators en dus kan een kortstondige piekbelasting best hoger zijn dan de rating. De rating is wat zo'n voeding voor langere tijd stabiel kan leveren. Volgens mij lijk jij het dus niet helemaal te snappen?
ötzi @AtariXLfanboy19 april 2025 17:11
"De rating is wat zo'n voeding voor langere tijd stabiel kan leveren"

Nee, de rating zoals jij het noemt staat voor de efficiëntieslag die een voeding heeft voor het omzetten van stroom vanuit je wcd naar je PC componenten, vaak is dit van AC naar DC. Hoe lang een voeding stabiel stroom kan leveren heeft hier echt niks mee te maken.
AtariXLfanboy @ötzi19 april 2025 17:28
Je snapt het blijkbaar niet wat ik in simpel Nederlands probeerde uit te legde. Want dat is in weze hetzelfde. En het ging hier over 'piekbelasting' dwz weer in simpel Nederlands een kortstondig extra vraag aan extra stroom en die heeft dus weinig met die rating te maken.
ötzi @AtariXLfanboy19 april 2025 17:58
Volgens mij zei jij dat een 80 Plus bronze voeding bij piekbelasting maar 80% van de 550 Watt kan leveren en dat is gewoonweg niet correct, dat is in weze iets totaal anders als wat ik omschrijf waar de 80 plus certificering voor staat.
AtariXLfanboy @ötzi19 april 2025 18:33
Lees het nog eens ... Ik heb het niet gewijzigd, maar nu snap ik het misverstand. Het gaat er dus juist om dat inderdaad om dat de piekbelasting en de rating twee verschillende dingen zijn. Dus als even de videokaart er boven zit geen probleem zal zijn als het een redelijke kwaliteit voeding is.
Verder negeerde ik eigenlijk de informatie uit dat 'ergens gelezen' want daar kan ik weinig mee. Handige youtubers willen iig nogal eens wat rotzooien voor de sensatie. Als de voeding werkelijk uitschakelt door de te lange hoge piekbelasting dan is dat een fout in de videokaart. Niet in de keuze van de voeding, want dan denk ik dat ook iets zwaardere voedingen ermee in de problemen kunnen komen.
ötzi @AtariXLfanboy19 april 2025 19:21
Het gaat er dus juist om dat inderdaad om dat de piekbelasting en de rating twee verschillende dingen zijn.
Dat is exact wat ik zeg, dat piekbelasting niks te maken heeft met de certificering maar alles met de gebruikte componenten binnen een voeding. Zijn we het in ieder geval eens, je rekensom bracht me even in de war vandaar :+
AtariXLfanboy @ötzi19 april 2025 19:23
Tja ik was met wat te veel reacties achter elkaar bezig LoL
DLSS @roger76719 april 2025 15:03
Ik zou het niet doen, zelfs als het net zou kunnen. Je wil het ding niet jaren lang constant op zijn tenen laten lopen. Ik heb genoet vrienden gehad met PSU proberen om zelf nooit op een PSU te bezuinigen.

Overigens heb je nog een klein beetje extra voordeeltje als je een PSU neemt met wat meer ademruimte. Ze werken namelijk meestal efficiënter met een wat lagere belasting. (Al wordt stroomkostenbesparing bij PC componenten vaak wel overdreven)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 19 april 2025 15:04]

sdk1985
@DLSS20 april 2025 22:26
Het werkt andersom, het optimale punt van de curve zit op ongeveer 50% van de maximale belasting. Echter grotere voedingen zijn in de regel onzuiniger onder lage loads.

Daarnaast kunnen de meeste voedingen meer belasting aan dan geadverteerd, een logisch gevolg van silver/gold/etc certificering.

Tot slot zijn helaas de a-merken alles behalve probleemvrij. Zie bijvoorbeeld Seasonic.

Los hiervan is een 550W voeding icm een 5060 Ti al overkill. Je zou afhankelijk van de cpu zelfs met 350W weg kunnen komen.
Rsport40 @roger76726 november 2025 17:54
Hier draaide hij perfect op een 400 watt Be Quiet! PSU.
nuffy @roger76726 november 2025 17:55
makkelijk , dat gaat zelfs met een 7800xt . Wel op een atx 3.1 voeding en niet eentje van zolder uit 2005
no_way_today 19 april 2025 06:57
Mijn 7090 gre die goedkoper was dan deze nieuwe generatie blijft de betere keuze. Ik vind de prestatie sprong zo tegenvallen bij de midrange kaarten van nvidia. Net als de Xtx voor 4K (24 gb) een prima keuze blijft in het hogere segment , zeker nu deze voor €850 te krijgen is en je rt niet zo belangrijk vindt.

[Reactie gewijzigd door no_way_today op 19 april 2025 06:57]

k995 @no_way_today19 april 2025 09:39
Dlss 4 is wel een grote meerwaarde voor deze kaarten. Fsr4 haalt dat in maar zit koet op de 7000 kaarten van AMD
no_way_today @k99519 april 2025 14:15
Maar de 7090 heeft gewoon meer fps dan de kaarten 60ti met dlss4. Neem aan dat dat gewoon aanstaat in de tests.
k995 @no_way_today19 april 2025 14:32
In puur raster is de 7900 gre een 20% sneller
Met raytracing zijn ze gelijk.

7900gre heeft enkel fsr 3, wat een stuk achterloopt op dlss4 je kan dus voor een gelijkaardige beeldkwaliteit Balanced upscaling op de 5060ti gebruiken terwijl je bij de 7900 dan quality(een hogere meer imact volle) moet gebruiken.

Tel daarbij ray recontruction, reflex en de 5060 ti zal een pak beter scoren en meer fps en vleibaarder spelen in iets als cyberpunk met path tracing aan dan een 7900gre.
johanl79 @k99519 april 2025 22:43
Tel daarbij ray recontruction, reflex en de 5060 ti zal een pak beter scoren en meer fps en vleibaarder spelen in iets als cyberpunk met path tracing aan dan een 7900gre.
Waarom zou je path tracing aanzetten met een kaart zoals een 5060 Ti? Dat is meer iets voor een 5080/5090.
k995 @johanl7920 april 2025 00:50
Omdat dat de beste graphics geeft en de 5060 ti met dlss kan dat perfect aan hoor.
johanl79 @k99520 april 2025 09:21
Volgens mij alleen met MFG aan. Ieder z'n smaak hoor maar ik speel liever met minder input lag.
k995 @johanl7920 april 2025 11:34
Gewoon 2x is meer dan genoeg en input lag? Hoe hoog denk je dat die dan is als die stoort in een single player game?
DLSS @no_way_today19 april 2025 15:06
DLSS staat natuurlijk niet aan in de meeste vergelijkende performance tests want dan zou je appels met peren vergelijken. DLSS verhoogt de performance significant.
MazeWing 19 april 2025 07:26
@Tomas Hochstenbach en @Trygve Is het een idee om in de benchmarks ook de gemiddelde score van de 5070, 5080, 5090, 7090, etc. te zetten we ook in deze round-up kunnen zien hoe de verschillende 5060 Ti's zich verhouden met de andere kaarten? Nu moet je steeds wisselen tussen 2 artikelen (deze en die van de 5060 Ti zelf) om een volledig beeld te krijgen.
AuteurTrygve Redacteur @MazeWing19 april 2025 08:22
De prestatiescores van andere kaarten staan er normaal ook bij, daar was iets misgegaan. Heb de grafiek nu aangepast, alle andere kaarten zouden na een cache refresh moeten verschijnen!
djwice
19 april 2025 07:28
@Tomas Hochstenbach / @Trygve / @rsnubje Ik heb zelf een x570 moederbord en ben wel benieuwd hoe deze kaart, of zelfs twee van deze kaarten het doen in PCIe.
En of het uit maakt of je een 3700X hebt of een 5700X3D of een 5800X3D.

En dan met name in AI modellen.
Is een enkele 5070 TI - 16GB VRAM in een PCIe 4.0 dan nog steeds sneller of heb je meer aan 2 x 5060 TI - 16GB VRAM in deze context.

Ongeveer energieverbruik, vergelijkbare prijs, meer geheugen, geen voeding wissel¹ en wellicht minder bottlenecks van de bus?

note
¹ Ik gebruik nu een 2070S met 2x 8 (6+2) pins stroomconnector en de 5060 TI heeft slechts 1x 8 (6+2) pins connector nodig terwijl de 5070 TI een nieuw type stroomconnector gebruikt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 19 april 2025 23:25]

Practics 19 april 2025 11:10
Wat ik mis in deze review AI-perspectief voor de gewone tweaker.
Met 16GB VRAM wordt lokaal draaien eindelijk haalbaar.
En voor ±€920 bouw je zonder moeite een 32GB VRAM stack.
Combineer dat met voldoende DDR5 en je schuift direct richting instap-pro terrein.
Misschien nog een aanvulling op de AI benchmark van afgelopen week?
SuperDre
19 april 2025 14:13
Het missen van dual bios is voor 99% van de gebruikers van deze range kaarten echt geen gemis, en geen kermisverlichting zie ik juist ook als een plus punt. Dus zo kijkende zijn juist de palit en inno3D de betere keuzes omdat ze bijna 100 euro goedkoper zijn voor de doorsnee gebruiker die naar een 5060-ti zitten te kijken.
Ungaeidell @SuperDre19 april 2025 18:06
Daarom voor de inno3d gekozen als opvolger van men 3060ti.. En met deze kaart hoef ik geen geld te steken in nieuwe voeding
SuperDre
@Ungaeidell19 april 2025 23:49
Zelfde keuze zal ik misschien ook maken voor mijn rtx2060super, welle ook een palit of inno3d was, kan het me ff niet herinneren, was in ieder geval het goedkoopste merk toen ik em kocht en had er toen nog nooit van gehoord, maar nooit spijt van gehad, 6 jaar later draait die nog steeds goed. Helaas dat de 5070-ti's nog net ff wat te duur zijn.
revengeyo 19 april 2025 18:26
Ik blijf het veel geld vinden. 500 euro voor een midrange kaart.
Ik kan me nog herinneren dat ik de GTX 1660 ti voor 299 kocht
SuperDre
@revengeyo19 april 2025 23:56
Midrange? De 70 serie is de midrange..
De 60 serie is nooit de midrange geweest. Ik herinner me nig in 2019 dat de goedkoopste 2060super nog steeds 370 euro was (want die heb ik toen gekocht, en dat was toen nog zelfs met een black friday aanbieding), dus bijna 6 jaar later, dan is 460 euro, voor een ti versie, rekeninghoudend met oa inflatie, helemaal niet eens zo raar. Kijk naar wat een fles coca cola 6-10 jaar geleden kostte en vergelijk die met nu, dan valt het allemaal wel mee.
revengeyo @SuperDre20 april 2025 00:36
Klopt mijn fout. Ik bedoelde een instap kaart
flaskk 19 april 2025 21:05
Wel jammer dat een 3060ti in oc variant niet meegenomen is...
Alxndr @flaskk26 november 2025 22:45
Precies, ik zou liever een vergelijking zien met alle voorgaande xx60Ti's. Een vergelijking met z'n voorgangers/dezelfde prijsklasse lijkt me veel logischer dan een vergelijking met kaarten die 3, 4 of zelfs 5 keer zo duur zijn?

Zelf ben ik altijd een xx60(ti) koper geweest, ik ben vooral nieuwsgierig hoe de 5060Ti zich verhoudt tot mijn 3060Ti. Voor historische context zou ik het ook leuk vinden als zelfs de 1060 6GB die ik daarvoor had meegenomen zou worden.

Dat een 5080/90 heel veel sneller zijn is bekend en toch helemaal niet interessant voor kopers die nooit een (half) maandsalaris aan een videokaart uit gaan geven? Dit is een kaart voor de massa, mensen die hun game-hardware budget van een paar honderd euro liever uitgeven aan een videokaart ipv console.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 26 november 2025 22:47]


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