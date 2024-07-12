Ubuntu App Center kan weer los gedownloade deb-bestanden installeren en openen

Het is weer mogelijk voor Ubuntu-gebruikers om gemakkelijk deb-packages van derden te installeren via de appwinkel. Die mogelijkheid verdween in Ubuntu 23.10, dat in oktober vorig jaar uitkwam. De optie keert terug met een update voor Ubuntu 24.04 LTS.

Tot oktober 2023 konden Ubuntu-gebruikers deb-software van derden downloaden via de website van de ontwikkelaar en die gemakkelijk via de Ubuntu Software-appwinkel installeren. Maar in oktober 2023 werd de appwinkel vervangen door het App Center, dat in Flutter geschreven is. Daarmee verdween ook de mogelijkheid om los gedownloade deb-software gemakkelijk te installeren, merkte Tweakers destijds op in zijn review. Voortaan moest deze software handmatig geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld met het dpkg-commando op de terminal.

Een update voor het App Center die naar Ubuntu 24.04 LTS is uitgerold, brengt daar verandering in. OMGUbuntu signaleert dat de update ondersteuning toevoegt voor side-loading deb-packages. Daarmee wordt het mogelijk om deb-software die van internet is gedownload, met een dubbelklik te openen in het App Center en via het App Center te installeren. Wel verschijnt er eerst een waarschuwing over de beveiligingsrisico's die kleven aan het installeren van software van internet. Gebruikers kunnen deze wegklikken en vervolgens de software installeren. Naast de dubbelklikoptie is de mogelijkheid toegevoegd om met de rechtermuisknop op deb-software te klikken, waarna gebruikers een optie kunnen aanklikken om de software in App Center te openen.

Waarschijnlijk is de update al enige weken geleden uitgebracht. Hij wordt echter stilletjes in de achtergrond geïnstalleerd, zonder dat er een melding over gegeven wordt. Daarnaast geeft Ubuntu geen releasenotes of changelogs voor het App Center. Daardoor wordt de update nu pas opgemerkt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 13:42
36 • submitter: TheVivaldi

12-07-2024 • 13:42

36

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (36)

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Delgul 12 juli 2024 17:09
Vanwege dit soort strapatsen zoals bijvoorbeeld ook de puinhoop rondom snap ben ik een week geleden overgestapt naar Linux Mint. Bevalt prima tot nu toe. Blijf mooi zelf de baas ;-:)
zordaz @Delgul12 juli 2024 17:32
Ik na jarenlang Ubuntu en Xubuntu voor mijn belangrijkste systeem weer terug bij de basis: Debian. Geen seconde spijt van gehad. Met name het doordrukken van Snap was ik beu.
maikvitesse @zordaz13 juli 2024 11:56
Hier precies hetzelfde! Ook echt geen spijt van al was ik nog een beetje huiverig in het begin. Inmiddels blij dat ik alles heb omgezet!
Delgul @maikvitesse13 juli 2024 14:00
Ik heb een backup terug gezet van mijn home directory en de nodige applicaties geïnstalleerd en de overgang was bijna naadloos. Wel even je grafische omgeving opnieuw instellen.
Sjoak 12 juli 2024 13:43
Ah, dat is handig, scheelt soms weer even installeren via dpkg -i packagename.deb
maevian @Sjoak12 juli 2024 14:05
Als je via command line losse deb packages installeert gebruik je tegenwoordig best apt.
TheVivaldi @maevian12 juli 2024 14:42
Waarom? Dpkg werkt nog altijd prima voor mij.
zordaz @TheVivaldi12 juli 2024 17:30
Omdat apt meteen eventuele dependency issues en conflicten controleert en kan oplossen. Maar het moet gezegd: voor een los deb-je pak ik zelf eigenlijk meestal ook gewoon dpkg.
rob12424 @zordaz13 juli 2024 11:18
Of je gebruikt het oude trouwe synaptic. Het overzicht wat je daarmee hebt ook kwa problemen en toch de snelheid hebben
zordaz @rob1242413 juli 2024 14:00
Zeker, niets mis mee. Wel ongeschikt voor losse debjes.
Verwijderd @TheVivaldi12 juli 2024 20:00
apt roept onder water waarschijnlijk dpkg aan. Zelfde verhaal met dnf/yum en rpm. Als je het verschil niet snapt dan raad ik je sterk aan om dnf of apt te gebruiken ipv low level tooling.
zordaz @Verwijderd13 juli 2024 14:04
Inderdaad. Waarbij Apt ouder is dan Yum. Ik heb in mijn Linux begintijd Redhat gebruikt, zo rond 1998/1999. Tweakers uit die tijd zijn vast nog wel bekend met de Redhat dependency hell omdat eigenlijk alleen het RPM commando beschikbaar was. Wat een gedoe kon dat zijn zeg... Tegen de tijd dat Yum gemeengoed was draaide ik al Debian.
maevian @TheVivaldi13 juli 2024 08:33
https://linuxsimply.com/l...r-comparison/dpkg-vs-apt/
latka @maevian12 juli 2024 15:42
apt is een wrapper. Dpkg doet al sinds jaar en dag het zware werk.
maevian @latka13 juli 2024 08:33
Apt is meer als een wrapper:
https://linuxsimply.com/l...r-comparison/dpkg-vs-apt/
latka @maevian13 juli 2024 10:49
Uit die pagina: "Front-end of dpkg.". Dat noem ik dus een wrapper. Files op de schijf zetten doet dpkg. Dingen downloaden doet apt.
maevian @latka13 juli 2024 16:48
Het is meer als een wrapper omdat dpkg opzich niet kijkt voor dependencies en conflicten.
latka @maevian13 juli 2024 18:50
Toch wel. Dpkg controleert weldegelijk dependencies en weigert als het in de soep zou lopen. Dpkg kan niet downloaden of een lijst van urls ophoesten die opgehaald moeten worden. Dat kan apt wel. Daarom doet apt ook aan dependency analyse om de juiste dingen te downloaden.
ronald136813 @Sjoak13 juli 2024 00:35
Toevallig vanavond op een RPI 5 Ubuntu 24.04 LTS geprobeerd chrome te installeren , eerst de deb package manager en toen wilde die niet in installeren , iets met verkeerde architectuur , verwachte x64/AMD64 en geen ARM , dus moet nog even kijken hoe ik dat kan oplossen
Llopigat @ronald13681313 juli 2024 02:28
Het probleem met chrome is dat Ubuntu botweg de snap in je maag splitst zelfs als je op de gewone package vraagt :/

Maar als je hem via een .deb package installeert kan het inderdaad op zich wel, alleen dan krijg je geen updates. En je moet inderdaad wel de goede architectuur downloaden :)

Als je de repo hebt toegevoegd, check dan of je de juiste architectuur repo hebt toegevoegd. Waarschijnlijk is het daar misgegaan.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:32]

ijskonijn @Llopigat13 juli 2024 09:40
Klopt inderdaad, maar wat updates betreft: sommige deb bestanden hebben ook ondersteuning voor repositories, dus als je een deb installeert, voegt hij ook de repository toe.
Ik heb Chrome via de deb geïnstalleerd en die wordt gewoon netjes mee geupdate met een “apt upgrade”. Dit is trouwens wel als je de deb met apt installeert, kan me voorstellen dat dpkg dat niet doet

[Reactie gewijzigd door ijskonijn op 22 juli 2024 14:32]

ronald136813 @Llopigat13 juli 2024 14:23
Wat ik had gedaan , is op google gezocht hoe dit te doen en die procedure gevolgd en denk dat er nog wat stappen aan toegevoegd moeten worden en handmstig downloaden , want standaard word de X64/AMD64 aangeboden , ga er nog we even naar kijken , moet wel goed komen.
Verwijderd 12 juli 2024 14:06
Dit werkte in 18, 20 en 22LTS, ook al niet altijd vlekkeloos.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:32]

woutersamaey @Verwijderd12 juli 2024 14:37
Klopt. Vaak kreeg je een "endless spinner" te zien, terwijl het installeren een fractie van die tijd innam.
mustangman1966 12 juli 2024 15:36
Gdebi werkt perfect om .deb bestanden mee uit te pakken. Dit werkt altijd , dus ook als ze de App center weer herschrijven.
HollowGamer 12 juli 2024 14:27
Erg jammer, gebruikers moeten nooit meer iets met een DEB doen, tenzij het echt nodig is voor testing, etc.
synoniem @HollowGamer12 juli 2024 14:37
Dat is niet echt werkbaar er zijn vaak genoeg nieuwe versies die nog niet in een repository geland zijn. Of er nooit in zullen landen omdat er geen distro maintainer voor is of omdat het commerciële software is. Ook zou je bij Ubuntu dan ook geen installs moeten doen via PPA's.
Als mensen echt behoefte hebben aan een walled garden moeten ze geen linux gebruiken.
rbr320 @synoniem12 juli 2024 15:16
Ik snap je punt maar toch moet ik @HollowGamer gelijk geven. De mensen die gewend zijn om zomaar software van het internet te downloaden en te installeren, meestal voormalig Windows gebruikers met weinig technische kennis, zijn juist de mensen die dit niet zouden moeten doen. Voor deze groep is het veel beter om software via het App Center te installeren en dan het liefst een Flatpak of een Snap. PPA's kan je inderdaad het beste vermijden want er is een serieuze kans om met software uit een PPA je systeem om zeep te helpen. Zoals @HollowGamer aan geeft zijn er natuurlijk uitzonderingen bijvoorbeeld als je software moet testen, maar dat zal dan ook gedaan worden door mensen die beter technische onderlegd zijn.

Commerciële software waarvan de maker niet een nette, met GPG getekende repository aanbiedt zou ik persoonlijk nooit als losse .deb installeren. In dat geval heb ik liever een tarball die ik in /opt of /usr/local uitpak.
TheVivaldi @rbr32013 juli 2024 17:34
Tóch ontkom je niet altijd aan PPA's. Zelfs Canonical heeft net weer een nieuwe PPA opgezet: https://www.phoronix.com/news/Ubuntu-24.10-July-Improvements
rbr320 @TheVivaldi13 juli 2024 21:08
There is now a PPA for testing Authd
Precies mijn punt en dat van @HollowGamer. Het gaat hier om het testen van een nieuwe authenticatie daemon. Dit is slechts voor een zeer selecte groep mensen interessant en deze mensen weten zeer waarschijnlijk wat ze doen en kennen de risico's van het toevoegen van een PPA, een repository van een derde partij of het installeren van een los .deb package. Het overgrote deel van de Linux gebruikers hoeft hier niets mee te doen.

Voor mij persoonlijk zou dit interessant kunnen zijn, maar zelfs dan zou ik deze PPA toevoegen op een (virtueel) testsysteem en de daemon testen met aan paar testgebruikersaccounts.

Natuurlijk snap ik dat dit slechts een voorbeeld is. Ook is het zo dat gebruikers best baat kunnen hebben bij een PPA, zo is het voor zover ik weet op Ubuntu nog steeds zo dat de proprietary NVidia driver binnen een release niet verder geupdate wordt, dus als je een nieuwere GPU driver voor je NVidia GPU wilt op je Ubuntu systeem ben je afhankelijk van de Graphics Drivers PPA. Voor gamers op Linux is het eigenlijk wel een must om deze PPA aan je Ubuntu installatie toe te voegen.

[Reactie gewijzigd door rbr320 op 22 juli 2024 14:32]

MaestroMaus @HollowGamer12 juli 2024 15:59
Waarom niet? Als de Debs uit een vertrouwde repository komen en ze werken prima met de andere software op het systeem werkt het veel efficiënter dan een applicatie in een container. Uiteraard is het beter om de repository to te voegen zodat je ook updates krijgt.

[Reactie gewijzigd door MaestroMaus op 22 juli 2024 14:32]

xfj @MaestroMaus12 juli 2024 17:15
De .deb bestanden kunnen ook zo hun repository toevoegen. Zo heeft Chrome dat altijd gedaan, bijvoorbeeld.
mutley69 @HollowGamer12 juli 2024 15:31
Ik gebruik nog regelmatig .deb bestandjes om iets te installeren. Dus die optie is en blijft nuttig. Voor wie dat niet wil fijn - maar die heeft ook geen last van die supernuttige optie...
Expresso 12 juli 2024 22:28
Ik gebruik zelf een behoorlijk niche aplicatie, waar geen snap van beschikbaar is. Wel .deb en appimage. Moet ik dan maar iets gigantisch (omdat alle dependencies in de appimage zitten) installeren terwijl de dependencies al lang en breed beschikbaar zijn op het systeem en de .deb misschien 2MB groot is?

Nu ben ik niet al te vies van de cli, maar ik prefereer iets point'n click. En laat Ubuntu dat nu net, volgens mij, expres breken.

Ik vraag mij af hoe de niet zo technische mensen het deden met obscure applicaties die alleen als .deb gereleased werden. Dan maar niet gebruiken? Slordig hoor conaical.
FrodoNL @Expresso13 juli 2024 10:26
Als je liever niet de cli gebruikt zou je eens kunnen kijken naar gdebi-gtk - wordt dacht ik standaard geinstalleerd, maar zo niet staat het in de repositories.

Daarmee kun je .deb files installeren, inclusief evt. dependencies.
rob12424 @FrodoNL13 juli 2024 11:20
Of synaptic. Die is toch wat sneller en uitgebreider.

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