Ubuntu App Center kan weer los gedownloade deb-bestanden installeren en openen

Het is weer mogelijk voor Ubuntu-gebruikers om gemakkelijk deb-packages van derden te installeren via de appwinkel. Die mogelijkheid verdween in Ubuntu 23.10, dat in oktober vorig jaar uitkwam. De optie keert terug met een update voor Ubuntu 24.04 LTS.

Tot oktober 2023 konden Ubuntu-gebruikers deb-software van derden downloaden via de website van de ontwikkelaar en die gemakkelijk via de Ubuntu Software-appwinkel installeren. Maar in oktober 2023 werd de appwinkel vervangen door het App Center, dat in Flutter geschreven is. Daarmee verdween ook de mogelijkheid om los gedownloade deb-software gemakkelijk te installeren, merkte Tweakers destijds op in zijn review. Voortaan moest deze software handmatig geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld met het dpkg-commando op de terminal.

Een update voor het App Center die naar Ubuntu 24.04 LTS is uitgerold, brengt daar verandering in. OMGUbuntu signaleert dat de update ondersteuning toevoegt voor side-loading deb-packages. Daarmee wordt het mogelijk om deb-software die van internet is gedownload, met een dubbelklik te openen in het App Center en via het App Center te installeren. Wel verschijnt er eerst een waarschuwing over de beveiligingsrisico's die kleven aan het installeren van software van internet. Gebruikers kunnen deze wegklikken en vervolgens de software installeren. Naast de dubbelklikoptie is de mogelijkheid toegevoegd om met de rechtermuisknop op deb-software te klikken, waarna gebruikers een optie kunnen aanklikken om de software in App Center te openen.

Waarschijnlijk is de update al enige weken geleden uitgebracht. Hij wordt echter stilletjes in de achtergrond geïnstalleerd, zonder dat er een melding over gegeven wordt. Daarnaast geeft Ubuntu geen releasenotes of changelogs voor het App Center. Daardoor wordt de update nu pas opgemerkt.