GitHub maakt scannen naar secrets beschikbaar voor alle openbare repo's

GitHub blokkeert voortaan standaard alle informatie zoals api-sleutels en private en secret keys in openbare repository's. Ook andere identificeerbare en gevoelige informatie wordt voortaan geblokkeerd als gebruikers via git pushen naar een open repo. De functie was er eerder in bèta.

GitHub schrijft in een blogpost dat de functie genaamd 'push protection' voortaan breed beschikbaar is. Die beschikbaarheid geldt voor alle publieke repo's op het platform. Verder kunnen gebruikers de functie toepassen op private repo's als ze een Advanced Security-abonnement hebben.

Push protection scant iedere commit naar een openbare repo op de aanwezigheid van secrets of gevoelige informatie. Het gaat dan om api-keys, access tokens, secrets of wachtwoorden die in code zitten. Ook blokkeert GitHub standaard certificaten en andere mogelijk gevoelige informatie. GitHub zegt dat het samenwerkt met verschillende partijen om te zorgen dat het aantal valspositieve meldingen klein blijft. Het bedrijf werkt daarvoor samen met andere diensten als AWS en Google.

De functie werkt direct vanuit zowel IDE's met gui's als vanuit de command line als gebruikers tools als git gebruiken. Gebruikers die code pushen met secrets erin, krijgen dan een waarschuwing te zien. Die kan worden genegeerd, maar gebruikers moeten dan een reden invullen waarom het nodig is een secret in te vullen. Als ze dat doen binnen de repo van een grote organisatie, dan krijgen de beheerders daarvan een melding.

De functie kwam vorig jaar al uit in bèta, maar was toen alleen nog beschikbaar voor Advanced Security-gebruikers. Tijdens de bètaperiode zijn er 17.000 leaks tegengehouden, zegt GitHub.