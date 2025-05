KPN test 'lokaal' 5G-netwerk voor zakelijke klanten met 4 milliseconden latency

KPN is begonnen met het testen van een lokaal 5G-netwerk voor zijn zakelijke klanten. Hierbij wordt een 5G-gateway in het pand van de klant geplaatst, waarmee een deel van het 5G-netwerk van KPN lokaal kan draaien. Dit moet zorgen voor een latency van slechts 4 milliseconden.

KPN laat weten dat de eerste test van deze zogenoemde '5G Edge'-technologie succesvol verlopen is. Hierbij werd de 5G-gateway in de serverruimte van een magazijn van een logistieke dienstverlener geplaatst. De simkaarten van de automatisch geleide voertuigen die de pakketjes in dit magazijn ophalen en distribueren, waren verbonden met het eigen 5G-radio- en antennenetwerk, dat op zijn beurt weer verbonden was met de lokale gateway van KPN.

Doordat de mobiele data niet eerst naar een centrale datacenter gerouteerd hoeft te worden, maar direct verbinding kan maken met de lokale server, werd er een latency van soms slechts 4 milliseconden gemeten. Volgens KPN gaat het bij een 5G-netwerk normaliter nog om een reactietijd van ongeveer 21 milliseconden. Ook verlaat de verwerkte data het pand niet, wat dit ook een veiligere optie maakt, aldus de provider. Voor deze technologie wordt gebruikgemaakt van 5G-standalone, die werkt op de 3,5GHz-frequentie en waarmee hogere snelheden bereikt moeten worden dan met de huidige 5G-netwerken. Medio vorig jaar werd deze standaard voor het eerst getest. KPN wil de lokale 5G-gateway later dit jaar commercieel aan zakelijke klanten aanbieden.