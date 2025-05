Apple iPad Pro met oledscherm vanaf 15 mei verkrijgbaar en kost 1219 euro

Apple introduceert een nieuwe generatie van zijn iPad Pro met een dubbellaags oledscherm. Bij het apparaat hoort een nieuwe Pencil Pro met een knijpsensor en ingebouwde haptische feedback. Apple brengt tevens een nieuwe iPad Air uit met groter 13"-scherm.

Volgens Apple is de nieuwe iPad Pro het dunste Apple-apparaat ooit. De versie met 11"-display heeft een dikte van 5,3mm, terwijl de 13"-tablet slechts 5,1mm dik is. De behuizing bestaat uit gerecycled aluminium. Het 'Tandem oleddisplay' van beide maten iPad Pro (2024) bestaat uit twee oledpanelen die op elkaar zijn gestapeld, wat de helderheid moet verbeteren. Apple belooft een maximale fullscreenhelderheid van 1000cd/m² voor zowel SDR als HDR-materiaal; de piekhelderheid voor HDR bedraagt 1600cd/m², dezelfde als bij de vorige generatie iPad Pro met 12,9" miniledscherm. Voor het eerst is de iPad Pro ook leverbaar met een matte display voorzien van een nanotextuur. Dat kost 130 euro extra en is alleen mogelijk voor uitvoeringen met 1TB of 2TB opslag.

De iPad Pro (2024) beschikt over een nieuwe Apple M4-soc. Die wordt gefabriceerd op een tweedegeneratie-3nm-procedé. Bij 1TB- en 2TB-modellen heeft het cpu-gedeelte vier snelle en zes langzamere, efficiënte cores, terwijl iPad Pro's met minder opslag drie snelle en zes langzamere cpu-kernen hebben. De M2 in de iPad Pro (2022) had in alle gevallen vier snelle en vier langzamere cpu-cores.

De 10-core gpu van de Apple M4 bevat dezelfde verbeteringen als die in de M3, zoals Mesh Shading en hardware raytracing, wat tot viermaal hogere performance moet bieden dan bij de M2. De Neural Engine voor ai-berekeningen zou 38 biljoen bewerkingen per seconde kunnen leveren. Het geheel wordt gekoeld met grafiet en koper achter het Apple-logo.

Evenals bij de iPad (2022) zit de 12MP-frontcamera in de lange zijde. Bij de iPad Pro (2024) is daar ook de Face ID-hardware voor gezichtsherkenning ondergebracht. De Pro-iPad heeft weer een 12MP-achtercamera met Lidar-scanner, maar geen ultragroothoekcamera, zoals het 2022-model. De nieuwe True Tone-flits maakt een nieuwe functie voor het inscannen van documenten mogelijk, die schaduwen automatisch verwijdert.

Het nieuwe Magic Keyboard-accessoire beschikt over een rij functietoetsen en een grotere touchpad voorzien van haptische feedback. De palmsteun is gemaakt van aluminium. De vernieuwde Apple Pencil Pro beschikt over een knijpsensor, waarmee je van penseel of lijndikte kunt wisselen door in de pen te knijpen. De pen geeft daarbij een tikje ter bevestiging. Een ingebouwde gyroscoop laat je de penseelstreek aanpassen door de pen te draaien. De Pencil Pro is net als de 'gewone' tweedegeneratie Pencil tilt- en drukgevoelig. Ook de Hover-functie, waarmee de iPad Pro de pen herkent wanneer de pen boven het scherm zweeft, wordt nog steeds ondersteund.

De iPad Pro (2024) komt beschikbaar in opslagcapaciteiten van 256GB, 512GB, 1TB of 2TB, en met een zilveren of donkergrijze behuizing. De 11" iPad Pro is verkrijgbaar vanaf 1219 euro voor het model met alleen Wifi, terwijl een 5G-variant vanaf 1469 euro kost. De 13"-versie kent startprijzen van respectievelijk 1569 en 1819 euro voor de Wifi- en 5G-versies. De Pencil Pro kost 149 euro, het Magic Keyboard kost 349 euro of 399 euro, afhankelijk van de maat.

Nieuwe iPad Air

De nieuwe iPad Air komt voor het eerst beschikbaar in twee maten: 11" en 13". Beide hebben een lcd-scherm. De iPad Air met 13"-scherm zou dezelfde beeldkwaliteit bieden als het 11"-model, maar dan met 30 procent meer schermruimte. Dat wil zeggen dat het grotere model van de nieuwe Air niet beschikt over het miniledscherm geschikt voor hdr-weergave, zoals de grotere iPad Pro (2022).

Evenals bij de iPad Pro (2024) is de frontcamera van de nieuwe iPad Air verplaatst naar de lange zijde; in plaats van Face ID beschikt deze tablet weer over een vingerafdruksensor in de powerknop. Het 13"-model zou ten opzichte van de kleinere versie beschikken over krachtigere speakers met meer bas. De M2-soc zou de iPad Air (2024) tot twee keer sneller kunnen maken dan het oudere model, die was voorzien van een M1. De iPad Air (2024) beschikt over ondersteuning voor zowel de tweedegeneratie Apple Pencil, als de Pencil Pro. Evenals de iPad Pro kan de iPad Air (2024) beide pennetjes herkennen als ze boven het scherm zweven, wat de oude Air niet kon.

De iPad Air (2024) komt beschikbaar in opslagcapaciteiten van 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. De laatste twee zijn nieuw. De startprijs van het 11"-model is 719 euro voor een versie met alleen Wifi, terwijl de 13"-tablet vanaf 969 euro kost. Ook de iPad Air is vanaf 15 mei beschikbaar.