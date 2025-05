Man veroordeeld tot werkstraf en boete wegens hack van serverbeheerder

Een 28-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot 240 uur werkstraf voor het hacken van NextSelect, een serverbeheerder uit Enschede. Ook moet de Amsterdammer ruim 37.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Aanvankelijk heeft het Openbaar Ministerie 20 maanden gevangenisstraf tegen de man geëist. De rechter is niet meegegaan in die eis en heeft de Amsterdammer een boete en werkstraf gegeven, vanwege zijn 'persoonlijke omstandigheden', schrijft RTV Oost dinsdag. Als de verdachte weer in de fout gaat, moet hij echter de cel in.

De verdachte was in 2022 de systemen van NextSelect binnengedrongen en had daar malware geplaatst. Dit lukte de hacker volgens het OM door het gebruikersaccount van een admin te hacken en broncode van het systeem aan te passen. Op de servers stonden onder meer gegevens van festivalorganisatoren The Support Group en ID&T. De man heeft mogelijk 'de persoonsgegevens van honderdduizenden festivalgangers, gasten, artiesten en crew' ingezien, zei het OM vorige maand. Ook heeft de verdachte bekend dat hij de gegevens heeft gekopieerd naar zijn MacBook.

De verdachte claimt dat hij na meerdere inlogpogingen bij de server van de dienst Evi toegang kreeg nadat hij 'administrator' en 'Welkom01' had ingevoerd als gebruikersnaam en wachtwoord. NextSelect spreekt dit tegen. "De werkelijkheid is dat de hacker gebruik heeft gemaakt van meerdere tools op verschillende applicaties, en mogelijk al toegang had tot het EVI-systeem door zijn werkzaamheden voor een festival", zei het bedrijf tegen Tweakers in april.

Van de malware heeft de verdachte uiteindelijk geen gebruik gemaakt. NextSelect is niet door de man afgeperst en er is ook niet gedreigd met de openbaarmaking van de gegevens. NextSelect zegt dat de hack het bedrijf 47.000 euro aan schade heeft bezorgd.