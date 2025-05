'Nederlands systeem festivalsoftware was beveiligd met wachtwoord Welkom01'

Een softwarebedrijf uit de Nederlandse stad Enschede, dat de software maakte voor een festival van aanbieder ID&T, zou een server van zijn dienst hebben beveiligd met de inlog 'administrator' en 'Welkom01', zo claimde een verdachte tijdens een rechtszaak.

Het bedrijf NextSelect had volgens de toen 27-jarige Amsterdammer beveiligingsprotocollen rond de e-mail die hij kreeg bij aanmelding van een festival niet goed opgevolgd, schrijft RTV Oost. Vervolgens probeerde hij binnen te dringen in de server van de dienst Evi met diverse inlogpogingen, waarvan volgens hem 'administrator' en 'Welkom01' slaagde. NextSelect benadrukt niet gehackt te zijn.

Vervolgens kon hij gegevens van 'gasten, artiesten en crew' inzien en kopiëren naar zijn eigen MacBook. De man heeft bekend, hoewel hij het wachtwoord van zijn MacBook niet heeft gegeven. Daardoor zijn de claims over de geslaagde inbraak niet te verifiëren.

De Amsterdammer plaatste ook malware op het systeem, maar heeft niet geprobeerd om geld te verdienen door het bedrijf af te persen of te dreigen met openbaarmaking. De betrokken bedrijven, NextSelect en SupportGroup, schatten de schade in op ongeveer 100.000 euro.

De verklaring van de verdachte wijkt af van hoe het OM het binnendringen in het systeem eerder omschreef. "Dat deed hij onder meer door het gebruikersaccount van een leidinggevende van ID&T – een administrator met de verregaandste gebruikersrechten - te kraken", zo omschrijft het OM de actie. De eis tegen de man is een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rechter doet volgende maand uitspraak in de rechtszaak.

Update, 17.00 uur: ID&T licht in een reactie toe dat niet de persoonsgegevens van alle bezoekers is ingezien door de verdachte. Het artikel is daarop aangescherpt.

Update, donderdag: Next Select spreekt tegen Tweakers tegen dat het systeem alleen was beveiligd met het wachtwoord Welkom01. "Het artikel stelt dat de hacker toegang verkreeg tot de servers van het EVI platform met het wachtwoord "welkom01". Deze informatie is echter niet correct", zegt Alex van Oostrum. "De werkelijkheid is dat de hacker gebruik heeft gemaakt van meerdere tools op verschillende applicaties, en mogelijk al toegang had tot het EVI-systeem door zijn werkzaamheden voor een festival. Wij hebben bewijsmateriaal dat bijdroeg aan zijn aanhouding en dat duidelijk maakt hoe de hacker is binnengedrongen en gedurende meerdere dagen de data heeft aangepast, zijn rechten binnen het systeem heeft verhoogd, zich voordeed als andere personen, namen toevoegde aan de crew/guest-lijst, alle data kopieerde, een schaduwkopie online plaatste en systematisch zijn sporen wiste. Dit alles was mogelijk ondanks de aanwezige beveiliging, die, hoewel achteraf gezien verbeterbaar, niet zo simpel te omzeilen was als gesuggereerd wordt."